Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 14 de septiembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 14 de septiembre del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

El programa Aprende en Casa de hoy lunes 14 de septiembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día de hoy.

Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy.

TE PUEDE INTERESAR:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 14 de septiembre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 14 de septiembre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 14 de septiembre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria 14 de septiembre

Aprende en Casa – actividades primero de primaria 14 de septiembre

ARTES – En busca del sonido

Reconoce los sonidos de su entorno, los que puede producir su cuerpo y los de canciones y rondas infantiles, para identificar sus diferencias.

Escucharás distintos sonidos de instrumentos musicales donde reconocerás las cualidades sonoras de volumen y timbre.

ACTIVIDADES

Realizaremos la siguiente actividad para conocer las cualidades que poseen los sonidos como TIMBRE y TONO:

Escucharás los siguientes sonidos y realiza diferentes movimientos de acuerdo al sonido:

Sonido del organillero

Calles en el D.F.

https://www.alasyraices.gob.mx/

Hay sonidos que se escuchan fuerte como la sirena de una ambulancia y otro se oyen muy bajo o suave como un lápiz al caer ¿Por qué se oyen diferente? Eso se debe al Volumen.

El VOLUMEN en los sonidos, depende de la intensidad, pide a tu mamá, papá o adulto que reproduzca los siguientes sonidos:

Sonido del panadero: https://fonorva.blob.core.windows.net/contentmaps/239.mp3

Sonido de pasos: https://fonorva.blob.core.windows.net/contentmaps/379.mp3

¿Cuál suena más?

El sonido puede estar en diferentes lugares, sin embargo, los instrumentos musicales tienen sonidos específicos:

Observa el siguiente video. Pide a un adulto, papá, mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlo.

1. Ensamble de Percusiones de la OECCh ¡Música con sencillos utensilios de cocina!

Reflexiona sobre los sonidos de tu entorno, ya que el sonido puede estar en diferentes lugares y cosas como en el video que acabas de ver, que está hecho con utensilios de cocina.

El reto de hoy

Con ayuda de un adulto, papá o mamá, busca utensilios que tengas en casa como: botes, cucharas o vasos de plástico, juega con tu acompañante. Pueden cubrir sus ojos para jugar, pero recuerden tener mucha precaución.

Al finalizar intenta dibujar esos sonidos:

• ¿Qué colores usarías para el sonido de cada objeto?

• ¿Cómo dibujarías el sonido?

Recuerda que en casa pueden utilizar los materiales que tengas a la mano: colores, pinturas, etc.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO – El salón de clases que me gustaría

Reconocerás distintas formas de comportamiento y propondrás reglas que favorezcan la convivencia en la familia y también la escuela cuando regreses.

En esta lección lograrás identificar tus responsabilidades como integrante de un grupo escolar y así sentirás que al cumplirlas te hace parte de una comunidad.

Consulta tu libro de texto Conocimiento del Medio de primer grado en las páginas 67 a la 73.

ACTIVIDADES

Cierra tus ojos e imagina que ya estás en la escuela, ¿Cómo te imaginas el salón de clase? ¿Es grande o pequeño? ¿Con muchas bancas? Imagínalo con mucho detalle.

Reflexiona sobre lo que pasaría si el salón estuviera sucio o desordenado, recuerda que si respetas a las personas que conviven contigo en la escuela y en casa, también te respetaran a ti y así podrán convivir mejor.

Esta es nuestra primera clase de Conocimiento del Medio. Aquí vamos a conocer acerca de la naturaleza, de los animales y las plantas, de cómo es nuestro cuerpo y qué podemos hacer para mantenerlo sano; también vamos a platicar sobre qué podemos hacer para convivir bien con las personas en la escuela, en nuestra casa o en la calle. Y vamos a conocer más sobre nuestra historia y nuestra familia.

Hoy platicaremos sobre el salón de clases. ¡Sí!, sobre el salón que te gustaría tener cuando sea el momento de asistir a tu nueva escuela.

Como sabes, este ciclo escolar ha sido diferente a todos los demás, en lugar de ir a la escuela y entrar a tu salón de clases, estás en tu casa, aprendiendo por radio o televisión. Pero, ¿sabes?, esto no será así siempre, un día conocerás tu escuela, tu salón, a tus compañeros, ¡a tu maestra!

Ese día podrás platicar con tu maestra y compañeros lo que imaginarás durante la clase de hoy.

Cierra tus ojos e imagina que llegas a tu nueva escuela y entras a tu salón de clases:

• ¿Cómo es?

• ¿Es grande o chico?

• ¿Hay muchas bancas?

• ¿Qué hay en las paredes?

• ¿Cómo esta acomodado el material?

• ¿Hay libros? ¿están acomodados?

• ¿Cómo son las ventanas? ¿grandes o chicas?

• ¿Dónde pondrás tu mochila?

• ¿Hay un lugar para tus libros y cuadernos?

Ahora que estés en la escuela será importante que cuides tu salón para que siempre este ordenado y no corras riesgos.

¿Qué crees que puedas hacer para que tu salón este siempre ordenado y seguro?

Algunas ideas: Acomodar el material en su lugar después de usarlo, poner las mochilas en su lugar, no tirar papeles al piso, acomodar muy bien tus útiles, respetar las reglas, etc.

Vuelve a cerrar los ojos y ahora imagina a tus compañeros.

• ¿Son muchos o pocos?

• ¿Cómo se portan?

• ¿Son amigables?

• ¿Cómo te gustaría llevarte con ellos?

El Reto de Hoy:

Te invitamos a que logres este reto: Piensa qué es lo que puedes hacer para tener un salón ordenado y seguro cuando llegue el momento de estar en la escuela; una pista que puede ayudar es que recuerdes lo que hacías en tu salón de preescolar. Al final de la clase registra tus ideas en tarjetas, hojas de colores, o en tu cuaderno, puede ser que hagas dibujos o que un adulto te ayude a escribirlo.

Algunos ejemplos:

• Mantengo ordenada mi mesa de trabajo.

• Saludo a mis alumnos cuando llego.

• Me despido de mis alumnos cuando me voy.

• No tiro basura en el piso.

• Escucho a mis alumnos.

• Cuido que los libros estén acomodados.

Recuerda siempre que con nuestras acciones ayudamos a mantener el orden y el respeto entre nuestros amigos o familiares y ahora con nuestros compañeros de escuela.

Si te animas a hacer el reto, guarda muy bien tus hojas o tarjetas, porque pueden servirte para otra clase de esta materia.

LENGUAJE- ¡Vamos a conocernos!

Reflexionarás sobre la escritura del nombre propio y conocerás las semejanzas y diferencia en la escritura de nombres propios.

Consulta tu libro de texto Lengua Materna. Español de primer grado en la página 11 e intenta colocar tu nombre.

ACTIVIDADES

El derecho que todos tenemos a llamarnos de cierta manera, es uno de los principales aspectos que nos van dando una identidad propia, es decir al conjunto de rasgos que nos diferencian de otras personas.

El nombre es algo muy importante, por ello analizaremos cómo se escriben nuestros nombres, si se parecen a otros, qué significan y algunas otras cosas más.

Observa el siguiente video, donde conocerás uno los derechos que todos tenemos, que es el de llamarnos de cierta manera. Pide a un adulto, papá, mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlo.

1. Musical – Tengo un Nombre.

Consulta tu libro de texto Lengua Materna. Español de primer grado en la página 11 e intenta colocar tu nombre.

Si no puedes hacerlo, puede pedir ayuda a tu mamá, papá o adulto que se encuentra contigo que escriba tu nombre. Inténtalo escribir.

¿Sabes qué significa tu nombre?

¿Te gustaría enterarte de su significado?

¿Conoces lo que quiere decir tu nombre?

¿Te gustaría aprenderlo?

Para hacerlo es indispensable poder identificarlo y saber escribirlo, ¿dónde podríamos buscarlo? Hay libros específicos para ello, contienen muchos nombres, sus orígenes y significados. ¿Te imaginabas poder escribir tu nombre y lo que quiere decir?

Debes ser paciente contigo mismos y no desesperarte, pues aprender a leer y escribir se lleva su tiempo, es fascinante, pero hay que trabajar en ello y empeñarse bastante para conseguirlo. Ya verás que poco a poco lo irás logrando. Por lo pronto no te angustien si no saben cómo escribir, qué letra usar, si no las conoces todas, si no te salen “derechitas”, o si parecen “patitas de arañas”, si les hace falta alguna o cualquier otra cosa, lo más importante es que lo intentes, que te fijes cómo suena una palabra, si se parece a otra que si conocen y que la escriban como les parezca que debe ser, que la compares y corrijas lo que sea necesario, las veces que se requiera.

No tengas miedo de preguntarle a los que ya saben leer y escribir, tampoco de decir que no entiendes algo o de preguntar lo que desconozcas o sobre lo que tienen dudas, esto debes hacerlo siempre, en la casa, en la escuela, en el salón, acerca de cualquier tema, a lo largo de tu trayecto como estudiantes, y durante toda su vida.

Pero hoy, en esta sesión, vamos a empezar por escribir tu nombre y el de algunos de sus familiares:

Ahora trata de volver a escribir tu nombre:

Ahora piensa en tu nombre y en el de algunos miembros de su familia: mamá, papá, hermano, hermana, abuela o abuelo, escoge dos para que los escriban en la página 12 de su libro de texto, también podrán hacer sus dibujos.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm#page/12

¿Qué nombres empiezan igual?

¿Qué podemos hacer con nuestros nombres escritos?

¿En dónde podríamos ponerlos?

¿Para qué podemos usar nuestro nombre escrito?

Puedes escribirlo en una etiqueta para tu estuche para lápices y bolígrafos. En tu libro de texto, por si lo dejas olvidado en algún lugar, para que quien lo encuentre sepa de quién es.

Es importante que todos sus útiles escolares tengan tu nombre, además de tus suéteres, tu botella con agua, tus pertenencias en general.

Seguramente, al ver los nombres escritos, te diste cuenta de que hay partes parecidas y otras diferentes, como en ROSA y en ROBERTO, que empiezan igual, pero las letras que siguen son diferentes.

Pero lo más importantes es que hiciste el esfuerzo para lograrlo y eso es muy satisfactorio.

Reto de hoy

¿Te animarías a buscar en diarios, periódicos, revistas o libros nombres iguales al tuyo y al de tus papás, hermanos, abuelos, tíos o primos y, en este caso, a identificar las letras que sean iguales a las de tu nombre?

O ¿preferirías hacer tu autorretrato (dibujarte a ti mismo) y firmarlo, como lo hacen los grandes pintores, escribiéndole tu nombre?

Si aceptas el reto elige el que más te atraiga y ¡manos a la obra!