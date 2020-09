Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 15 de septiembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lmartes 15 de septiembre del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

El programa Aprende en Casa de hoy martes 15 de septiembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día de hoy.

Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy.

Aprende en Casa – actividades primero de primaria 15 de septiembre

MATEMÁTICAS – Las banderas de papel

Conocerás los números naturales hasta 100, además aprenderás a escribir, leer, y comparar la cardinalidad de un conjunto de números.

Consulta tu libro de Matemáticas de primer grado en las páginas 12 a la 23.

ACTIVIDADES

En el programa televisivo se mostrará al maestro y al conductor elaborando unas banderas de papel, sin embargo, los materiales se encuentran en otro lugar, lo que implica que el conductor tiene que caminar varias veces hasta el escritorio de maestro, ya que le requiere que le proporcione un color a la vez, después de varias vueltas, el conductor le comenta al maestro que ¡esto de hacer banderas es muy cansado!, ya que tiene que caminar mucho para traer el material que necesita.

Por lo que le pregunta: ¿No hay otra manera de hacerlo?

Piensa: ¿Qué podrían hacer para traer al mismo tiempo todo el material que se necesita para las banderas?

Algunas de las ideas que se exploraron fueron:

• Escoger un material para cada uno y traerlos todos juntos.

• Contar cuántas personas son para elegir el mismo número de palitos.

¿Qué harías para darle el material que necesita el maestro para hacer las banderas de otros vecinos? ¿hacemos la prueba? Para ello es necesario primero que recuerdes ¿Cuántos vecinos tienes? Cada bandera requiere tres hojas de papel: una de color blanco, una de rojo y una verde. También requiere un palillo por bandera.

Dibuja los materiales y el número de vecinos para que sea más fácil saber cuántos materiales necesitas.

Para reforzar este tema, te recomendamos resuelvas el ejercicio de la página 14

CIVISMO – Tengo ideas, sentimientos, deseos y necesidades y las otras personas también.

Conocerás el valor que tienes como persona y reflexionarás a cerca de tus ideas, emociones, sentimientos, deseos y necesidades, y serás consciente de cuidarte a ti y a otras personas, como tus padres, tus amigas, amigos, familiares y grupo escolar.

Aprenderás la importancia de identificar y expresar tus emociones, sentimientos, ideas y necesidades.

Consulta tu libro de Formación Cívica y Ética, de primer grado en la página 43 [edición 2019]

También puedes consultar el nuevo libro de Formación Cívica y Ética en la página 10 [edición 2020]

ACTIVIDADES

Observa con atención el siguiente video, donde aprenderás más acerca de los sentimientos y emociones. Pide a un adulto, a papá, a mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Aprende a expresar tus emociones.

Cómo pudiste observar, en el video se muestran diferentes formas de expresar tus sentimientos y emociones.

2. Un poco de miedo, canciones Once Niños.

Expresar tus emociones es muy importante, porque te ayuda a sentirte mejor, pero cuando lo hagas, no lastimes o dañes a otras personas o incluso a ti mismo.

3. Un día en…. Los asistentes virtuales también tienen sentimientos.

Reto de hoy.

Necesitaras un cuaderno o una hoja que tengas en casa y donde puedas dibujar. Coloca tu mano sobre la hoja y con la otra intenta dibujar por todo el contorno de tu mano.

Pide a un adulto, mamá, papá o a tu acompañante que te ayude a dibujar arriba de los dedos que dibujaste, en cada uno de ellos:

• Algo que te pone feliz.

• Algo que te hace sentir triste.

• Algo que te enoje.

• Algo que te avergüence.

• Y en el pequeño algo que te de miedo.

Observa el siguiente el vídeo y realiza el reto que en él se menciona, el reto se trata de ponerle color a tus emociones. Diviértete.

4. Vitamina Sé. Te reto a… Poner color a tus emociones. Drácula Arturo Nosferatu.

LENGUAJE – Mi nombre se escribe

Aprenderás a identificar y a escribir tu nombre propio, en diferentes actividades, incluso en tus pertenencias.

Conocerás el alfabeto hñähñu y español y la combinación entre ambos.

ACTIVIDADES

Conocerás comparaciones básicas como: cantidad de vocales, consonantes y alguna letra diferente, te centrarás en el alfabeto hñähñu., sobre el cuál se puede destacar signos específicos y la pronunciación de ellos.

A continuación te presentamos el alfabeto hñähñu. Con etas letras (alfabeto), al combinarlas, puedes escribir todas las palabras que quieran en lengua hñähñu.

Este es el alfabeto en español:

Observa las dos tablas y comparemos la cantidad de letras.

Hay palabras que para escribirlas se toman “prestadas letras del español”, como muchos de los nombres propios.

A continuación te presentamos tarjetas con nombres de niñas y tarjetas con nombres de niños, incluiré nombres en lengua hñähñu:

Hay nombres que están escritos en hñähñu, otros en español, pero que cada uno de ellos tiene su correspondencia en hñähñu.

Aunque nuestros nombres se escriban en español, la forma de llamarnos tiene que ver con una adaptación a nuestra lengua hñähñu, así que los nombres generalmente se transforman en nombres de dos sílabas porque en la lengua hñähñu la mayoría de las palabras son de dos sílabas y que en esa transformación se utilizan solo las letras del alfabeto hñähñu; por ejemplo, Carolina se transforma en Lina, no podría ser Caro, porque la letra C no existe en alfabeto hñähñu.

Reto de hoy.

Pídele a un adulto, papá, mamá o a un acompañante que te ayude a escribir tu nombre, en español y en hñähñu, y pide copiarlo cinco veces y pégalo en tus pertenencias como tu cuaderno, lápiz, libro, vaso, etcétera.

Recuerda la forma en que se escribe tu nombre.

ARTES – Explorando los sonidos

Aprenderás a reconocer los sonidos que puedes hacer con tu cuerpo, también conocerás canciones y rondas infantiles para identificar sus diferencias.

Explorarás las cualidades de duración y tono en los sonidos que se producen en diversas fuentes. Podrás identificar cuando los sonidos son graves o agudos.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos donde conocerás un poco más a cerca de los sonidos. Pide a un adulto, mamá, papá, o a un acompañante que observe los videos contigo:

1. #ComunidadContigo: Batería casera 1:3

2. #ComunidadContigo: Orquesta Sinónica Infantil y Juvenil LUNGA KON 2/3

Reto de hoy.

Ahora que has conocido un poco más sobre el sonido, escucha los sonidos que hay en tu alrededor, y realiza un paisaje sonoro, pon especial atención en los sonidos largos y cortos o agudos y graves, por ejemplo ¿Cómo suenan las teclas de una computadora?, el agua que cae de un lavabo, un grillo e el ladrido de un perro, cuando alguien tiene hipo, la licuadora, el garrafón con agua.

Recuerda que puedes usar líneas largas o cortas para indicar la duración de un sonido, también podrás hacer líneas gruesas o delgadas que indiquen si se trata de un sonido grave o agudo, usa materiales que tengas en casa.