Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 8 de septiembre

En el “Aprende en Casa” de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya comenzó y como cada día, tenemos todas las actividades preguntas y respuestas de las lecciones para quinto de primaria, así que presta atención pues ya están tus clases de este martes 8 de septiembre.

En Matemáticas y la lección “¿Repartos equitativos?”, donde aprenderás a resolver problemas de división mediante diversos procedimientos y en Lenguaje “¿Cómo son los periódicos?”, conocerás la función y los tipos de texto empleados que hay en un periódico.

En Ciencias Naturales y la lección “La evolución del termómetro”, aprenderás a reconocer los avances tecnológicos en el diseño de termómetros cada vez más resistentes, manejables y precisos; en cuanto a la materia de Historia, aún no hay información sobre esas actividades, pero no te preocupes, pronto te las compartimos.

Como verás, será un día lleno de aprendizaje, así que es mejor no perdamos tiempo y comencemos las clases de hoy para que pronto puedas disfrutar de tu tarde y jugar un ratito. Comencemos el “Aprende en Casa” de hoy.

MATEMÁTICAS

“¿Repartos equitativos?”

Es muy importante que sigas aprendiendo cosas nuevas sobre las operaciones básicas y practicándolas siempre que puedas. Continúa aprendiendo y practicando la división para que la puedas utilizar en la resolución de diversos problemas.

En el libro de texto Desafíos matemáticos 4º grado, podrás practicar este tema a partir de la página 138, Si no lo tienes También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”.

Actividades:

Observa los siguientes videos donde podrás aprender distintos procedimientos para resolver una división.

Resuelve el siguiente problema: En un tren viajan diariamente 1604 personas. Si el tren tiene 9 vagones ¿Cuántas personas viajan en cada vagón? Respuesta: De acuerdo a la división, sería al rededor de 178.22 personas por vagón.

Una pipa de agua contiene 75930 ml de agua y será repartida entre 32 casas. ¿Cuántos litros de agua se distribuirá a cada casa?

Tutorial para saber dividir

Dividir entre 2 dígitos

https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-mult-digit-div-2/v/dividing-by-a-two-digit-number

División en contexto

https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-division-intro/v/division-in-context-examples

Problemas de división Tercero Básico

LENGUAJE

“¿Cómo son los periódicos?”

En el “Aprende en Casa” de hoy vas a profundizar en tres de los textos más importantes que puedes encontrar en un periódico: el reportaje, la entrevista y la noticia. Por ejemplo, los reportajes se componen de muchas partes: el titular, entradilla, desarrollo y van acompañados de imágenes con sus respectivos pies de foto.

En el libro de texto Español 4º grado, a partir de la página 70 podrás encontrar información sobre la entrevista, que es uno de los géneros periodísticos; también puedes explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”.

Actividades:

Observa los siguientes videos.

Si pudieras entrevistar a alguna persona, ¿quién sería? Respuesta: Puede ser un héroes al que admires, un cantante o cualquier persona famosa y si ya te pones creativo, alguien de tu familia a quien quieras mucho.

Escribe un reportaje de algún suceso que haya pasado en tu casa durante este tiempo que no has ido a la escuela. Si te es posible, utiliza fotos y si no, elabora tus propias ilustraciones.

El proceso de elaboración de un reportaje

Cosa de niños entrevista Elena Poniatowska

La noticia su estructura y características

CIENCIAS NATURALES

“La evolución del termómetro”

Antes, los científicos no tenían un método para medir las diferencias de temperatura de los objetos. En 1592 Galileo Galilei (1564-1642) inventó el primer instrumento con el cual se apreciaba el cambio de temperatura de los objetos, lo llamó termoscopio.

Este instrumento consistía en una especie de bulbo de cristal que se prolongaba en un tubo largo y estrecho. Galileo calentaba el bulbo con las manos y sumergía la punta del tubo en un recipiente con agua coloreada. A medida que el termoscopio y el aire que contenía se enfriaban, el agua subía por el tubo y alcanzaba un nivel. Sin embargo, este científico no logró determinar una escala que le ayudara a proponer valores específicos de esta magnitud.

Posteriormente, en 1631, Jean Rey (1583-1645) modificó el instrumento hecho por Galileo añadiéndole una escala de medida. En 1640 los científicos de la Academia de Ciencias de Italia construyeron el modelo del termómetro moderno que hoy conocemos y utilizamos.

-Ciencias Naturales. Tercer grado. México, SEP, pp. 88

En el libro de texto de Ciencias Naturales, 4º grado, en la página 119 se explica lo que es la dilatación, fenómeno en el que se basa el funcionamiento de los termómetros de mercurio.

Actividades:

Observa los siguientes videos. Conoce un poco de la historia del termómetro.

Construye tu propio termómetro con materiales reciclables, como lo viste en el video. Pide a un adulto que te ayude.

¿Sabías que el primer Termómetro fue inventado por Galileo? – Los Creadores

Cómo funciona un Termómetro de vidrio

Los termómetros infrarrojos

Un Termómetro en una Botella. Proyecto de Ciencias.

Historia: Sobre esta materia, la SEP no ha compartido información todavía, pero en cuanto esté disponible te la compartiremos a la brevedad.

Mientras tanto, tus clases han terminado, puedes descansar un rato y si lo prefieres, compartir con tu familia todo lo que viste este día en el “Aprende en Casa” del día de hoy.

