Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 1 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 1 de marzo del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 26 de febrero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

VALORES

¡Sin miedo… al miedo!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar tus habilidades para ponerte a salvo en situaciones peligrosas motivadas por el miedo.

¿Qué hacemos?

Para iniciar esta sesión imagina el siguiente relato:

Escuchas un ruido:

¿Lo escuchas?

Crees que es una abeja.

Tratas de esconderte de la abeja

¡Te va a picar, estas seguro que te va a picar! Esa abeja te quiere atacar, de seguro va a llamar a todas sus amigas abejas para picarte.

Te escondes y después sales de tu escondite.

Creo que ya se fue la abeja.

¿Qué tal si platicamos sobre lo que paso en el relato?

¿Por qué reaccionaste así? Porque las abejas te dan miedo.

¿Y así es como te pones a salvo?

Te escondes para que no te encuentre.

¿Crees que una abeja es tan peligrosa como para reaccionar así?

¿Por qué crees que haces eso cuando ves una abeja?

Porque así son las abejas, pican a la gente que se cruza en su camino, dan miedo las abejas y siempre encuentras abejas por todos lados, pero las abejas no hacen daño si no las molestas.

Si tratas de espantar a las abejas agitando unas hojas o algún objeto pueden sentirse agredidas, tal vez la abeja sienta que las estás atacando cuando las espantas.

Cuando te pica una abeja, se hincha la parte donde ponen su aguijón y duele mucho, no es nada agradable.

Te comparto un cuento con dibujos donde se muestra la experiencia con las abejas de niños y niñas de primero de primaria, que han realizado los retos, porque les hacen sentir que poco a poco se reconocen y manejan de forma positiva sus emociones.

Un día Jorge le estaba ayudando a su mamá a regar las plantas y vio algunas abejas volando en las flores, le habían encantado sus colores y la forma en que volaban, así que se acercó y la atrapó entre sus manos. De pronto, sintió como si le hubieran clavado una aguja en el dedo, agitó mucho los brazos y empezó a llorar; corrió hasta donde estaba su mamá, pero otra abeja lo alcanzó y le picó la cara.

Su dedo y boca se hincharon tanto, que parecían salchichas. Los siguientes días, le dolía tanto la mano, que no podía agarrar nada. Y el dolor de boca no lo dejaba hablar ni comer.

Desde entonces le dan miedo las abejas.

Estoy seguro que no es un miedo imaginario porque las abejas existen y causan mucho dolor a quienes le clavan su aguijón.

Ahora entiendes la reacción cuando aparecen las abejas, entiendes de dónde viene el miedo, pero la reacción, quizás sea más grande de lo necesario. ¿No crees? El miedo te hace actuar de forma impulsiva, esconderte en cualquier lugar sin darte cuenta que te puedes poner en peligro.

Cuando tienes miedo solo quieres protegerte, pero no te das cuenta de los riesgos en los que te pones.

Piensa que una abeja no es un peligro real para ti, a menos que hubiera muchas en un panal o fueras alérgico a ellas, entonces sí estarías en un gran peligro.

Empieza por cuidar lo que haces cuando ves una abeja, si no regulas tu reacción y exageras, entonces no puedes pensar con claridad. Imagínate si un día ves un panal lleno de abejas y el zumbido es más fuerte, ¿Qué harías?

Nunca te ha pasado, de pensarlo hasta la piel se te erizó, ¿Qué harías? No puedes ponerte a gritar o correr por todos lados porque las vas a alborotar, pero quizás podrías pedir ayuda a los bomberos, que se encarguen de ir a por las abejas y ponerlas en un lugar seguro.

Así estarían a salvo las abejas y no habría riesgo de que piquen a alguien más, me parece bien que te pongas alerta cada vez que escuchas o encuentras a una abeja, pero debes saber que, si te quedas quieto, las abejas no te atacarán y no serán un peligro para ti.

No eres el único que siente miedo y que reacciona de esta manera, observa el siguiente cuento donde una amiga un día se quedó a oscuras y sus primeras reacciones hicieron que le diera todavía más miedo y que pasaran unos pequeños accidentes.

Fíjate que habilidades puso en práctica para darse cuenta que no había ningún peligro.

Un poco de miedo.

La niña del video, tiene la misma habilidad que tú, a ambos les gusta investigar, al quedarse a oscuras, le dio mucho miedo, veía monstruos y escuchaba ruidos extraños.

Su primera reacción era taparse con las sábanas, gritar o salir corriendo, después se dio cuenta que esas reacciones ocasionan preocupación en su mamá, entonces decidió investigar sobre la oscuridad.

Al leer su libro favorito pudo entender que todo lo que veía en la oscuridad era producto de su imaginación; como los monstruos, que eran el reflejo de la sombra de sus juguetes.

Una vez teniendo este conocimiento; cuando volvió a apagar la luz y quedarse a oscuras su reacción ya no fue la misma, porque buscó soluciones, como dejar una lámpara encendida y la puerta entreabierta para poder escuchar a su mamá.

Todas las personas actuamos impulsivamente por el miedo o reaccionan de manera un poco desproporcionada hacia cosas que no son tan peligrosas, lo importante es observar y pensar en la forma en que reaccionas, eso te ayudará a actuar mejor cuando vuelvas a pasar por algo parecido.

A continuación, observa algunos dibujos de algunos niños y niñas, donde muestran a qué le tienen miedo.

Observa y conoce sus historias, ¿Cómo crees que reaccionarías ante lo que les provoca miedo?

El dibujo de Carlos Ramírez del Estado de Hidalgo, es muy colorido, pero parece que está en peligro.

¿Cómo habrá llegado Carlos ahí? ¿Por qué no hay nadie que lo ayude?

Para salir de dudas, lee su historia.

Hola mi nombre es Carlos, tengo 10 años y una de mis clases favoritas es educación socioemocional porque me ayuda a conocer mis emociones y sentimientos.

Bueno, les cuento mi historia. Mi abuela tiene un árbol de naranjas muy grande y siempre me regala algunas cuando voy a su casa. Un día llegamos y mi abuela no había tenido tiempo de cortarlas, yo tenía mucho antojo de naranja, pero mi abuela no podía cortarlas en ese momento porque estaba cocinando, así que decidí subirme al árbol y no le avisé a nadie.

Al principio fue divertido buscar la mejor manera de trepar por el tronco y subir entre las ramas, pero cuando traté de jalar una naranja mi pie resbaló y empecé a caer, como pude, me sujeté de una rama, me aferré con todas mis fuerzas, tenía mucho miedo porque sabía que, si me soltaba, podía lastimarme, así que me abracé a la rama lo más fuerte que pude y luego le grité muy muy fuerte a mi abuela, mi abuela escuchó mis gritos y corrió a ayudarme.

Sé que no fue buena decisión subirme al árbol sin avisarle a alguna persona adulta, pero también sé que fui muy valiente al reaccionar positivamente ante un peligro. El miedo invadió mi cuerpo por un instante y activó mis sentidos para buscar una solución que me permitiera ponerme a salvo. Me gusta mucho compartir mis historias y poder ayudar a otros. ¡Hasta pronto!

¡Qué gran historia! Emociona que el miedo provocó una reacción diferente en Carlos y logró poner en alerta a todos sus sentidos, para evitar un accidente.

¿Entonces sentir miedo no es tan malo?

Ninguna emoción es mala y el miedo es una emoción muy útil para escapar o evitar peligros, entonces el miedo te pone en estado de alerta y te prepara para poder reaccionar rápidamente, además, cada experiencia sirve para reaccionar mejor la próxima vez que pases por una situación similar.

Observa el siguiente video sobre Alan, Lucy y Staff sobre el origen de los miedos.

Cápsula del miedo ¿Miedo yo?

Recuerda que la reacción correcta debe generar un bienestar para todos.

Ahora, conoce la historia de Ana Quiroz.

Caminar sobre las calles la hace sentir sola, no conoce a nadie y nada le es familiar, puede sentir un poco de miedo, tiene razón, se siente perdida, ¿Qué querrá decir con sus dibujos? Te invito a leer su historia.

Mi nombre es Ana y en mi dibujo puse una calle porque un día, iba muy distraída en la calle y perdí a mi mamá de vista, cuando levanté la mirada ella ya no estaba, tuve tanto miedo que me quedé congelada y mi boca no podía decir una sola palabra, entonces una señora que no conocía, me empezó a jalar y me dio tanto miedo, que me paralice por un momento, pero de inmediato, no sé de dónde, saqué fuerzas para soltarme y grité por ayuda, la señora desconocida me soltó y se fue.

Mi mamá me explicó que debo ir mucho más atenta cuando estoy en la calle, porque hay gente con comportamientos que me puede hacer daño. También me felicitó porque gracias a mi reacción me puse a salvo y ella pudo oírme.

Además, platicamos sobre los riesgos y decidimos algunas cosas para cuidarme mejor:

Decidí aprenderme de memoria el nombre completo de mi mamá, la dirección de mi casa y el número telefónico de mis papás. Una de mis habilidades es que puedo aprenderme cosas de memoria muy rápido.

Si me vuelvo a perder, buscaré la ayuda de un policía.

Si algún desconocido me quiere llevar debo gritar muy fuerte y pedir ayuda ¡como lo hice!

Ahora cuando voy por la calle siempre tomo de la mano a mi mamá estoy mucho más atenta a lo que pasa a mi alrededor.

Me gusta comentar con mi familia, las cosas que nos suceden, porque pueden darme consejos y ayudarme a encontrar una solución, si ven que no estoy reaccionando de la mejor manera, me lo dicen y así voy aprendiendo a reaccionar mejor. Muchas gracias. Hasta luego.

Da miedo salir a la calle y más si ya es noche, pero admiro a Ana, al principio se paralizó, pero luego lo hizo muy bien y esto la puso a salvo.

Y esta situación es real, porque nada era parte de la imaginación, alguien la pudo haber lastimado y claro que le dio mucho miedo, pero activó sus habilidades para saber cómo actuar, además, luego platicó con su familia para mejorar ante otra situación similar en el futuro.

Esto recuerda a un cuento de como la amiga luciérnaga con sus habilidades logró sentirse a salvo en la oscuridad.

3. La pequeña luciérnaga.

El miedo se activa en tu cuerpo para advertirte que hay un posible peligro, entonces lo que tienes que hacer es aprender a identificar si en verdad existe un peligro, para poder actuar rápidamente con tus habilidades ¡como la luciérnaga!

Por eso siempre es bueno buscar ayuda o consejos así, como hizo la luciérnaga, su mamá le mostró su gran habilidad para producir su propia luz e iluminar la oscuridad, así como Ana que pidió ayuda a su familia para enfrentar un peligro si se encuentra sola en la calle.

¿Entonces es bueno sentir miedo? El miedo te ayuda a identificar posibles peligros y debilidades en las que hay que trabajar para fortalecer y tener una reacción de bienestar la próxima vez. El miedo te ayuda a mejorar.

Así que, si regresa la abeja, quédate quieto y piensa en una solución, respeta la vida y naturaleza de la abeja.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

ARTES

Punto por aquí, línea por allá

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás acerca del dibujo y cómo ocupar algunos elementos de éste, como son, el punto, la línea, las formas y color.

Aprenderás el uso del punto, la línea, las formas y colores en la elaboración de dibujos mediante diferentes técnicas.

¿Qué hacemos?

El dibujo es una actividad natural, se ha utilizado desde tiempos muy antiguos, como en las pinturas rupestres (son dibujos que los antepasados hacían sobre rocas) actualmente los puedes encontrar en otros lugares.

Por ejemplo, los diseñadores de moda, antes de confeccionar la ropa hacen dibujos de sus prendas, o los arquitectos, antes de construir una casa elaboran un dibujo del diseño que construirán.

Por lo tanto, se puede decir que el dibujo está en muchos aspectos de la vida. ¿Sabes qué es el dibujo?

Para conocer acerca del dibujo, a continuación, lee lo que hacía el famosísimo muralista Diego Rivera:

Tenía mucha experiencia en el dibujo, para la elaboración de sus murales, antes que nada, realizo bocetos, esto quiere decir que hizo un dibujo previo para saber cómo quedaba su mural. El comentaba que el dibujo es la representación gráfica de la imagen sobre una superficie plana como papel, muros y todo lo que se te pueda ocurrir. Es también una de las artes visuales. Y a lo largo de los años, la humanidad lo ha utilizado como forma de expresión básica y universal.

Entonces, ¿Es una manera con la que se puede, además de imitar una imagen, expresar una idea sobre un papel o tela o sobre el piso?

En cualquier lugar donde se pueda deslizar el color, también, debes saber que se pueden hablar de dos tipos de dibujos.

El primero, es el dibujo artístico. Con este, los artistas expresan sus ideas con diferentes técnicas en donde pueden usar gran variedad de materiales como son: el papel, la tinta, los gises al pastel y plumones.

Por otro lado, está el dibujo técnico. Este tipo de dibujos buscan representar, de la mejor forma posible y con la mayor exactitud, las dimensiones y la forma de un objeto determinado.

Como los dibujos de los ingenieros y arquitectos, que deben ser muy precisos.

La sesión de hoy estará centrada en el dibujo artístico, porque permite plasmar y transformar las emociones y sentimientos mediante líneas, formas y colores, además de que permite ser creativo y usar tu imaginación.

El maestro Diego Rivera mencionaba, ¿Qué es el punto?

Es el inicio de todo dibujo. El punto nace cuando ponemos en contacto el lápiz, la pluma o el pincel con el papel o la tela. De este choque, surge una huella que recibe el nombre de punto. “El punto es la mínima parte de un todo”.

Recuerda que, aunque imagines el punto como un pequeño círculo, no es realmente un círculo, ya que, si lo observas con un microscopio, verías que sus bordes no son perfectos. Tampoco tiene un tamaño, color o textura definida.

Para seguir conociendo más acerca del punto en el dibujo, observa la siguiente cápsula del profesor Rodrigo Jesús Tovar, donde observaras un dibujo utilizando únicamente el punto.

Técnica de puntillismo.

¿Te diste cuenta cómo usó los colores en su dibujo? y ¿Cómo jugó con los tamaños de los puntos?

Te invito a realizar esta actividad en casa, explora con puntos de diferentes tamaños y colores.

¿Qué es la línea?

Te invito a colocar la punta de un plumón sobre una hoja y, luego, a desplazar la mano en alguna dirección.

¿Te has dado cuenta que trazaste una línea al mover el plumón sobre la hoja? Eso es una línea. Cuando una fuerza exterior produce movimientos en el punto con una determinada dirección, éste deja una huella a la que se llama línea. La línea tiene un punto de inicio y un punto final.

A partir de un punto se crea una línea. Las líneas se pueden colocar en diferentes direcciones, las líneas que están acostadas se llaman horizontales y las que están paradas se llaman líneas verticales, también está la diagonal, ¿Qué otras líneas se pueden dibujar?

Existen muchas posibilidades para explorar con las líneas. ¿Qué pasa si mi punto inicial es el mismo para finalizar el trazo?

Se crea una forma o figura, es así mediante la exploración, se le va dando cuerpo al dibujo que se está creando, ¿Qué te parece si haces un dibujo con estos elementos que acabas de descubrir?

La siguiente actividad la puedes realizar utilizando el recorte de una imagen que te guste mucho, puede ser de una revista, un periódico, un volante, un póster, una foto, etc. ¡Cualquier imagen sirve!

Luego, pégala en una hoja o cartulina y completa la imagen con un dibujo elaborado por ti. Como se observa en la imagen.

Existen muchas posibilidades, observa la siguiente forma de explorar con el dibujo.

Arte relámpagos. Dibujos de noche.

Recuerda que, para dibujar, puedes usar cualquier superficie y cualquier material que deje huella. No tengas miedo de comenzar a trazar puntos, líneas, formas y dar color a tu gusto. Suelta tu mano, sé creativo y juega mucho con todo lo que puedas sobre papel, tierra, en el piso sobre las paredes no, a menos que tus papás te den permiso.

Por último, observa el siguiente video de recapitulación de todo lo abordado durante la sesión.

Dibujo.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Las plantas son distintas

¿Qué vamos a aprender?

En sesiones anteriores has estudiado las características y diferencias de algunas plantas. Continuarás trabajando este tema.

Recordaras que todos los seres vivos tienen características diferentes, en este caso has estudiado las plantas y aunque has visto muchas, eso no quiere decir que sean todas las que existen, hay muchas especies que puedes seguir estudiando.

¿Qué hacemos?

Necesitaras tu libro de Conocimiento del Medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

Para iniciar esta sesión vas a trabajar en tu libro en la página 98.

La imagen muestra distintas plantas, así como lo has estudiado en clases anteriores, puedes identificar que son distintas unas con otras.

Hay pinos, flores moradas, cactus, s i te fijas bien, a pesar de que hay dos imágenes de plantas con flores moradas, no son las mismas, son colores distintos y formas diferentes.

¿En qué se parecen las plantas?

Tienen un color predominante que es el verde.

Están vivas.

Todas requieren agua.

¿En qué son diferentes?

Algunas tienen hojas y otras no.

Unas tienen flores y otras no.

¿Qué necesitan para vivir?

Agua, luz de sol y suelo donde poder crecer.

Existen algunas plantas que no requieren estar fijas al suelo, pero sí de condiciones necesarias para vivir, por ejemplo, hay algas que viven incrustadas en las rocas, como las que se muestran a continuación.

Como observas, también hay algas que crecen en un tronco, no todas las plantas requieren del suelo para vivir, en lo que coinciden estas algas con las plantas del libro es que también son verdes.

En sesiones anteriores, has estudiado plantas que tienen flor y otras más que no tienen, ¿Recuerdas alguna?

¿Puedes mencionar algunas plantas que conoces? Como, por ejemplo:

Orégano.

Margarita.

Rosa.

Alcatraz.

Tulipán.

Una de las formas de clasificar las plantas es observando si cuentan con flor, fruto o no los tienen.

Vas a utilizar tu libro de conocimiento del medio en la página 167, en donde encontrarás unas imágenes que recortaras con la ayuda de tu mamá o papá para realizar la actividad.

Una vez que hayas recortado con la supervisión o ayuda de algún familiar, vas a utilizar estas imágenes para la actividad, que se indica en la página 99.

Tiene como título “Las plantas son distintas” de las imágenes de las plantas que recortaste del recortable 3, formarás dos grupos: uno de plantas con flor y otro de plantas sin flor.

¿Cuáles logras identificar como aquellas que tienen flor?

Son las siguientes.

Aquellas que no cuentan con flor son las siguientes.

Como siguiente actividad dice: Pega las plantas sin flor y describe sus hojas.

Ahora, pasarás a la siguiente hoja, la 100, en la cual te solicita pegar las imágenes de las plantas con flor, pero agrupándolas según el color de sus flores.

Como puedes darte cuenta tienes dos plantas que cuentan con flores de color blanco y dos plantas con flores amarillas, por lo tanto, pega el girasol y la flor de enredadera en un primer grupo y después la flor de cosmos y la gardenia en otro grupo.

Clasificar es una actividad en la que interviene la observación y algo muy importante es que esto te permite apreciar la variedad de seres vivos que existen en el planeta.

Recuerda cómo puedes clasificar plantas en tu entorno:

Por su tamaño.

Por su color.

Si tienen flores, frutos o no lo tienen.

El lugar en el que viven.

También las puedes clasificar como plantas o flores que consumes como alimentos.

Has observado que también las plantas y flores se utilizan en la elaboración de alimentos muy sabrosos.

Por ejemplo, la flor de calabaza, el cilantro y perejil.

O las flores de Jamaica con las que preparas una deliciosa agua fresca.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

LENGUAJE

Adivina adivinador … ¿De qué tratará este programa?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás adivinanzas y como encontrar la respuesta al relacionar las ilustraciones con el sentido del texto.

¿Qué hacemos?

En esta sesión descubrirás otro tipo de adivinanzas. Como con los rompecabezas, poco a poco resolverás el misterio, aprovecha lo que has aprendido en las sesiones previas, ya que será de mucha utilidad para entender el tema.

Necesitaras tu libro de texto porque revisaras las adivinanzas de las páginas 108 y 109.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

Dos características importantes que tienen las adivinanzas, una es el reto, porque tienes que resolver un misterio que se plantea, la otra, es que hay que descubrir las pistas que ayudan a resolver ese misterio, porque por eso son adivinanzas.

Para comenzar observa dos ejemplos y pistas, para ir entrando en el tema.

Vitamina Sé Te reto a … Adivinar a qué animal me parezco.

Vitamina Sé. Te reto a … Adivinar a qué familiar me parezco.

Seguimos dando citas, pero priorizando la salud de todas y todos. Si deseas realizar el trámite de expedición de tu #CédulaProfesional, te pedimos ponerte en contacto a través del siguiente correo: 👉 [email protected] pic.twitter.com/OIpKTv1XbJ — SEP México (@SEP_mx) March 1, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende