Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 18 de noviembre

Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy miércoles 18 de noviembre.

ACTIVIDADES APRENDE EN CASA 18 DE NOVIEMBRE

Mi entorno natural y social – Conocimiento del Medio

Aprendizaje esperado: Distingue características de la naturaleza en el lugar en donde vive.

Distingue características de la naturaleza en el lugar en donde vive. Énfasis: Distinguir los elementos naturales y sociales del lugar donde viven. (1/3)

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás características de la naturaleza, es decir, los elementos naturales y sociales del lugar en donde vives.

Repasarás algunas cosas que has aprendido sobre los elementos naturales y sociales. Ojalá hayas podido realizar el reto de buscar los elementos naturales que hay en el lugar donde vives.

Para esta sesión necesitarás: un cuaderno, lápiz, lápices de colores y tu Libro de texto Conocimiento del Medio.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con la sesión, recuerda lo que has estado aprendiendo sobre los elementos naturales y sociales que hay a tu alrededor.

Los elementos naturales son todos aquellos que se encuentran en la naturaleza y los elementos sociales son aquellos que han sido construidos o transformados para facilitar las actividades diarias de las personas.

En México existe una gran diversidad de elementos naturales y muchos de esos lugares son zonas protegidas.

También descubriste que los elementos sociales facilitan las actividades cotidianas de las personas. Aprendiste sobre las casas, los autos, los barcos las herramientas, los muebles y todas las cosas que hay en tu entorno.

En el lugar donde vives existen elementos naturales y elementos sociales, pero de acuerdo con el clima o a las necesidades de los habitantes, se pueden ver diferencias de un lugar a otro.

En algunas regiones los elementos naturales son muy variados y abundantes y en otras, como en las ciudades, hay pocos elementos naturales, pero hay una gran variedad de elementos sociales.

Observa el siguiente video dónde María Fernanda, te enseña su casa y lo que hace con algunos elementos naturales. Pon mucha atención a los elementos que menciona, ya que, al finalizar el video, reflexionaras sobre algunas preguntas.

Desde mi casa. María Fernanda | Once Niñas y Niños.

¿Identificaste los elementos naturales y sociales que hay en la casa de Fernanda? ¿Se parecen a los del lugar dónde vives?

Los elementos sociales que observaste son:

Una ventana.

Macetas.

Pinturas.

Libros.

Muñecos de peluche.

Muebles.

Ropa.

Los elementos naturales que observaste son:

Plantas.

Un gatito.

Un árbol.

Aquí hay otro video, donde observarás las casas de una comunidad Tepehuana, al norte del país. El material con el que están construidas las casas es la madera, ya que el entorno se compone de pinos. Además, existen otros elementos de la naturaleza que aprovechan para construir sus casas.

Tepehuanos. Mi Comunidad

¿Cuáles elementos pudiste identificar?

Elementos naturales:

Rocas.

Árboles.

Plantas.

Leña.

Alacrán.

Elementos sociales:

Casas.

Ropa.

Recipientes.

Utensilios de madera.

Aquí está la lista de los elementos sociales y naturales que se encontraron en la casa de Fernanda y en la comunidad Tepehuana.

¿Encontraste la diferencia? En la casa de Fernanda existen muchos elementos sociales; porque ella vive en una ciudad. En la comunidad Tepehuana encontramos más elementos naturales que sociales.

La cantidad y las variedades de elementos sociales y naturales cambian en cada región del país.

Esto sucede porque los lugares son muy distintos, y los elementos que los rodean también.

Incluso los animales, que son un elemento natural, también son distintos. Mientras que Fernanda sólo tiene un gatito que vive dentro de su casa, en la comunidad Tepehuana hay animales que no son domésticos.

¿Cómo es el lugar donde vives? ¿Tienes los mismos elementos que observaste en los videos? ¿Son otros? ¿Cuáles?

Abre tu libro de texto, en la página 42. Recuerda que, si no lo tienes a la mano o no cuentas con él, puedes realizar el ejercicio en un cuaderno.

Escribe el nombre del lugar donde vives y dibuja algunos de sus elementos naturales. Dibuja en los espacios que señala tu libro, los elementos naturales que observas en el lugar donde vives: árboles, plantas, el sol, perros, agua, hormigas, etc.

Finalmente. En compañía de un familiar, registra en tu cuaderno. los elementos naturales y sociales que hayan observado en el lugar donde vives.

Para continuar con la sesión te invito a ver las siguientes imágenes que enviaron algunos niños, son postales del lugar donde ellos viven. Observa que en todas ellas existen elementos naturales y sociales.

Esta fotografía la envía Alfonso desde Puebla:

Esta otra postal la envía Javier desde Quintana Roo:

Esta postal la envía Evelin desde Tlaxcala:

Esta otra la manda Leobardo desde Oaxaca:

La última postal la manda Gerardo, desde Veracruz:

Tal vez algunos de estos lugares se parecen al lugar donde vives. Recuerda que los entornos son distintos y que, en todos los lugares, hay elementos naturales y elementos sociales. Obsérvalas con atención y elabora una lista de ellos.

Para finalizar la sesión lee la siguiente historia de Marisol y Mario:

Mario y Marisol son dos hermanos que viven en el campo. Les encanta caminar para observar todo lo que hay a su alrededor.

En el camino al zócalo del pueblo, hay una banca que construyeron los pobladores para que la gente que así lo deseara, se sentara a disfrutar el paisaje.

Marisol y Mario, suelen detenerse ahí. Se suben a la banca porque piensan que así pueden mirar más de cerca lo que hay en el cielo. Durante mucho rato, se entretienen viendo el movimiento de las nubes, el paso de las parvadas de pájaros y uno que otro avión que pasa por ahí.

Tienen tanta experiencia observando las nubes, que pueden saber cuándo va a llover. Dicen que las nubes se ponen más infladas y grises.

Cuando se cansan de mirar hacia arriba, se bajan de la banca y siguen caminando. Les encanta que haga mucho viento, porque juegan a corretear las hojas secas que vuelan tan ligeras. Cuando las alcanzan, las guardan en sus mochilas para coleccionarlas o hacer dibujos.

Algunas veces, piden permiso a su mamá para hacer la tarea en el campo. Se llevan sus cuadernos y se sientan en una piedra o se tiran en el pasto para realizarla, Mario dice que se concentra más en el campo que dentro de su casa.

Cuando terminan la tarea, Mario y Marisol se ponen a jugar en el puente, aprovechan que por la tarde no pasa mucha gente y pasan una y otra vez.

¿A ver quien llega primero?, pregunta Marisol, pero Mario es muy veloz y casi siempre gana las carreras.

Desde el puente se pueden mirar el sol y las montañas que rodean el pueblo. ¡Qué bonito es nuestro pueblo! Dice siempre Mario, cuantas cosas divertidas se pueden hacer.

Un día, estaban muy contentos jugando, cuando se soltó una sorpresiva lluvia. Ambos estaban muy sorprendidos porque las nubes no se habían puesto grises, ni se oyeron truenos, al contrario, el sol brillaba con intensidad.

Al principio Marisol se enojó pues esa lluvia había interrumpido su divertido juego, pero luego, cuando Mario le mostró el hermoso arco iris que había aparecido, se le olvidó el enojo y se puso a observar todos los colores. Le dijo a Mario que se los aprendería para llegar a casa y dibujarlo en su cuaderno.

Es hora de regresar a casa dijo Mario. Me voy a tapar con mi chamarra para no mojarme mucho. Yo no, dijo Marisol, yo quiero sentir la lluvia y saltar en los charcos, eso es muy divertido. Así que todo el camino de regreso fue cantando y saltando por todos los charcos que encontraba.

Cuando llegaron a casa, su perro manchas los esperaba moviendo la cola en señal de alegría.

Mario y Marisol, se cambiaron la ropa mojada y se secaron antes de que su mamá llegara. A ella no le gustaba que se mojaran tanto porque pueden enfermarse.

Antes de dormir, los niños hacen un recuento de todas sus aventuras y se muestran sus colecciones de hojas y piedritas.

¿Recuerdas qué elementos había en los caminos que recorrías antes de la pandemia? Los caminos hacia la casa de tus abuelitos, al parque, al mercado o a algún sitio cercano a tu casa. ¿Qué elementos has visto? Puedes escribirlos en tu cuaderno.

Espero que esta sesión te haya gustado mucho y que hayas reforzado tus conocimientos sobre los elementos naturales y los elementos sociales.

En una figura geométrica, ¿hay otras? – Matemáticas

Aprendizaje esperado: Construye configuraciones utilizando figuras geométricas.

Énfasis: Descomponer una figura en otra.

¿Qué vamos a aprender?

Construirás configuraciones utilizando figuras geométricas.

Descompondrás una figura en otra.

Para esta sesión necesitarás el siguiente material:

Lápiz.

Cuaderno.

Tijeras de punta redonda.

Las figuras del material recortable 6 de la página 209 de tu libro de texto Matemáticas:

¿Qué hacemos?

Observa la siguiente imagen y trata de descifrar cuántos rectángulos contiene:

Recuerda cuáles son los rectángulos, ¿Cuántos hay?

Aquí están las respuestas que algunos niños compartieron:

Miguel dice: “La figura está formada por 4 rectángulos y un cuadrado que es el rojo”.

Gina comenta: “Son 5 rectángulos: uno naranja, otro azul, uno amarillo, otro verde y el rojo”.

Esta es la respuesta de Vanessa, ella dice: “Hay 6 rectángulos en total, uno naranja, otro azul, uno amarillo, otro verde, el rojo y el gran rectángulo que forma el todo”.

¡Así es, Vanessa tiene razón! Son 6 rectángulos si contamos el gran rectángulo que forman los otros 5.

Abre bien los ojos y pon muchísima atención. Hoy eres investigadora o investigador y tienes que ponerte muy atenta o atento. Vas a resolver muchos misterios y tienes que descubrir varias figuras geométricas escondidas en otras, así que saca tus antenas y presta atención a esta primera figura, están en tu material recortable:

Observa bien el tamaño de sus lados. Bien, pues el primer reto es obtener dos cuadrados de este rectángulo. ¿Qué podrías hacer para descubrir a los dos cuadrados que se esconden dentro?

Para poder descubrirlos de su escondite, y vas a trazar la línea que divide a los dos cuadrados.

Para que puedas comprobar si tu línea está en el centro, dobla el papel por la mitad y verifica si la línea que se marca en el doblez coincide con la línea que hiciste. Si coinciden entonces mucho cuidado, recorta justo por ahí.

Las dos partes son iguales y son cuadrados. ¿Qué tal quedó tu línea y tus dos figuras resultantes? ¿Son iguales?

Siguiente figura:

¿Ya la observaste? Pues de ella vas a obtener dos rectángulos, ¿Ya los descubriste?

Recuerda que debes primero hacer la línea por la que vas a recortar.

Muy bien, compara los dos rectángulos que obtuviste. ¿De qué tamaño crees que deban ser los rectángulos?

puedes hacer la línea un poco más hacia la derecha o hacia la izquierda, lo importante es obtener dos rectángulos.

Aquí vienen más respuestas de los niños:

Anahí dice que su papá le dijo que, para obtener 2 rectángulos de un cuadrado, se puede trazar una línea horizontal o una línea vertical…. ¡Es verdad!

Así son las figuras geométricas, pueden aparecer de todas las formas y maneras.

Sigue descubriendo figuras escondidas. Es el turno de este cuadrado azul:

¿Cómo obtener dos triángulos?, busca DOS TRIÁNGULOS. Cuando hiciste las banderas, los barcos y otras figuras, descubriste que dos triángulos formaban un cuadrado. Entonces ¿Por dónde crees que debes trazar la línea en el cuadrado azul para encontrar a los dos triángulos?

¡Sí, son dos triángulos! Puedes recortar por la línea que trazaste.

La última figura. De esta, vas a hacer dos triángulos, hay que encontrar de nuevo dos triángulos.

Puedes hacerlo de la misma forma que en la figura anterior, con un corte en diagonal, inténtalo.

Resultó, tienes dos triángulos. Puedes recortarlos.

¿Y si buscas hacer triángulos más pequeños de estos triángulos que tienes?

¿Por dónde tendrías que cortar para hacerlos más pequeños?

Esta es la respuesta de Fabián:

“En sesiones anteriores, con el tangram construimos un triángulo grande, uniendo dos triángulos pequeños. Creo que, entonces, podemos cortar el triángulo a la mitad para lograr 2 triángulos pequeños”.

Genial, puedes pegar tus figuras en tu cuaderno y escribir su nombre, como él o la artista que eres.

El Reto de Hoy:

Con la ayuda de un adulto, vas a obtener un cuadrado de una hoja tamaño carta y después, piensen cómo cortarían ese cuadrado para obtener 3 triángulos.

Una cosa más, pídele a algún adulto que te ayude a recortar las tiras de la página 211, recortable 7, del libro de matemáticas primer grado, porque las vas a necesitar próximamente.

Aquí termina la sesión de hoy, redescubriendo cómo las figuras geométricas están escondidas en todos lados.

Rima, canta, transforma y crea – Lenguaje Primero

Aprendizaje esperado: Identifica las palabras que pueden ser sustituidas por otras similares que transforman el sentido de la ronda, pero que conservan el ritmo y la rima. Explora tantas opciones como sea posible.

Identifica las palabras que pueden ser sustituidas por otras similares que transforman el sentido de la ronda, pero que conservan el ritmo y la rima. Explora tantas opciones como sea posible. Énfasis: Identificación del nombre de los animales y las palabras que riman.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las palabras que pueden ser sustituidas por otras similares que transforman el sentido de la ronda, pero que conservan el ritmo y la rima. Explorarás tantas opciones como sea posible.

Identificarás nombres de animales y las palabras que riman.

No olvides tener a la mano el siguiente material:

Hojas blancas o un cuaderno.

Lápiz.

Sacapuntas.

Lápices de colores.

Tu libro de texto Lengua materna. Español.

¿Qué hacemos?

Observa las siguientes tarjetas:

Entre todas esas tarjetas hay dos palabras de una canción que utilizaste en sesiones anteriores. Las palabras son LLUEVA Y CUEVA, estas palabras están en la canción:

QUE LLUEVA, QUE LLUEVA

LA VIRGEN DE LA CUEVA

LOS PAJARILLOS CANTAN…

Son palabras cortas y que terminan igual, elimina palabras que no terminen igual. Te quedarán cuatro tarjetas: CUEVA, LLUEVA, TARDE y ARDE.

Efectivamente esas palabras terminan igual, pero la palabra LLUEVA empieza igual que la palabra llave, así que TARDE y ARDE no pueden ser.

Poco a poco vas analizando las palabras y vas reconociendo más letras. ¡Felicitaciones!

Aprende la canción de un conejo que fue a visitar a la Luna, como la leyenda del conejo y la luna que disfrutaste en sesiones anteriores, ¿la recuerdas?

Observa el siguiente video:

Vitamina Sé. Cápsula 62. Puro Canto, Puro Cuento (Música)

¿Qué crees que hizo el conejo para atravesar el cielo veloz y llegar a la Luna?

Quizá era un súper conejo que había entrenado mucho y entonces daba los saltos más, pero más grandes que se han dado en la Tierra y entonces, en uno de esos saltos, ¡llegó hasta la Luna!

Canta la canción del video, pero dale un tono diferente, cántala cómo si quisieras asustar a alguien y realiza los siguientes movimientos.

Veloz el cielo traspasa

el conejo que es travieso,

Artemio pronto lo abraza,

para volar sin tropiezo.

Conejito, conejito,

conejito saltarín,

con un brinco necesito

que me saques de este jardín.

En las palabras que riman: (conforme mencionas las palabras realiza el movimiento de la canción) TRASPASA, TRAVIESO, ABRAZA, TROPIEZO, CONEJITO, SALTARÍN, NECESITO, JARDÍN. ¿TRASPASA rima con TRAVIESO o con ABRAZA?

TRASPASA rima con ¡ABRAZA! porque suenan igual al final y porque al verlas escritas, se notan que son las mismas letras.

Aquí hay unas palabras, para que escojas algunas e intentes modificar la canción, sustituyendo las palabras para hacer las rimas.

Las palabras son:

Observa algunas de las propuestas que enviaron los niños:

Fabián tiene mucha razón, no puedes utilizar ADORMECE porque no tienes otra palabra que termine igual.

Una vez que ya hayas sustituido, es momento de cantar la canción, con los cambios elaborados.

Veloz el cielo SUSPIRA

el conejo que es OREJÓN,

Artemio pronto lo RETIRA,

para volar sin CAMISÓN.

Conejito, conejito,

conejito saltarín,

con un brinco necesito

que me saques de este jardín.

Es hora de tomar tu libro de texto Lengua Materna Español, y busca la página 59. Recuerda buscar donde esté el número 5 y el 9.

Pide ayuda a un adulto, papá, mamá o a quien sepa leer, para que te ayude con la lectura, mientras tú la sigues con tu dedito.

No olvides subrayar el nombre de algún animal.

Estaba la rana muy cerca del agua,

cuando contenta se puso a cantar;

vino la garza y la hizo callar

¿Identificaste el nombre del animal?, ¿y las palabras que riman?

Había dos animales RANA y GARZA.

Y las palabras que riman son CANTAR y CALLAR.

Siguiente estrofa.

Estaba la garza muy cerca del agua,

cuando contenta se puso a cantar;

vino la zorra y la hizo callar.

Los nombres de animal que encontraron son GARZA y ZORRA.

Y las palabras que riman: las mismas palabras de la estrofa anterior CANTAR y CALLAR.

Continúa haciendo lo mismo con los versos que faltan y en la página 60, vas a escribir los nombres de los animales que encuentras en la canción.

Coloca en tu cuaderno las palabras que estuviste trabajando el día de hoy. ¿Las recuerdas?

Las primeras palabras fueron las de una canción de otra sesión de trabajo, son palabras que terminan igual por lo tanto riman:

CUEVA

LLUEVA

Y las otras palabras son los personajes de las canciones del día de hoy, pero aquí sólo vas a colocar: CONEJITO de la primera canción y RANA de la canción los animales cantores de tu libro de texto.

El Reto de Hoy:

Para terminar, te voy a proponer un reto. Aquí hay una historia narrada con palabras que riman. Te reto a que encuentres esas palabras, y en la próxima sesión platicar sobre ellas.

Renata la rata pirata.

Los objetos del hogar y su localización – Ingles

Aprendizaje esperado: Escucha y participa en la lectura de nombres.

Escucha y participa en la lectura de nombres. Énfasis: Escucha información sobre dónde se localizan algunos objetos del hogar.

¿Qué vamos a aprender?

Escucharás y participarás en la lectura de nombres.

Escucharás información sobre dónde se localizan algunos objetos del hogar.

«Hello, how are you? Hola, ¿Cómo estás? I am fine. I hope you are fine, too. Yo estoy bien, espero que estés bien también.

Are you ready learning new things? ¿Estás lista o listo para aprender nuevas cosas? Great! ¡Genial!

Los materiales que necesitarás son:

Notebook/cuaderno

Pencil/Lápiz

Colors/Colores

¿Qué hacemos?

I brought with me a good friend. I will let him introduce himself to you. Traje conmigo un buen amigo, dejaré que él mismo se presente[1]

NICOLAS:

Hello, girls and boys! Hola niñas y niños

My name is Nicolas Me llamo Nicolás

I live in a house. Yo vivo en una casa

My house is small and beautiful. Mi casa es chica y bonita

Teacher Ramona, why don’t you teach your students vocabulary of the house today? Maestra ramona ¿Por qué no enseña a sus alumnos el vocabulario de algunos objetos del hogar hoy?

While I go to the kitchen to eat something because I am hungry.

Mientras voy a la cocina para comer algo porque tengo muchísima hambre

See you later! Nos vemos al rato

Pay attention to teacher Ramona. Ponle mucha atención a la maestra Ramona

She will teach you a lot of things today. Ella les enseñara muchas cosas hoy

Goodbye! ¡Adiós!

He is an incredible friend. Es un amigo increíble.

Continuarás conociendo más objetos del hogar.

A house has different rooms. Una casa tiene diferentes habitaciones. In each room there are different house objects. En cada habitación, hay diferentes objetos. Today, you are going to learn the names of 3 rooms of the house. Hoy vas a aprender los nombres de 3 habitaciones. Some house objects, and about where each object is located. Algunos objetos y dónde se ubican estos objetos.

No es nada complicado y vamos a ir poco a poco. First, you are going to learn the names of 3 rooms in the house. Primero vas a aprender el nombre de las 3 habitaciones de casa.

Are you ready? ¿Estás listo, lista?

¡Muy bien!

Very good! ¡Muy bien!

Now that you know the names of these rooms in the house, read the following story. Ahora que conoces los nombres de estas habitaciones de la casa, lee la siguiente historia.

Identifica los objetos que aparecen en el cuento. ¡Venga!

La historia se llama:

“A Strange House in the Forest” “

Una casa extraña en el bosque”.

A girl and a boy walk through the forest.

Una niña y un niño caminaban por el bosque.

They see a house. They knock on the door, but nobody answers.

Ven una casa. Llaman a la puerta, pero nadie contesta.

They see that the door is unlocked, so they open the door and go in.

Ellos ven que la puerta está desbloqueada, entonces abren la puerta y entran.

They go to the kitchen and see a big plate and a big spoon.

Van a la cocina y ven un plato y una cuchara grandes.

They go to the bathroom and see a big bottle of shampoo and a big towel.

Van al baño y ven una botella grande de champú y una toalla grande.

Then, they go to the bedroom and see a big bed with a big quilt and a big pillow.

Luego, van a la recámara y ven una cama grande con una cobija grande y una almohada grande.

They lift up the quilt and see a big giant sleeping! The giant wakes up!

Levantan la cobija y ven a un gran gigante durmiendo. ¡El gigante se despierta!

The wind becomes stronger and blows all the house objects to the top of a tree!

El viento se hace más fuerte y sopla y vuela todos los objetos de la casa a la copa de un árbol.

But the giant is not angry. He calls after them, “Come back, come back and be my friends!”

Pero el gigante no está enojado. El los llama: «¡Vuelvan, vuelvan y sean mis amigos!»

They discover that the giant is very nice.

Ellos descubren que el gigante es muy simpático.

Did you like the story? ¿Te gustó el cuento?

Ok. Answer the following questions: Contesta las siguientes preguntas:

What did they see in the kitchen? ¿Qué vieron los niños en la cocina?

¡Muy bien! Un plato y una cuchara

What did they see in the bathroom? ¿Qué vieron en el baño?

¡Sí! Un champú y una toalla

What did they see in the bedroom? ¿Qué vieron en la recámara?

Good! Una cobija y una almohada

¿Y te acuerdas cómo se decían estos objetos en inglés?

Si no lo recuerdas, no te preocupes, los vas a conocer mejor…

Perfect! ¡Perfecto! Ahora es importante poder decir en inglés a qué lugar corresponde cada objeto.

Do you want to try it? ¿Quieres intentarlo?

Good! Let’s go!

The shampoo is in the bathroom • El champú está en el baño.

The bowl is in the kitchen • El tazón está en la cocina.

The bed is in the bedroom • La cama está en la recámara.

The towel is in the bathroom • La toalla está en el baño.

The quilt is in the bedroom • La cobija está en el dormitorio.

The spoon is in the kitchen • La cuchara está en la cocina.

The pillow is in the bedroom • La almohada está en la recámara.

Te invito a leer el final del cuento, porque recuerda que los objetos ya no estaban en su lugar. Volaron a la copa del árbol…

When the girl and the boy discover that the giant is nice.

Cuando la niña y el niño descubrieron que el gigante era bueno.

They decided to help him return all the house objects to their correct rooms. Decidieron ayudarlo a devolver todos los objetos a sus habitaciones.

Play a game to find the objects. Juega un juego para encontrar los objetos. Lee con atención la siguiente información sobre dónde se encuentran los objetos.

Sarah y Peter dirán dónde se encuentran los objetos. Colocarás cada objeto en su habitación correspondiente a través de una línea.

“A: Hello! My name is Sarah.

B: Hello! My name is Peter.

A: Where is the shampoo? Is it in the kitchen?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: No

A: Is it in the bathroom?

B: Yes. The shampoo is in the bathroom.

A: Where is the bowl? Is it in the bathroom?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: No.

A: Is it in the kitchen?

B: Yes, the bowl is in the kitchen.

A: Where is the bed? Is it in the kitchen?

B: No.

A: Is it in the bathroom?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: Yes, the bed is in the bedroom.

A: Where is the towel? Is it in the kitchen?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: No.

A: Is it in the bathroom?

B: Yes, the towel is in the bathroom.

A: Where is the quilt? Is it in the kitchen?

B: No.

A: Is it in the bathroom?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: Yes, the quilt is in the bedroom.

A: Where is the spoon? Is it in the bathroom?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: No.

A: Is it in the kitchen?

B: Yes, the spoon is in the kitchen.

A: Where is the pillow? Is it in the kitchen?

B: No.

A: Is it in the bathroom?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: Yes, the pillow is in the bedroom”.

Coloca cada objeto en su lugar:

¡Estupendo! Ya sabes en dónde van estos objetos, e incluso puedes ayudar en casa a ordenar cada habitación y sus objetos.

Te invito a ver el siguiente video donde Lucy se puso a jugar que era una investigadora en busca de objetos, Durante el video también puedes jugar y ayudar a Lucy con su investigación:

Find the objects Encontrar los objetos

Very good! ¡Muy bien!

Te invito a que sigas repasando en casa:

Goodbye, see you later, Adiós, hasta luego.

