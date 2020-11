Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 3 de noviembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 3 de noviembre del programa Aprende en Casa 2 para primero de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del martes 3 de noviembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy martes 3 de noviembre.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Un día en la vida de Juan

Estimarás, compararás y ordenarás eventos usando unidades convencionales de tiempo; día, semana y mes.

Establecerás relaciones temporales empleando los términos antes y después.

Conocerás varias historias.

Para esta sesión necesitarás el siguiente material:

Hojas blancas o cuaderno.

Lápiz.

Lápices de colores.

Goma y sacapuntas.

Tu libro de texto de Matemáticas: https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm

¿Qué hacemos?

Para iniciar la sesión lee las siguientes dos historias de lo que hacen antes de llegar a clase y lo que hacen después:

Hoy antes de llegar a la escuela, sonó el despertador, un buen baño, ayudó a sentirme preparada para empezar mi día, preparé el desayuno y me senté a comer, me lavé los dientes y salí para llegar a clase, yo creo que, al terminar la sesión de matemáticas, voy a leer las noticias, y después prepararé mi próxima clase.

Yo me levanté con mucho sueño, desayuné un jugo de zanahoria y un par de quesadillas que me hizo mi mamá, me lavé mis dientes y salí en bici, pedaleando lo más rápido que pude, después de salir de clase, regresaré en bici a mi casa pedaleando más despacio y viendo las hojas que se caen por el otoño, después, cooperaré en las labores de casa, hoy me toca poner la mesa y doblar la ropa seca.

Abre tu libro de texto en la página 46.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm?#page/46

Te invito a conocer la historia de Juan.

“Un día en la vida de Juan”

“Juan es un niño alegre, por eso, le gusta levantarse en la mañana, en cuanto sale el sol, lo primero que hace es quitarse la pijama, ponerse un pantalón y playera.

Antes de sentarse a desayunar, selava la cara y manos.

A él le gusta mucho comer fruta de temporada, un sándwich y leche, para tener la energía necesaria.

Después de desayunar, lava sus dientes durante dos minutos, cuidando de pasar el cepillo por cada uno de ellos.

Normalmente, se va en bicicleta a la escuela, pero ahora estudia, como nosotros, desde casa; después, sale a dar una vuelta al jardín. Juan siente que lo verde del pasto y de los árboles, le ayuda a aprender mejor.

Al regresar, colabora en algunas labores de casa y come con su familia, le gusta hacer su tarea con sus dos hermanas. Juntos, los tres, se ayudan a realizar los retos y se divierten a carcajadas por horas, ya agotados, llega la noche para descansar, ¡Qué rica siente su cama! así termina Juan su día.

La historia de Juan puede ser parecida a la de varios niños y niñas.

¿Haces las actividades matutinas igual que Juan?

¿Podrías decir cuáles de las imágenes representan las primeras actividades de Juan?

Es momento de resolver la página del libro, primero lee el título y después las indicaciones.

Enumera las actividades del 1 al 6, desde lo que pasó primero y lo que fue sucediendo después, ¿Dónde pondrías el número 1? ¿Qué hace después?

Esta es la respuesta de algunos pequeños.

El 1, es la imagen de Juan levantándose.

El 2, lavándose manos y cara antesde sentarse a desayunar.

Después de lavarse, desayuna, en esta imagen escribirás el número 3.

Después de desayunar, Juan se lava los dientes.

Cuando termina de atender las clases, sale un rato al jardín, en esta imagen debe ir el número 5 y el 6 donde se ve durmiendo.

Hay niñas y niños que se bañan por la noche, otros por la mañana; hay quienes se lavan los dientes al despertar y otros después del desayuno. Lo importante es lavarse los dientes para mantenerlos sanos.

Sigue avanzando con el trabajo en tu libro, busca la página 47. La lección se llama “La milpa”. Las indicaciones son las mismas de la página anterior. Vas a ordenar las imágenes, fijándote muy bien qué sucede antes y qué sucede después.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm?#page/47

Observa las imágenes detenidamente, ¿Qué ves en ellas? ¿Qué actividad crees que se necesita hacer primero y cuáles después?

Esas actividades se hacen para sembrar y sirven para poder cultivar algún alimento. Se trata de un procedimiento de siembra, como lo hiciste anteriormente, busca cuál imagen muestra lo que se hace primero, coloca el número en el orden que consideres.

El Reto de Hoy:

Vas a describir una secuencia de las cosas que haces antes y después de comer en casa, ya que tengas claras las acciones, platícaselas a algún familiar. También puedes hacer los dibujos de lo que haces y numerarlas como hicimos en esta sesión.

APRENDE EN CASA -CIVISMO: Tomo decisiones en casa

Identificarás situaciones en tu vida diaria, en las que puedes tomar algunas decisiones y en las que no; esas decisiones conllevan una responsabilidad contigo y hacia otras personas.

Observa la siguiente imagen, es como una adivinanza, intenta descifrar lo que dice:

Se trata de tomar una letra por cada imagen que hay, ¿Qué crees que dice?

Piensa, M de manzana, S de sandía, D de durazno.

Muy bien, dice:

Muy bien, ese es el título la sesión de hoy.

Hoy veras “Mis decisiones”. Qué decisiones puedes tomar por ti mismo o misma y las consecuencias que esto tiene, también conocerás sobre las distintas situaciones en las que, por la responsabilidad que conlleva decidir algo, hay cosas que los adultos deben decidir por ti. No olvides que es importante aprender tus datos personales, no importa que tengas muchos números, pregunta los datos que no te sepas, para tenerlos muy claros.

¿Qué hacemos?

Conoce las oportunidades que tienes para tomar decisiones por ti y cuando son los adultos responsables de ti, quien debe hacerlo.

Observa las siguientes imágenes, piensa y reflexiona, que es lo que podrías hacer si tú estuvieses en una situación similar

La primera imagen. Aquí hay un niño intentando cruzar una calle con un adulto tomado de la mano en la esquina del semáforo y sobre las líneas blancas.

¿Qué opinas? ¿Qué podrían hacer otras niñas y niños?

Es mejor atravesar la calle de la mano de un adulto, no todas las calles son iguales, a veces los sentidos cambian y es muy probable que tú no sepas cómo funcionan. Si te cruzas solo o sola podría ser peligroso.

Cruzar la calle es un acto que requiere de cuidado y atención, así que mejor es hacerlo acompañados, también es importante fijarse en ambos lados de la calle para verificar que no vaya a pasar un automóvil, motocicleta o bicicleta, es algo que puedes ir aprendiendo.

La siguiente imagen. Es una niña jugando en la cocina donde se ve la estufa encendida con recipientes calentándose, ¿Qué opinas?

La cocina puede ser un lugar peligroso, sí estás sola o solo, lo mejor es que no entres porque te puedes quemar o lastimar si te acercas demasiado a la estufa.

Quizá te gusta mucho ver cómo se hacen los guisados y platillos que preparan en tu casa y en algunas ocasiones quieras ayudar, puedes aprender, para qué cuando seas más grande, elabores cosas deliciosas, además, muchos de los utensilios que hay en la cocina, son filosos o puntiagudos, no debes agarrarlos para jugar. En tu casa existen espacios más seguros para jugar que la cocina.

Tercera imagen. Se trata de un adulto platicando con niñas y niños para que le proporcionen sus datos personales, recuerda que los datos personales no debes dárselos a cualquier persona, esto es muy importante que no lo olvides.

Los datos que tienes que saber son: Tu dirección, el teléfono del adulto que se hace responsable de ti, la dirección de tu escuela, tu nombre completo, es información que te va a servir para muchas cosas, pero hay que verificar que su uso sea para tu bien.

En esta siguiente imagen hay unas niñas y niños que están en el hospital, junto con sus familiares, para ser vacunados.

Vacunarse no solo te ayuda de manera personal, también es un apoyo para la sociedad en la que vives. Las vacunas son importantes para que todas las niñas y todos los niños estén protegidos contra diferentes enfermedades y crezcan sanos y fuertes. Si no se vacunan corren mucho riesgo, incluso algunas enfermedades pueden causar la muerte o algún daño permanente, así que debes vacunarte.

Ya casi acabas con esta dinámica, pon mucha atención. En la siguiente imagen puedes observar unos niños jugando mientras se están bañando, ¿Qué opinas al respecto?

Eso, aunque puede ser divertido, es muy peligroso, si juegas en el baño, cuando está mojado el piso, te puedes resbalar y caer, además nunca hay que cerrar la puerta por dentro, porque si te sucede algo, necesitas que la ayuda pueda entrar fácilmente.

Para finalizar con esta dinámica, la última imagen es una niña pensando si estudia, juega o platica con su mamá o ayuda a su papá a arreglar una bicicleta, ¿Por qué una niña o un niño se estarían preguntando esto?

Porque hay situaciones en las que puedes tomar decisiones sin las indicaciones de un adulto, ya que también tienes necesidades que satisfacer, como jugar y platicar con tus familiares; así como responsabilidades que cumplir, por ejemplo, estudiar y ayudar en casa a la familia.

Para la siguiente actividad, observa las imágenes que se van a mostrar una a una ya que después reflexionarás acerca de ellas.

Piensa, en cuáles situaciones puedes tomar decisiones y en cuáles debes seguir las indicaciones de una persona adulta que te cuide y proteja.

En esta imagen hay una niña y un niño que van a encender unos cohetes, ¿Qué opinas de jugar con cohetes?

Quemar cohetes no es adecuado, ya que representa un riesgo, tanto para la niña y el niño que están encendiéndolos, como para otras personas o animales que pudieran estar cerca de ese lugar, además de hacer ruido y molestar a los animales y a las personas, pueden causar accidentes en las casas.

En la siguiente imagen, ¿Qué pasa si decides ir a jugar con la pelota a media calle?

Podrías sufrir un accidente, te puede atropellar un carro o una motocicleta, incluso una bicicleta. Y mucho menos hay que hacerlo sin avisar a quien esté a cargo de tu seguridad. Hay espacios para todo, si quieres jugar pelota es mejor ir a un parque o la casa seguramente son una mejor idea y siempre acompañado o acompañada.

Es importante que un adulto que te cuida y te enseña, te acompañe y oriente acerca de lo que sí se puede o no se puede hacer en ciertas situaciones a las que te expones, con base a su experiencia, lo que puede sucederte a ti o a otras personas al tomar una decisión.

Dibuja en tu cuaderno una situación en la que puedes decidir sola o solo qué hacer sin que te provoque un daño, puedes usar colores, lápices, plumones, lo que tengas.

¿Ya sabes qué vas a dibujar? no te preocupes si no se te ocurre nada ahorita puedes seguir pensándolo y más tarde dibujarlo, ¿En qué otras situaciones puedes tomar decisiones? ¿Qué tal en las reglas de la casa o en las del salón? o sobre las actividades que te gustaría hacer el fin de semana.

Te invito a conocer Topiltzin en la siguiente fábula.

Esta es la fábula Titulada Topiltzin, el ocelote que quería recorrer el mundo, está en tu libro de texto gratuito de Formación Cívica y Ética, en la página 27.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1FCA.htm?#page/27

“Topiltzin, el ocelote que quería recorrer el mundo”

Topiltzin quería viajar y recorrer el mundo.

– ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a comer? preguntó su hermana.

– Topiltzin, tienes la libertad de decidir, pero piensa en las ventajas y los riesgos. Eres joven y debes aprender a cazar, buscar donde dormir y evitar a los animales que pueden hacerte daño, agregó su mamá.

– ¿Por qué no hacemos un viaje juntos para conocer los bosques de México? propuso el papá.

– Debo pensar muy bien en las decisiones que quiero tomar y ver sus ventajas y riesgos, consideró Topiltzin. Fin

¿Qué opinas de lo que acabas de leer?

Lo que Topiltzin tiene que pensar es que no solo se trata de querer hacer algo, como irse solo a viajar, sino todo lo que eso implica. Tiene que planear más cosas, como qué va a comer o dónde va a dormir, así como lo dice su mamá, sino sabe cazar porque es un ocelote joven, no va a poder disfrutar del viaje, tal vez tenga que esperar un tiempo, planear mejor las cosas, prepararse mejor y entonces ya logrará hacer ese viaje que tanto quiere.

Pensando en la fábula que acabas de conocer, ¿Qué decisiones puedes tomar en tu casa?

Te presento algunas decisiones que hay que tomar, y tú decidirás si puedes tomarla tú o debes dejar que un adulto la tome y por qué, además leerás la opinión de Panchito al respecto de la imagen.

Seleccionar con qué juguetes y con quiénes jugar, ¿Sí o no?

Sí. Porque cada niña o niño podría saber a qué le gusta jugar más y con quien.

Ir a vacunarse

No. Debo seguir indicaciones, aunque no me guste vacunarme, debo ir y colaborar, porque de esa manera se ejerce el derecho a la salud.

Platicar con alguien de la familia, ¿Sí o no?

Sí. Porque quiero platicar con alguien en quien confíe.

Hacer la tarea en la noche, ¿Sí o no?

No. Debo seguir indicaciones y hacer mi tarea a tiempo, porque no es bueno que las niñas y los niños hagan su tarea cansados y con sueño, deben de tener al menos 8 horas de sueño para mantenerse sanos.

Dormirte muy noche, ¿Sí o no?

No. Debo seguir indicaciones, cuando me digan que me acueste, lo debo hacer, porque al otro día no me voy a poder despertar y voy a tener sueño todo el día.

Elegir la ropa que quiero usar, ¿Sí o no?

Sí. Porque puedo usar lo que me gusta y no le hago daño a nadie.

Seleccionar qué comer y qué tomar, ¿Sí o no?

No. Porque yo no sé todavía que es lo mejor para mi salud, pero puedo decidir comer lo que me gusta si es saludable.

Decidir con mi familia qué hacer el fin de semana ¿Sí o no?

Sí. Porque las opiniones de todas y todos los que vivimos en la casa, son importantes para decidir en familia qué hacer juntos en nuestro tiempo libre.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Reviso y corrijo mi texto… ¡Me siento orgulloso!

Revisarás tus propios textos y los corregirás con ayuda del educador. Escribirás de acuerdo a tus posibilidades, un texto que integre la información recopilada.

Revisarás y corregirás textos.

Necesitarás el siguiente material:

Hojas blancas o un cuaderno.

Lápiz.

Lápices de colores.

Tu libro de texto Lengua materna. Español.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

¿Qué hacemos?

Estas llegando a la parte final de tu trabajo de investigación sobre animales, revisa el texto que has escrito y corregirlo para hacer el cartel.

A lo largo de estos días has trabajado y te has esforzado mucho, no te desesperes y ten mucha paciencia y confianza en ti mismo, ya que poco a poco irás escribiendo y leyendo mejor.

Por ejemplo, Juanito comenta que cuando era niño, las letras que hacía no parecían letras, semejaban rayitas y bolitas, rayones, cualquier cosa menos las letras que hace ahora, esto lo hacía sentirse un poco mal, como triste, frustrado y hasta enojado, pero tuvo una maestra muy comprensiva, que confiaba en él y que lo apoyó para seguir intentando, intentando e intentando, y poco a poco fui escribiendo mejor.

Observa los siguientes ejemplos de niños para que veas que todos empiezan a escribir poco a poco y luego avanzan a su propio ritmo, y cada paso que dan es un gran logro y por eso debes sentirte MUY ORGULLOSO DE TI MISMO O DE TI MISMA. Lo importante es que lo sigas haciendo, tus papás, abuelos, hermanos, tíos, los maestros, todos empezaron a leer y escribir poco a poco.

Tu familia debe ser comprensiva contigo y seguro te seguirán apoyando, continúa esforzándote y disfrutando de aprender. Repítete esto: confianza y paciencia, paciencia y confianza. Graba en tu memoria esto: SIÉNTETE MUY ORGULLOSO DE TODOS TUS LOGROS.

Ahora sí, aquí están los ejemplos de escritura de niños como tú.

Observa como cada niño escribe de manera diferente, uno escribe los nombres de varios animales, otro sobre la foca, se puede apreciar el texto “el gato come leche rica”, los nombres de Leo y Monserrat y otros textos. Los niños escriben de izquierda a derecha y de arriba abajo, como todos lo hacemos, y en ocasiones también ilustran su texto.

¿Cómo crees que se sintieron Leo y Monserrat, al escribir su nombre en la hoja? muy felices y satisfechos.

Lo intentaron muchas veces, hasta que pudieron llevarlo a cabo, por eso no debes desesperarte ni enojarte, debes de confiar en que puedes hacerlo, con trabajo y dedicación. Fíjate lo más que puedas en cómo se escribe cada palabra que vas conociendo y relaciónala con las nuevas, ve qué letras ya conoces y úsalas para formar otras palabras y pregunta por todo lo que te cause duda o que no sepas.

Ahora te invito a conocer la historia de Vashti, del cuento “El punto” de Peter H. Reynolds, autor canadiense.

Cuento el Punto de Vashti.

Existen ocasiones en que quizá te sientas molesto e incapaz de hacer cosas que quieres, pero tienes que intentarlo, aunque pienses que no te sale bien. Siempre va haber alguien que te motive, que te ayude a confiar en ti mismo y entonces descubrirás que con esfuerzo podrás conseguir leer y escribir, aunque te tardes más que otros niños, porque cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, no hay que darse por vencido, hay que intentarlo una y otra, y otra, vez; además de estudiar mucho.

Continúa con el trabajo de revisión y corrección de tu texto para el cartel.

Te invito a observar algunos ejemplos de carteles sobre arañas, abejas y otros animales con aguijón, que es con lo que pican, elaborados por alumnos como tú. Observa la variedad de diseños y cómo cada uno registra la información como le parece más adecuado, también usaron diferentes tipos de hoja, por eso aprovecha lo que tengas en casa. Ellos han anotado las preguntas, como lo hemos hecho nosotros, y luego escribieron las respuestas.

En el primer ejemplo, tenemos un texto, todavía sin ilustración, sobre las patas de las arañas.

Cómo pudiste observar, todos los trabajos son diferentes, no hay mejores ni peores, solo distintos y muy buenos todos. Seguramente tú crearás otros, buenísimos también.

En las páginas 50 y 58 de tu libro de texto, tienes otros modelos de carteles, puedes apoyarte en ellos también.

A manera de ejemplo para que tengas más ideas acerca de cómo llevar a cabo tu cartel se elaborará uno sobre ballenas. Para ello, repasarás las preguntas y respuestas que se trabajaron en las últimas sesiones sobre las ballenas, incluyendo el esquema.

Primero realizarás tu cartel en pequeño, es decir, un borrador, y luego en grande, ya la versión final, en tu borrador colocarás los datos que ya tienes sobre el animal que has investigado.

Nombre: BALLENA

Cómo nace: De su mamá, es un mamífero.

Dónde vive: En el mar y sale a la superficie a respirar.

Qué come: Algunos tipos de ballenas, las que no tienen dientes, sino barbas, comen plancton.

Otros datos: La ballena azul es el animal más grande del mundo, su lengua sola pesa lo mismo que un elefante y su corazón como un coche.

Se revisa la información que se recabó de las ballenas, para verificar que todo esté bien escrito y se entienda.

Sigue con tu dedito la información para que puedas observar detenidamente cada palabra

En este ejemplo, ¿Está bien escrito? Ballena, su nombre empieza como, ¿Valentina, vaso o como Baltasar, balón?

En el texto está escrito mal dos veces, se tiene que corregir.

Sigue revisando, siguiendo la lectura con tu dedo, Cómo nace: De su namá, ¿Cómo que de su namá?

Obviamente está mal escrita la palabra mamá, pues inicia como María y no como Narciso.

Continúa con la lectura a ver si no encuentras otro error en la escritura, al final en “Otros datos” dice lefante en lugar de elefante, que empieza como Eleazar.

Eso le puede pasar a cualquiera, por eso debes tomarte un tiempo para darle una lectura final a tus textos.

Entonces se encontraron algunos errores y se corrigieron.

Terminando de leer todo, hay una cosa más que sería importante agregar para ser más realistas y precisos con la información que compartas con los demás. No todas las ballenas comen los microorganismos que forman el plancton, algunas tienen dientes afilados y comen carne de otros animales marinos grandes como las focas.

Las que comen plancton son las que tienen barbas y un dato interesante que no se incluye es que esas barbas están hechas del mismo material que las uñas de los humanos, es un dato que se puede agregar, de eso se trata el proceso de revisión y corrección de un texto. Incluye agregar información, y a las preguntas hay que ponerles los signos de interrogación que regularmente las acompañan.

El texto final corregido debe quedar como el siguiente:

Así se ve el texto final, también se incluyó el esquema o dibujo, te recomiendo que lo elabores, primero en una hoja para que puedas leer y corregir, eso te va a servir como guía para hacer tu cartel.

Este es el esquema de la Ballena.

Con todo esto ya estás preparado y preparada para elaborar tú cartel.

Lo puedes elaborar en una cartulina o en un pliego grande de papel, lo que tengas en casa, no tienes que comprar nada. Tu dibujo lo puedes efectuar en una hoja tamaño carta y luego pegarla, si no tienes cartulina en casa puedes pegar varias hojas, y ahí realizar tu cartel.

Elabora tu cartel con calma, quizá tu familia pueda ayudarte a realizarlo.

No olvides algo muy importante, ¡Firmarlo!

Recuerda que harás tu cartel más tarde, si tienes posibilidades, pídele ayuda a un familiar para que lo realicen juntos cuando dispongan de tiempo y para que reúnan más información acerca del animal que estás investigando, si es que la necesitas.

En tu cartel escribe e ilustra cómo lo creas más conveniente, no te preocupes si la letra y lo que escribes todavía no te sale muy bien, lo que importa son tus ideas, el esfuerzo que estás haciendo para investigar y el trabajo realizado para plasmarlo en el cartel. Solicita apoyo de un familiar y díctale la información que quieras incluir o anímate a escribirla tú.

Revisen entre ambos lo que escribieron para verificar que esté clara la información, si tienes dudas, consulten tu libro de texto.

Firma con mucho orgullo tu cartel, pon tu nombre.

No te olvides de tener a la mano, tu Libro de texto gratuito Lengua Materna. Español, hojas blancas o un cuaderno, un lápiz y lápices de colores.

APRENDE EN CASA – ARTES: Lugares para moverme

En esta sesión continuarás explorando movimientos de tu cuerpo en el espacio a partir de juegos que permitan el desplazamiento, en espacios restringidos, moviéndote únicamente en una zona determinada.

Para esta sesión necesitarás:

Ropa cómoda.

6 hojas de colores.

Una caja grande, similar a las cajas de huevo.

Una caja mediana, similar a la caja donde se almacena el aceite.

Una caja pequeña, similar a la caja de zapatos de adulto.

Un silbato.

La semana anterior aprendiste sobre diversos movimientos del cuerpo dentro de tu espacio personal o kinesfera, así como en tu espacio parcial.

En esta sesión realizarás movimientos dentro de espacios que habitas comúnmente y te darás cuenta que el estar en casa te da la posibilidad de moverte por lugares que no habías explorado.

Seguramente existen algunos espacios en casa que te agradan, por ejemplo, un sillón, una silla, tu cama, la sala, el comedor, el lugar donde haces tú tarea.

¿Te has imaginado explorar esos espacios para realizar movimientos creativos?

¿Alguna vez has pensado que tu casa sea una gran escenografía en donde puedas moverte?

¿Qué hacemos?

Explorar los espacios que tienes en casa es divertido e interesante, pero para eso es necesario conocer esos lugares.

Este es el comentario de Saraí desde Puerto Escondido quien cuenta:

“Mi casa está cerca del mar, por ahora no salimos ya que debemos cuidarnos, pero para ver las puestas de sol, me recuesto en la hamaca, ahí estoy segura y me gusta cómo me mueve, es muy fresca, a veces imito los movimientos de mi hamaca y me imagino que me mueve como las olas del mar”.

La hamaca ha desarrollado la imaginación de Saraí, te invito a explorar lugares en tu casa que puedan hacer volar tu imaginación y moverte, pero hazlo con cuidado de no lastimarte.

Actividad 1. Me muevo, pero no tan lejos.

Antes de comenzar a moverte, recuerda que tienes que preparar a tu cuerpo, por lo que deberás realizar un breve calentamiento, pídele a un adulto, papá, mamá o quien te acompañe, que te ayude a realizarlo a partir de un juego sencillo, coloca tus 6 hojas de color en el piso de forma libre y guardando un espacio entre ellas.

Cuando tu acompañante haga sonar el silbato (si no tienes silbato, puedes silbar o aplaudir) te colocarás en uno de los 3 cuadros y realizarás movimientos libres con las partes del cuerpo que tu acompañante te vaya indicando: Cabeza, hombros, codos, manos, dedos, cadera, muslos, rodillas, pies.

Cada que el silbato suena debes desplazarte a otro cuadro y mover libremente la parte del cuerpo que tu acompañante mencione, se solicita esperar al menos unos 20 segundos en cada exploración para realizar el cambio

Al concluir conversen sobre cómo moviste tu cuerpo, ¿Qué tal te sentiste de moverte dentro de un espacio marcado por las hojas?

¿Notaste la diferencia de moverte en un espacio cercano a ti, mientras que en las clases anteriores lo hicimos en tu lugar?

Actividad 2. Conozco espacios creativos.

Observa el siguiente video.

Video 1. #Comunidad Contigo: Recetario coreográfico 1/3

En el video exploran un lugar dentro de la casa, en este caso hablan de un lugar de estudio en donde hay una hamaca, algunas sillas, libreros y una planta.

Mantén en tu mente los 4 elementos que se consideran para explorar algún espacio que puede estar dentro de tu hogar y que te llamen la atención.

CAMINAR

OBSERVAR

SENTARTE

ACOSTARTE

Intenta hacer eso con ayuda de las cajas, camina en el área que hayas elegido, juega al caminar, puedes ser un robot, o imaginar que estás en el espacio y caminar de puntitas, lento.

Detente un momento y observa a tu alrededor, comenta lo que ves (las cajas de diferentes tamaños, que pueden acomodarlas de maneras diferentes, que algunas tienen espacios dentro de ellas o tapas, que son de color café).

Siéntate en algún lugar dentro del espacio, levántate, y busca otro lugar para sentarte, pero siempre dentro del espacio elegido.

Acuéstate en algunas áreas, de lado o boca arriba, puedes tomar una caja y colocarla como almohada, colocarla sobre alguna extremidad, etc.

¿Cómo viviste tu exploración, lograste conocer más el espacio? ¿Qué descubriste?

Actividad 3. Mi espacio y el movimiento.

Observa el siguiente video de Recetario coreográfico para saber de qué otras maneras puedes seguir explorando.

Video 2. #Comunidad Contigo: Recetario coreográfico 2/3

Ya que has explorado el espacio, ahora hay que hacerlo con movimientos, retoma la sugerencia de sentir texturas y comenta lo que vayas sintiendo, puedes recorrer las cajas con las manos, por dentro o por fuera, moverlas, sentir sus texturas, esquinas, tapas, incluso puedes tomar las cajas y manipularlas.

Actividad 4. Nos movemos en nuestro espacio.

Muestra tus movimientos con música, para eso te invito a escuchar la siguiente pieza musical de Tchaikovsky.

Audio 1. Tchaikovsky – Chinese Dance – The Nutcracker Suite.

Una vez identificados, la música dura lo que duren tus movimientos.

Al concluir comenta a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué te pareció crear movimientos en lugares en los que diariamente estas?

¿Qué te imaginaste y qué sentiste?

Actividad 5. Todos tenemos espacios de movimiento.

No solamente tú eres la única o único que has explorado movimientos en espacios que habitas diariamente, te invito a ver el video “La última danza” para notar como la bailarina crea movimientos en un lugar muy cercano a ella.

Video 2. #Comunidad Contigo: La última danza 1/2

¿Observaste en qué lugar creó movimientos? lo hizo en su sillón, cama y suelo de la habitación.

Al hacerlo se debe tener cuidado porque pueden existir objetos que generen accidentes, por eso es importante conocer el espacio y hacerlo en compañía de un adulto en casa para supervisar esto.

Recapitulando lo aprendido:

Preparaste el cuerpo con pequeños desplazamientos.

Identificaste un espacio que te llamara la atención, caminaste, observaste, te sentaste o recostaste, es decir lo exploraste.

Indagaste algunos movimientos posibles.

Experimentaste tus movimientos en esos espacios con ayuda de una pieza musical.

Gracias a los videos que observaste durante la sesión conociste cómo puedes crear movimientos en espacios específicos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.