Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 5 de noviembre

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día jueves 5 de noviembre del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

El programa Aprende en Casa del jueves 5 de noviembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy martes 3 de noviembre.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Barquitos

Aprendizaje esperado: Construye configuraciones utilizando figuras geométricas.

Énfasis: Identificar que una figura puede formarse con otras figuras geométricas.

¿Qué vamos a aprender?

Elaborarás configuraciones utilizando figuras geométricas

Identificarás que una figura puede formarse con otras figuras geométricas.

En esta sesión utilizarás:

Tangram

Tu libro de texto Matemáticas:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm#page/1

¿Qué hacemos?

Para iniciar la sesión, canta la siguiente canción, seguramente alguna vez la has escuchado o alguno de tus familiares, ¡pregúntales!

Había una vez un barco chiquito

Había una vez un chiquito barco

Que no podía, que no podía, que no podía navegar

Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 semanas

Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 semanas

Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 semanas

Y los víveres y los víveres comenzaban a escasear

Y si esta historia no les parece larga

Y si esta historia no les parece larga

La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar…

¿Te interesaría saber de qué otras maneras puedes hacer un barquito?

Para ello ocuparás tu Tangram. Las piezas que contiene tu tangram son:

Triángulo

Cuadrado

Romboide

Te invito a localizar la página 50 de tu libro de texto Matemáticas.

En la imagen puedes observar que hay tres barcos diferentes para armar el tangram. Realiza el primer barquito que está arriba a la izquierda.

En la parte que va en el agua se llama “casco”, está hecho de madera o de hierro y es lo que hace que los barcos no se hundan, quizá puedas iniciar a armar tu barco por el “casco”

¿Crees que el color de las figuras sea importante para empezar a armar el barco?

Como los tangrams pueden ser de distinto color, lo importante es utilizar la figura correcta. Ya que hayas terminado de armar tu barquito, nombra cada figura que utilizaste:

Arma el segundo barco. Observa que quizá algunas de las figuras que ocupaste para armar el primer barco puedes ocuparlas para este segundo barco. Observa muy bien la forma en que acomodas una figura, porque el resultado es diferente.

Igual que en el primer barco, nombra las figuras con que lo armaste. Como puedes

observar, en este barco sí ocupaste algunas figuras geométricas que utilizaste en el primer barco.

Sí, el triángulo mediano lo utilizaste también para la vela del barco, pero en diferente posición, y también los triángulos pequeños.

Elabora el último barco.

El tamaño de las figuras que usaste para armar cada barco es importante. El tangram tiene distintos tamaños de triángulos y cada triángulo sirve para armar un barco distinto. Recuerda observar muy bien qué tamaño de triángulo necesitas.

Contesta las siguientes preguntas para que reflexiones sobre la construcción de tus barcos:

¿Los barcos se armaron usando piezas iguales o diferentes?

Las velas de los barcos ¿tienen la misma forma? ¿En qué son diferentes?

La parte de debajo de los barcos ¿tienen la misma forma? ¿En qué son diferentes?

Te invito a conocer las respuestas de algunos pequeños:

Elena dice: Los barcos se armaron usando piezas diferentes: en uno se usaron triángulos y un cuadrado, en otro, triángulos y un romboide, y en otro solo triángulos.

Mateo dice: las velas de mis barcos tienen la misma forma de triángulo, pero están acomodados de distinta manera y hay una que es de diferente tamaño

Nina dice: El casco de los tres barcos es igualito, pero está construido de distintas formas.

El Reto de Hoy:

Forma en casa otros barcos con todas o solo algunas de las piezas de tu tangram. No olvides que el próximo martes utilizarás de nuevo el tangram, así que tenlo listo.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – CONOCIMIENTO DEL MEDIO: Elementos naturales y sociales en todas partes

Aprendizaje esperado: Identificar los elementos naturales y sociales de su entorno.

Énfasis: Identificar los elementos naturales y sociales de su entorno. (3/3)

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los elementos naturales y sociales de tu entorno

En esta sesión harás un repaso de los elementos naturales y sociales que has aprendido durante las sesiones anteriores. También conocerás algunos lugares de nuestro hermoso país.

Para eso necesitamos tener a la mano los siguientes materiales:

Libro de Conocimiento del Medio.

Lápices de colores.

Lápiz.

Goma.

Muchas ganas de aprender.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la sesión, recordaremos la diferencia entre elementos naturales y sociales. Los aprendiste en sesiones pasadas.

Los elementos naturales son los que pertenecen a la naturaleza, son propios de ella, por ejemplo, un río, los árboles, el sol, las estrellas.

Los elementos sociales, son los observamos a tu alrededor y fueron construidos o transformados por el ser humano para facilitar todas las actividades. Por ejemplo, las casas, los puentes, los vehículos para transportarnos, ¡la ropa!

Te invito a observar el siguiente video, donde conocerás un rinconcito de Colima. No es necesario que escuches el audio, enfócate sólo en las imágenes que en él se muestran.

D Todo – Colima, tradición y diversión

¿Cuál es el elemento natural que predomina? ¿Se parece al lugar dónde vives? ¿Has estado en un lugar parecido?

El mar y la playa predominan aquí. Esta playa se encuentra en Manzanillo, en el estado de Colima. Como puedes ver, hay elementos naturales muy característicos de esa región de nuestro país como el mar, la arena, las palmeras, los animales, el sol a todo su esplendor; y también sociales, como los edificios, las lanchas y los barcos.

Observa el video de San Luis Potosí que es otro lugar de México, pero diferente al de Colima. Recuerda que no importa el audio, solo las imágenes:

D Todo – Aquismón, S.L.P.

Es la ciudad de Aquismón, que se encuentra en el estado de San Luis Potosí, en la región de la Huasteca.

La Huasteca, es una región natural y cultural que comparten varios estados de nuestro país, como Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí. Es un paisaje también hermoso, pero diferente al de Colima.

¿Qué elementos naturales y sociales predominan? ¿Puedes imaginar cómo se observa lo alto de la montaña desde el río? ¿cómo se sentirá el viento? ¿Se parece al lugar dónde vives?

Observa la respuesta de Maximino:

Maximino de Sonora comenta que en el video vio muchos elementos naturales como el río, la cascada, y los árboles; le sorprendió ver tantos pájaros juntos y esa cueva, que se ve muy profunda. Y que en el parque vio el kiosco y edificios con techos de teja; le gustó mucho el colorido de la ropa que usan las mujeres y el tocado de su cabeza.

Tiene razón, la vestimenta también es un elemento social que podemos observar a nuestro alrededor y de acuerdo a la región, la gente se viste, en muchos casos, conservando sus tradiciones. Qué bonitos con los quechquémel de las mujeres, y ese tocado o adorno que tiene forma de corona y llevan en su cabeza se llama “petop”.

Pudiste observar elementos naturales y elementos sociales muy diferentes a los del video anterior.

Observa las siguientes imágenes[1]:

Ella es una habitante del estado de Campeche, hace las tortillas para preparar un pan de cazón, que es uno de los platillos típicos de esa tierra.

Observa como utiliza los elementos naturales como las piedras, el barro, el maíz y todos los ingredientes para preparar este delicioso platillo.

¿Qué platillos preparan en el lugar dónde vives? ¿Qué elementos naturales utilizan para prepararlo? ¿Qué elementos sociales utilizan para cocinarlo?

Por ejemplo, en Morelos, se prepara el “Chileatole”, que es una especie de sopa, preparada con granos de maíz, chile, cebolla, epazote y un poco de masa.

Conoce otro lugar más, se trata de la Ciudad de México, no olvides enfocarte en las imágenes y no en el audio.

D Todo – Ciudad de México

Como puedes observar, los elementos naturales casi no se encuentran, pero como dice la canción que escuchaste en el programa anterior, si pones atención los puedes encontrar. Si miras al cielo por la noche, encontrarás la luna y las estrellas, igual que en cualquier lugar de nuestro país.

Observa las siguientes imágenes, son de los lugares donde viven algunos niños que cursan el primer año al igual que tú.

Esta postal la mandó Rafael Domínguez, él vive en Querétaro, Querétaro:

Laura segura vive en Ciudad de México; ella vive en un edificio muy alto.

En todos los lugares que has visto hay elementos naturales y elementos sociales. Aunque no todos son los mismos. Por ejemplo, el mar es un elemento natural, pero hay regiones que no tienen mar y, los elementos sociales se elaboran o transforman de acuerdo a las necesidades de cada región, como las casas que, en todos lados existen, pero la forma y el material con el que se construyen cambian según la región, pues no son el mismo tipo de casas las que se construyen con piedra y lodo, que las que se construyen con tabique y concreto.

Te voy mostrar algunos elementos naturales que puedes observar en todos los lugares donde te encuentres, te invito a escuchar la siguiente historia.

Al terminar el video, menciona cuales son esos elementos idénticos para todos los habitantes del mundo. Así que siéntate cómodamente y pon mucha atención.

inicia video “El día y la noche”

https://youtu.be/rKiKiVIIoQw

¿De qué elementos naturales se trata? ¡Muy bien! El día y la noche.

Pero, en realidad los elementos naturales que intervienen en el día y la noche son el sol y la luna, y cualquier persona, desde cualquier parte del mundo puede mirar al cielo y verlos, así como las estrellas y las nubes.

Para la siguiente actividad, te voy a pedir que observes unas imágenes y con base en ellas, elabores una clasificación que puedes registrar en una hoja a la mitad o en una tabla como la siguiente:

La primera imagen. Se trata de un lugar donde niñas y niños aprenden juntos con apoyo de algunos adultos, comparten muchos conocimientos y hacen amigos… La escuela, ¿Será un elemento natural o social?

Es social, porque son construidas por el hombre y participan muchas personas formando comunidades, los maestros que enseñan, los padres de familia que llevan a sus hijos a la escuela, los alumnos que aprenden.

Segunda imagen. Está formado por agua, los seres humanos crean embarcaciones para navegar en él, también se aprovecha para regar cultivos y puede ser hogar de peces, lagartos, aves y plantas. Es… El río. ¿Será un elemento natural o social?

Es un elemento natural porque forma parte de la naturaleza.

Tercera imagen es un objeto que tiene tres luces de colores, siempre está en la avenida y facilita el cruce de vehículos y personas… El semáforo. ¿Será un elemento natural o social?

Es un elemento social porque lo construyen los hombres y se usa para organizar la circulación de los automóviles y evitar accidentes, y los peatones también debemos respetar los colores de la luz del semáforo y esperar a que los autos se detengan completamente para atravesar la calle.

Cuarta imagen. Las hay de muchos colores durante todo el año. En México hay una diferente para cada época o acontecimiento. En noviembre el cempasúchil, en diciembre la nochebuena, rosas, crisantemos, lilis, astromelias, gardenias y lavandas para perfumar las casas y jardines durante la mayor parte del año… Son las flores. ¿Será un elemento natural o social?

Es un elemento natural porque forman parte de la naturaleza.

Quinta imagen. Muestra un objeto que se usa para cargar grandes cantidades de algo, pueden ser alimentos, materiales pesados, muebles o cualquier otra cosa que necesite ser transportada. Recorre grandes distancias para llevar los productos de un lugar a otro… El camión.

El camión de carga es un elemento social porque fue creado para facilitar el traslado de materiales y alimentos a los lugares más lejanos.

Última imagen. Es el hogar de las familias, sirve para resguardarse del clima y es el lugar donde tenemos todo lo necesario para realizar nuestras actividades diarias. Es una casa. ¿Será un elemento natural o social?

Es un elemento social porque ha sido construido transformando los elementos naturales.

¡Muy bien! terminaste de clasificar las imágenes

Busca en tu libro la página 40 y realiza el ejercicio. Mira detenidamente la foto y después elabora la lista de los elementos naturales y los elementos sociales que encuentres. Recuerda que, si aún no sabes escribir, puedes pedir ayuda a tu familia.

El día de hoy conociste algunos lugares de México y donde viven alumnas y alumnos de primer año, descubriste las semejanzas y diferencias de los elementos naturales y sociales que los conforman. Distinguiste que los elementos naturales que se encuentran en el cielo, son los mismos en cualquier lugar y tienen la misma función.

Así que en cualquier parte del mundo podemos ver el sol y las nubes si es de día o la luna y las estrellas si es de noche.

[1] Fuente de imágenes:

Página del gobierno del Estado de Campeche

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – VALORES: Iguales pero diferentes

Aprendizaje esperado: Se identifica como parte de la diversidad cultural, describe sus propias características y nombra lo que no le gusta de otros.

Énfasis: Empatía.

¿Qué vamos a aprender?

Te identificarás como parte de la diversidad cultural, describirás tus propias características y nombrarás lo que no te gusta de otros. Aprenderás sobre la empatía.

Descubrirás características de tu persona, qué compartes con otras personas y cómo te diferencias, lo que te gusta de ti y de los demás y cómo eres parte de la diversidad cultural de México.

¿Qué hacemos?

Observa la siguiente imagen, se trata de la laguna de Catemaco, que es un lugar donde viven muchos pescadores, existe una maravillosa naturaleza y también hay monos.

La gente en Catemaco, así como en el resto del país, en general es muy amable y divertida. Algunos extranjeros dicen que les gusta que aquí todo lo decimos en chiquito: “Una preguntita: ¿sería tan amable de pasarme el platito que está en la mesita de allá? Es para mi abuelita”. A él eso le parece muy bonito de nosotros.

Existen empleos que a las personas les permite conocer a mucha gente muy diferente, cómo los fotógrafos, ya que su profesión no solo les permite tomar fotos o en la luz o el color, sino en la personalidad, las emociones, la forma de la cara de las personas, busca que la foto que tome, hable de quién es esa persona.

Te invito a que conozcas algunas imágenes, trabajo de un fotógrafo, pero con una condición: vas a tomar nota de todo lo que observes.

Zapotal Santa Cruz, Papantla)

También es Veracruz, pero como verás, es muy diferente a Papantla o Catemaco.

Toma nota de todo lo que ves.

Este es Filiberto, él es un niño como de ocho años, con cabello oscuro, ojos grandes y boca pequeñita. Tiene una cicatriz en medio de la frente, así que me imagino que puede ser un poco inquieto e intrépido, tiene esa mirada dulce, pero es travieso y alegre. Y además le gusta ser un volador.

Observa el siguiente video:

“Mi lugar” | El Zapotal Santa Cruz, Veracruz

https://endpoint.canaloncelive.tv/episode/12707

Estos niños se ponen a volar para llamar al agua, a la tierra, al viento. Las niñas y niños van aprendiendo a respetar a la naturaleza y festejarla, porque sus mamás, papás y abuelos se los van enseñando desde que son pequeños, por eso es tan importante para ellos aprender esa danza. ¿Te imaginas que sienten al realizar la danza?

Descubre el siguiente lugar, donde hacen rituales para entender la vida y también, la muerte, pero nada triste ni que, de miedo, sino una fiesta para recordar a quienes ya no están con nosotros. ¿Listo?

El lago de Pátzcuaro, se recuerda con mucho amor a las personas que han muerto con una festividad el día 1 y 2 de noviembre, en el lago y en todas las casas. Para las personas de aquí, son fechas muy importantes.

Ella es Erandeni, y es guía en Michoacán:

¿Qué notas de ella?

Es una niña de diez años. Tiene el pelo lacio y oscuro. Ojos muy grandes y mirada de que es muy lista. Nariz chatita y sonrisa traviesa. Erandeni es muy alegre, lista y muy traviesa, conoce todos los nombres de todos los pueblos del lago y dice que en las noches se ven las estrellas en el cielo y las luces de los pueblos. Ella es de un lugar que se llama Tzinzunzan y le encanta poner altares y vestirse de catrina.

Si observas a las personas te darás cuenta que por más diferentes que sean, puedes compartir diversión y muchas cosas lindas.

Te invito a conocer un cuento que sucede en otro lugar, en Oaxaca, pero también habla sobre la muerte.

Meztli es una niña de Oaxaca que pierde a su mamá y por ello llevaba un tiempo muy triste y preocupada porque sentía que la estaba olvidando. Un Día de Muertos comienza a recordarla y, entre sueños, recorrerá el Mictlán junto a un colibrí y una mariposa para descubrir el significado de la vida y la muerte.

Aquí te muestro, otro lugar para que conozcas a través de las imágenes, se trata de la Costa de Guerrero:

Ellos son Celeste y Marcelo.

Imagen disponible en: https://www.pxfuel.com/es/free-photo-opnwm

Ella es bajita pero corpulenta, con el pelo muy chino y la piel muy morena. Es muy alegre, bromista y canta todo el día. Marcelo es más tímido pero muy amable. Su pelo ya es cano y también es muy moreno porque es pescador y le pega mucho el sol. Es un hombre fuerte y muy callado.

En Guerrero también hay son de tarima para que escuches este ritmo, te invitó a ver el siguiente video:

Vitamina Sé. Cápsula 14. El gato, son de tarima de Tixtla, Guerrero.

El son de Veracruz y el de Guerrero tienen cosas parecidas: los dos provocan a bailar, los dos tienen letras en verso o rima, y los dos parece que se cantaran en fiestas.

¿Alguna vez has ido al desierto? ¿Quieres ir?

)

Esto es desierto, pero también es mar y se encuentra en Sonora. Dos cosas tan distintas como el mar y el desierto, juntos en una misma fotografía. Se vuelve muy bonito.

Ella es Remedios, una mujer mayor, tiene el pelo blanco o canoso, es morena y tiene la cara arrugada por el paso del tiempo. Se ve que es tranquila y aunque ya es una persona mayor, no se cansa nunca. No sé de dónde saca tanta fuerza, vive en un rancho del desierto de Sonora y conoce los cerros y el mar como la palma de su mano. Sabe cuáles son los cactus venenosos y por dónde no hay que pasar porque hay nidos de serpientes. Nunca fue a la escuela, pero es muy sabia. Además, es más traviesa que Filiberto, Erándeni y Celeste juntos.

Para la siguiente actividad, necesitarás un espejo, observa bien tu cara, cada uno de tus rasgos: ¿Cómo son tus ojos? ¿Cómo es tu boca? ¿Cómo es tu pelo?

Intenta completar la siguiente oración:

Yo tengo ojos: ______________, el pelo un poco____________, la nariz______________ y la boca________________. Y soy _________________ (alegre, relajado, inquieto…)

Por ejemplo, lola nos comparte lo que ella escribió:

Yo tengo ojos grandes , el pelo oscuro y lacio , la nariz no muy chatita, pero tampoco muy puntiaguda , la boca yo diría mediana .

Observa a tu familia e identifica las cosas que tienen parecidas, tú y ella o el, te darás cuenta de que quizá compartan algún rasgo, pero son totalmente distintos

Otra característica de las personas, es que tienen emociones, pueden sentir tristeza, alegría, miedo. Todo alguna vez han experimentado esos sentimientos; lo que cambia es cómo lo expresamos, pero eso también nos hace la vida más divertida.

Para terminar la sesión del día de hoy. Te invito a leer algunas opiniones de niños sobre el lugar donde viven:

Luis de Milpa Alta, Ciudad de México, dice que allá también hacen en grande los festejos de muertos y que él también tiene pelo oscuro como Erándeni.

Renata de La Paz, Baja California Sur, dice que allá en su estado, también hay desierto y mar, como en Sonora y que ella es traviesa como Remedios.

Martín dice que él vive en Cuetzalan y también hay tradición de voladores. Una diferencia que encontró, es que a él no le gustan los insectos como aFiliberto.

Rosaura de Mochis, dice que ella de grande quiere ser fotógrafa y que tiene el pelo rizado como Celeste y es un poco miedosa.

El Reto de Hoy:

Te reto a que pongas atención a todas las cosas que te hacen diferente y a todas aquellas que compartes con quienes te rodean.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – ARTES : Explorando el espacio

Aprendizaje esperado: Explora el espacio general y personal al realizar distintos tipos de movimientos.

Énfasis: Experimenta movimientos en el espacio a partir de juegos en el espacio social o compartido (juegos en duplas o tríos que contemplen la sana distancia

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás el espacio general y personal al realizar distintos tipos de movimientos.

Experimentarás movimientos a partir de juegos en el espacio social o compartido, manteniendo la sana distancia

En la sesión anterior, realizaste algunos juegos y desplazamientos, seguirás aprendiendo sobre los movimientos.

Pide la ayuda de un adulto, papá, mamá o de la persona que te acompañe, para hacer un espacio para desplazarte sin problema, libre de muebles y objetos para que puedas realizar los movimientos y juegos preparados para el día de hoy.

¿Qué hacemos?

Actividad 1

Para iniciar, observa el siguiente video durante dos minutos, para recordar qué es el espacio compartido.

Tamara Cubas presenta “Multitud” – Festival Escénica.

En el video se aprecia que hay varias personas, algunas paradas, otras en el piso, unas caminando o corriendo y respetaban el espacio de cada uno y a la vez compartían el espacio. Cuando corrían parecía que iban a chocar y se paraban repentinamente para no hacerlo.

Recuerda que el espacio compartido o espacio social es el espacio que utilizas para interactuar con las personas; en el video, el espacio compartido es una explanada y cada uno realizaba desplazamientos.

En este momento tu espacio compartido es la casa.

Actividad 2

Es momento de jugar, el juego se titula “En busca del Tesoro”, con un muñeco de peluche, alguna pelota, o cualquier objeto que tengas disponible, pide a un adulto que esconda el objeto, y después debe darte indicaciones para encontrarlo. Recuérdale que deben de ser indicaciones como; pasos hacia al frente, a la derecha a la izquierda, camina en zigzag, da giros, camina hacia atrás, realiza movimientos de algún animal, como imitar a un mono, una serpiente, etc.

Te invito a planear un sitio para esconder el objeto que tengas y ahora seas tú el que dé las indicaciones a alguien para que trate de averiguar dónde se encuentra.

Actividad 3

Observa el siguiente video durante 2 minutos:

#ContigoEnLaDistancia: Esquina bajan desde la Sala Miguel Covarrubias

En el video acabas de observar una escena de una obra de teatro donde muestran un parque, que es el espacio compartido, una situación cotidiana donde había vendedores, familias, trabajadores, además de que los bailarines realizaron movimientos, desplazamientos y giros. Realizaron acciones cotidianas, pero con una sensación de baile, con giros y movimientos laterales, en un espacio compartido

¿Qué desplazamientos observaste?

Actividad 4

Para esta actividad, vas a necesitar 3 aros, si no cuentas con ellos, puedes usar tu imaginación, se colocan uno al lado de otro. Con la canción el juego del calentamiento tu acompañante deberá irte dando las indicaciones: “este es el juego del calentamiento hay que seguir la orden del sargento: El niño se para fuera de los aros”.

Deberá ir cambiando la orden, al centro, canta la canción a la derecha, vuelve a cantar cambia la orden afuera del aro, vuelve a cantar cambia la orden al centro, vuelve a cantar a la izquierda, canta la canción atrás, al frente, hasta explorar todas las posibilidades con los aros.

Tienes que estar atento o atenta a las indicaciones y tratar de no equivocarte

Actividad 5 (optativa)

Realiza otro juego utilizando el mismo aro.

Imagina que el aro es otro objeto, piensa ¿en qué objetos se puede transformar? Quizá el volante de un auto y te vas a desplazar por todo el espacio que tienes, haciendo los sonidos del auto

Puede ser un perrito que vas a sacar a pasear por todo el parque, y le vas hablando como si fuera tu mascota.

Un telescopio donde vas a observar las estrellas, una lupa para observar algunos bichitos que hay en el campo.

Tu imaginación es el límite, ¿qué más puedes imaginar que es el aro, qué tal un tambor y haces algunos sonidos con él?, ¿qué más puede ser? ¡Imagina!

Comparte con las personas que te acompañan tus ideas.

Actividad 6

¿Qué te parece un juego más?

Se trata de escuchar música, cuando se escuche el volumen bajo harás movimientos con el cuerpo al nivel del suelo como rodar, gatear, arrastrarse; cuando se escuche el volumen alto haces movimientos corporales en un nivel alto como saltar, caminar de puntas, levantar un pie.

Pídele ayuda a tu acompañante para que controle el volumen de la siguiente pieza musical y puedas realizar la actividad. Mueve tu cuerpo en todas las direcciones.

Antonio Vivaldi La Stravaganza

¿Cómo te sentiste?

Te invito a observar la siguiente Cápsula de la especialista Gala Cuenta sueños, seguramente te divertirás.

Gala cuenta sueños / Alas y raíces/ Catalina y el oso

¿Qué aprendiste hoy?

Que el espacio compartido o espacio social es el espacio que utilizas para interactuar con las personas, la casa es tu espacio social o compartido.

Descubriste que puedes realizar diferentes desplazamientos para moverte en el espacio compartido.

Que podemos transformar un objeto en otro con tu imaginación.

El Reto de Hoy:

Juega con tu familia a buscar el tesoro, haz tu mapa con diferentes desplazamientos y movimientos con dibujos y líneas giros pueden esconder algún objeto para buscar pueden buscar en parejas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

