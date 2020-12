Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 9 de diciembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del miércoles 9 de diciembre del programa Aprende en Casa 2 para primero de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del miércoles 9 de diciembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy miércoles 9 de diciembre.

Christian Chávez: acusado de contagiar a joven de terrible enfermedad

ACTIVIDADES APRENDE EN CASA 09 DE DICIEMBRE

Lo que hago para aprender, cuidarme y ayudar – Conocimiento del Medio

Aprendizaje esperado: Identifica actividades cotidianas que realiza en su casa y en la escuela, la distribución de responsabilidades y la organización del tiempo.

Énfasis: Reconocer algunas actividades cotidianas que realizan en la casa y en qué momento las hacen.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión, reconocerás algunas actividades que realizas durante el día en casa. Algunas son para divertirte, otras para ayudar o para cuídate y otras para aprender.

Como cada sesión, te recordaré que debes de tener listo el siguiente material:

Hojas o cuaderno.

Lápiz.

Lápices de colores.

Goma.

Sacapuntas.

Libro de texto Conocimiento del medio.

LINK DEL LIBRO

¿Qué hacemos?

Para iniciar con la sesión, te invito a ver el siguiente video.

A dormir, canciones Once Niños.

Dormir es una de las cosas que haces todos los días siempre de noche, sólo las personas que trabajan de noche, descansan durante el día. Dormir en necesario para cuidar nuestra salud, el descanso ayuda a nuestro crecimiento.

Para la hora de dormir, en cada familia la rutina se hace de manera diferente, algunos se bañan antes de dormir, otros, solo meriendan, algunos ven la televisión o leen, en fin, en cada familia se sigue una rutina diferente, pero, en todas las familias, los niños duermen por la noche.

Por ejemplo, Víctor, yo recuerdo que después de merendar, mis hermanos y yo nos cepillábamos los dientes, luego nos poníamos pijama y ya que estábamos en la cama nuestros papás nos leían o nos contaban un cuento.

Además de las actividades para cuidar tu salud, como dormir, ¿Qué actividades realizas de forma cotidiana en casa para ayudar?

Tal vez en tu familia se acostumbra que cada uno debe tender su cama y debe recoger todo lo que ocupa. Hay familias en las que se ponen de acuerdo para repartirse la limpieza de la casa y que a todos les toque hacer algo adecuado a su edad, a los niños, por ejemplo, les toca realizar tareas menos difíciles y riesgosas porque apenas están aprendiendo.

Te invito a conocer la historia de dos hermanitos que junto con sus papás acordaron en esta pandemia realizar las actividades de casa, asignando tareas diarias o cada uno, aunque a veces intercambian para apoyarse. Es la historia de Luisa y Pedro.

Los quehaceres en mi casa.

El papá y la mamá de Luisa y de Pedro hicieron una reunión con sus hijos. Les explicaron la importancia de ayudar en las labores de la casa. Papá les dijo que, si todos usaban las cosas, era responsabilidad de todos cuidarlas y recogerlas. Mamá les dijo que, se cansaba mucho haciendo ella sola todo el trabajo, así que, acordaron lo siguiente:

Por la mañana:

Luisa se encarga de limpiar la mesa después del desayuno y Pedro barre la sala y el comedor. Enseguida, los dos deben ver Aprende en casa II y luego hacer las tareas que les deja su maestra.

Por la tarde:

Luisa debe limpiar la mesa después de comer y Pedro ayuda a secar los trastes que lava papá. Luego, ambos, deben dar de comer a Canito y Freda, que son los dos perros chihuahuas que tienen como mascotas, cuando terminan de dar de comer a los perritos, pueden jugar a lo que quieran, a veces juegan con los perritos, otras veces saltan la cuerda, juegan con sus muñecos o a la pelota, siempre se les ocurre algo diferente para jugar.

Cuando su papá termina el trabajo que realiza a distancia, lava los trastes y los acomoda en la alacena, después, sube a tender la ropa a la azotea de la casa.

Su mamá, Martha, es la encargada de ir al mercado por las cosas para hacer los alimentos, hace la comida y pone en la lavadora la ropa que después don Tomás sube a tender a la azotea.

La abuelita que se llama Sofía como una de sus nietas, pero todos la llaman de cariño doña Chofis, es la encargada de verificar que sus dos nietos hagan las tareas que les dejan en la escuela y ayuda a Martha al hacer la comida.

Por la noche:

Luisa y Pedro deben bañarse, ponerse ropa de dormir, merendar, lavarse los dientes e irse a la cama. Una vez en la cama, llaman a la abuelita Chofi para que les cuente una de esas historias maravillosas que cuentan las abuelitas. Eso es lo que más les gusta del día.

Todos los días las personas realizamos muchas actividades, pero cada una tiene un propósito diferente. Hay actividades para aprender, como tomar clases y hacer tarea, actividades para ayudar, como lavar los trastes, tender la cama o ayudar a mamá a hacer la comida, también están las actividades para cuidarse, como comer bien, dormir, lavarse las manos, ejercitarse corriendo, nadando o caminando, y no hay que olvidarse de las actividades que son para divertirse, como jugar, pasear, platicar, ver la tele o bailar.

Precisamente de eso de lo que vas a aprender a continuación. Ten listo tu libro de texto en la página 56.

La instrucción dice que, debes escribir sobre las líneas algunas actividades que realizas en la escuela para aprender, divertirte y ejercitarte, pero como estas en confinamiento, debido a la pandemia del COVID 19, vas a escribir las cosas que haces en casa para aprender, divertirte y ejercitarte.

Observa el siguiente ejemplo, que realizo un alumno de Aprende en Casa, que te servirá de apoyo en tu actividad:

Yo lo que hago para aprender más es leer todos los días y tomar cursos en línea de diferentes temas. Para divertirme lo que me gusta hacer es bailar y cantar, me gusta tanto que canto en todo momento y siempre que puedo bailo. Para ejercitarme, me gusta salir a correr, pero tomando todas las precauciones para cuidar mi salud y la de los demás.

Es tu turno de escribir lo que haces en casa para aprender, divertirte y ejercitarte.

La siguiente instrucción es dibujar lo que haces fuera de la escuela para cuidarte, convivir y ayudar.

Aún eres muy pequeño o pequeña y seguramente no tienes muy claro cómo debes de cuidarte, porqué apenas estas aprendiendo. Observa el siguiente video para que aprendas a cómo cuidar tus dientes.

Tengo un diente flojo. Consulta con el Dr. Pelayo.

Es importante que sepas que, además de comer y dormir bien, también debes empezar cuidar tus dientes. Tal vez esto te de otra idea de lo que debes de hacer para cuidarte.

Realiza tus dibujos en los espacios correspondientes de lo que haces para cuidarte, convivir y el dibujo de cómo ayudas en casa.

Las actividades que haces de forma cotidiana para apoyar en casa y para tu aseo personal, como lavarte las manos frecuentemente, lavarte los dientes después de cada comida, dormir el tiempo suficiente, comer frutas y verduras, son de gran importancia para que en tu familia exista la armonía y se creen responsabilidades entre todos los integrantes de la familia.

¿Falta o sobra para tener 20? – Matemáticas

Aprendizaje esperado: Lee, escribe y ordena números naturales hasta 100.

Énfasis: Encontrar diferentes maneras de descomponer el 20.

¿Qué vamos a aprender?

Leerás, escribirás y ordenarás números naturales hasta 100.

Encontrarás diferentes formas de descomponer el 20.

En la sesión de hoy utilizarás las tarjetas del material recortable número 1 y los tableros del material recortable número 3 que están en la página 199. Son los tableros que utilizaste en la sesión anterior. También utilizarás tu material contable (semillas, piedras, frijoles, o lo que tengas disponible en casa).

¿Qué hacemos?

Esta sesión la iniciarás con un juego, este juego se lleva a cabo con dos personas, puedes jugar con: tu mamá, tu papá, un hermano, o con quien esté contigo en casa.

Utilizarás tu juego de tarjetas que recortaste. Coloca todas las tarjetas en la mesa, de modo que veas los puntos. Cada jugador debe tener los dos tableros de 10 casillas y las piedras o semillas, en ellos vas a registrar los puntos que vayas coleccionando.

Observa tus tarjetas recortables, de un lado de la tarjeta hay puntos, y al reverso está el número de puntos que hay en cada tarjeta.

Por turnos, van a tomar 3 tarjetas y después, colocarán los puntos obtenidos en los tableros y a ver quién logra más puntos.

Observa el siguiente ejemplo:

Jugador 1

Jugador 2

El jugador 1, deberá colocar su material contable en el tablero conforme a los puntos de las tarjetas que eligió, primero 5, luego 3 y finalmente 8, de la siguiente forma.

En el caso del jugador 2, deberá colocar primero 5, después 6 y terminar con 1.

Una vez que tengas de esa forma sus tableros, cuenten cual es el total de fichas, semillas, o piedras que pusieron e identifica quién es el ganador de este ejemplo.

Estas son las respuestas de algunos niños y niñas:

Luis dice: Ganó el jugador 1 porque obtuvo 16 puntos, yo conté en el tablero y sumaron 16 puntos.

Cristina dice: Ganó el jugador uno porque 16 son más puntos que 12, yo conté 5 más 8, más 3 dan 16 y el jugador dos, obtuvo 5 más 6 más 1 dan 12.

Carmen respondió: Ganó el jugador 1, porque yo fui sumando los números de la tarjeta 5 más 8 más 3 son 16 y el jugador 2 sacó las tarjetas con los números 5 más 6 más 1 nos da 12.

Todos tienen razón, 16 es más que 12.

Aquí tienes otro ejemplo:

Jugador 1

Jugador 2

El jugador 1, deberá colocar su material contable en el tablero conforme a los puntos de las tarjetas que eligió, primero 6, luego 7 y finalmente 4, de la siguiente forma.

En el caso del jugador 2, deberá colocar primero 9, después 4 y terminar con 1.

El jugador uno juntó 17 fichas y el jugador dos, juntó 14, entonces volvió a ganar el jugador uno.

¿Les falta o les sobra para llegar al número 20?

¡Muy bien! les falta, porque tanto 17 como 14 son menos que 20, pero ¿Cuánto les falta para llegar a 20?

José dice que al jugador dos le faltan 6 puntos porque 14 y otros 6 nos dan 20. El jugador uno, tiene 17 y si le agregas 3, te dan 20.

Es momento de jugar, pero el reto será que quien se acerque más al número 20 es el ganador.

Observa el siguiente ejemplo:

Jugador 1.

Jugador 2.

Los tableros correspondientes a las fichas quedarían de la siguiente forma:

Jugador 1

Jugador 2

Al jugador uno, le faltan 4 para llegar a 20 y al jugador dos le sobra 1 para tener 20, entonces el jugador que más se acercó a 20 fue el jugador 2, porque solo le sobro 1.

Aquí en este ejemplo se muestra que puedes acercarte a un número, aunque sea mayor que él.

¿De qué otras formas puedes obtener 20?

Observa estas respuestas que algunos niños y niñas enviaron:

5, 7, 8

4, 9, 7

6, 9, 5

4, 7, 3, 6

1, 5, 7, 3,

Para que te sea más sencillo recordar estas combinaciones, elabora un dibujo con ellas, como el que se muestra a continuación.

El Reto de Hoy:

Busca más formas de obtener 20 y escríbelas en tu cuaderno, puedes realizar el juego con papá o mamá para que descubran juntos de cuántas formas se puede obtener 20.

¡Ponle sonidos al cuento! – Lenguaje

Aprendizaje esperado: Verifica las anticipaciones y predicciones hechas en la exploración del cuento, al terminar su lectura.

Énfasis: Familiarización con estructuras variadas de cuentos para que los niños anticipen y realicen predicciones de su contenido.

¿Qué vamos a aprender?

Comprobarás las anticipaciones y predicciones hechas en la exploración del cuento, al terminar tu lectura.

Conocerás un cuento tradicional que posiblemente, tú o alguien de tu familia, conoce, pero antes de iniciar ten listo el siguiente material:

Hojas blancas o un cuaderno.

Lápiz.

Sacapuntas.

Lápices de colores.

Tijeras de punta redonda.

Material de apoyo a la alfabetización inicial o tiras recortables.

LINK DEL LIBRO

Tu libro de texto Lengua materna. Español.

LINK DEL LIBRO

En la sesión anterior se dijo que hoy se hablaría algo sobre una ratita presumida. Sobre ese cuento, como en muchos otros, existen versiones diferentes, a veces los personajes no son los mismos y hasta la historia puede ser un poco diferente.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas la historia de Los moños de la hormiga?

Se trata de una hormiguita que, muy presumida, un moño se compró. Y así como hay una hormiguita, a veces en los cuentos del animal presumido, en su lugar interviene una mariposa, una cucarachita u otro animalito.

Si no recuerdas el cuento, no te preocupes, aquí va de nuevo, pero te voy a pedir que pongas mucha atención en la historia, en lo que solicitan los personajes que se acercan a la hormiga y lo que esta les contesta, para que con esos elementos y los que siempre observas antes de leer un cuento, trates de anticipar de qué se va a tratar la historia de “La ratita presumida” que leerás más tarde.

Te invito a leer – Los moños de la hormiga.

Ya tienes ciertas pistas para anticipar de lo que tratará La ratita presumida.

No obstante, reúne más, en las páginas 53 y 55 del Material de apoyo o Tiras recortables, vas a encontrar las tiras correspondientes a los animales con el texto que aparece enseguida de cada uno de ellos, que representa más o menos el sonido que emiten.

Analízalas con paciencia y a detalle.

Pon una marca en las páginas pues las vas a utilizar cuando leas el cuento.

Busca las páginas 72, 73 y 74 de tu libro de texto Lengua Materna. Español. Para iniciar ábrelo en la página 72.

¿Cuál es título del cuento? ¡Efectivamente! se trata de La ratita presumida y con todo lo que ya retomaste y las tiras que recortaste, ¿Ya te podrás imaginar de qué tratará? ¿Por qué se llama así? además, observa muy bien las ilustraciones, ¿Qué hay en ellas? ¿Quiénes aparecen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación habrá entre ellos?

Cómo lo has hecho en otras ocasiones, marca con tu lápiz o tu color favorito, las palabras que conozcas para que a partir de toda esta información puedas tener una mejor idea del contenido.

Aquí unas aportaciones de algunos niños y niña, cuando las leas, compáralas con las ideas que te hayas formado.

Ofelia nos manda la lista de palabras que reconoció:

ratita

presumida

coqueta

moneda

caramelos

bizcochos

lazo

rojo

casar

gallo

Ki ki ri kiiii

cerdo

Oinc, oinc, oinc

burro

Ija, ija, ijaaaa

perro

Guau, guau, guau

gato

Miau, miau, miauuu

ratón

Los animales de las tiras que recortamos son casi los mismos que hacen fila para casarse con la ratita, aunque no está el burro en el primero ni la oveja en el segundo, por ejemplo.

Con el que sí parece que se va a casar es con el ratón, pues aparecen juntos con flores en el dibujo del libro. Los animales van a platicar con la ratita, con los sonidos que cada uno de ellos sabe hacer, que son los mismos que aparecen en las tiras de nuestro material recortable.

Horacio coincide en muchas cosas con Ofelia y agrega otras: en la primera ilustración la ratita no tiene el moño o lazo rojo, pero tiene la moneda en las manos, es decir, que se lo va a comprar como lo hizo la hormiguita, así se ve en el segundo dibujo, sentada y presumiendo su moño rojo mientras los animales hacen fila para casarse con ella.

En el último dibujo se ve a la ratita, adornada con su moño rojo, casándose con el ratón. Quién sabe si no sea muy glotón este.

Seguramente cada vez reconoces más palabras y expresiones completas que te ayudan a entender los textos, además, de ayudarte con otras pistas, como las historias que ya conoces, en este caso la de Los moños de la hormiga, los dibujos que ilustran el cuento y las tiras de los animales que recortaste, pues ellos representan a los pretendientes de la ratita.

Anota las palabras y expresiones que se señalaron, pon atención especial a lo que compartió Minerva con respecto a las expresiones idénticas que se repiten a lo largo de la narración.

¿Tienes otras palabras que reconociste? ¿Te imaginas de qué va a tratar este cuento? ¿Por qué se llama así?

Léelo completo, sigue la lectura con su dedito recorre las palabras del texto, detente cuando veas las siguientes palabras y expresiones:

Ten listo tu lápiz o tu color favorito, para que marques las palabras y expresiones que identifiques, subráyalas o enciérralas en un círculo o en un cuadrado, como lo prefieras quieran.

En la narración, cuando la ratita le pregunte al animal que se quiere casar con ella, ¿Y qué me dirás por las noches? leerás lo que dice tu tarjeta para responderle a la ratita, según el animal de que se trate.

O sea que cuando la ratita le pregunte al gallo, ¿Y qué me dirás por las noches? tú leerás en tu tarjeta y dirás muy fuerte, como si fueras el gallo: Ki ki ri kiiii

¿Qué opinas del cuento? ¿Te gustó? ¿Se parece a lo que imaginaste? ¿Tuviste razón en lo que pensaste al respecto de por qué se llama el cuento “La ratita presumida”? lo que expusieron Ofelia, Horacio y Minerva se acercó muchísimo a la idea del cuento, ¿No lo crees así? ¿Qué tanto te aproximaste? ¿Pudiste leer más palabras y entender mejor el cuento?

A diferencia del cuento de la hormiguita, este ratón no es glotón, bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pues la ratita le anuncia al ratón que con él se casará y ahí termina la narración, ¿Qué pasará después de que se casen? ¿A dónde se irán a vivir? ¿Tú qué crees? son tantas las cosas que puedes imaginar.

Hoy has aprendido muchas cosas interesantes además de disfrutar de las narraciones, por ejemplo, que hay cuentos tradicionales, o que tienen muchos años, con versiones muy diferentes, que se parecen entre sí, pero que pueden variar en sus personajes o partes de su historia.

En estos dos cuentos que acabas de revisar, aun cuando las protagonistas sean muy diferentes, una hormiguita y una ratita, la forma de narrarla es muy parecida y se repiten situaciones y expresiones.

Como lo mencionaba Minerva, en el cuento de la ratita presumida, uno a uno los animales le solicitan lo mismo a la ratita y ésta, en todos los casos también, les pregunta qué le dirían por las noches y ante los sonidos que emiten, les expresa su negativa con las mismas palabras.

Hasta que llega uno que sí la convence, que en este caso es un ratón, y accede a casarse.

El Reto de Hoy:

Realiza una representación del cuento de La ratita presumida. Como se trata de hacer volar la imaginación y tienes mucha, no te resultará difícil. Usa algunos de los diálogos que se repiten en todo el cuento, por ejemplo, lo que cada uno de los animales le requiere a la ratita.

— Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo?

Y lo que la ratita les pregunta en todos los casos a cada uno de ellos.

— ¿Y qué me dirás por las noches?

Y recuerda, cuando los animales produzcan su sonido característico, que en todos los casos le molesta a la ratita, entonces ésta expresa su negativa de la misma manera.

— No, no, que me asustarás.

Hasta que llegue el animal que sí la convenza para casarse. Utiliza cosas que tengas a la mano, ilumina los dibujos de los animales de las tiras que usaste hoy, si tienes muñecos y otros dibujos, úsalos, puedes cambiar los animales de la historia, los que tú decidas.

Para que todavía quede más claro, observa una representación de este cuento a fin de que tengas más ideas, te adelantó que no vas a ver su desenlace a propósito, para que tú y tu familia, inventen el final que mejor les parezca, el más adecuado, divertido o bonito.

La ratita presumida.

No olvides registrar el título de la narración en tu “Pasaporte de lecturas”.

Sigue leyendo con tus familiares el libro de lecturas, intercambien historias, seguramente ellos conocen versiones diferentes y muy bonitas de los cuentos que lees en tus libros. Comparte historias de manera oral y escribe todo lo que puedas.

No olvides tener a la mano para la próxima sesión: Tu Libro de texto Lengua Materna. Español. Hojas blancas o un cuaderno. Un lápiz y lápices de colores.

Cantando rimas en el mar – Inglés

Aprendizaje esperado: Explora rimas o cuentos en verso.

Énfasis: Explora diferentes rimas o cuentos sencillos en verso.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás diferentes rimas o cuentos sencillos en verso.

Are you taking care of you? Remember to keep in mind these recommendations.

¿Te estás cuidando? recuerda tener en cuenta estas recomendaciones.

Keep your distance. Mantén tu distancia.

Eat healthy food. Come sanamente.

Wear a mask if you need to leave home. Usa cubrebocas si necesitas salir de casa.

Wash your hands Lava tus manos

How are you? ¿Cómo estás? I hope you are fine Espero te encuentres bien.

¿Estás lista o listo para saber qué vas a aprender hoy? Great! ¡Genial!

Los materiales que necesitarás son:

Notebook/cuaderno

Pencil/Lápiz

Colors/Colores

¿Qué hacemos?

What is it? ¿Qué es esto?

Yes! It is a book. ¡Sí! es un libro.

Please, repeat. Por favor repite It´s a book, what is it? It´s a book. Esto es un libro, ¿Qué es? es un libro.

Seguramente alguna vez has visto que hay libros que están escritos en inglés, y probablemente no les entiendas mucho.

Don´t worry! No te preocupes.

It is a book of sea animals Es un libro de animales del mar

¿Te gustaría aprender sus nombres en inglés?

Comencemos:

Seahorse= caballito de mar / what is it? It is a seahorse. ¿Qué es? Es un caballito de mar. Please, repeat por favor repite. It´s a seahorse, what is it? It is a seahorse.

Jellyfish= medusa / what is it? It is a jellyfish. ¿Qué es? Es una medusa. Please, repeat after me: por favor repite después de mí. It´s a jellyfish, what is it? It is a jellyfish.

Lobster: langosta / what is it? It is a lobster. ¿Qué es? Es una langosta. Please, repeat after me: por favor repite después de mí. It´s a lobster, what is it? It is a lobster.

Existe una forma en que puedes explorar estos animales del mar que acabas de aprender.

¿Qué dices? ¿Quieres saber cómo?

Puedes emplear estos animales en una canción que contiene una rima. You practice some rhyming words. Practica unas palabras que riman. Observa con atención las palabras cuyo sonido es igual o parecido, es decir, palabras que en inglés se escuchan similares.

Las palabras son:

Sea – mar y see – ver.

Para diferenciarlos realiza estos gestos:

Gesto de mar (ondeando la mano) y el gesto de ver (simulando unos lentes).

¡Muy bien! es momento de jugar con la rima:

A sailor went to the sea, sea, sea

to see what he could see, see, see

but all that he could see, see, see

was the bottom of the deep blue sea, sea, sea.

¿Te quedaron claros los gestos?

Puedes jugar con algún familiar. Juega con las palmas esta estrofa:

A sailor went to the sea, sea, sea

to see what he could see, see, see

but all that he could see, see, see

was the bottom of the deep blue sea, sea, sea.

¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¡Muy bien!

¿Qué opinas si juegas un poco con los animales del mar?

Do you want to play? ¿Quieres jugar un poco?

Aquí están las imágenes con las que vas a jugar.

1 jellyfish

2 seahorses

4 lobsters

Primero cuéntalos para cantar la rima:

One jellyfish: una medusa. Repeat one jellyfish: una medusa.

One, two, two seahorses: 2 caballitos de mar. Repeat: Two seahorses: 2 caballitos de mar.

One, two, three, four, four lobsters: 4 langostas. Repeat: 4 lobsters: 4 langostas.

Ya puedes cantar la rima con la cantidad correcta de los animales que acabas de contar.

Remember the rhyming words, recuerden las palabras que riman:

A sailor went to the sea, sea, sea

to see what he could see, see, see

but all that he could see, see, see

El marinero era hombre, pero podría ser mujer, solo sustituyes el “he” por “she” ¿Lo quieres intentar?

Juega con la canción usando las palmas.

A sailor went to the sea, sea, sea

to see what she could see, see, see

but all that she could see, see, see

was the bottom of the deep blue sea, sea, sea

A sailor went to the sea, sea, sea

to see what she could see, see, see

but all that she could see, see, see

was a jellyfish swimming in the sea, sea, sea.

A sailor went to the sea, sea, sea

to see what she could see, see, see

but all that she could see, see, see

were 2 seahorses swimming in the sea, sea, sea.

A sailor went to the sea, sea, sea

to see what she could see, see, see

but all that she could see, see, see

were 4 lobsters swimming in the sea, sea, sea

¿Qué tal salió?

Bueno, también hay un video de este mismo juego, ¿Quieres verlo? a ver qué te parece.

A sailor went to the sea.

Did you like the video? ¿Te gustó el video?

Completa las palabras que hacen falta ¿Recuerdan las palabras que suenan igual?

A sailor went to the _ _ _

to see what she could _ _ _

but all that she could see, see, _ _ _

was the bottom of the deep blue _ _ _, sea, sea)

Si te gusto la actividad a partir de un libro, tú también puedes hacer tu propio libro de animales del mar, o de lo que quieras.

Time to say goodbye. Es tiempo de decir adiós. Practica la rima que aprendiste hoy, con los integrantes de tu familia.

Es muy sencillo, sólo tienes que jugar muchas veces para recordar lo que aprendiste hoy.

Do not forget to share what you learned with your parents and friends. No olvides compartir lo que aprendiste con tu familia y amigos.

Y recuerden que pueden volver a ver esta clase las veces que quieran o necesiten.

See you next session! Nos vemos la próxima sesión

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieres compartirla con nosotros, puedes enviarlas al correo [email protected]

Si quieres practicar más puedes visitar esta página:

LINK DE LA PAGINA