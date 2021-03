Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 1 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día lunes 1 de marzo del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del lunes 1 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 1 de marzo

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

VALORES

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca del miedo y de las habilidades que puedes utilizar para ponerte a salvo.

¿Qué hacemos?

Lee la siguiente situación:

En una ocasión Juan y Héctor fueron de paseo a una selva, de pronto una araña bajo de lo alto de una rama y Héctor se asustó demasiado.

¿Te acuerdas como saliste corriendo? pregunto Juan mientras reía.

Héctor lo recordaba totalmente y a pesar de que ahora parecía muy chistoso, en ese momento, salir corriendo lo había puesto a salvo.

Para Juan la reacción de Héctor había sido algo exagerada, pero Héctor, por su parte, consideraba que había sido normal, pues en ese momento no sabía si esa araña era peligrosa o no, así que, para Héctor, el miedo lo alertó de un posible peligro.

Actualmente a Héctor no le dan miedo las arañas, pero para lograr vencer su miedo tuvo que hacer algunas cosas.

La reacción que tuvo aquel día en la selva no le había gustado, esa misma experiencia hizo que quisiera saber más sobre las arañas, así que se puso a investigar cuáles son peligrosas y cuáles no, ahora sabe que la próxima vez que se encuentre a una, sólo debe evitar acercarse, pues ha entendido que salir corriendo despavorido, como hizo aquella vez, pudo ponerlo en un peligro mayor.

Héctor en aquella ocasión tuvo suerte de no lesionarse, pues al correr sin darse cuenta, pudo haberse tropezado o golpeado con una rama. Tener miedo le ayudó a ponerse a salvo, pero te la forma en que reacciono no fue la más adecuada.

Aquella situación también motivó a Héctor a reconocer sus habilidades y fortalezas personales para enfrentar el peligro, por ejemplo, pudo identificar que es muy ágil.

Mantener la calma es otra habilidad que se puede tener en momentos de miedo, por ejemplo, Juan evito en aquella ocasión el peligro con calma, pues solo evadió a la araña, sin más riesgo.

El miedo es una emoción básica muy importante, porque su función es alertarnos de un posible peligro y poder sobrevivir. Se activa en nuestro cuerpo para que nos alejemos de las cosas que pueden ser peligrosas.

Es importante que sepas que todas y todos sentimos miedo por nuestra propia seguridad.

Cuando Héctor fue a la selva y le saltó la araña quiso huir, y esta, es una de las reacciones que se pueden presentar cuando sentimos miedo.

No todas las personas huyen cuando sienten miedo, otras pueden paralizarse e incluso atacar, depende del peligro al que se enfrenten y depende de cada persona.

Un dato interesante es que, el miedo puede activarse, incluso cuando no hay ningún peligro en realidad.

Lee el siguiente contenido titulado “El miedo me alerta”.

El miedo me alerta

Gloria:

Hola, les quiero platicar de una emoción básica que nos puede proteger, pero también nos puede engañar: el miedo.

Para hablar del miedo y sus engaños, quiero contarles dos cosas que le pasaron a Panchito y ustedes deben poner mucha atención para saber en qué se parecen ambas historias y en qué son diferentes.

La primera:

Panchito fue a un día de campo con su familia. Estaba caminando por ahí cuando, de repente, un toro bravo se le apareció justo enfrente. El toro miraba a Panchito con unos ojos feroces, bufaba así (imita el sonido) y raspaba con su pata en el piso, en ese momento fue cuando Panchito sintió MIEDO y trató de alejarse poco a poco para no alborotar más al toro.

A pesar de que Panchito tenía la piel chinita por el miedo, supo cómo reaccionar para ponerse a salvo.

La segunda historia:

Un día Panchito llegó cansadísimo a grabar. Tenía ojeras y bostezaba todo el tiempo.

Así… (Bosteza)

El caso es que Panchito me contó que había dormido muy mal porque la noche anterior, al cerrar los ojos, veía un dragón enorme que lanzaba fuego. Se asustaba mucho porque sentía que el fuego venía directo hacia él, así que no pudo dormir muy bien, porque mantener los ojos cerrados y ver al dragón, le daba muchísimo MIEDO.

¿Saben qué cosa había en común entre la historia uno y la dos? ¡El miedo!

Pero hay una diferencia. Si Panchito vuelve al lugar donde fue el día de campo, es probable que vuelva a encontrar al toro, porque el toro, existió, existe y es un peligro real.

En cambio, si vamos al cuarto de Panchito, no creo que encontremos al dragón, porque los dragones no existen, son imaginarios y no pueden quemarnos con fuego.

Nuestra imaginación puede hacer que al crear cosas que no existen, sintamos temor cuando no existe ningún peligro. Debemos aprender a distinguir las cosas que sí son reales y que nos ponen en peligro real.

El miedo que sentimos es una alerta que nos ayuda a reaccionar a tiempo, pero hay que aprender a regularlo para que no nos quite el sueño, como pasó con Panchito.

Así que, la próxima vez que sientas miedo, tómate un segundo o dos, para pensar si eso que te asusta es real o es imaginario.

El miedo, como cualquier emoción básica, nos ayuda a enfrentar un peligro.

Ponerle atención al miedo es inteligente, porque nos avisa que hay un riesgo y así podemos protegernos, eso es clave para sobrevivir.

Por supuesto, existen situaciones en las que hay que actuar de inmediato, pero debemos tomar en cuenta lo que pasa a nuestro alrededor para mantenernos seguras y seguros.

Observa la siguiente imagen.

Imagina que vas pasando por un parque y un perro comienza a ladrarte y no se ve nada amistoso, ¿Cómo reaccionarias? Coméntalo con tu familia y escríbelo en tu cuaderno.

Justo Juan y Héctor pasaron por una situación similar. Héctor se sobresaltó, se quedó quieto y evito correr para no ponerse en riesgo; por su parte Juan se puso a la defensiva y le pidió al dueño que controlara a su perro.

Juan sabía que había un peligro, hizo una revisión de lo que estaba pasando y tomo una decisión muy acertada, todo eso gracias al miedo.

No es que no haya tenido miedo, pero Juan sabe que una de sus habilidades para enfrentar una situación de riesgo, es mantener la calma; por lo tanto, esa habilidad y el miedo lo ayudaron a reaccionar de la manera más adecuada para mantenerse a salvo.

¿Crees que los niños, niñas, maestros y maestras también sientan miedo?

Observa la siguiente cápsula y conoce aquello a lo que le temen tres niñas.

Cápsula de 3 niñas que dicen a qué le tienen miedo.

¡Son muchas cosas a las que les tienen miedo!

¿Recuerdas que el miedo también puede sentirse?

¿Cómo sientes el miedo en tu cuerpo? Descríbelo en tu cuaderno.

A algunas personas les tiemblan las piernas, les sudan las manos, el corazón se les acelera, la voz les tiembla e incluso sus ojos se abren mucho. Justo esa es otra función del miedo, pues a través del cuerpo las demás personas pueden darse cuenta de que algo está sucediendo y que necesitas ayuda.

El miedo puede ayudarte a hacer cosas; por ejemplo, si alguien te maltrata en la escuela, el miedo puede hacer que solicites ayuda a la maestra o al maestro para que el abusador deje de molestarte. También puede motivarte a hablar con quién te molesta y pedirle que deje de hacerlo.

Todas las personas debemos estar atentas, porque cualquiera podría estar en peligro o alguien podría requerir de ayuda. Las y los maestros, así como la familia, deben prestar atención para ayudar a las niñas y niños, si se encuentran en una situación de peligro.

Es importante platicar de tus miedos para que cumplan con su función, es posible que, a veces se considere que está mal sentir miedo, porque pensamos que nos debilita; sin embargo, ya viste que es al revés. El miedo te fortalece, porque ayuda a tomar decisiones, a buscar ayuda y reconocer habilidades personales que te permitan enfrentar una situación difícil.

El miedo es una emoción primaria que te ayuda a alejarte del peligro.

El miedo puede generar diferentes reacciones y sensaciones en el cuerpo, por ejemplo:

Sudar.

Abrir los ojos muy grandes.

Aceleración de los latidos del corazón.

El cabello puede pararse o encresparse.

Frente al peligro, puede existir una motivación o necesidad de huir o a defenderte.

Cuando conoces tus habilidades y las formas en que actúas ante una situación peligrosa, puedes enfrentarla mejor.

Es muy importante aprender a reconocer las situaciones que te provocan miedo, cómo te sientes cuando tienes miedo y cómo puedes reconocerlo en otras personas; esto te ayudará a elegir las formas de actuar para ponerte a salvo.

También debes aprender a reconocer el miedo en otras personas para ayudarlas en caso de algún peligro, o bien, para poner atención en caso de algún peligro que no hayas identificado.

Comenta con los adultos que te rodean, que es importante que te escuchen para que puedan apoyarte cuando sientas miedo, pero, sobre todo, para alejarte de cualquier peligro.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

ARTES

Del tacto a la expresión

¿Qué hacemos?

En este mundo que nos rodea todo tiene una forma de manifestarse a través de una característica muy especial, su textura.

Todo cuanto podemos distinguir, posee una característica particular que lo hace diferente a todo, y eso es gracias a sus cualidades, en este caso la textura.

Los objetos poseen cualidades particulares que los hacen diferentes a otros, una de ellas, es la forma de sus superficies, las cuales se pueden percibir a través del tacto; esta característica muy especial es la TEXTURA, por ejemplo, un peluche es muy suave, pero existen muchas texturas diferentes, como la rugosa, la lisa, la áspera, etc.

¿Cuál es tu textura favorita?

En la sesión de hoy, jugarás a comunicar y transmitir a través de las texturas.

Realiza las siguientes actividades.

Texturas.

Pide a alguien de tu familia que te proporcione una caja con varios objetos en su interior, la intención es que los toques, para que esto funcione mucho mejor, véndate los ojos.

Saca cada uno de los objetos y frótalos en tu brazo.

Te sugiero que explores las siguientes texturas:

Lisa

Rugosa

Blanda

Dura

Áspera

Suave

Viscosa

¿Cómo sientes el objeto?

Responde con una o varias respuestas, es decir: liso y suave, o viscoso y húmedo, áspero, o viscoso y suave. etc.

Cuando termines de tocar todos los objetos, quitarte la venda de los ojos.

¿Cuál fue tu experiencia cuando estabas explorando los objetos con los ojos vendados? Escribe tu respuesta en tu cuaderno.

Cada cuerpo reacciona de diferente manera al tocar las texturas. Como sabemos que eso pasa, pide a alguien de tu familia que juegue contigo a ponerle un movimiento a cada textura, te será muy interesante observar que los movimientos son únicos, porque a pesar de ser la misma textura, cada uno la percibe de distinta forma.

También pueden darle otro toque a la actividad, si realizan la secuencia de movimientos y luego imitan las expresiones que hacen los demás al tocar diferentes texturas.

Observa la siguiente cápsula, para que veas otra forma en la que se pueden explorar las texturas.

Cápsula sobre texturas.

Observar el video.

Alan Miranda.

Las texturas artificiales, simulan las texturas que se encuentran en la naturaleza, en ello el ser humano interviene, pues son quienes las copian, imitan, diseñan o imaginan.

Ejemplo de ello, es el caso del papel, de la tela, del vidrio, del plástico.

Las texturas naturales, como su nombre lo indica, son las que se encuentran en la naturaleza como las hojas de una planta, una piedra, los pétalos de una flor, el tronco de un árbol, entre otros; estas no fueron intervenidas por los humanos.

Si te es posible, puedes reunir algunas de las cosas que viste en la cápsula anterior, la intensión es que puedas jugar con ellas, por ejemplo, la arena puedes manipularla de diferentes formas; una rama puede permitirte producir sonido al ser golpeada con otro objeto o al cortarse en partes y, de un puño de hojas secas, puedes experimentar el sonido que provoca al ser apretadas.

Te aseguro que te será muy divertido saber que lo que estás viendo, se puede sentir, y como se siente, suena.

Al combinar todo esto, podemos transmitir ideas y sensaciones que nos invitan a crear aventuras, a jugar con nuestra imaginación y a expresarlas a través de diferentes manifestaciones artísticas.

Otra forma de utilizar estos elementos puede ser, en una caracterización, para esto puedes utilizar dos texturas contrastantes, por ejemplo, liso y suave, su contraste sería rugoso y áspero.

¿Te das cuenta todas las posibilidades que tienes a tu alrededor para crear a partir de las texturas?

Y todavía hay más. En las artes visuales, por ejemplo, se puede transmitir una idea utilizando las texturas de los objetos.

Continúa con la siguiente actividad, para seguir aprendiendo.

Realizo mi obra.

Observa el siguiente video, en él se explica de una manera sencilla y divertida, cómo realizar máscaras y jugar con las texturas.

Técnica de máscaras fantásticas.

Esta es una de tantas técnicas que permiten crear diferentes texturas, dependiendo de lo que se quiere expresar con ellas.

Por ejemplo, de manera óptica o visual puedes distinguir y percibir las diferentes texturas en las siguientes imágenes.

Comenta las imágenes con alguien de tu familia y responde en tu cuaderno cada una de las preguntas.

¿Qué textura percibes?

¿Qué sonido crees que produzca?

¿Qué sensación te produce?

¿Qué habrá querido transmitir el creador de esta obra con la textura en específico?

Observa el piso:

¿Qué textura percibes?

¿Es igual a la de la puerta? ¿Cómo es la de la puerta?

Ahora observa la cobija:

¿Cómo se percibe la textura de la cobija?

https://www.uv.es/charco/imagenes/imagenes_documentos/van_gogh/pisajeconmansion.jpg

En esta imagen se tienen una variedad de texturas. ¿Serán iguales a las anteriores?

¿Qué texturas percibes?

https://i.pinimg.com/474x/3f/b6/d0/3fb6d07b9a7a8f96f7710e544e2c0bcc.jpg

¿Sus texturas son muy diferentes a las imágenes anteriores?

No olvides escribir tus respuestas en tu cuaderno, para que cuando te sea posible, puedas compartirlas con tu maestra o maestro.

¿Ya conocías estas formas de jugar o experimentar con las texturas?

Durante la sesión, conociste solo algunas de tantas posibilidades de explorar diversas superficies con distintas texturas, y de cómo comunicar a través de imágenes, gestos, movimientos y sonidos las sensaciones que te producen.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Elaboremos un croquis

¿Qué vamos a aprender?

Pondrás en práctica lo que has aprendido respecto a la utilidad de los croquis y construirás uno, tomando de referencia un lugar, para posteriormente trazar un trayecto.

¿Qué hacemos?

Comienza por recordar, ¿Qué son los croquis y para qué te sirven?

Un croquis es un dibujo, que representa un lugar como un poblado, en él se traza el trayecto de cómo llegar a un sitio deseado; además, se utilizan símbolos que nos ayudan a orientarnos, pues estos nos sirven de referencia para desplazarnos de un lugar a otro y llegar al lugar deseado.

En sesiones pasadas, aprendiste a desplazarte de un lugar a otro, siguiendo las referencias que se representaban en el croquis por medio de símbolos, de esa forma llegaste a donde se encontraban las jirafas, los chimpancés y demás lugares cuando trabajaste con el croquis del zoológico.

Es muy importante que los croquis sean lo más claros posibles en sus indicaciones y que, incluyan elementos de referencia precisos del lugar, para identificar el camino o trayecto y llegar sin problemas al destino. Mientras haya más precisión en la descripción de los elementos de referencia, más fácil será llegar al destino que queramos.

Realiza las siguientes actividades, estás te ayudarán a tener elementos para realizar la página 108, de su libro de Conocimiento del medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/108

Realizarás el croquis de una escuela.

Pon mucha atención a las indicaciones. Usa una hoja blanca, para que sea el espacio en donde construirás el croquis; al centro de la hoja coloca o dibuja una imagen de la escuela, éste será el punto de referencia para ir colocando alrededor de ella los demás elementos.

Observa los siguientes elementos de referencia, representados en símbolos, los cuales irás ubicando poco a poco.

Para saber lo que hay alrededor de la escuela, sigue las siguientes indicaciones de los alumnas y alumnos que asisten a ella, debes poner mucha atención para que de esa forma vayas construyendo el croquis, y posteriormente, trazar el trayecto para que puedas llegar a la escuela desde diferentes puntos.

Primera indicación.

Detrás de la escuela, hay una cafetería y del lado derecho se encuentra la estación de policía. Enfrente de la estación y del lado derecho de la escuela se encuentra el hospital, también enfrente del hospital se localiza el mercado, ahí es donde se pueden comprar frutas y verduras, que son muy ricas y saludables.

A partir de la primera indicación, coloca los símbolos que representan esos servicios en los lugares que corresponden.

Segunda indicación.

De lado izquierdo del mercado y enfrente de la entrada de la escuela, hay un restaurante, la comida es muy rica y saludable, además de que son muy amables cuando atienden, también en algunas ocasiones las familias asisten al centro comercial que está del lado izquierdo del restaurante, justo al lado izquierdo de la entrada de la escuela y detrás del centro comercial se localiza la zapatería, ahí le compran sus tenis a una de las alumnas para ir a jugar al parque, que está de lado izquierdo de la cafetería.

Coloca los símbolos que representan esos servicios en los lugares que se te indico anteriormente.

Tercera indicación.

El zoológico, se localiza cerca de la escuela de lado izquierdo de la entrada principal, pasando la zapatería, detrás del zoológico está la estación de bomberos, que acuden muy rápido cuando hay alguna emergencia, como los incendios, además, enfrente del zoológico se localiza la tienda, ahí se pueden comprar algunas cosas que se pueden necesitar.

Coloca los símbolos que representan esos sitios en los lugares que se te indicó.

¡Tú croquis ya está completo!

Como puedes observar, colocaste todas las referencias que hay alrededor de la escuela, con la ayuda de las indicaciones anteriores, puedes notar que de esa manera será más sencillo llegar a la escuela. Si vienes de lado de los bomberos podrás continuar de frente hasta llegar al parque, después dar vuelta a la derecha y verás de lado izquierdo la zapatería, ahí deberás girar al lado izquierdo y encontrarás a unos pasos la entrada principal de la escuela.

Ahora traza el trayecto de la tienda a la escuela. Escribe las indicaciones del trayecto en tu cuaderno.

Los croquis nos ayudan a orientarnos en el espacio, y a su vez, nos permiten identificar y localizar elementos que forman parte de nuestro entorno, para poder llegar a algún lugar que nos interese.

Te invito a seguir construyendo croquis, puedes elaborarlos en relación con los trayectos que antes de la pandemia recorrías, también puedes realizar un croquis de tu localidad o del trayecto que tomabas de tu casa a la escuela, al mercado, al parque y demás lugares significativos que forman parte de tu localidad, recuerda incluir los símbolos que te ayuden a identificar puntos de referencia, es decir esos lugares que te orientan para poder llegar a tu destino.

El día de hoy aprendiste a:

Elaborar un croquis tomando en cuenta los puntos de referencia de la comunidad.

Tomar en cuenta las referencias espaciales como, de frente, detrás, derecha e izquierda, para poder colocar los símbolos.

Trazar un trayecto a partir de indicaciones desde el inicio hasta llegar al lugar de nuestro interés.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

LENGUAJE

Leo y escribo adivinanzas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a desarrollar tu creatividad e imaginación al participar en juegos de lenguaje.

Jugarás con adivinanzas y practicarás tu lectura en voz alta.

También aprenderás a escribir tus propias adivinanzas.

¿Qué hacemos?

Aprovechando que hoy trabajarás con adivinanzas, ¿Puedes decir una que recuerdes?

Escríbela en tu cuaderno.

Ejemplo.

Tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé leer. ¿Qué soy?

La respuesta correcta es el reloj, porque a las manecillas también se les conoce como agujas y la mayoría de los relojes tiene números.

Lee las adivinanzas que se encuentran en la página 92 de tu libro de texto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/92

Lee con detenimiento cada una de las siguientes adivinanzas.

Primera adivinanza.

Segunda adivinanza.

Tercera adivinanza.

Cuarta adivinanza.

Quinta adivinanza.

Sexta adivinanza.

Reflexiona sobre la posible respuesta haciendo preguntas como:

¿Cuáles son las características de estos animales?

¿Cuál es el animal que lleva su casa encima?

¿Cuál es el animal que tiene forma de abanico?

¿Cuál de los animales salta?

¿Hay algún animal que tenga su casa en forma de celdas?

Compara tus respuestas con las siguientes.

¿Cómo te fue? ¿Las adivinaste todas?

Comparte otras adivinanzas que conozcas con tu maestra o maestro y también con tu familia.

La siguiente actividad es: Lotería de adivinanzas.

Esperamos te juste jugar Lotería.

Invita a papá, mamá o hermanos a jugar y a divertirse mucho contigo.

Elijan una de las siguientes tarjetas.

Ahora que ya han elegido la tarjeta, ¡Están listos para jugar!

Lean juntos las tarjetas de adivinanzas y busquen la imagen que corresponde a la respuesta en la tarjeta seleccionada.

La siguiente actividad es el: Crucigrama.

Te invito a leer otras adivinanzas y con ellas resolver el siguiente crucigrama de animales.

Observa los espacios horizontales y verticales, y lean en voz alta las indicaciones correspondientes.

Compara tu crucigrama con el siguiente.

¿Qué te pareció el crucigrama? Fue muy divertido encontrar las respuestas, ¿Verdad?

Te invito a elaborar tu propia lotería de adivinanzas y jugar con tu familia. Puedes jugar a inventar tus propias adivinanzas; para hacerlo es necesario dar pistas de las características del animal u objeto sin mencionar su nombre.

Te sugiero que, identifiques las características de los animales u objetos, dónde viven o lo que hacen.

Toma en cuenta lo siguiente:

Elige el animal u objeto que hay que adivinar.

Identifica sus características.

Busca las palabras más precisas y apropiadas que expresen esas características.

Procura utilizar versos al redactarlas.

Con toda esta información será fácil elaborar tus adivinanzas.

Observa los siguientes ejemplos:

En algunos casos el nombre del animal u objeto puede esconderse entre las letras de la adivinanza, por ejemplo, las siguientes:

Ahora lee las siguientes adivinanzas escritas por niñas y niños de segundo grado.

Revísalas e identifica, que características tomaron en cuenta de cada uno de los objetos y alimentos para escribir sus adivinanzas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Seguimos dando citas, pero priorizando la salud de todas y todos. Si deseas realizar el trámite de expedición de tu #CédulaProfesional, te pedimos ponerte en contacto a través del siguiente correo: 👉 [email protected] pic.twitter.com/OIpKTv1XbJ — SEP México (@SEP_mx) March 1, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende