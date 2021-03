Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 8 de marzo

Compartir esta publicación













Hoy lunes 8 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 8 de marzo

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás e identificarás las causas de la contaminación del agua en los ecosistemas.

¿Qué hacemos?

Sabemos que el agua es un líquido vital, el cuerpo humano está compuesto entre 55% a 60% de agua, en niñas y niños, mientras que en los adultos el porcentaje es de 40% a 65%

El agua es indispensable para la vida, y la que se encuentra en nuestro cuerpo debe tener ciertas características, como son que posea un cierto contenido de sales y carezca de organismos que dañen la salud, por eso en esta clase te hablaré de cómo podemos evitar su contaminación.

A continuación, te invito a leer un pequeño poema para el agua.

Naturismo.

Joaquín Araújo.

El Agua es la mejor dieta para:

La tierra.

Los árboles.

Nuestra mirada.

Es lo que alimenta la alegría posible en este mundo.

Algunas acciones que puedes hacer para cuidar al ambiente son:

Lavar frutas y verduras en un recipiente con agua; reutilizar esa agua para el excusado o para regar plantas, usar poco detergente.

Tener plantas naturales para crear microclimas en nuestras casas, así como sembrar árboles en parques y jardines.

Andar en bici, en vez de coche, reciclar y reutilizar materiales como cartón, vidrio y botellas de pet.

Recuerdas, ¿Qué son las especies endémicas? Son las que sólo habitan en un determinado lugar, son como una especie exclusiva de una zona, y que sólo se puede encontrar en ese sitio específico, por ejemplo, el teporingo.

Algunos especialistas advertían que más de la mitad de los anfibios en México, se encuentran en peligro de extinción y la causa más alarmante es la contaminación del agua, ¿Será cierta esta información?

La contaminación del agua es una de las causas que más deteriora los ecosistemas, pero se puede prevenir.

El agua es un elemento vital para todas las formas de vida en la Tierra, y lamentablemente al contaminarse, se afecta a todos los seres vivos de muchas maneras.

Observa el siguiente video el cual te ayudará a reflexionar sobre la importancia del agua para todas las formas de vida en la tierra.

Con Vida el agua.

Debes pensar en las demás especies y usuarios del agua, los seres humanos no somos la única especie que habita el planeta.

El agua es sumamente importante y necesaria en todos los aspectos de la vida. Las personas la necesitamos diariamente para beber, para asearnos, para preparar alimentos. ¿Te imaginas qué pasaría si en este momento no hubiera agua suficiente para lavarte las manos?

Sería muy delicado, porque si no te lavas las manos con agua limpia puedes contraer y transmitir muchas enfermedades, sin embargo, hay personas que ahora mismo no tienen acceso al agua.

El agua es indispensable para todas las formas de vida existentes, y la cantidad de agua con la que contamos en la Tierra no aumenta, mientras que la población humana sí; por lo tanto, ha crecido también la necesidad que se tiene de este recurso.

Algo fundamental es que una parte del total de agua dulce con la que contamos resulta inutilizable, debido a que se ha modificado al contaminar los sistemas acuáticos con una gran cantidad de sustancias como: metales, grasas, aceites, derivados de combustibles, disolventes industriales, así como miles de tipos de microorganismos.

Para los seres humanos, además de beberla para mantenerte hidratado, el agua sirve para lavar alimentos, limpiar tu casa, asearte, en fin, sin agua no vivirías; por eso, es importante utilizarla de manera consciente y responsable, cuidar cada gota, y evitar contaminarla.

¿Conoces algún ejemplo de contaminación del agua?

Un ejemplo muy común de cómo los humanos contaminamos el agua, se relaciona con el consumo de productos envueltos en plástico, y del manejo inadecuado que hacemos de los empaques, pues muchas veces terminan en el agua de ríos, lagos y mares.

Esto afecta directamente a las plantas y animales que viven en esos lugares.

Estos desechos ocasionan que animales y plantas mueran; los contaminantes alteran también algunas de las propiedades del agua, como la temperatura, la transparencia y la cantidad de oxígeno que contiene, y eso hace imposible preservar la vida. Sin contar que si, por alguna razón, llegan al agua sustancias químicas como material radiactivo proveniente de residuos industriales o los detergentes que utilizamos a diario, ésta se vuelve inservible para su consumo y para la supervivencia de seres vivos.

Los residuos que se producen en exceso y que no se desechan de manera correcta, son una fuente de contaminación.

¿De qué otras formas, nosotras y nuestras familias contaminamos el agua?

A continuación, verás un listado de algunas formas de contaminar el agua.

La primera causa de contaminación del agua es los “Desechos industriales”.

La industria es uno de los principales factores que provoca que el agua se contamine. Desafortunadamente, las grandes industrias se interesan más por producir grandes cantidades de productos, aunque eso implique la generación de toneladas de desechos, que terminan en mares, ríos y lagos, tal y como vimos hace un momento con los residuos.

Aumento de las temperaturas.

Aunque no lo parezca, el cambio climático también influye en la contaminación del agua. La explicación es que cuando un ecosistema enfrenta altas temperaturas, las fuentes de agua disminuyen, y entonces vienen las sequías y la cantidad de oxígeno baja.

Uso de pesticidas en la agricultura.

En la actualidad, la gran mayoría de los procesos agrícolas emplean fertilizantes y productos químicos para el cultivo y la producción de los alimentos en grandes cantidades. Pues bien, estos productos se filtran hacia el subsuelo a través de canales subterráneos que, en la mayoría de los casos, acaban en las redes de agua que se utilizan para consumo humano.

Esta agua, aun siendo tratada, difícilmente volverá a ser apta para el consumo humano y de otros seres vivos. Es por eso que se dice que esta es una de las más grandes causas de contaminación en México y en el mundo.

El uso doméstico.

Esta causa es muy común y donde puedes tener injerencia directa, pues de alguna u otra forma, ocurre al interior de los hogares, pero te preguntarás, ¿De qué manera contaminas el agua en casa?

Pues bien, a veces hacemos un uso poco consciente de este recurso, porque creemos que es inagotable, sin imaginar que hay acciones que pueden estar contaminándola.

Recuerda que puedes contaminar el agua cuando usas detergentes que no son biodegradables, por ejemplo, así como cuando arrojas al drenaje limpiadores, solventes, es decir, sustancias que no son amigables con el ambiente, o bien, a través de materia orgánica como restos de comida, heces y orina.

Limpieza verde.

“Miles de litros de agua con detergentes son vertidos a los cauces, provocando trastornos al ecosistema, por lo que hoy se fomenta el uso de sustancias biodegradables en la formulación de los detergentes. Los materiales biodegradables son aquellos que pueden reintegrarse a la tierra o al agua por acción de la naturaleza. La tendencia también es disminuir, o de ser posible eliminar, el uso de fosfatos, pues estas sustancias favorecen la proliferación de algas en el agua, haciendo que se reproduzcan tan deprisa que al descomponerse agotan el oxígeno del agua, convirtiéndola en un medio inútil para la vida. Este fenómeno ha causado importantes desequilibrios en varios lagos y ríos”.

Deforestación.

La tala ilegal y excesiva de árboles provoca entre otras cosas, que los ríos, los lagos y otras fuentes hídricas se sequen, además de esto, la tala de bosques, en muchos de los casos, incluye la retirada de las raíces de los árboles que están en las orillas de los ríos, lo cual provoca la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación de este preciado recurso.

Te invito a ver el siguiente video para no olvidar de donde viene el agua que consumimos y el proceso desde su nacimiento.

A los ríos y lagos.

Reflexiona sobre la importancia de comprender todo lo que significa el cuidado del agua, eso te llevará a valorarla mucho más.

Para el cuidado del agua, así como en la prevención de cualquier tipo de contaminación tus acciones pueden ayudar mucho.

DATO CURIOSO:

¿Sabías que el planeta Tierra también es conocido como el planeta azul?

Esto debido a que el agua cubre 70% de su superficie, sin embargo, apenas 0.025% de toda esa agua es potable, pues 97.5% del agua terrestre corresponde al agua salada de mares y océanos, y solamente 2.5% del agua de la Tierra, es dulce.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

¿Quién dijo guácala?

¿Qué vamos a aprender?

Integrarás tus habilidades personales para resguardar tu integridad física ante sustancias tóxicas existentes en tu entorno, las cuales provocan asco.

¿Qué hacemos?

El asco es desagradable, pero todas las emociones son necesarias en nuestra vida para desarrollarnos y ayudarnos en el aprendizaje, incluyendo esta.

En ocasiones hay alimentos que te desagradan y por esa razón te da la sensación de asco, aunque estén en buen estado. Es una reacción del cuerpo hacia algo que no te gusta.

¿Pero cómo puede ser que te de asco algo en buen estado? ¿No es ilógico?

No necesariamente, esto sucede por lo general cuando son alimentos nuevos y hasta desconocidos.

Por costumbre, comes lo que te dan en casa, pero ¿qué sucede cuando vas a otro lugar? Te ofrecen alimentos muy diferentes, locales y diversos, que se ven hasta exóticos. Como en Tabasco, que comen pejelagarto, un tipo de pez que a simple vista no es nada atractivo.

En países como China o Tailandia consumen alimentos como el alacrán.

A eso se le llama diversidad cultural, y no es mejor una que otra, pero al presentarnos alimentos que no estamos acostumbrados a comer, los rechazamos automáticamente y sentimos asco.

El asco no solo es a olores, sino también a cosas que vemos, ¡como la comida!

¡Y no solo eso! Es una emoción que te ayuda tanto, no solo por la salud sino también para evitar o rechazar situaciones que no van acorde con los valores universales. Las actitudes que no aceptamos también nos pueden generar una sensación desagradable de rechazo, indignación y asco.

Voy a ponerte el ejemplo de algo que en realidad pasó al inicio de la pandemia. Algunas personas no estaban informadas de cómo se transmite el coronavirus y en lugar de valorar el trabajo del personal de salud, agredieron a médicos y enfermeras por temor a que los contagiaran, incluso en algunos lugares recibían amenazas.

Es una reacción ante lo desagradable, ante situaciones de injusticia, discriminación o violencia.

¿Qué sientes cuando en las noticias pasan una situación de injusticia o de maltrato hacia alguien? Probablemente es asco. ¿Y de qué sirve?

Siempre es preventivo, al ser actitudes que generan asco, sin dudar las rechazas, así como evitas los alimentos en descomposición, evitas esas pésimas conductas.

El asco es una emoción muy completa. Te aleja de lugares, sustancias, situaciones y comportamientos que afectan a otras personas, incluso a los animales.

Tengo un cuento ideal para esto. Te invito a leerlo con atención:

Había un camaleón que vivía solo en un tronco a un lado de un río. Un día, un niño lo vio y le pareció tan simpático que lo guardó en una latita y se lo llevó al jardín de su casa.

Alfonso: Desde que sus ojos saltones vieron ese nuevo hogar, el camaleón se enamoró, había muchas plantas y flores. Tenía bancos de madera e incluso una hamaca, lo mejor era la pequeña fuente que parecía una laguna.

Además, el camaleón no era el único habitante de este maravilloso jardín, había caracoles, mariposas, una vieja tortuga y una gatita perezosa, también había pericos que vivían en los árboles y un coqueto colibrí que visitaba cada flor todos los días, aleteando sus alas a gran velocidad. ¡Todo era tan lindo y desconocido!

Emocionado, el camaleón empezó a recorrer cada rincón del jardín, feliz por conocer nuevas amigas y amigos, para su sorpresa, tuvo una desafortunada bienvenida, ya que todas las criaturas del jardín jamás habían puesto sus ojos en un camaleón.

¡Está lleno de manchas raras, qué asco! Sus ojos son extraños y muy pequeños, ¿Vieron sus patitas? ¿Y su color? ¡Parece que está podrido!

El camaleón se puso muy triste al escuchar lo que los demás animales e insectos decían, peor aún se sintió cuando además de comentar de su apariencia también lo sospechaban de su personalidad. ¡Es un burlón porque siempre saca la lengua! ¡Y miren como cambia de color a cada rato, seguro esconde algo!

Poco sabían que el camaleón sacaba su lengua para alimentarse de insectos, no para burlarse de nadie. Que sus cambios de color eran para regular su temperatura o para esconderse de algún peligro, pero como nadie se tomó la molestia de preguntarle ni de conocerlo bien, no tuvo más que aguantar su soledad.

Para hacerlo, se metió dentro de un agujero y trató de salir lo menos posible para no molestar a nadie, pero todo cambió en verano.

Alguien había dejado algo de comida abandonada, y al echarse a perder comenzó a tener un molesto olor y lo peor de todo, trajo una invasión de moscas y gusanos que amenazaban el balance de tan bello jardín. Los gusanos devoraban las flores ante las miradas aterrorizadas de las mariposas y el colibrí. Las moscas esparcían enfermedades desde la podredumbre. Todos los animalitos estaban asqueados.

Sin embargo, ¡el camaleón estaba feliz! Tenía muchísima hambre después de haber estado encerrado tanto tiempo, así que, dispuesto a darse un manjar salió, persiguió y comió a cuanta mosca y gusano se le cruzaba en el camino.

Los demás animales vieron el resultado de inmediato: la lengua de aquel animal que tanto les daba asco era su mejor amiga. ¡Nos salvó! ¡Hay que agradecerle!

Juntos, los animales del jardín se acercaron al camaleón para agradecerle, y el camaleón, aunque no entendía por qué le agradecían, sonreía con todo su corazón. No tienen que agradecer, para mí fue todo un manjar comer.

Un pajarito dijo, ¿Comer? ¡Pensamos que esa lengua era de burla! Y que cambiabas de color porque tenías algo que esconder. El camaleón se rio a carcajadas, pues ahora entendía que todo era un malentendido.

Los animales se quedaron muy serios, se miraban unos a otros apenados. La primera en dar un paso al frente fue Nina, la gatita. Cabizbaja, le dijo al camaleón “Te debemos una disculpa”.

El camaleón sonrió, dispuesto a darles una segunda oportunidad a sus vecinos, a partir de ahí todo cambió. ¡Y más cuando llegó una lagartija! A quien los animalitos del jardín vieron de nuevo como algo raro y asqueroso, pero gracias al camaleón se acercaron para presentarse y darle la bienvenida.

Lo mejor es que pudieron cambiar la emoción del asco por la emoción de la alegría.

También sirve para identificar algo que puede hacerte daño, o cuando se trata de algo que simplemente no entiendes o no conoces.

No es lo mismo sentir asco por algo sin explicación, desagradable o desconocido que puede no gustarte. A sentir asco de algo bastante peligroso, que nos pone en alerta porque puede convertirse en un peligro para la salud, como por ejemplo las sustancias tóxicas como el cloro, amoniaco e insecticidas.

¿Hay alguna manera de saber qué sustancias son peligrosas para todos?

¡Sí! Existen varios símbolos y señalamientos que sirven para informar sobre los riesgos, por ejemplo, en el cloro.

Por eso es muy importante no guardar en casa sustancias peligrosas en envases de alimentos o bebidas, además de que debes poner una etiqueta que diga lo que contiene.

¡Y siempre oler antes de probar!

Observa el siguiente video.

Don Leopoldo y Cupertino – Asco.

A través del asco puedes identificar las sustancias y alimentos que pueden ser riesgosos para tu salud así mismo también puedes identificar cuándo gracias al asco rechazas situaciones sociales que no se ajustan a tus valores. El asco también puede darse cuando ves algo diferente que no conoces.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

GEOGRAFÍA

Diversidad de espacios agrícolas y ganaderos en los continentes

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la relación de los recursos naturales con los espacios agrícolas y ganaderos de los continentes.

¿Qué hacemos?

Recordemos que existe la agricultura temporal y de riego, así como la finalidad de cada una.

La de temporal es la que está condicionada por la temporada de lluvias y se recoge la cosecha una vez al año; a diferencia de la de riego que se practica de manera tecnificada y de la que se puede obtener, por lo menos, dos cosechas al año.

La temporal es normalmente de subsistencia y la de riego, generalmente, es de tipo comercial. También pasa lo mismo con la ganadería, recordemos que hay 3 tipos de ganadería: de autoconsumo, extensiva e intensiva.

La de autoconsumo es la que practican las familias, en diversos lugares del mundo.

La extensiva es la que se desarrolla en grandes dimensiones con superficies muy amplias en las que puede pastar el ganado, y la intensiva, es la que aprovecha la tecnología para crear las condiciones favorables para el ganado, como alimentos procesados, y establos acondicionados.

No pierdas de vista que para una producción masiva se requiere del apoyo de la tecnología, un ejemplo de ello es la agricultura.

La agricultura es una actividad muy diversa porque, como hemos visto, está influenciada por las condiciones geográficas, tanto físicas como humanas.

El relieve, la disponibilidad de agua, el clima y el suelo, definitivamente, influyen directamente en la variedad de cultivos, pero no son determinantes ya que, como también vimos, los avances tecnológicos pueden ayudar a no depender de las condiciones geográficas naturales; y este es el caso del riego tecnificado o el uso de invernaderos, que permiten cultivar algunos productos de forma intensiva.

También hay que tomar en cuenta que el nivel económico y la cultura de las poblaciones pueden influir para que se produzcan unos productos más que otros.

Un ejemplo más claro es España, es el primer productor mundial de aceite de oliva, según las estadísticas mundiales.

¿Sabes de dónde proviene el aceite de oliva?

Se le conocen comúnmente como aceitunas. El árbol del que se obtiene se llama olivo; el aceite se extrae de las aceitunas u olivas, por eso se llama aceite de oliva y crece en terrenos con poca pendiente.

Para que España sea el principal productor de aceite de oliva, requiere condiciones geográficas físicas que hacen posible que esto suceda. Primero, identifica dónde se localiza España. En el mapa de la página 73 de tu Atlas de Geografía del Mundo podemos encontrar en el continente europeo a España, identificado con la simbología, con el número 44.

Analiza el relieve que se requiere para el cultivo del olivo. Como puedes observar en la imagen se encuentra en terrenos con poca pendiente.

En el mapa de relieve en el mundo, “Relieve continental y oceánico”, de la página 29 podrás ver qué tipo de relieve hay.

Observa con mayor detalle si vamos al continental, que está en la página 32 titulado “Relieve continental y oceánico de Europa”.

Observa que, en España, de acuerdo con lo que se indica en la simbología, se trata de relieve con poca pendiente, pues las cordilleras y sierras que hay no llegan a los 2000 metros de altitud. Cumple con esa condición, acerca de que para que los olivos crezcan necesitan terrenos casi planos.

Ahora revisa el mapa continental de ríos y lagos de la página 42 titulado “Ríos y lagos en Europa”.

Aquí se indican las corrientes más importantes y sí, son pocas, pero los olivos no requieren mucha agua para dar sus frutos. Si hubiese más agua sus frutos se echarían a perder y no sería posible tener cosechas tan abundantes y de buena calidad, como las que nos ofrece España. Los cultivos tienen el agua que necesitan por medio de esos ríos.

Debido a la importancia del cultivo, usan riego tecnificado. Ahora sabrás que sucede con las lluvias y la temperatura, con el mapa de clima en la página 52.

Conocido como Clima mediterráneo. Se caracteriza por inviernos templados y lluviosos, y veranos cálidos y secos; justo lo que requieren los árboles de olivo para su ciclo de producción.

Aunque no lo creas, el origen del olivo no es de España. Hay una discusión al respecto, pero se reconoce como su posible origen a Siria, que también tiene una región con clima templado con lluvias en invierno, además de un tipo de vegetación similar, por lo que podemos afirmar que los olivos están tan bien adaptados porque son parte de la vegetación natural de la región, sólo que los han domesticado para su aprovechamiento comercial.

Puedes encontrar la información en la página 64 de tu Atlas de Geografía del Mundo. ¿A qué vegetación pertenecen los olivos?

Tanto el tipo de clima como la vegetación mediterránea se llaman así por distribuirse en las costas del Mar Mediterráneo.

¿Qué sabes de la dieta mediterránea?

Es considerada una dieta saludable y su nombre tiene origen en el Mar Mediterráneo. En España es habitual este tipo de dieta, te cuento que este tipo de dieta es considerada como Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad e incluye, entre otras cosas, las formas de cultivo, cosecha y de conservar, transformar y consumir los alimentos. En este tipo de dieta las olivas, o aceitunas, tienen un papel protagonista, ya sea en conserva o en aceite.

En España aprovecharon las ventajas naturales del país para sembrar un árbol que para su dieta es muy importante, y sus productos los comercializan en todo el mundo.

España procede el 45% del aceite de oliva que se comercializa en el mundo.

Otro caso relacionado con la ganadería y la leche, en varias partes del mundo esta se consume como uno de los alimentos básicos.

Con ella se elaboran diversos productos como mantequillas, quesos y yogur, entre otros, de los animales de los que se obtiene leche para consumo humano.

Hay una diversidad de especies que habitan en las diferentes regiones naturales. La mayoría de la producción mundial de leche se obtiene de ganado vacuno y de las cabras, o llamado ganado caprino, pero también dependiendo de la región, se aprovechan otras especies, por ejemplo, los búfalos, las ovejas y los camellos.

Hay otros animales que también se aprovechan para la producción de leche para consumo humano, como son yaks, caballos, renos y burros, y aunque son menos comunes, son muy importantes para el consumo local.

Durante mucho tiempo los seres humanos han tenido que buscar la manera de alimentarse, y lo han hecho recurriendo a los recursos que tienen en el lugar que habitan, además de las condiciones naturales hay que considerar, como comentamos anteriormente, las características socioeconómicas y culturales, así como las tradiciones alimentarias.

La mayoría de la producción de la leche se obtiene del ganado vacuno, que representa el 81% de la producción mundial total, pero en los lugares que no son apropiados para el desarrollo y crecimiento de las vacas, también se cría otro tipo de ganado. Hay producción de 15% de leche de búfalas, 2% de cabras, 1% de ovejas, 0.5 % de leche de camellas y hay otras especies de las que se obtiene el 0.95% de la producción mundial de leche.

El tipo de ganado está relacionado con el lugar donde se encuentran las condiciones naturales para realizar la actividad ganadera, por ejemplo, las ovejas se crían en las regiones semiáridas del Mediterráneo, las cabras en algunas zonas de África, los caballos en las estepas de Asia central, los camellos en las tierras áridas, los búfalos en las regiones tropicales húmedas y los yaks en las zonas de alta montaña, como la Meseta tibetana.

Los países productores de leche búfala de agua son la principal fuente de leche en algunos países de Asia, como la India, Pakistán, China, Egipto y Nepal incluso en algunos de estos países hay más búfalas lecheras que vacas lecheras. Para continuar con la relación de las condiciones geográficas en la producción de leche de búfala, primero hay que conocer las características de la especie.

Los búfalos de agua viven en zonas húmedas, pueden consumir pastos fibrosos, son originarios de los bosques tropicales de Asia, tienen la piel delgada por lo que para regular su temperatura necesitan estar en el agua, tienen pezuñas fuertes que ayudan a que no resbalen en zonas lodosas, entre otras características.

Ahora te propongo que analices las condiciones para la producción de leche de búfala en la India. Para esto, utiliza el mapa de “División política de Asia”, que se encuentra en la página 77 de tu Atlas de Geografía del Mundo.

Para ubicar la India consulta el mapa de “Relieve continental y oceánico en Asia”, que está en la página 33

Identifica que la India presenta, en su mayor parte, un relieve plano con algunas elevaciones de poca altura, que se encuentran entre los 500 y 1000m de altitud, por lo que podríamos considerar un lugar propicio para el pastoreo del ganado.

Esta especie debido a las características de su piel, como te comenté anteriormente, necesita vivir en zonas inundadas para regular su temperatura, ahora revisa la página 43 de tu Atlas y, de acuerdo con el mapa, la India tiene varios ríos, por lo que se puede decir que hay una gran disponibilidad natural de agua, para este tipo de ganado.

Las condiciones que necesita cada especie para crecer y desarrollarse son diferentes, así que no es lo mismo buscar un lugar en donde pueda realizarse la ganadería de búfalos, que de camellos o yaks. Para conocer el tipo de clima, revisa la página 53 de tu Atlas.

De acuerdo con el mapa, en la India el clima es tropical con lluvias todo el año y tropical con lluvias de monzón. Recuerda que la lluvia de monzón es estacional y es tan abundante que inunda los campos.

Las regiones naturales, deben ser lugares que tengan mucha vegetación, se inunden y haga mucho calor. Consultar la página 65 de tu Atlas.

En la India predomina la selva alta y la selva baja, que son zonas que se localizan en las regiones de clima tropical, en ellas llueve todo el año, por sus condiciones de calor y humedad.

Revisa la gráfica

La población mundial de búfalos de agua es de alrededor de 207 millones de cabezas; más del 97 por ciento se encuentra en Asia, el 2 por ciento en África, particularmente en Egipto, otro 0.7 por ciento en América del Sur y menos del 0.2 por ciento en Australia y Europa.

Como acabas de ver, además de Asia, la ganadería del búfalo de agua se extiende en otras partes del mundo, por ejemplo, en nuestro país en los estados de Nayarit, Jalisco y Veracruz, entre otros.

Observa el siguiente video.

Apoya SAGARPA crianza de búfalos de agua por su alto valor nutritivo.

El hábito de leer potencia el aprendizaje y desarrollo de habilidades cognitivas. Este #DíaDeLaLectura te invitamos a celebrarlo con un #LibroConafe. pic.twitter.com/0MSTwj271M — Conafe (@CONAFE_mx) March 7, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende