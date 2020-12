Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria 02 de diciembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del miércoles 02 de diciembre del programa Aprende en Casa 2 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del miércoles 02 de diciembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy miércoles 02 de diciembre.

APRENDE EN CASA –: CIVISMO: Mi libertad con autonomía y responsabilidad

Aprendizaje esperado: Actúa con autonomía y asume responsabilidades derivadas del ejercicio de su libertad en actividades familiares, escolares y comunitarias.

Énfasis: Analiza el ejercicio de las libertades con autonomía y responsabilidad en el ámbito familiar y comunitario.

¿Qué vamos a aprender?

Actuarás con autonomía y asumirás responsabilidades derivadas del ejercicio de tu libertad en actividades familiares, escolares y comunitarias.

¿Qué hacemos?

Empezamos haciendo un repaso de los que aprendiste la clase pasada sobre las libertades:

Cada persona tiene derecho de expresar libremente pensamientos e ideas.

Las bases que orientan nuestras conductas como seres humanos se llaman principios.

Podemos ejercer nuestras libertades, siempre y cuando no vulneremos las libertades de otras personas.

Somos libres de asociarnos con cualquier persona, siempre y cuando nuestras reuniones sean pacíficas.

Tenemos derecho a la información y a decidir a qué dedicamos nuestras vida.

¿Cómo ejerces tu libertad en casa?

Tú tienes la libertad de decir lo que piensas y lo que sientes, pero es importante que respetes las opiniones de los otros y también los cuides.

Es necesario escuchar, mostrar empatía, y a expresar libremente tus opiniones y pensamientos, pero siempre en un ambiente de diálogo, de comunicación, de respeto y tolerancia, que te permita encontrar solución a los problemas.

La libertad es que cada persona decida lo que quiere hacer, con respeto a la dignidad de los demás; la autonomía de cada persona se ejerce con responsabilidad.

Ahora presta atención a la siguiente historia:

EL CUENTO DE LA MARIPOSA

Jorge Bucay

“Mi mamá era hija de una pareja de campesinos. Nació y creció en el campo entre animales, pájaros y flores. Ella nos contó que una mañana, mientras paseaba por el bosque recogiendo ramas caídas para encender el fuego del horno vio un capullo de gusano colgando de un tallo quebrado.

Pensó que sería más seguro para la pobre larva llevarla a la casa y adoptarla a su cuidado. Al llegar, la puso bajo una lámpara para que diera calor y la arrimó a una ventana para que el aire no le faltara.

Durante las siguientes horas mi madre permaneció al lado de su protegida esperando el gran momento. Después de una larga espera, que no terminó hasta la mañana siguiente, la jovencita vio cómo el capullo se rasgaba y una patita pequeña y velluda asomaba desde dentro.

Todo era mágico y mi mamá nos contaba que tenía la sensación de estar presenciando un milagro.

Pero, de repente, el milagro pareció volverse tragedia.

La pequeña mariposa parecía no tener fuerza suficiente para romper el tejido de su cápsula. Por más que hacia fuerza no conseguía salir por la pequeña perforación de su casita efímera.

Mi madre no podía quedarse sin hacer nada. Corrió hasta el cuarto de las herramientas y regresó con un par de pinzas delicadas y una tijera larga, fina y afilada que mi abuela usaba en el bordado.

Con mucho cuidado de no tocar al insecto, fue cortando una ventana en el capullo para permitir que la mariposa saliera de su encierro. Después de unos minutos de angustia, la pobre mariposa consiguió dejar atrás su cárcel y caminó a los tumbos hacia la luz de la ventana.

Cuenta mi madre que, llena de emoción, abrió la ventana para despedir a la recién llegada, en su vuelo inaugural.

Sin embargo, la mariposa no salió volando, ni siquiera cuando la punta de las pinzas la rozó suavemente.

Pensó que estaba asustada por su presencia y la dejó junto a la ventana abierta, segura de que no la encontraría al regresar.

Después de jugar toda la tarde, mi madre volvió a su cuarto y encontró junto a la ventana a su mariposa inmóvil, las alitas pegadas al cuerpo, las patitas tiesas hacia el techo.

Mi mamá siempre nos contaba con qué angustia fue a llevar el insecto a su padre, a contarle todo lo sucedido y a preguntarle qué más debía haber hecho para ayudarla mejor.

Mi abuelo, que parece que era uno de esos sabios casi analfabetos que andan por el mundo, le acarició la cabeza y le dijo que no había nada más que debiera haber hecho, que en realidad la buena ayuda hubiera sido hacer menos y no más.

Las mariposas necesitan de ese terrible esfuerzo que les significa romper su prisión para poder vivir, porque durante esos instantes, explicó mi abuelo, el corazón late con muchísima fuerza y la presión que se genera en su primitivo árbol circulatorio inyecta la sangre en las alas, que así se expanden y la capacitan para volar. La mariposa que fue ayudada a salir de su caparazón nunca pudo expandir sus alas, porque mi mamá no la había dejado luchar por su vida.

¿Qué te pareció el cuento de la mariposa?

Tal vez un poco triste, pero nos deja una gran lección: Hay ocaciones que queremos resolver los problemas de los demás y podemos complicar las cosas.

Tiene que ver con la autonomía. En ciertos momentos debemos resolver nuestros propios problemas o retos.

Dentro de los límites que tiene cada hogar, cada integrante debe tener autonomía, pero deben tener en cuenta que la autonomía no es siempre hacer las cosas solo, sino distinguir aquellas situaciones que puedes resolver por cuenta propia, de aquellas en las que necesitas ayuda y sentirnos con la confianza de pedirla.

La mejor manera de transmitir esa autonomía es esperar, animar, acompañarles, preguntar si necesitan ayuda antes de invadirles y hacer las cosas por ellos, darles ayudas parciales en las que ellos puedan colaborar. Preguntando como creen que pueden resolver una situación en lugar de darles la respuesta inmediata, analizando conjuntamente las equivocaciones.

Es decir, no hacer las cosas por ellos sino con ellos. Y eso también aplica para la escuela; así como en casa debe haber autonomía y responsabilidades, también en la escuela debemos encontrar estos dos elementos.

Actividad 1

Así como en casa hay reglas que marcan derechos, también hay reglas en la escuela y debes cumplirlas.

Observa el siguiente video.

El derecho a la libertad en la escuela.

¿Qué te pareció?

Como observas, nuestros derechos son muy parecidos a los que tenemos en casa.

Esos acuerdos y reglas que en la casa acordamos en la escuela se acuerdan con las maestras y los maestros o están incluídas en el reglamento de la escuela o el reglamento del salón.

Anota en tu cuaderno algunos acuerdos y reglas que puedes hacer en casa, en la escuela o en el salón de clases: verifica que no atenten contra la dignidad o los derechos de niñas y niños.

Te proponemos ordenar la información en una tabla dibujada con 3 columnas: Regla, consecuencia y verificación.

Recuerda que las reglas no tienen ningún valor si no te compremetes a cumplirlas.

Actividad 2

Realiza un ejemplo de dramatización, pide a algún adulto de tu familia que te ayude para representar la situación puede ser el incumplimiento de alguna regla, así como su consecuencia.

Te presentamos la siguiente situación entre Raul, el alumno y María su Maestra.

MARÍA: Muy bien niñas y niños, buenos días, empecemos con la clase, vamos a guardar silencio…

RAÚL: Con voz fuerte, maestra: ¿Por qué quiere que nos callemos? Esta coartando nuestra libertad de expresión.

MARÍA: No, Raúl, tienes derecho a expresarte, pero debemos guardar silencio para empezar la clase. Por favor guarda silencio.

RAÚL: Creo que no debe callarnos. Tenemos derecho a expresar lo que pensamos.

MARÍA: Sí Raúl, pero no es el momento. Guarda silencio para empezar la clase.

RAÚL: No voy a guardar silencio, es mi derecho decir lo que pienso y lo que siento. (Empieza a cantar).

MARÍA: Raúl. Guarda silencio.

RAÚL: Estoy dando mi opinión, es mi derecho (canta más fuerte).

MARÍA: Raúl, guarda silencio por favor. (Raúl canta más fuerte), Estás traspasando los límites del reglamento del salón.

RAÚL: ¡No me callo y no me callo! (le muestra la lengua) ¡Prrrrr!

Ahora analicemos la situación. ¿Cuál es la falta de Raúl?

Le faltó al respeto a la maestra y también le faltó al respeto a sus compañeros.

No está incumpliendo dos reglas: al faltarle el respeto a los demás, y al no respetar las condiciones de orden para las actividades de clase.

En el caso opuesto a nuestra dramatización. ¿Qué pasa si en verdad sentimos que no podemos ejercer nuestras libertades en la escuela?

En ese caso podemos hablar con nuestros padres y contarles lo que pensamos y cómo nos sentimos.

Hagamos un resumen de lo que exploramos hoy:

Que tanto en nuestra casa como en la escuela todas y todos tenemos derechos:

El derecho a pensar lo que queramos.

El derecho a expresarnos.

El derecho a decidir en qué creer.

Que también tenemos responsabilidades.

Que las obligaciones son acuerdos entre varias personas o están ya definidos en los reglamentos y debemos comprometernos, a cumplir con esas responsabilidade o asumir las consecuancias del incumplimiento.

Y que, la libertad es el ejercicio de la autonomía con responsabilidad…

Al ejercer tu libertad debes pensar en los demás y en las reglas acordadas en cada lugar.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA –: ARTES: Caminando hacia la decisión con la investigación

Aprendizaje esperado: Selecciona una obra teatral infantil o juvenil (escritores latinoamericanos) para presentarla ante público, como resultado de una investigación y debate colectivo sobre las características artísticas y expresivas de, al menos, tres escritores latinoamericanos.

Énfasis: Selecciona la obra teatral infantil o juvenil en función de sus intereses personales.

¿Qué vamos a aprender?

Seleccionarás una obra teatral infantil o juvenil para presentarla ante público, como resultado de una investigación y debate colectivo sobre las características artísticas y expresivas de, al menos, tres escritores latinoamericanos.

Analizaras a diversos escritores latinoamericanos para seleccionar una obra teatral infantil o juvenil en función de tus intereses personales.

Recuerda que debes buscar en sitios seguros en compañía de los padres, buscar páginas respaldadas por Instituciones serias, autores con trayectoria profesional y/o académica y siempre citar o referenciar en tus trabajos.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes ejemplos de información documental.

Javier Villafañe (1909-1996) argentino. Dramaturgo infantil. Titiritero, autor de obras de títeres tan famosas como “La calle de los fantasmas” “¡Chímpete, Chámpata!” y “El panadero y el diablo”. estrenadas en los años treinta. Villafañe reunió sus primeros textos de teatro infantil en el libro Teatro de títeres, publicado en 1943. Su teatro de muñecos es divertido e imaginativo, de una poesía muy libre, con el espíritu picaresco de la tradición oral.

María Clara Machado (1921-2001) fue una autora brasileña que hizo teatro para niños. Una de sus mejores obras es “Pluft, el fantasmita” (Pluft, o fantasminha, 1955), estrenada en Españaen 1959. Un poco antes, en 1951, María Clara, considerada la más importante autora de teatro infantil de su país, había empezado la aventura del teatro infantil creando en Río de Janeiro O Tablado, un teatro para niños y a la vez una escuela dramática. Treinta años después, en 1980, recibió por esta iniciativa el Premio Molière de teatro.

Rogelio Sinán (1904-1993) En Panamá, en 1937, el autor estrenó su farsa musical “La cucarachita Mandinga”, considerada un clásico de la literatura infantil de Panamá. Para escribir esa obra, se inspiró en uno de los más populares cuentos de la tradición oral latinoamericana, añadiendo música, baile y elementos del folclor panameño.

En 1961, Sinán publicó “Chiquilinga o La gloria de ser hormiga”, una comedia de compleja estructura, con muchas referencias intertextuales, en la que entremezcla personajes inventados por él con otros provenientes del universo de las fábulas afro indígenas del Caribe y de la cuentística popular española. En 1970, escribió su tercera y última pieza de teatro infantil: la sátira política titulada “Lobo Go Home”.

Carlos José Reyes Posada (Bogotá; 12 de marzo de 1941) es un dramaturgo, guionista, investigador y teórico teatral, considerado uno de los fundadores del teatro moderno en Colombia junto a Santiago García o Enrique Buenaventura. Ha tenido diversos cargos públicos entre los que se destacan el de director de la Biblioteca Nacional. Ganador del premio Vida y Obra 2008 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Autor de textos como “Globito Manual”, “El hombre que escondió el sol y la luna”, “Dulcita y el burrito”.

Realiza un breve ejercicio de reflexión y anota en tu cuaderno qué obra te gustaría montar y argumenta las razones.

El Reto de Hoy:

Debate con tu familia la obra que te gustaría representar y toma acuerdos de forma respetuosa.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA –: MATEMÁTICAS: Ventas y ganancias II

Aprendizaje esperado: Lectura de datos contenidos en tablas y gráficas circulares, para responder diversos cuestionamientos.

Énfasis: Completar información de tablas con base en la que proporciona una gráfica circular; responder preguntas en las que recurran a la información de ambas y saquen conclusiones.

¿Qué vamos a aprender?

Leerás datos contenidos en tablas y gráficas circulares, para responder diversos cuestionamientos.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Matemáticas de 6º, se explica el tema a partir de la página 41.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/41

¿Qué hacemos?

Terminarás el desafío que comenzaste el día de ayer. “¡Mmm… postres!” páginas 41 y 42.

El desafío nos habla de una pastelería en la que se había hecho el recuento de ventas de sus distintos productos y nos presentaba la información en una gráfica circular. La gráfica muestra los porcentajes de ingreso mensual obtenido por cada producto y el total de ingresos mensuales obtenidos en la pastelería.

Revisa los datos de tabla.

Productos Precio ($) Cantidad vendida Ingreso ($) Elote 72 20 pasteles 1440 Chocolate y fresas 135 8 pasteles 1080 Frutas de temporada 120 15 pasteles 1800 Tres leches 144 5 pasteles 720 Galletas (paquete) 30 36 paquetes 1080 Gelatina 10 108 gelatinas 1080

La gráfica coincide en que el pastel de frutas de temporada produjo el mayor ingreso de toda la pastelería, que es del 25%, con la cantidad de dinero que aportó ese mes por la venta, que fue de 1800 pesos.

Para comprobar que las cuentas que hiciste están bien, puedes sumar las cantidades de ingreso por producto; y eso tiene que coincidir con el total mencionado, al principio, de 7200 pesos.

En la página 42 del libro dice que a partir de la información de la siguiente tabla y la anterior se responda las preguntas.¿qué información arroja la tabla?

¿Qué producto se vende más?

¿Qué producto genera mayor ingreso con menor inversión?

¿En qué producto se invierte más y da menor ganancia?

¿De qué manera la información que te dan y la que has completado te ayuda a responder estas preguntas?

Veamos qué sucede con la primera: ¿Qué producto se vende más?

¡Claro! Lo que más se vende son las gelatinas, de esas se vendieron 108 piezas.

Lo que más te puede interesar es el que genera mayor ganancia, considerando tres aspectos: el dinero invertido para su elaboración, el ingreso obtenido por su venta y la ganancia total que genera por su venta, que resulta de restar al ingreso lo que gastamos en la elaboración.

Ganancia total por la venta de un producto:

Ganancia total = Ingreso total por la venta – costo total de elaboración.

Sólo te falta tener el costo total de elaboración, que se obtiene multiplicando la inversión que se realizó en la elaboración de cada pieza de un producto por el número de piezas vendidas.

Costo total de elaboración de un producto.

Costo total = Inversión por cada pieza x Número de piezas vendidas.

La tabla completa con la información queda asi:

Productos Ingreso ($) Inversión ($) Ganancia ($) Elote 1440 740 700 Chocolate y fresas 1080 720 360 Frutas de temporada 1800 1200 600 Tres leches 720 500 220 Galletas (paquete) 1080 540 540 Gelatina 1080 648 432

Con estos cálculos, tendrás un nuevo producto ganador: el pastel de elote es el producto que genera mayores ganancias, seguido del pastel de frutas de temporada y de los paquetes de galletas.

Ahora analiza las siguientes preguntas: ¿Qué producto genera mayor ingreso con menor inversión? ¿En qué producto se invierte más y da menor ganancia? ¿A qué se refieren con mayor ingreso con menor inversión?

¿Podrías contestar esta pregunta con la información de las tablas que has elaborado?

¿Te acuerdas cuando viste algunos usos de los porcentajes? aprendiste que puedes analizar una cantidad que cambia en el tiempo, como si fuera una suma de la cantidad original y el porcentaje en que se incrementó.

Si te fijas, en la última tabla que hiciste, puedes descomponer el ingreso total por cada producto en la suma de la inversión realizada más la ganancia obtenida. En el caso de las galletas, el ingreso es de $540 más $540, es decir, $1080. ¿Qué porcentaje es 540 de 540?

En ese sentido, podemos decir que la venta de las galletas te permite obtener una ganancia del 100% respecto de la inversión original que realizaste.

Si comparamos los porcentajes de ganancia de cada producto puedes dar respuesta a las dos preguntas planteadas. Te propongo dos cosas: la primera es que agregues una columna más a la última tabla para anotar el porcentaje de ganancia. Después, que calcules los porcentajes con la fórmula es la siguiente:

% de ganancia respecto de lo invertido = ganancia total / inversión total x 100.

Agrega una columna a la tabla y calcula porcentajes y anota los resultados.

Productos Ingreso ($) Inversión ($) Ganancia ($) Ganancia (%) Elote 1440 740 700 94.6% Chocolate y fresas 1080 720 360 50% Frutas de temporada 1800 1200 600 50% Tres leches 720 500 220 44% Galletas (paquete) 1080 540 540 100% Gelatina 1080 648 432 66.7%

Entonces. ¿Cuáles serían las respuestas, a las dos preguntas pendientes?

Las galletas son el producto que genera una mayor ganancia con menor inversión, pues se trata de un 100% respecto de la inversión original. En cambio, el pastel de tres leches es el que genera menos ganancia, porque sólo alcanza un 44%.

En esta ocasión usaste la gráfica y la información de ambas tablas para poder contestar las preguntas, pero se trata de analizar la información con curiosidad e imaginación, para que los datos originales te permitan mirar la realidad de una nueva forma.

El Reto de Hoy:

Análiza nuevamente los datos y descubre cosas que en un principio no eran evidentes.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA –: LENGUAJE: La entrevista para elaborar un reportaje

Aprendizaje esperado: Selecciona información relevante de diversas fuentes para elaborar un reportaje.

Énfasis: Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones:

– Lista de preguntas para realizar una entrevista que recupere información sobre el tema del reportaje.

¿Qué vamos a aprender?

Seleccionarás información relevante de diversas fuentes para elaborar un reportaje.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Español de 6º se explica el tema a partir de la página 51.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/51

¿Qué hacemos?

Empecemos recordando lo que es una entrevista.

Unas de las bases fundamentales de una entrevista son, en muchos sentidos, las preguntas que elabora el entrevistador.

Revisa la página 51 de tu libro de texto para ir planeando tu entrevista, ve pensando en algunas preguntas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/51

Observa el siguiente esquema que contiene información útil para que organices tu entrevista.

Recuerda que emplearás preguntas abiertas cuando quieras conocer una opinión o un punto de vista, descripción o explicación en torno a un tema, mientras que las preguntas cerradas se responden con un si o un no, y se utilizan para obtener datos muy concisos, que se responden con una afirmación o negación, y en algunos casos con un dato en concreto.

¿Ya tienes en mente algunas preguntas?

No he encontrado suficiente información en torno a la gastronomía; por eso me urge hacer la entrevista, para poder recabar información. Había pensado en considerar a una persona adulta, ama de casa o que se dedique a la agricultura o a la preparación de alimentos.

A continuación les comparto las preguntas para la investigación de Huichapan

1.- ¿Cómo se llama?2.- ¿Cómo conoció la gastronomía de Huichapan?3.- ¿Cuáles son los platillos más representativos de este lugar?4.- ¿Sabe preparar algunos? ¿Cuáles?5.- ¿Nos podría describir brevemente el procedimiento?6.- ¿Cuáles son los ingredientes que se usan con mayor frecuencia en la comida de Huichapan?7.- ¿Qué alimentos se consumen directamente de la naturaleza?8.- ¿Cuáles son las bebidas típicas?9 .- ¿Qué nos recomendaría comer en una visita por Huichapan?

Como ves no hay un límite en el número de preguntas para tu entrevista, depende del tiempo con que cuente el entrevistado. Lo importante es que rescates la información relevante para tu trabajo.

Laura, de Cuernavaca, Morelos. Pregunta: ¿Puedo dar a conocer las preguntas al entrevistado con anterioridad?

Eso sería muy recomendable, ya que permite que el entrevistado considere el tiempo que llevará la realización de la entrevista, reflexione con mayor calma en torno a ellas y valore la extensión de sus respuestas.

Hugo, desde Ciudad Obregón, Sonora: ¿Si durante la entrevista llegara a surgirme otra pregunta, puedo anexarla?

Podrías comentarlo con el entrevistado, ya que suele suceder, sobre todo si se entra en un ambiente de confianza y el desarrollo de la entrevista se torna en una conversación agradable e interesante.

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para cuando elabores tu entrevista:

El Reto de Hoy:

Prepara el borrador de tu entrevista y envía a tu maestra o maestro para su revisión.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.