Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria 04 de diciembre

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 04 de diciembre del programa Aprende en Casa 2 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del viernes 04 de diciembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy viernes 04 de diciembre.

APRENDE EN CASA –: ARTES: Yo dramatizo leyendo:

Aprendizaje esperado: Comparte su opinión respecto a lo que le provocan diversas manifestaciones teatrales, y explica los argumentos por los que le gustan o disgustan para formar un juicio crítico.

Énfasis: Analiza a profundidad el texto dramático elegido para su posterior escenificación, al proponer argumentos que den cuenta de los aspectos que le gustan o disgustan del mismo para formar un juicio crítico.

¿Qué vamos a aprender?

Compartirás tu opinión de lo que te provocan diversas manifestaciones teatrales, y explicarás los argumentos por los que te gustan o disgustan para formar un juicio crítico.

¿Qué hacemos?

El teatro es un hecho creativo, vivo, responde a necesidades expresivas. No existe un manual que te diga lo que debes hacer, se trata más bien de un camino de búsqueda y exploración. ¡De probar con tu imaginación! y cómo decía un maestro muy querido mío “No me importa tanto lo que dices, sino cómo me lo dices”.

¿Qué te parece si, lúdicamente, exploramos con algunas de las manifestaciones teatrales que conocemos? ¡Que empiece el juego!

Actividad 1

Pide a algún familiar que te acompañe en el juego “Dímelo sin palabras”.

Tu acompañante empezará haciendo un juego de mímica y tú adivinarás el título, del tipos de teatro ambos deberán aprederse los tipos de teatros que mencionamos a continuación.

Teatro de títeres: Conocido también como marionetas, o “de muñecos”, es el espectáculo, mudo o sonoro, realizado con títeres o muñecos para manipular, ya sean de guante, de varilla, de sombra o marionetas (títere articulado movido por hilos).

Teatro de sombras: Se refiere a un espectáculo que consiste en la creación de ciertos efectos ópticos. Para el desarrollo del teatro de sombras, se necesita una lámpara u otra fuente de iluminación y una pantalla.

Teatro Musical: Es una forma de teatro que combina música, canción, diálogo y baile, y que se representa en grandes escenarios.

Teatro en atril: Es la presentación de un texto con actuación leída, también se le dice lectura dramatizada. Se trata de un ejercicio de lectura interpretativa. Algunos directores marcan sencillos movimientos para el mejor entendimiento del texto.

Fíjate que en el juego se menciono al teatro en atril o lectura dramatizada y este en las Escuelas se puede convertir en un fascinante ejercicio de lectura interpretativa.

Pero surge una duda. ¿Qué beneficios podemos obtener de la lectura dramatizada?

Podemos representar el texto de Chímpete. Chámpata a través de una lectura dramatizada y esto nos traería grandes beneficios pues:

Se trata de una actividad colectiva en la que debe lograrse acoplamiento y armonía.

El lector encuentra empatía e identificación con el personaje que interpreta.

Se requiere una lectura interpretativa por lo que es importante ejercitar, además de los correctos signos de puntuación, habilidades orales como la dicción, la intensidad, los matices.

No se requiere memorización del texto cómo tal, aunque sí exige una comprensión del mismo y su interpretación mediante el manejo vocal y por eso muchos docentes y directores necesitan ensayos y eso es bueno pues como ya vimos este tipo de trabajo fomenta la creación de trabajo colaborativo y empatía.

Toda la información que necesitas para el montaje de una obra, te la da el autor en el texto: En los diálogos, en las acotaciones, en la descripción de los personajes.

Para reforzar tus conocimientos, observa el siguiente video “Todo está en el texto”.

¿Qué es el teatro?

Pues entonces vayamos al texto “Chímpete Chámpata”, veamos sus características y verás cómo, analizándolo tendremos mayores elementos para tomar mejores decisiones.

https://historico.conaliteg.gob.mx/H1993P3ES155.htm?#page/104

Es un texto con pocos personajes.

El autor es Javier Villafañe, argentino así que convendrá que investiguemos más sobre su país, incluso, leer otras obras de él, eso nos daría mayor comprensión.

Hay que tener mucho cuidado con las palabras que no conozcamos.

Parece que los personajes habitan en un pueblo, más que en una gran ciudad.

Hoy vimos algunas opciones para la representación de nuestra obra y para ello tuvimos que analizar el texto. Ahora sabemos que antes de empezar con el montaje de una obra, hay mucho trabajo de investigación y análisis que te ayudará a formarte un juicio crítico para tus decisiones.

El Reto de Hoy:

Analiza las opciones para la representación de tu obra.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA –: VALORES: Compartiendo alegría, amor y felicidad:

Aprendizaje esperado: Autogestiona recursos emocionales no aflictivos, como la alegría y el amor para mantener la motivación frente a una dificultad.

Énfasis: Autogestiona recursos emocionales no aflictivos, como la alegría y el amor para mantener la motivación frente a una dificultad.

¿Qué vamos a aprender?

Autogestionarás recursos emocionales no aflictivos, como la alegría y el amor para mantener la motivación frente a una dificultad.

¿Qué hacemos?

Manejarás positivamente los recursos emocionales no aflictivos, como la alegría y el amor para mantener la tranquilidad cuando se te presente algún problema.

La buena actitud se contagia y es una de las mejores formas de enfrentar lo que está pasando tanto en México como en el mundo con la pandemia.

En esta ocasión conoceras a María y Esteban quienes te darán algunos consejos de cómo manejar tus emociones:

Esteban: María, ¿Qué pasa? ¿Estás llorando?

María: Es que me acordé cuando bailaba con mi hermana, y estoy un poco triste porque no he podido ir a visitarla a Tijuana.

Esteban: Bueno, es que hay que recordar que estamos en pandemia y debemos seguir las medidas de seguridad.

María: Sí, eso lo entiendo pero no es suficiente. ¡Quiero ver a mi hermana y mis sobrinos!

Esteban: Quiero que recuerdes los momentos más felices que has vivido con tu hermana. Imagínate que estás con ella, la abrazas y ella te agradece por todas las veces que la has ayudado.

María: Recuerdo cuando nacieron mis sobrinos, o cuando pasamos toda la noche hablando juntas. Hace poco hablé con ella y afortunadamente están todos bien. También me pone triste pues me siento indefensa ante la epidemia del COVID-19.

Esteban: No tienes que sentirte indefensa, cuentas con escudos para el contagio: lavarse las manos, usar el cubrebocas y mantener la sana distancia son nuestros escudos contra el contagio. Son escudos reales, emocionales y psicológicos contra el virus. El poner en práctica todas esas acciones nos da tranquilidad.

María: Yo he seguido todas las indicaciones para proteger mi salud. También mi hermana y mis sobrinos. Eso debe darme tranquilidad.

Esteban: Efectivamente, la tranquilidad es parte de la alegría.

María: Entiendo que seguir las medidas de seguridad nos debe dar tranquilidad pero es que la pandemia parece no tener fin.

Esteban: Tarde o temprano será controlada. Sólo debes cuidarte y cada vez está más cerca la vacuna. Yo quiero ser optimista y pensar que de que dentro de poco saldremos de esta difícil situación.

María: Tu optimismo es contagioso.Hace un momento que llegué me sentía triste por no poder ver a mi hermana, pero recordando lo que hemos hecho una por la otra, experimenté un sentimiento de agradecimiento mutuo que me hizo sentir bien. Al darme cuenta de tu optimismo, me contagiaste seguridad y pude salir de mi estado de intranquilidad y transitar a un estado de alegría. Hasta escuché una música hermosa Tararí tarara tarará tarara-ra-rá.

Himno a la Alegría:

https://www.youtube.com/watch?v=kbUIpKzvkO0&feature=emb_err_woyt

¿Escuchaste que la letra de esta pieza musical dice que la alegría une de nuevo aquello que ha estado separado? ¿Que la alegría logra que todos los hombres vuelvan a ser hermanos?

La alegría te permite regular las emociones. Si logras obtenerla puedes pasar de emociones aflictivas a emociones constructivas.

Esteban: María, ¿Qué haces tú para lograr estar alegre?

María: Pues algo que me ha funcionado mucho ha sido dibujar, pintar o escuchar mi música favorita y aparte de escuchar mi música favorita, también hacer ejercicio todas las mañanas.

Esteban: Sabias que cuando llevas a cabo actividad física se produce la serotonina u hormona de la felicidad.

María: ¡Sí!, me llama mucho la atención lo que dices, por eso hay que hacer actividad física siempre.

La alegría produce emociones constructivas y, el 40% de la producción personal de la alegría radica en la actitud que tengas ante la vida. Por eso debes mostrar actitudes de optimismo ante situaciones difíciles. mientras haya vida hay esperanza y este es otro aspecto que forma la alegría.

No olvides compartir alegría, amor y felicidad.

El Reto de Hoy:

En su cuaderno o en su diario de emociones van a notar qué es lo que les causa alegría y felicidad.No solo de lo que viven ahorita, sino durante toda su vida qué es lo que les ha hecho sentirse felices. Mantengan ese pensamiento positivo compartanlo con los demás e incluso platiquen qué es lo que les ha causado esa emoción a otras personas, igual y coinciden.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA –: MATEMÁTICAS: Sobre la recta II:

Aprendizaje esperado: Ubicación de fracciones y decimales en la recta numérica en situaciones diversas. Por ejemplo, se quieren representar medios y la unidad está dividida en sextos, la unidad no está establecida, etcétera.

Énfasis: Analizar las convenciones que se utilizan para representar números en la recta numérica, dados dos puntos cualesquiera.

¿Qué vamos a aprender?

Ubicarás fracciones y decimales en la recta numérica en situaciones diversas. Por ejemplo, si se quieren representar medios y la unidad está dividida en sextos, la unidad no está establecida, etcétera.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Desafíos Matemáticos de 6º, se explica el tema a partir de la página 44.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/44

¿Qué hacemos?

Analizarás las convenciones que se utilizan para representar números en la recta numérica, dados dos puntos cualesquiera y Seguirás representando números naturales, fracciones y decimales en la recta numérica.

Explorarás los diferentes caminos al ubicar algunos números en la recta numérica, especialmente si tienes poca información. Trabajarás el Desafío 23 en la página 44.

Primero vas a jugar un poco para activar tus conocimientos previos sobre el tema realizaras una gran carrera. Los participantes seran tú y alguién de tu familia. Tendrás dos carriles para la gran carrera: uno amarillo y otro verde.

Nombre del participante 1 2 3 Nombre del participante 1 2 3

También harás dos bolsitas con papelitos, en los que estén escritos los números que indican la porción del camino que se avanzará. La meta es acercarse lo más posible al número 3 de la pista, avanzando lo que indique cada número.

Cada participante sacará un papelito por turno y tiene derecho a sacar 4 papelitos en total.

Por ejemplo:

Si en el primer papelito dice: ¡Un medio! entonces, si estás en el cero, tienes que avanzar un medio y con un marcador colocar una línea a la mitad del primer numero. Llegas allí y marcas tu avance.

¡Jueguen “piedra, papel y tijera” para ver quién comienza.

Anota los trazos sobre las tiras de papel para ver como quedan. Observa los resultados de un juego de dos alumnas:

¿Quién se acercó más al final del carril? Vamos a anotar en una tabla los datos del juego.

Jugador (a) Avance por turno 1 1 1/2 1/4 0.75 2 3/4 0.25 0.75 0.5

Como puedes darte cuenta, las cantidades registradas son números naturales y fracciones, algunas expresadas como números decimales.

Ahora ve con el desafío 23, de tu libro de texto. La consigna dice: “Ubiquen en las rectas numéricas los números que se indica”.

Del lado izquierdo de cada recta aparecen escritas 8 letras en orden alfabético, que marcan incisos o apartados en los que se divide la actividad. En cada inciso se observa un número que puede ser natural o fracción.

En las cuatro rectas numéricas está ubicado el cero, en el extremo izquierdo. ¿Cuáles son las cantidades con las que vas a trabajar?

En la primera recta: 12.5 En la segunda recta: 11/2 En la tercera recta: 1 2/51/5 En la cuarta recta: 0.52

¿Qué puedes decir de las cantidades que vas a localizar en cada una de las rectas numéricas?

Hay dos cantidades que son mixtas porque tienen una parte entera y una fraccionaria. ¿Ya te diste cuenta cuáles son?

Empezarás por la primera recta, hay que localizar el 1.

Traza en tu cuaderno la primera recta y los números a localizar.

Toma en cuenta que en esta primera recta numérica tenemos ya marcados el 0 y el 2. Considerando esos espacios, ¿Dónde se localizaría el 1?

Entre el 0 y el 2 está el uno; el uno va antes del 2. El espacio que hay entre el 0 y el 2 lo divido a la mitad para colocar el 1.

Puedes también doblar una tira de papel a la mitad o trazar con el compás dos puntos externos para ubicar el punto medio de un segmento.

Coloca una marca y el número 1. Ahora, ¿Cómo localizas 2.5 en la recta numérica?

¿Dónde colocarás la marca para completar el 2.5? ¿Qué harás?

Recuerda que entre dos números naturales consecutivos puedes encontrar una cantidad infinita de números racionales, que podemos expresar como fracciones o decimales.

Vamos con la segunda recta. Localiza el número 1 y el número 1 1/2. En esta recta conoces la ubicación del 0 y del 3/4. ¿Cómo le haces para localizar el 1?

En clases anteriores viste que el numerador te indica cuántas partes tienes de la unidad y el denominador la cantidad de partes en las que está dividida esta unidad.

Esto quiere decir que en 3/4 tenemos tres partes de la unidad que originalmente fue dividida en 4 partes. Entonces, si dividimos la distancia de 0 a 3/4 en tres partes iguales, cada una de esas partes es un cuarto de la unidad.

Podemos utiliza una tira de papel para dividirla en tres partes iguales y la utilizamos como medida para señalar los cuartos y completar la unidad. Con ella ahora es muy fácil localizar dónde está 1/2, porque se encuentra justo donde señalaste los 2/4; si simplificamos esta fracción, encontramos que es igual a ½.

En la tercera recta numérica vas a localizar 1 2/5 y 1/5

Los números que tienes marcados previamente son el 0 y el 3/5. ¿Cómo le harás? ¿Puedes usar la misma idea?

Primero, vamos a localizar el entero. El espacio entre el 0 y 3/5 lo vamos a dividir en tres partes, para saber cuanto mide cada parte y tomar la medida de las otras dos que nos hacen falta para localizar el 1.

Tomamos la medida con una tira de papel para dividirla en 3 partes iguales y completar las cinco partes iguales que conforman la unidad y las trazamos en la recta.

Ya localizamos uno de los números que nos pedían: 1/5 ¿Cómo le hacemos para localizar el 1 2/5? tal vez te sirva de apoyo la idea de que una fracción mixta expresa la suma de la parte entera y la parte fraccionaria:

1 2/5 = 1 + 2/5 = 5/5 + 2/5 = 7/5

Entonces, sólo tenemos que agregar la extensión de dos quintos a la extensión que ya localizamos de 1, que tiene una extensión de 5/5. Con esto llego a 7/5 que es igual a 1 2/5.

Localiza los números de la cuarta recta numérica. Esta recta plantea un par de desafíos distintos a los anteriores. Primero, que el número trazado en la recta distinto al cero es superior a 1; segundo, que está expresado como número decimal.

¿Qué te parece si primero calculas cuánto es en fracciones 0.5 y 1.25? Realiza la operación en tu cuaderno.

0.25 + 0.25 +0.25 + 0.25 = 1

Es decir, 0.25 = ¼

Esta última suma que hiciste puede ser de mucha ayuda, porque puedes sumar 0.25 de cada lado de la igualdad y lo que nos sale es lo siguiente:

0.25 + 0.25 +0.25 + 0.25 + 0.25 = 1.25

Es decir:

5 x 0.25 = 1.25

Entonces, podemos dividir el segmento de 0 a 1.25 en cinco partes; si juntamos cuatro de ellas, tendrán la extensión de la unidad; si juntamos dos de ellas, tendremos 1/2, que es igual a 0.5. Si juntamos 8 de ellas, entonces llegamos al número 2, sin ningún problema.

Por último es importante, destacar dos ideas sobre los números: la primera es que todos los números tienen un lugar único en la recta numérica. Esto es porque tienen un orden y a cada uno le toca una posición.

Segunda: Los números van asociados a una cantidad que sí podemos sumar a otros números para obtener otra. Por ejemplo, podemos sumar 40 + 2 y eso nos da 42. Tomamos la cantidad representada por el 2 para sumársela a la cantidad representada por el 40, sin moverlos de lugar, pero sabemos que la suma de sus cantidades es igual a 42.

Recuerda que estuviste trabajando con números que se escriben de manera diferente, pero representan la misma parte del entero, como por ejemplo 1/4 = 0.25 o 0.5= 1/2

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA –: INGLÉS: Adivina a dónde vas:

Aprendizaje esperado: Describe el entorno inmediato como punto de referencia para desplazarse.

Énfasis: Escucha conversaciones en las que se describe el entorno inmediato para desplazarse.

¿Qué vamos a aprender?

Aprendera a describir su entorno inmediato como punto de referencia para desplazarse.

¿Qué hacemos?

Escucharás conversaciones en las que se describe el entorno inmediato para desplazarse.

En la clase de hoy vamos a continuar con lo que aprendimos las clases anteriores; que el inglés puede servirnos para poder encontrar las cosas y los lugares. Vamos a empezar con un repaso de las indicaciones y preposiciones que ya hemos explorado ¿Están listos y listas? Are you ready?

Turn right.

Turn left.

Go straight on.

Go to the West.

Go to the South.

Walk 4 steps.

Across the street.

In.

On.

Under.

In front of.

Observa la siguiente cápsula de la maestra Rosalía, ella te recordará lo de la clase pasada:

Cápsula Rosalía.

Ahora jugarás Memorama en compañía de alguién de tu familia. Observa las imágenes.

Bakery.

Bus station.

Factory.

Hospital.

Museum.

Park.

Police station.

Restaurant.

School.

Store.

Subway.

Supermarket.

Irás repitiendo siempre el nombre en voz alta. Al tiempo que vayas haciendo pares.

Finalmente hagan comentarios de acuerdo con el juego y quién ganó.

Recuerda las indicaciones:

Turn right. Turn left. Go straight on. Go to the West. Go to the South. Walk 4 steps. Across the street.

Y las preposiciones:

In. On. Under. In front of.

Obseva la siguiente conversación en la que solicitan y dan indicaciones para llegar de un lugar al otro, usando nuestro mapa.

Conversación 1

STUDENT A: Hi, how are you?

STUDENT B: Fine thanks and you?

STUDENT A: Very well, thanks. Can you help me please?

STUDENT B: Yes, sure.

STUDENT A: Where can I get some milk?

STUDENT B: Ok , you go straight on the street and turn left at the corner. The store is next to the bakery.

STUDENT A: Thank you very much.

STUDENT B: I have just remembered that I have to return some books to the library.

STUDENT A: Mmmm, go straight on the street and turn right at the hospital, go straight on the street, the library is on the right in front of the factory.

STUDENT B: Great, thank you.

STUDENT A: I would like to buy some snacks, is there a supermarket near here?

STUDENT B: Yes. There is one next to the library. Go straight on the street, the supermarket is on the left, in front of the police station.

STUDENT A: thank you for helping me.

STUDENT B: You´re welcome. It´s a pleasure.

¿Qué te parecio?

Conversación 2

STUDENT A: Hi, how are you?

STUDENT B: Fine thanks and you?

STUDENT A: Very well, thanks. Can you help me please?

STUDENT B: Yes, sure.

STUDENT A: How can I get to the park?

STUDENT B: Ok , go straight on the street and turn left at the hospital, go straight on the street, the park is on the right.

STUDENT A: Thank you very much. I would like to buy some food, is there a restaurant near here?

STUDENT B: Yes. There is one next to the hospital. Go straight on the street, the restaurant is on the left, in front of the museum.

STUDENT A: Thank you for helping me.

STUDENT B: You´re welcome. It´s a pleasure.

Si te diste cuenta, siempre hay varios caminos para llegar a un lugar, hay muchas maneras de dar indicaciones.

Explora un poco más. Elabora un dado. En cada cara del dado escribe un letrero con sitios. Vas a lanzar el dado dos veces, la primera para saber cuál es tu origen, y la segunda dirá el destino. Y cuando veas en nuestro mapa donde están estos sitios, puedes jugar con distintas maneras de llegar o de dar indicaciones.

Ahora ve otra cápsula en la que te darán más ejemplos de cómo llegar a un parque.

Descripciones del entorno para desplazarse.

Completa estos diálogos con las indicaciones correspondientes.

El origen es The Restaurant y el destino The Store.

Repite la dinámica con estos Orígenes/Destinos.

Restaurant – Library.

Restaurant – Museum.

School – Park.

School – Restaurante.

Con esto podrás ubicarte mejor, dar y pedir indicaciones de cómo llegar a algún llegar.

El Reto de Hoy:

Te invito a revisar la ruta en el mapa y realiza los traslados con estos Orígenes/Destinos.

Restaurant – Library. Restaurant – Museum. School – Park. School – Restaurante.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.