Aprende en Casa II preguntas y respuestas 6° de primaria 09 de diciembre

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del miércoles 09 de diciembre del programa Aprende en Casa 2 para sexto de primaria.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy miércoles 09 de diciembre.

APRENDE EN CASA – CIVISMO: Me relaciono en igualdad con respeto

Aprendizaje esperado: Establece relaciones de respeto e igualdad entre personas de distintas culturas y rechaza participar en actos o manifestaciones de discriminación o que generen violencia.

Énfasis: Reconoce la importancia de establecer relaciones de respeto e igualdad con personas de distintas culturas.

¿Qué vamos a aprender?

Establecerás relaciones de respeto e igualdad entre personas de distintas culturas y rechazarás participar en actos o manifestaciones de discriminación o que generen violencia.

¿Qué hacemos?

Reconocerás la importancia de establecer relaciones de respeto e igualdad con personas de distintas culturas.

En la clase anterior viste sobre los derechos. Hoy conocerás personas diferentes a ti.

¿Sabías que hay casos en los que a las personas no les parece tan interesante conocer otras culturas?

Presta atención al cuento de Eva María Riber, que se llama “Un chocolate muy especial”

UN CHOCOLATE MUY ESPECIAL

Eva María Riber

– Mami, mami, hoy llegó una niña nueva a la escuela.

– Qué bien cariño, ¿Jugaste con ella?

– No mami, la mordí.

– ¿La mordiste? pero, ¿Por qué lo hiciste? la niña nueva estará muy triste.

– Mami, yo quería probarla.

– ¿Probarla?

– Si mami, la niña nueva es de chocolate y otros niños la llamaron negra.

– ¿De chocolate? ¿Negra? ¡Oh! cariño ya entiendo. Ven, acércate, siéntate junto a mí, quiero contarte una historia.

Mira, hace muchos años, en un país muy lejano, existía una pequeña aldea en la que sus habitantes vivían muy tristes porque el Sol cada día brillaba tan fuerte que solo les quedaba la noche para poder salir fuera de sus casas. Los niños no podían ir a la escuela, los papás no podían ir al trabajo.

– Pero mami, hoy también brillaba el Sol fuerte y fuimos a la escuela.

– Tienes razón cariño, pero fíjate, escucha.

En aquella aldea además de brillar muy fuerte el Sol, quemaba tanto, que los campos estaban sin flores, los ríos se secaban y si sus rayos tocaban en la piel de los aldeanos les producía unas quemaduras terribles, entonces un día una niña pequeña como tú, le dijo a su mamá:

– Mami, esta noche buscaré al Señor Sol y le pediré por favor que deje de quemar nuestros campos, de secar nuestros ríos y de dañar nuestra piel. Él no me da miedo, la noche me protegerá y yo me cubriré muy bien.

La niña subió muy despacito una gran montaña esperando sin miedo a que el Señor Sol apareciera en el horizonte.

– ¡Señor Sol, Señor Sol!

– ¿Quién me despierta tan temprano? aún no ha amanecido. La voz del Señor Sol era un poco ronca, pero la niña no se asustó y continúo llamándole.

– ¡Señor Sol, ¡Señor Sol, por favor deje de quemar a mi pueblo!

Entonces el Señor Sol abrió sus brillantes y grandes ojos sorprendiéndose al ver a una niña pequeña envuelta en telas de muchos colores, despertándole tan temprano.

– ¿Qué haces aquí pequeña? ¿Por qué llevas esas telas? apenas puedo verte. ¿No tendrías que estar en la escuela? le preguntó El Señor Sol un poco disgustado.

Entonces la niña le explicó con todo detalle el motivo de su visita.

– Si me quito estas telas, quemarás mi piel clara y me dolerá mucho.

El Señor Sol se quedó muy pensativo y transcurridos unos minutos a los que la niña espero pacientemente le dijo:

– Eres muy valiente, y tienes un gran corazón porque no solo has venido por ti, así que voy a hacerte un regalo.

Buscó en un bolsillo de su gran bola radiante, sacando de él unos saquitos que entregó a la niña diciéndole:

– Mira, dentro de estos saquitos hay unos pequeños escudos mágicos que protegerán tu piel y a todos los habitantes de tu aldea, tu piel se oscurecerá y estará siempre protegida contra mis fuertes rayos para tus campos y tus ríos, mandaré a mis amigas las nubes para que preparen las estaciones de las lluvias y no se olviden de tu aldea.

La pequeña agradeció al Señor Sol todos sus regalos y marchó rápido hacia la aldea.

Al día siguiente, todos los habitantes de la aldea habían puesto ya en su piel los pequeños escudos mágicos que les protegerían de los fuertes rayos solares, su piel se oscureció, ¡estaban radiantes! la aldea volvió a la normalidad.

– Mami, entonces, ¿Mi amiguita viene de un país lejano?

– Seguramente cariño, sus abuelitos o sus antepasados vinieron de lugares donde el Señor Sol quema mucho y una fina capa de su piel se oscurece para protegerles por eso tú pensaste que tu amiguita era de chocolate.

– Gracias mami, mañana le daré muchos besitos a mi nueva amiga, le pediré perdón y jugaremos juntas. Sabes mami, su carita estará radiante.

¿Qué te pareció el cuento?

Existen personas que por falta de información o empatía siguen teniendo ideas viejas y equivocadas. Actualmente hay leyes y derechos. Mira estos dos derechos de los niños:

Derecho a la igualdad: Implica que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les proporcione un mismo trato y a la igualdad de oportunidades, tomando en consideración sus necesidades específicas para el ejercicio pleno de sus derechos.

Derecho a no ser discriminado: Implica que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un trato igualitario, nadie puede limitar o restringir sus derechos por su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia. Para garantizar este derecho se deberán tomar en cuenta las necesidades específicas de cada niña, niño y adolescente de manera individual o en grupo, según sea el caso.

Todos debemos contribuir a que se cumplan los derechos para los demás y establecer relaciones de respeto que contribuyan al ejercicio de los derechos en igualdad y a la protección de la dignidad humana.

Ahora observa un video del minuto 0:15 al 2:25 para seguir analizando estos temas.

Diversidad Cultural.

¿Qué te pareció el video?

Es importante preguntarte cómo puedes respetar, relacionarte con igualdad y garantizar los derechos humanos de todas las personas independientemente de su cultura.

Al ser empáticos con otros podemos establecer relaciones de respeto e igualdad.

Recuerda que si cuentas con información puedes ejercer mejor tus derechos y también exigir que se cumplan, no sólo para ti, sino para los demás.

Investiga a personas, vestimentas, comida, costumbres, bailes o música, etc. De varias regiones del país y comenta con tu familia.

En el mundo y en México existen distintas culturas. Cuando nos relacionamos, expresamos nuestros conocimientos, ideas, creencias, tradiciones, costumbres, lenguas, maneras de ser, de pensar o de resolver situaciones o problemas.

Ahora, para repasar la clase: Lee las siguientes frases y complétalas.

Hay personas que no respetan o discriminan a otras, esto se debe a la falta de:

En la clase leímos un par de párrafos que trataban de:

Si contamos con información podemos ejercer mejor nuestros:

Es muy importante establecer relaciones de:

El Reto de Hoy:

Toma nota de lo que te pareció más importante de esta sesión.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – ARTES: Manifestación teatral… soñando posibilidades

Aprendizaje esperado: Crea una propuesta sencilla de texto literario, escenografía, vestuario, iluminación, utilería o dirección de escena, en la que emplea de manera intencional algunos elementos básicos de las artes.

Énfasis: Crea una propuesta escenográfica, de vestuario y utilería sencilla a partir del texto dramático infantil o juvenil elegido en función de sus intereses, en donde emplee los elementos básicos de las artes.

¿Qué vamos a aprender?

Desarrollarás habilidades para generar una propuesta de texto literario, escenografía, vestuario, iluminación, utilería o incluso dirección de escena, en la que emplees de manera intencional algunos elementos básicos de las artes.

¿Qué hacemos?

Crearás una propuesta escenográfica, de vestuario y utilería sencilla a partir del texto dramático infantil o juvenil elegido en función de tus intereses.

Para iniciar es importante dominar algunos conceptos que tienen una función dentro de la escena:

La escenografía: Está compuesta por los elementos visuales que hacen parte de la escenificación, cómo son la iluminación, los elementos decorativos y accesorios.

El vestuario: Es el conjunto de prendas, complementos y accesorios utilizados en una obra teatral para definir y caracterizar a un personaje.

La utilería: Es el conjunto de objetos o elementos empleados en escena.

La parte visual es importante, lo fundamental es que aporte algo a la obra, por ejemplo: Que nos ubique en el tiempo, que sea útil para los personajes, etc.

Recuerda que tan importante es el proceso, como el producto, si te comprometes con dedicación y alegría, el resultado será una gran experiencia y un enorme aprendizaje.

¡Ya verás que las musas de la inspiración te visitarán y te darán ideas para que trabajes en tu gran representación!

Imagina que duermes y tienes un sueño, como en la clásica historia de Dickens, la aprendiz sueña con cuatro personajes, representantes de los distintos estilos teatrales, que hablan sobre las cualidades escenográficas, de vestuario y utilería, las que ofrecen para ser la modalidad que escoja la aprendiz para la representación de la obra.

Primer personaje.

Teatro musical: Yo soy el teatro musical, también me llaman comedia musical.

Soy una manifestación teatral en la que relato grandes historias que desarrollo con canciones, música, baile, diálogos y actuación.

Causo gran impresión por el impacto visual que provoco, pues me gustan las grandes escenografías, fastuosos vestuarios y en general grandes producciones.

Trabajo para todos, causando gran impresión, todos me conocen y me quieren imitar, pero, cuando me invitan a las escuelas requiero de mucho entusiasmo, organización y sobre todo creatividad.

Segundo personaje.

Teatro de títeres: Yo soy un tipo de presentación teatral, en el que utilizo títeres bidimensionales o tridimensionales. Soy operado por actores llamados titiriteros, que generalmente se ocultan en el teatrino. Mis escenografías no suelen ser muy grandes, generalmente se adaptan al tamaño de los títeres o del teatrino que es una miniatura de un escenario que usualmente tiene pequeños telones. El títere usa vestuario, el titiritero usa ropa de colores neutros para que no se note su presencia, o bien dependiendo de la ocasión pueden llevar algún vestuario determinado. En las escuelas soy muy utilizado porque resulto ser muy atractivo para los niños, tengo un sin fin de aplicaciones pedagógicas, desde la elaboración del títere hasta el teatro didáctico.

Tercer personaje.

Teatro de sombras: Hola, yo realizo un evento increíble y poético con sombras, para lograrlo, se necesitan efectos ópticos creados a partir de una fuente de iluminación.

No requiero de maquillaje especial, lo que sí debo cuidar es tener un vestuario apropiado, porque cualquier detalle se convierte en sombra.

¿Y qué crees? en las escuelas soy muy popular, porque causo un misterio al estar detrás de la pantalla sin que me puedan ver.

Cuarto personaje.

Teatro en atril: Yo soy el teatro en atril, en realidad soy más bien una modalidad de la lectura de interpretación, por lo que estrictamente no requiero uso de escenografía, vestuario, maquillaje, utilería, atrezzo o algún otro elemento visual teatral.

Mi mayor potencial y belleza está en la lectura misma, en la capacidad de contar una historia con la belleza de la voz y la palabra.

Significo una gran herramienta en cualquier escuela, ya que mi campo de acción es la capacidad interpretativa, lo cual constituye un reto para cualquier estudiante.

Rescato la belleza literaria y sonora de un texto al exigir el adecuado uso de los signos de puntuación, soy exigente con la expresión vocal de quien me interpreta.

Todos los personajes entran al escenario, esperando ser escogidos.

Escribe tus reflexiones sobre el sueño y elige el tipo de teatro que te gustaría representar.

Para la obra: “Chímpete Chámpata” es el teatro en atril y hacer un homenaje a la lectura y la belleza de la palabra. ¡Y quedará formidable! ¡Ya lo verás!

Para esta obra se seleccionaron los siguientes elementos:

Narigón: Flaco, narigón, bigotes ralos y un mechón de pelos cubriéndole la frente.

Galerita: Sombrero de paja, ojos saltones y una enorme boca por donde se asoman unos dientes largos que parecen las teclas de un piano.

Policía: Gordo, ojos pequeños y unos bigotes de ratón.

El Reto de Hoy:

Investiga y elige el tipo de escenografía, vestuario y utilería adecuado para tu representación ante público.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: ¿Quién va adelante? II

Aprendizaje esperado: Ubicación de fracciones y decimales en la recta numérica en situaciones diversas. Por ejemplo, se quieren representar medios y la unidad está dividida en sextos, la unidad no está establecida, etcétera.

Énfasis: Reflexionar sobre la equivalencia y el orden entre expresiones fraccionarias y decimales.

¿Qué vamos a aprender?

Ubicarás fracciones y decimales en la recta numérica en situaciones diversas, por ejemplo, si quieres representar medios y la unidad está dividida en sextos, la unidad no está establecida, etcétera.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Desafíos Matemáticos de 6º se explica el tema a partir de la página 45.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/45

¿Qué hacemos?

Reflexionarás sobre la equivalencia y el orden entre expresiones fraccionarias y decimales.

Seguirás buscando maneras de localizar fracciones y números decimales en la recta, porque te ayuda a comprender sus equivalencias y a compararlos. De esto trata el desafío de hoy: el número 24 “¿Quién va adelante?” que se encuentra en la página 45 de tu libro de texto.

Pondrás énfasis en las pistas para resolverlo y en las opciones para hacerlo, dando oportunidad para que descubras y argumentes las respuestas.

Actividad 1

Lee la consigna general y el primer párrafo en que se describe la situación.

En la feria de San Nicolás se lleva a cabo una carrera de 5 km. A los 20 minutos de comenzada la carrera, los participantes llevan los siguientes avances.

Es una situación imaginaria, que podría ocurrir en una localidad pequeña con una fiesta regional en la que pueden participar todos los integrantes de la localidad, se menciona que todavía no ha terminado la carrera, por lo que los datos de localización te pueden dar una idea de quiénes pueden ganar o quedar en último lugar.

Sigue leyendo, por favor.

Ahora te menciona las características y posición de los corredores:

Don Joaquín, campesino, ha recorrido 1/3 del total de la carrera.

Pedro, estudiante de bachillerato, ha avanzado 0.8 del recorrido.

Juana, ama de casa, ha avanzado 1/4 del recorrido.

Luisa, enfermera del centro de salud y atleta de corazón, ha recorrido 3/4 de la carrera.

Mariano, alumno de primaria, lleva apenas 0.25 del recorrido.

Don Manuel, ganadero, lleva 4/5 del total de la carrera.

Luis, alumno de sexto grado, lleva 4 km recorridos.

¿Qué tipo de datos sobre cada competidor te da el texto, además de la distancia recorrida?

¿Eso te da una pista de quién ha avanzado más o quién menos?

¿Qué tipos de números tienes?

La consigna específica pide localizar los avances de cada corredor en la recta numérica que representa el recorrido completo, a partir de eso, en la página 46 vienen varias preguntas que debes contestar.

¿Qué sugiere que los espacios para responder las preguntas estén conformados por varias líneas?

Concéntrate en la localización de los corredores. Divide la tarea en tres partes, según el tipo de números que te están proporcionando, comienza por las fracciones.

¿Qué necesitas para colocarlas en la recta numérica?

¿Qué vas a tomar como unidad? ¿Qué opciones tienes?

¿Qué piensas? ¿Qué pistas encuentras en el texto para distinguir cuál es el referente que debes tomar?

Para resaltar esa diferencia, traza en tu cuaderno dos rectas paralelas con la misma extensión: una que represente el recorrido en sus 5 kilómetros y otra que lo represente como unidad. No debes olvidar que ambas se refieren al mismo recorrido y a la misma distancia.

¿Qué te parece si, junto con la localización numérica, pones el nombre del corredor o corredora?

Don Joaquín, Juana, Luisa y Don Manuel. De estos cuatro personajes, ya puedes ver quién va en primer lugar y quiénes van hasta atrás.

Ahora, observa qué sucede con los números que están expresados como decimales, ve su equivalencia con las fracciones.

Reflexiona sobre cuál puede ser el camino para pasar de 0.8 a una fracción.

Antes de hacer eso, puedes simplificar la fracción para no tener que dividir la unidad en tantas partecitas. Recuerda que para obtener fracciones equivalentes a una que ya tienes, lo que debes hacer es multiplicar o dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Por ejemplo, si multiplicas por dos arriba y abajo, te das cuenta que 8/10 es igual a 16/20.

Lo que tienes que encontrar es un número por el que puedas dividir tanto el numerador como el denominador, para que te dé un número natural exacto.

¿Lo puedes dividir entre tres?

¿Lo puedes dividir entre dos?

Anota los dos números que has obtenido.

Ahora, ve qué sucede con Luis, que lleva 4 kilómetros recorridos. ¿Qué debes hacer para localizarlo en la recta de abajo?

¿Qué significa que un competidor lleve 6/4 partes del recorrido? ¿Qué significa que lleve 5/5 partes del recorrido?

¿Qué sucede cuando completamos un recorrido que nos hemos propuesto?

Lo importante al resolver un problema es prestar atención a los detalles y buscar la manera de articularlos para llegar a una solución.

El Reto de Hoy:

Reflexiona sobre lo que significan las operaciones realizadas.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Nuestro reportaje sobre Huichapan, Hidalgo

Aprendizaje esperado: Comprende e interpreta reportajes. Identifica las características generales de los reportajes y su función para integrar información sobre un tema.

Énfasis: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender:

– Organización de la información de diferentes fuentes (título y subtítulos).

– Uso de mayúsculas y puntos.

– Incluir imágenes ilustrativas.

– Lista de referencias.

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás e interpretarás reportajes.

Identificarás las características generales y su función para integrar información sobre un tema.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Lengua Materna de 6º se explica el tema a partir de la página 57.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/57

¿Qué hacemos?

Emplearás el lenguaje para comunicarte y como instrumento para aprender.

Cuando iniciamos esta práctica social del lenguaje viste el siguiente esquema con los pasos para elaborar un reportaje sobre tu localidad.

Ahora observa este esquema para la revisión final de tu reportaje.

Esta imagen te ayudará a recordar ese proceso.

Al terminar tu reportaje puedes publicarlo, compartirlo con tu familia o por medio de alguna plataforma virtual.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/56

Por último, revisa la autoevaluación que viene en la página 57 de tu libro de texto. Es una oportunidad para que detectes de manera honesta y crítica tus avances y puntos a reforzar con respecto a la práctica social del lenguaje.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/57

El Reto de Hoy:

Reflexiona los puntos a reforzar del resultado de la autoevaluación.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.