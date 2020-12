Aprende en Casa II preguntas y respuestas 6° de primaria 10 de diciembre

Hace muchos años, Juan y Daniela atravesaron el bosque para llevar una canasta de frutas y queso a su abuela. Les dijeron que no se acercaran a la cueva del chaneque porque era peligroso. Cuando pasaron junto a ella, oyeron el llanto de un niño pidiendo ayuda. Entraron y se perdieron. Pronto, ya no se veían uno al otro y no se oían. Todo estaba muy oscuro. Daniela vio una luz en la entrada de otra galería en la caverna. La atravesó y una puerta se cerró detrás de ella. Juan estaba de pie, despierto, pero sin darse cuenta de nada. Ella corrió a abrazarlo. Una voz chillona le dijo: – Bienvenida a la cueva del chaneque de las matemáticas. Si quieres liberar a tu novio de mi hechizo, debes resolver un problema. – ¡Es mi amigo! Además, ¡yo soy la mejor en matemáticas de mi salón!– Respondió Daniela, desafiante. – A tu derecha, hay una pared donde cuelga la llave de la puerta que se cerró. Daniela comenzó a moverse, pero por cada paso que daba hacia la derecha, Juan daba un paso a la izquierda. – ¡Espera y me dirás qué tan buena eres! Por cada paso que des, tu novio caminará en dirección opuesta hacia un foso del que te será muy difícil sacarlo. – ¡Es mi amigo! Entonces. ¿Qué debo hacer? – Estás parada en el número 4 de la recta numérica. En el 0 está el foso y en el 10 están las llaves. La unidad es de un metro. Por cada paso que des hacia las llaves, tu novio va a dar un paso hacia el foso, pero que será una fracción del que tu des. – ¡Es mi amigo! – Elige bien el número de pasos que tú darás y la fracción del paso que dará tu amigo. ¡Ja, ja, ja! Todo se oscureció y Daniela vio una luz que apuntaba hacia un papel. Ahí decía: Número de pasos a la derecha para llegar a las llaves.Fracción del paso de Daniela, que dará Juan hacia la izquierda.64/684/8105/4 ¿Qué par de números debe elegir Daniela para liberar a su novio, perdón, a su amigo?