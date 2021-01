Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 13 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del miércoles 13 de enero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del miércoles 13 de enero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy miércoles 13 de enero.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: ¿Antes o después? II

Aprendizaje esperado: Lee, escribe y compara números naturales, fraccionarios y decimales. Explicitación de los criterios de comparación.

Énfasis: Reafirmar su habilidad para comparar y ordenar números decimales, fraccionarios y naturales (con más de seis dígitos).

¿Qué vamos a aprender?

Leerás, escribirás y compararás números naturales, fraccionarios y decimales.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Desafíos Matemáticos de 6º, se explica el tema a partir de la página 12.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/12

Revisarás las relaciones de orden entre números fraccionarios y expresiones decimales.

Recuerda los desafíos 3, 4 y 5 de tu libro de texto que trataban estos temas: la carrera de los robots, el juego de dados para generar decimales y el dibujo de una estrellita.

¿Qué hacemos?

Repasa nuevamente algunos de los datos que venían en este desafío, y luego regresa al cuento del Chaneque de las matemáticas para encontrar juntos una solución.

Lee la consigna del desafío número 3, “La carrera de robots”, está en la página 12 de tu libro de texto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/12

Observa algunos datos que vienen en el recortable y revisa la manera en que puedes llegar a la solución.

Talvez te acuerdes que el robot “E” era el que ganaba porque avanzaba 3 unidades en cada salto, que el robot “H” era el que perdía porque sólo avanzaba 4/5 de unidad en cada salto. También que el robot “I” solamente avanzaba una unidad.

Revisa mediante cálculo mental cómo fue que te acordaste rápidamente de esos resultados. SI el robot “E” avanzó 12 espacios en 4 saltos. ¿Cómo podemos saber que avanzó entonces 3 unidades por salto?

Porque tenemos que encontrar el número que cabe 4 veces en el 12, es decir, el número que multiplicado por el 4 nos da doce, y recordando la tabla del 4, ese número es el 3.

Tienes razón, 3 por 4 es igual a 12.

¿Cómo podemos saber que el robot “I” avanzó una unidad en cada salto?

Este resultado es más fácil de obtener: nos dicen que avanzó 7 unidades en cada salto y que llegó a la casilla 7; solamente pudo haber pasado eso si saltaba un espacio a la vez: 1, 2, 3, hasta llegar al 7.

Tienes razón, pero también podemos seguir el mismo método: ¿Cuál es el número que cabe 7 veces en el número 7? El número 1, porque, como sabemos, 7 entre 7 es igual a 1. Y a la inversa, 1 por 7 es igual a 7.

Con el robot “H” podemos hacer la misma operación. Sigue por el mismo camino: ¿Cuál es el número que cabe 5 veces en el número 4? Para esto, podemos dividir 4 entre 5, porque ese número multiplicado por 5 nos va a dar 4.

También puedes expresar la división en forma de fracción.

4 entre 5 = 4/5

Las fracciones son una forma de expresar una división no resuelta entre números naturales: cuatro quintos es lo mismo que decir que es el número que resulta de dividir cuatro entre cinco.

Las divisiones con números decimales, y los números decimales en general, nos ayudan a obtener muchas veces un resultado exacto de una división que no puede ser expresada con números naturales, porque nos queda un residuo, como en este caso, que tenemos 4/5

A veces, lo que podemos obtener con una división en la que utilizamos números decimales, es sólo una aproximación del número fraccionario. Por ejemplo, dividamos uno entre tres, que es lo equivalente a tener un tercio.

En ocasiones lo más conveniente es obtener el resultado con una expresión de números decimales, y en otros casos,conviene mantener las fracciones.

En este caso, podemos mantener las fracciones, pero llegar a la solución final del problema: comparar el avance de los robots. ¿Qué te parece si eliges 3 robots que hayan saltado entre dos y tres unidades en cada salto para recordar cuál era el que había saltado más de ellos? ¿Cuáles escoges? ¿Cómo le hacemos para escogerlos?. Consulta la página 181 de tu libro de texto.

Observa qué pasa con el robot “A”, que dio 3 saltos para llegar al lugar número 8. Si hubiera avanzado 2 unidades por cada salto. ¿A dónde hubiera llegado?

Si hubiera avanzado 3 unidades por salto, entonces hubiera llegado al número 9, por lo que su avance está entre el 2 y el 3, y podemos expresarlo como 8/3.

Confirma que los 12/5 que saltó el robot “B” están entre el 2 y el 3, y que lo mismo pase con los 7/4 que saltó el robot “D”.

¿Ya calculaste, lo que sucede con el robot “B”? Vamos a descubrirlo, compara con lo que sucede con el robot “A”: ¿Cuál de estos dos robots avanza más en cada salto?

El robot “A” nos dicen que avanza 8/3, y el robot “B” avanza 12/5. Y sabemos que en ambos casos su avance tiene una magnitud de entre dos y tres. Pero no queda claro o no me acuerdo cómo podemos comparar esos dos números para saber cuál es más grande.

Recuerda que las fracciones expresan divisiones entre números enteros. Puedes usar la división para convertir esas fracciones impropias en fracciones mixtas que nos sean más fáciles de comparar.

8 entre 3 nos da como cociente 2 y nos sobran 2. Esto significa que el resultado es de dos enteros y 2 entre 3, o sea, dos tercios. De manera parecida, 12 entre 5 nos da como cociente 2 y nos sobran 2. Esto significa que el resultado es de dos enteros y dos quintos.

Puedes comparar más fácilmente 2 2/3 y 2 2/5 porque la parte entera es igual y sólo te resta por comparar la parte fraccionaria. ¿Te acuerdas cómo hacíamos eso?

Para saber si 2/3 es mayor, igual o menor que 2/5, como ambos números tienen igual numerador, me puedo fijar en el denominador: el que tenga el denominador más grande es el número más chico. ¿Te acuerdas por qué se cumple esa regla?

Porque el denominador nos representa en cuántas partes hemos dividido un entero: si divido un entero en 3 partes, éstas son más grandes que si lo divido en 5 partes. En este caso, los pedacitos son más chicos.

Ahora, imagínate que el robot “B”, en lugar de avanzar 12 casillas con 5 saltos, hubiera avanzado 13 casillas con 5 saltos: ¿Hubiera avanzado más que lo que avanzó el robot “A”?

Podemos hacer la división y nos daríamos cuenta de que avanzó 2 enteros y 3/5. Entonces, debemos comparar si 2/3 es igual, mayor o menor que 3/5. ¡Pero aquí tienen diferentes numeradores y diferentes denominadores!

Para cada uno, vamos a buscar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Una manera de hacerlo es multiplicar el numerador y el denominador de cada fracción por el denominador de la otra fracción.

Entonces, encontramos que 2/3 es igual a 10/15, y que 3/5 es igual a 9/15, por lo que el robot “A”, de todas maneras hubiera avanzado más que el robot “B”.

Hasta aquí vamos a dejar el repaso del desafío “Carrera de robots” y vamos a meternos una vez más a la cueva del Chaneque. ¿Te acuerdas del cuento?

Hace muchos años, Juan y Daniela atravesaron el bosque para llevar una canasta de frutas y queso a su abuela. Les dijeron que no se acercaran a la cueva del chaneque porque era peligroso. Cuando pasaron junto a ella, oyeron el llanto de un niño pidiendo ayuda. Entraron y se perdieron. Pronto, ya no se veían uno al otro y no se oían. Todo estaba muy oscuro. Daniela vio una luz en la entrada de otra galería en la caverna. La atravesó y una puerta se cerró detrás de ella. Juan estaba de pie, despierto, pero sin darse cuenta de nada. Ella corrió a abrazarlo. Una voz chillona le dijo: – Bienvenida a la cueva del chaneque de las matemáticas. Si quieres liberar a tu novio de mi hechizo, debes resolver un problema.- ¡Es mi amigo! Además, ¡yo soy la mejor en matemáticas de mi salón!– Respondió Daniela, desafiante.- A tu derecha, hay una pared donde cuelga la llave de la puerta que se cerró. Daniela comenzó a moverse, pero por cada paso que daba hacia la derecha, Juan daba un paso a la izquierda. – ¡Espera y me dirás qué tan buena eres! por cada paso que des, tu novio caminará en dirección opuesta hacia un foso del que te será muy difícil sacarlo.- ¡Es mi amigo! entonces, ¿Qué debo hacer?- Estás parada en el número 4 de la recta numérica. En el 0 está el foso y en el 10 están las llaves. La unidad es de un metro. Por cada paso que des hacia las llaves, tu novio va a dar un paso hacia el foso, pero que será una fracción del que tu des.- ¡Es mi amigo!- Elige bien el número de pasos que tú darás y la fracción del paso que dará tu amigo. ¡Ja, ja, ja! Todo se oscureció y Daniela vio una luz que apuntaba hacia un papelito. Ahí decía: Número de pasos a la derecha para llegar a las llavesFracción del paso de Daniela, que dará Juan hacia la izquierda.64/684/8105/4 ¿Qué par de números debe elegir Daniela para liberar a su novio, perdón, a su amigo?

Como te acordarás, Daniela tenía que dar un número preestablecido de pasos para avanzar 6 unidades a la derecha. En la segunda combinación da 8 pasos, por lo que su paso tiene una medida de, ¿Lo puedes saber allá en casa? Le podemos hacer como en el caso de los robots.

También nos dicen que Juan tiene que avanzar 4/8 de lo que avance Daniela. ¿Cuánto mediría cada paso que va a dar Juan?

Antes de hacer esta operación, simplifica las fracciones que tenemos para no multiplicar números tan grandes.

Entonces, 4/8 es igual a 1/2 y 6/8 es igual a 3/4. Ahora, si las multiplicas, obtendrás que cada paso de Juan va a medir 3/8.

Y dado que él va a dar el mismo número de pasos que Daniela, o sea, 8 pasos, tenemos que multiplicar 3/8 por 8, para saber cuántas unidades va a avanzar hacia el foso.

Esto nos da un total de 3, que es menor que 4. ¡Entonces se puede salvar! ¡Qué alegría!

Al realizar tus operaciones, recuerda que:

Toda fracción representa la división entre dos números naturales: en la que el denominador siempre es distinto de cero.

Los números decimales son una forma de expresar de manera exacta o aproximada el resultado de esa división.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Un programa de radio (repaso)

Aprendizaje esperado: Elabora un organizador gráfico sobre las principales características de la radio como medio de comunicación y de la elaboración de un programa de radio.

Énfasis: Reflexionar en torno a la radio como medio de comunicación y su historia, y reconocer las características de un programa de radio, en particular, los elementos y características del guion radiofónico.

¿Qué vamos a aprender?

Elaborarás un organizador gráfico sobre las principales características de la radio como medio de comunicación y de la estructura de un programa de radio.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Español de 6º, se explica el tema a partir de la página 34.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/34

El día de hoy nuestro propósito es que reflexiones en torno a la radio como medio de comunicación y a su historia, así como a que reconozcas las características de un programa de radio considerando los elementos y características de un guion radiofónico.

¿Qué hacemos?

La comunicación ha sido fundamental a lo largo de la historia de la humanidad, ya que, gracias a ella, se fortalecen los lazos afectivos, se transmite la información, se propicia la reflexión y se da el aprendizaje. El flujo de información, busca siempre ser ágil, veraz y oportuna.

Eso ha sido una gran ventaja para nosotros, porque gracias a dichos avances tecnológicos podemos comunicarnos rápidamente y divulgar noticias en momentos precisos.

Desafortunadamente no toda le gente puede acceder a esos medios, pero la radio, cuya historia conocimos a través del trabajo con la práctica social del lenguaje número 3, ha facilitado el flujo de la información entre un porcentaje muy alto de la población mundial.

Elabora un esquema con la información más relevante que te compartimos durante el desarrollo de esta práctica social; toma como base los siguientes aspectos:

Recuerda algunos datos relevantes sobre su historia y anota lo más relevante, por ejemplo:

Algunas de las principales características que hacen de la radio un medio tan versátil y con presencia en muchos espacios son las siguientes:

Recuerda que la audiencia sólo está usando su sentido del oído, por lo que el lenguaje hablado adquiere mayor relevancia; por ello debemos ser cuidadosos y precisos para hacer llegar el mensaje.

La entonación, volumen, efectos sonoros y hasta los silencios ayudan a despertar y a mantener el interés del auditorio.

Cuando te sea posible, lee La guerra de los mundos, de H. G. Wells. Seguro que vas a divertirte mucho.

Para planificar un programa de radio debes tener claridad en los siguientes puntos:

También considera los tipos de programas:

Ten presente la relevancia del guion radiofónico, el cual consiste un esquema donde se concentra, paso a paso, todo lo que quieres que ocurra durante la transmisión.

Algunos términos técnicos del lenguaje radiofónico puedes revisarlos en la página 34 de tu libro de texto.

¿Recuerdas la página 1 del guion radiofónico “Colibrillantes y el Día de muertos” que leímos en radio IMER?

Para elaborar las cápsulas informativas consultamos fuentes primarias, secundarias y terciarias.

Y, pasando a otras cosas, te comento que tenemos dos preguntas de las y los niños:

Me gustó el programa de radio, pero no sé si realmente es necesario hacer el guion radiofónico.

Claro, porque en él estructuras tanto tus ideas como los demás elementos que presentarás en tu programa. El riesgo de improvisar es perderse entre tantas ideas.

Puedes comenzar con un programa breve, de 5 o 10 minutos, colocando fragmentos de música y cápsulas informativas basadas en textos que leas y que quieras compartir con otros. Pero no olvides incluir las referencias. Y si lo necesitas, apóyate en tu familia para elaborar tu programa de radio.

¿Cuántas cápsulas debe incluir un programa y qué tan extensas deben ser?

Depende, entre otras cosas, del tiempo que dure tu programa y del tipo de programa que quieras realizar.

Te sugiero que incluyas dos o tres y que cuides mucho la fluidez, entonación, volumen y los efectos sonoros, porque te ayudarán a captar la atención de los radioescuchas.

Te recomiendo que escuches programas de radio y valores el tiempo que duran las cápsulas para que las uses como referentes.

Invita a tu familia a conocer lo que aprendes en casa, porque el trabajo colaborativo enriquece a todos.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – CIVISMO: Tomo decisiones ante un dilema y respeto los derechos humanos

Aprendizaje esperado: Argumenta con autonomía sus decisiones ante situaciones dilemáticas cotidianas con base en el respeto a su integridad y dignidad, y la de otras personas.

Exige respeto a sus derechos humanos, es sensible, se solidariza y realiza acciones a favor de personas o grupos que viven situaciones de vulnerabilidad.

Énfasis: Analiza situaciones en las que se presentan dilemas morales, donde hay que elegir entre opciones igualmente válidas.

– Argumenta una postura ante una situación dilemática que implica un conflicto de valor, con base en el respeto a su integridad y dignidad, y de las otras personas involucradas.

– Argumenta situaciones en las que se vulneran los derechos de personas o grupos.

¿Qué vamos a aprender?

Argumentarás con autonomía tus decisiones ante situaciones dilemáticas cotidianas con base en el respeto a su integridad y dignidad, y la de otras personas.

¿Qué hacemos?

Actividad 1

Durante esta y la siguiente clase nos vamos a dedicar a repasar lo que hemos aprendido en nuestras clases pasadas. Recordarás lo que aprendiste respecto a los dilemas. Primero viajarás en el tiempo.

Observa el siguiente video:

Dilema moral.

Ya que sabes qué es un dilema debes tener en mente que siempre hay que reflexionar las decisiones y no precipitarte.

¿Qué necesitas para decidir ante un dilema?

Aquí tenemos unas palabras que no se entienden porque las letras están desordenadas. Necesitamos ordenar estas palabras para poder recordar qué debemos tener en cuenta. ¿Nos ayudas?

LORESVA = (Valores- Analizar los valores que están en juego).

NESCIOCAIMPLI= (Implicaciones- Pensar en las implicaciones, es decir los pros y los contras).

DADNIDIG= (Dignidad- Cuidar la dignidad de las demás personas).

CIOEMONES Y MIENTISENTOS = y (Emociones y Sentimientos- Identificar nuestras emociones y sentimientos y las de los demás).

CIOSJUIPRE = (Prejuicios- Observar si hay prejuicios u opiniones negativas).

Ahora pon en práctica la reflexión a partir de estas palabras y acciones. ¿Tienes alguna anécdota donde hayas experimentado un dilema moral?

Presta atención al dilema de Raúl.

Esto pasó hace dos años, cuando iba en 4to año. Los compañeros de 5° y 6° se organizaron para hacer una gran fiesta y decían que el que no fuera se perdería de muchas cosas interesantes y no iba a tener de qué hablar por lo menos una semana. Todos recibieron su invitación.

Pero mi amigo Alfredo tenía poco tiempo que acababa de preguntarme si podíamos ir el sábado en la tarde al deportivo para jugar básquet. “¿Este sábado?” pensé, “¿El día de la gran fiesta?”. Eso sólo significaba una cosa, que no invitaron a Alfredo y no entendía por qué.

De verdad deseaba ir a esa fiesta, pero también quiero a mi amigo y no quería ser yo quien le dijera que no estaba invitado. No se me hacía justo que él no fuera.

Tenía un dilema en mi mente: No ir a la fiesta y quedarme con él o ir a la fiesta discretamente sin que él se enterara.

Analiza el dilema a partir de las palabras y acciones que acabamos de repasar. ¿Cuáles son las palabras?

¿Qué valores estaban en juego?

¿Cuáles pueden ser las implicaciones?

¿Cuál sería la mejor decisión?

Actividad 2

Ahora vamos a viajar en el tiempo para recordar algo de lo que aprendimos sobre los derechos humanos, Observando el siguiente video:

Derechos de los niños.

¿Qué te pareció el video?

Vamos a recordar con un juego. Pide a tu familia que te ayude.

Consigue un botecito y coloca papelitos adentro. Cada papelito mencionará un derecho de las niñas y los niños. Irás sacando por turnos los papelitos y con mímica describirás y adivinarás las respuestas.

A la salud.

A la educación.

A vivir sin violencia.

A no ser discriminados.

A una alimentación correcta.

A una familia que nos cuide y respete.

Al esparcimiento y descanso.

A la expresión de las ideas.

Al acceso a la información.

A no ser obligados a trabajar o a hacer algo que nos dañe.

A la inclusión.

Es importante recordar y promover que se respeten los derechos de las niñas y niños, porque si no se respetan, estamos fomentando la vulnerabilidad de las personas.

La vulnerabilidad son condiciones que hace que una persona o un grupo de personas tengan mayor posibilidad de ser maltratadas emocionalmente o recibir lesiones físicas o morales.

Actividad 3

Para recordar cuáles son esas condiciones juega a la ruleta en compañía de tu familia.

Como lo hiciste en clases pasadas e indica cuales son las personas que padecen situaciones de vulnerabilidad. Gira la ruleta para platicar sobre esos casos.

Por ejemplo:

Personas de la Tercera Edad.

¿Por qué este grupo es vulnerable?

¿Qué puedes hacer para ayudar a disminuir esa vulnerabilidad?

¿Qué puede hacerles sentir bien?

Vamos a gira nuevamente la ruleta:

Personas migrantes.

Para ahondar en este tema vamos a escuchar una historia:

LA HISTORIA DE MALALA

Había una vez una niña que adoraba ir a la escuela. Su nombre es Malala. Ella vivía en un valle en Pakistán, un país que se ubica en Asia. Un día un grupo de hombres armados, tomaron el control del valle y atemorizaron a la población con sus armas; les prohibieron a las niñas ir a la escuela. Mucha gente no estaba de acuerdo, pero creía que lo más seguro era resguardar a sus hijas en casa.

Malala pensó que era muy injusto y empezó a quejarse de ello en internet. Amaba tanto ir a la escuela que un día hizo una declaración en televisión: La educación les da poder a las mujeres. Los talibanes están cerrando las escuelas para niñas porque no quieren que las mujeres tengan poder.

Días después, Malala se subió al autobús escolar. De pronto, dos hombres pararon el autobús y se subieron.

¿Quién de ustedes es Malala?

Cuando sus amigas voltearon a verla, los hombres le dispararon en la cabeza.

Por fortuna, la llevaron de inmediato al hospital y no murió. Cuando se recuperó dijo -Creyeron que las balas nos silenciarían, pero fallaron, tomemos nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. Una niña, una maestra, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo.

Malala es la persona más joven que ha recibido el Premio Nobel de la Paz.

¿Qué te pareció la historia?

¿Qué puedes decir de las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes? Escribe en tu cuaderno.

El Reto de Hoy:

Analiza detenidamente la situación de las personas de la tercera edad y de los migrantes. Escribe de qué manera puedes ayudar para mejorar sus condiciones.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – ARTES: Recordar es volver a vivir: la estructura

Aprendizaje esperado: Crea una propuesta sencilla de guion literario, escenografía, vestuario e iluminación, utilería o dirección de escena, en la que emplea de manera intencional algunos elementos básicos de las artes.

Énfasis: Identifica los componentes de la estructura dramática para la construcción de guiones teatrales.

¿Qué vamos a aprender?

Crearás una propuesta sencilla de guion literario, escenografía, vestuario e iluminación, utilería o dirección de escena, en la que emplea de manera intencional algunos elementos básicos de las artes.

¿Qué hacemos?

¿Qué te parece si sacamos el álbum de fotografías que hicimos para recordar lo mejor de nuestros aprendizajes esperados y experiencias artísticas?

No cabe duda de que recordar es volver a vivir. Mira estas fotos, nos hacen recordar que en estas clases vimos un aprendizaje esperado muy divertido.

Crea una propuesta sencilla de guion literario, escenografía, vestuario e iluminación, utilería o dirección de escena, en la que emplea de manera intencional algunos elementos básicos de las artes.

Este aprendizaje lo vimos en varias sesiones. Las fotografías nos hicieron recordar lo divertido e importante que fue el tema de los “Componentes de la estructura teatral”

Tambien vimos la forma generalizada de clasificar los géneros literarios en:

Épico.

Lírico.

Dramático.

El teatro corresponde al género dramático y su finalidad es la representación del texto. La palabra drama tiene una raíz griega que significa acción, por ello el contenido del texto dramático, no está hecho para narrarse, sino para ser actuado.

Al intérprete teatral se le llama actor o actriz, porque ejercen la acción del texto volviéndola un arte.

Muchos autores consideran a Grecia la cuna del teatro occidental, por ello, muchos términos provienen de la antigua cultura griega.

Observa el siguiente video, con el que recordarás acerca del texto teatral y su estructura.

El texto teatral y su estructura.

Lo importante en el teatro es la acción, para ello, necesitamos una “Estructura Teatral o Dramática”, es decir un texto con diálogos y acotaciones.

Los diálogos son lo que se dice, lo que el espectador escucha decir al personaje. Y las acotaciones son lo que no se dice, pero se hacen indicaciones con ellas.

El Dramaturgo es un escritor, dedicado a escribir texto teatral dramático. Se ocupa de escribir el texto de la obra y de su estructura.

El dramaturgo es un constructor de historias que nos muestra mundos posibles que sirven de reflejo muchas veces para sensibilizarnos hacia una realidad más armónica. Es un artista comprometido con la sociedad que, a través del teatro y la pasión de la escritura, nos ayuda a comprender la realidad y nos regala con su profesión belleza, conciencia y anhelo de ser mejores.

Recuerda que cuando visitamos al gran Aristóteles, estudiamos tres formas para construir una historia.

Observa el video:

Recordando a Aristóteles.

Vimos tres tipos de historia, uno donde no había saltos de tiempo y otras dos en las que sí existían tales saltos ¡Recordemos!

AB OVO (Palabra que significa desde el origen) Es la forma clásica. La historia tiene un principio, desarrollo y fin, es ese orden, sin saltos en el tiempo.

IN MEDIA RES: Aquí el escritor comienza a escribir la historia desde el desarrollo, desde la mitad de lo acontecido y de ahí, se van dando salto hacia delante o hacia atrás.

IN EXTREMA RES: Aquí el escritor comienza a narrar la historia desde el final y de ahí damos saltos temporales hacia delante para ir construyendo.

Todas las historias tienen un inicio, un desarrollo y un final, pero podemos jugar con el orden en el que van estos. ¡Pero no te olvides del conflicto, que es tan importante en la estructura del teatro!

El conflicto representa un obstáculo dentro de la historia, es el choque entre dos fuerzas, los conflictos son los que vuelven interesante la representación.

Mira este video que lo resume.

El conflicto.

Si quieres escribir textos teatrales, lo mejor es acercarse siempre con profesionales, instituciones serias y especialistas en el ramo, que te vayan conduciendo con responsabilidad.

¡No cabe duda que recordar es volver a vivir! Esto ha sido un repaso y una forma de recordar varias de nuestras clases en las que realizamos muchas actividades divertidas e interesantes.

“El Arte nos hace más humanos, nos sensibiliza y desarrolla nuestra creatividad”.

En este reinicio de actividades, los invitamos a renovar la esperanza y seguir construyendo un mundo mejor.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.