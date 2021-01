Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 14 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del jueves 14 de enero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

TE PUEDE INTERESAR: Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 13 de enero

El programa Aprende en Casa 3 del jueves 14 de enero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy jueves 14 de enero.

APRENDE EN CASA – GEOGRAFÍA: Características geográficas y recursos naturales de tu entidad y localidad

Aprende en casa: Aprendizaje esperado: Valora la riqueza y variedad de vida en los países.

Énfasis: Identificar las características geográficas de su entidad y localidad, así como sus recursos naturales.

¿Qué vamos a aprender?

Valorarás la riqueza y variedad de vida en los países.

Continuarás trabajando con tu folleto informativo y con la investigación que estamos haciendo sobre Centla, Tabasco.

Las circunstancias actuales provocadas por las inundaciones nos afligen y deseamos que se recupere la población y que, poco a poco, retorne a la normalidad.

En esta sesión, repasaremos los conceptos de “características geográficas” y de “recursos naturales” asimismo, conocerás las características geográficas y los recursos naturales de la misma Centla, Tabasco.

Verás una actividad más para que te apropies de los contenidos que hemos estudiado, que reflexiones en torno a lo que sucede en tu espacio geográfico y a la forma en que incidimos los seres humanos en su transformación.

Aprende en casa: ¿Qué hacemos?

Ya conociendo algunos aspectos generales relacionados con los folletos informativos y , a través de la ubicación de Centla, hicimos un repaso de las diferentes escalas del territorio.

Ubica la página 46 de tu Atlas de quinto grado.

ttps://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5AGA.htm#page/46

Lee el primer párrafo de la página de tu Atlas y observa las siguientes imágenes.

Aprende en casa: Centla tiene estas características con respecto a su clima, hidrografía y relieve.

La presencia de ríos, lagunas y manglares, así como el clima y su relieve, hacen que el espacio geográfico de Centla resulte propicio para la existencia de diversos hábitats que albergan diferentes especies de flora y fauna y diversifiquen sus recursos naturales.

Aprende en casa: Observa las siguientes imágenes.

Por último te compartimos las actividades económicas que prevalecen. Si lo analizas detenidamente son congruentes con las características geográficas de Centla.

Qué interesante ha sido este recorrido visual a través del repaso de estos contenidos de Geografía.

Realizar este folleto permite tanto recordar aspectos teóricos que en su momento aprendimos, como profundizar en el conocimiento de nuestras localidades.

Tenemos preguntas de los alumnos.

¿Cómo influye el clima en la flora y la fauna de un determinado lugar?

El clima es importante para que puedan reproducirse animales y plantas, ya que influye: la temperatura, la altitud, el tipo de relieve que presenta el estado o la región natural y el agua, en este caso si es lluvioso, tropical, seco, templado, etcétera.

¿Qué relación hay entre las actividades económicas y los recursos naturales con los que cuenta cada región o estado?

Los recursos naturales son todos aquellos que se extraen de la naturaleza; pueden ser de los bosques, el agua, la flora, la fauna y los minerales; a partir de ellos, el ser humano los transforma en sus 3 etapas económicas que son: las primarias, extraer la materia prima; las secundarias, que transformar los recursos en las industrias o manufacturas; y las terciarias que tienen que ver con las comunicaciones, transporte, comercio y turismo.

¿Por qué es importante conocer las condiciones geográficas y naturales de un determinado lugar?

Conocer el espacio geográfico de un estado, o un determinado lugar, nos permitirá conocer su ubicación geográfica en el mapa y tener una perspectiva del tipo de clima con el que cuenta; así como las regiones naturales que presenta, pues de ello dependerá la temperatura y el tipo de vegetación y fauna.

Por otro lado, las condiciones naturales dependerán del aspecto económico de cada estado, ya que son fuente de ingresos, desarrollo y crecimiento para las entidades.

Durante esta sesión conociste otros aspectos geográficos sobre la localidad de Centla y pudiste apreciar la manera en que influyen en la diversidad natural y en las actividades propias de sus habitantes.

Descubriste también que existen especies en peligro de extinción y que sería lamentable que no se tomarán medidas para preservarlas.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: ¿Cuánto suma?

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas aditivos con números naturales, decimales y fraccionarios, variando la estructura de los problemas. Estudio o reafirmación de los algoritmos convencionales.

Énfasis: Resolver problemas aditivos con números decimales y fraccionarios utilizando los algoritmos convencionales.

Aprende en casa: ¿Qué vamos a aprender?

Resolverás problemas aditivos con números naturales, decimales y fraccionarios, variando la estructura de los problemas.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Desafíos Matemáticos de 6º, se explica el tema a partir de la página 15.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/15

Determinarás problemas aditivos con números decimales y fraccionarios utilizando los algoritmos convencionales.

Aprende en casa: ¿Qué hacemos?

Revisaremos los problemas con sumas y restas de números fraccionarios y decimales de los desafíos 6 y 7 de tu libro de texto, que tienen por título “Vamos a completar” y “Rompecabezas” y se encuentran en las páginas 15 a 18.

Los desafíos que trabajamos se parecen a muchas de las situaciones de la vida real en que usamos las Matemáticas, en las que debemos utilizar nuestra imaginación, nuestra intuición y nuestro ingenio.

Realizarás algunas actividades parecidas a las que ya hicimos en esos desafíos, para reafirmar tu capacidad de utilizar algunas estrategias que fuimos descubriendo al resolverlos.

Comenzaremos con algunas actividades que se refieren a las sumas y restas de fracciones. Lee la consigna.

Aprende en casa:

¿En cuánto excede 8/11 a 3/5?

La palabra “exceder” significa “ser más grande” o “ir más allá del límite”. Por eso, se te pide calcular por cuánto es más grande 8/11 en comparación a 3/5.

Realiza en tu cuaderno la operación y resaltan la búsqueda de un denominador común por medio de la multiplicación de los denominadores originales.

En secundaria aprenderás a buscar el mínimo común múltiplo para no tener que trabajar siempre con denominadores tan grandes. A veces, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los denominadores originales, como los de esta operación. Sin embargo, en algunos casos es posible simplificar las fracciones antes de comenzar por la suma o la resta para trabajar con números más chicos.

Aprende en casa:

Leer la siguiente consigna.

Comprobar que 9/12 + 2/4 = 1 2/8

Sólo tienes que realizar la suma de fracciones para comprobar que el resultado es el que ahí nos dan. Aunque la multiplicación de los denominadores nos puede dar números grandes.

Puedes simplificar las fracciones que están en la operación antes de llevarla a cabo; para cada una, podemos dividir el numerador y el denominador por un mismo número. ¿Te das cuenta cuál nos puede servir para cada una?

Hacer la simplificación de fracciones y llegar a la expresión 3/4 + 1/2 = 1 1/4. Resuelven la operación mediante el algoritmo convencional. De manera opcional, descubren que 1/2 es igual a 2/4, y que este denominador les puede facilitar la operación.

Las Matemáticas requieren que prestes atención a los detalles, y de vez en cuando se te pueden pasar algunos. Por eso, el intercambio de puntos de vista con alguien que nos revisa es de utilidad, no sólo para no equivocarte, sino para seguir aprendiendo.

Aprende en casa:

¿Vemos la siguiente consigna?

¿Qué número sumado a 6/8 da como resultado 1 9/15?

Aquí ya nos hablan de una suma que puede realizarse, pero que está incompleta, te falta encontrar a uno de los sumandos. ¿Qué tenemos que hacer?

Tenemos que restar 1 9/15 meno 6/8 para encontrar el número faltante. También aquí podemos simplificar antes de hacer la operación.

Realiza la simplificación de los elementos de la resta, llegando a 1 3/5 y 3/4. Después, has la resta siguiendo el algoritmo convencional.

Recuerda que la regla principal consiste en multiplicar los denominadores para encontrar un denominador común que te permita hacer la suma o la resta de fracciones que necesitamos.

Veamos la siguiente consigna, antes de pasar a resolver algunas actividades con números decimales.

Aprende en casa:

¿Qué tanto es menor o mayor a 2 la suma de 5/6 y 4/5?

Para repasar los problemas de sumas y restas con decimales, vamos a realizar una actividad parecida a la primera consigna del desafío 7, “Rompecabezas”. Página 17 de tu libro de texto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/16

Como en aquella actividad, las piezas que observas te permiten formar sumas y restas de números decimales: a la derecha están los resultados de las operaciones y debajo están los números que nos pueden servir para llegar a esos resultados. Las figuras de las piezas en que se encuentran los números, nos dan una pista de la posición que pueden ocupar en las operaciones, pero cada pieza sólo cabe en un solo espacio de una sola operación.

La solución de este problema, como la de muchos en Matemáticas, requiere de imaginación y creatividad para pensar en las combinaciones posibles que pueden conducir a un resultado, y para prestar atención a las pistas que nos pueden acercar.

Al realizar las operaciones debes poner énfasis en alinear las cifras que tienen el mismo valor posicional, ubicando con claridad dónde debe quedar el punto decimal, y en la escritura de ceros a la derecha del punto para hacer fácilmente comparables los números que se están sumando o restando.

Por último resaltamos dos ideas:

La primera, es que, al sumar y restar fracciones y decimales, siempre nos resulta importante poner juntos elementos que sean de la misma clase: peras con peras y manzanas con manzanas. Por esto, en la suma de fracciones buscamos denominadores comunes para estar sumando pedacitos del entero que sean del mismo tamaño. De la misma forma, con los decimales, debemos tener mucho cuidado alineando las cifras de los números que estamos sumando y restando, de manera que las unidades, los décimos, los centésimos, los milésimos, etcétera, queden justamente unos debajo de otros. Para no perdernos, debemos cuidar donde queda el punto decimal y podemos agregar los ceros que nos hagan falta a su derecha para que los números nos sean fácilmente comparables.

La segunda es que antes de todo esto, debemos analizar el problema que se nos plantea para definir cuál es la operación que debemos realizar. Tan importante, y a veces tan difícil, como hacer bien las sumas y las restas es definir qué debemos sumar a qué o qué debemos restar a qué para resolver el problema. Solamente de esta manera las Matemáticas nos pueden ser útiles en la vida cotidiana.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: El desarrollo humano

Aprendizaje esperado: Argumenta en favor de la detección oportuna de cáncer de mama y las conductas sexuales responsables que inciden en su salud: prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual (ITS), como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Énfasis: Explicar el desarrollo humano y los procesos de fecundación, embarazo y parto.

Aprende en casa: ¿Qué vamos a aprender?

Argumentarás en favor de la detección oportuna de cáncer de mama y las conductas sexuales responsables que inciden en su salud: prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual (ITS), como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Ciencias Naturales de 6º, se explica el tema a partir de la página 31.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm#page/31

Explicarás el desarrollo humano y los procesos de fecundación, embarazo y parto.

Complementarás un tema muy importante ya que se relaciona con el proceso de desarrollo humano.

Además revisarás aspectos del proceso de reproducción humana: la fecundación, el embarazo y el parto.

Retomarás la lectura de las páginas 31, 32 y 33 de tu libro de texto de Ciencias Naturales, pero lo harás por partes. Primero, la parte que describe la infancia.

Aprende en casa: ¿Qué hacemos?

Lee el texto de la página 31.

El crecimiento es algo tan característico de esta etapa que, si comparamos las proporciones del cuerpo de niños y adultos, podemos ver cuánto cambiamos mientras crecemos.

Los recién nacidos tienen más grande la cabeza que las extremidades y el cuerpo. Durante la niñez suceden varios cambios en forma y tamaño que reflejan el crecimiento y el desarrollo hacia la etapa adulta. Además de los cambios físicos, experimentamos transformaciones fisiológicas y emocionales, tal como se señala en la página 32 de tu libro de texto. ¿Me ayudas a leerla?

Como te puedes dar cuenta, mientras que la infancia se centra en crecimiento, aprendizaje y desarrollo de habilidades; la adolescencia implica toda una serie de cambios que nos preparan para alcanzar la madurez y tomar decisiones de suma importancia en nuestra vida.

Recuerda que mucha de la información que recibes por diversos medios, puede no ser confiable o estar basada en mitos o ideas erróneas. La desinformación y la falta de comunicación nos puede poner en situaciones de riesgo, que pueden ser graves a corto, mediano o largo plazo.

Ahora lee las características de las etapas de adultez y vejez.

Con estas lecturas prácticamente hemos recorrido, rápidamente, el ciclo de vida de los seres humanos. Después del recorrido, nos centraremos en el inicio del ciclo: todo empieza con la fecundación.

La fecundación es la unión de los gametos o células sexuales: el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre.

Después de la implantación, es decir, a partir de la segunda semana, comienza el periodo embrionario, durante el cual se da la formación de órganos. Este periodo termina en la octava semana y a partir de la novena, el producto recibe el nombre de feto, el cual atraviesa desde ese momento hasta el nacimiento (entre las semanas 38 y 42) por los periodos de maduración y desarrollo.

Observa el siguiente video que describe el proceso.

Aprende en casa:

Fecundación y desarrollo del bebé.

Algo muy interesante es que una gran parte del desarrollo ocurre cuando el embrión es aún muy pequeño.

Por ejemplo, en la cuarta semana, el embrión es del tamaño de una lenteja y ya tiene un corazón que late. En la séptima ya se empiezan a endurecer los huesos y se forman los dedos de los pies, pero apenas tiene el diámetro de una batería, y en la octava semana apenas tiene el tamaño de un sacapuntas.

Entre la semana 16 y 18 ya tiene movimientos respiratorios, le crece el cabello y la madre puede sentir sus movimientos, pero apenas tiene el tamaño de un bolígrafo.

Un órgano que, aunque es transitorio o temporal, es de gran importancia para el desarrollo del embrión y el feto: La placenta.

Cuando pensamos en la placenta, quizá imaginamos que nos es más que una bolsa que contiene al embrión, pero es un órgano que cumple las funciones indispensables para asegurar la sobrevivencia del ser que está desarrollando sus órganos y sistemas. Ahora, viendo esa imagen me surgió una pregunta: ¿Qué pasa con los gemelos o cuando nacen trillizos?

Es una pregunta interesante, para responderla los invito a que leamos el siguiente ¿Sabías que? ¿Me ayudas?

¿Sabías que…?Existen dos tipos de gemelos: univitelinos o idénticos, y bivitelinos o fraternos.En los primeros, el embrión se divide en dos antes del día 16, y cada mitad se desarrolla de manera independiente para formar un feto.En los bivitelinos, dos espermatozoides diferentes fertilizan dos óvulos diferentes, y ambos se desarrollan hasta su término. Los primeros son idénticos entre sí y los segundos presentan diferencias y afinidades como en cualquier comparación entre hermanos.Fuente: Labastida, J. y R. Ruiz (Coord..) 2010. Enciclopedia de conocimientos fundamentales. Vol. 4. México: UNAM]

Si llegan a presentarse casos de trillizos o cuatrillizos, es posible que se deba a que por alguna razón se liberan varios óvulos que son fecundados por diferentes espermatozoides, la división del embrión en más de dos partes también sucede, pero es poco frecuente.

Tener un hijo es algo que puede llenar de satisfacción a una familia, hay que considerar que no es una decisión que se deba tomar a la ligera.

El embarazo es un proceso complejo donde se producen importantes cambios en el organismo de la mujer, tanto anatómicos y fisiológicos como psicológicos. Durante esteperiodo, la familia y el entorno social cumplen papeles trascendentales para la salud del binomio madre-hijo.

El organismo de una mujer durante la gestación es muy diferente en comparación con otros momentos de su vida. No hay un solo órgano de la madre que no sufra alguna transformación debido al embarazo. Observa la siguiente una imagen que nos habla de los principales cambios.

Cuidados durante el embarazo.

La mujer embarazada no está «enferma» ni se «alivia» al momento del parto. Está, en cambio, pasando por un proceso fisiológico natural. Es importante que cumpla con una serie de cuidados para garantizar su bienestar y el del bebé, así como evitar complicaciones que podrían provocar la muerte de uno o de ambos. Por esta razon, tanto la mujer como su hijo deben permanecer bajo vigilancia profesional y llevar a cabo una serie de acciones para que puedan adaptarse a los cambios fisiologicos resultantes.

Lo principal es que se mantenga bajo vigilancia médica y que cuide su alimentación.

Un embarazo implica una gran responsabilidad que se debe tomar con madurez, por parte mujeres y hombres por igual; por ello, no es recomendable que suceda en edades tempranas o en la adolescencia.

Consulta la página 35 de tu libro de texto, ahí encontrarás un dato interesante sobre los animales mamíferos.

El Reto de Hoy:

Entrevista a tus papás o a familiares adultos para que les compartan experiencias durante el embarazo.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Sembrando identidades

Aprendizaje esperado: Registrar y difundir el conocimiento que se estudia o se investiga en materiales impresos. Escribe un texto libre en náhuatl sobre los rituales agrícolas con argumentación coherente, información pertinente, secuencia y claridad.

Énfasis: Desarrollar habilidades para el registro y redacción de textos en lengua náhuatl.

¿Qué vamos a aprender?

Registrarás y difundirás el conocimiento que se estudia o se investiga en materiales impresos.

¿Qué hacemos?

Hoy aprenderemos con la profesora Viviana Vite Hernández y habla lengua náhuatl en su variante de Acaxochitlán. Trabaja en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, en la comunidad El Durazno del municipio de Cuautepec (“en el cerro de los árboles” o “cerro arbolado”) de Hinojosa, de la región del valle de Tulancingo.

Kuale – tonale – ixpokame- uan – telpokame neua ni tlamaxtijketl Viviana Vite Hernandez, uan ni kamanaloa in tlatoli náhuatl in chinanko tlatilanketl Acaxochitla.

Nitekiti in kaltlamaxtiloya Inganacio Manuel Altamirano, tlen, kala Durazno in chinanko tlatilanketl Cuautepec de Hinojosa.

La vida de los pueblos indígenas está ligada a la tierra, a la lluvia y al viento, por ello realizamos peticiones, ofrendas, danzas, poesías y cantos, convirtiendo estas prácticas culturales en formas propias de ver y entender el mundo a través de una relación armónica y equilibrada con nuestro entorno, porque entendemos que la Tierra no le pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la Tierra.

Hoy hablaremos sobre los rituales agrícolas de nuestra comunidad y de cómo se llevan a cabo.

¿Sabes que significa la palabra ritual? ¿Conoces un ritual agrícola? ¿Sabes cómo y cuándo se llevan a cabo estos rituales? ¿Qué cantos y danzas realizan a la tierra para pedir su consentimiento antes de las actividades agrícolas?

Ixpokame uan telpoka axa titlatose in tlamanilistli in tokmili tlen to altepe uan keni mochiua.

¿moneki xitlakuilo ni tlalnankilstli? ¿tikmati tlen kiitosneki in tlatol tlamanilistli tokmili? ¿tikixmati se tlamanilistli tokmili? ¿tikmati kani uan kema mochiua ni tlamanilistli?

Observa en los siguientes video algunos ejemplos de rituales agrícolas de los pueblos indígenas.

La Fiesta del Maíz: Q´anjob´a.l.

Pedimos por la lluvia. Nahuas de Guerrero.

https://ventanaamicomunidad.org/V/VpYdxnNc

En estos ejemplos de rituales agrícolas pudimos identificar la importancia de respetar a la tierra y a la naturaleza como lo hacen los pueblos indígenas, a comprometernos como comunidad a darle un uso sustentable a los recursos de los que nos provee y sobre todo a reflexionar sobre cómo nos comprometemos individual y colectivamente al cuidado de los cerros, los bosques, los ríos, ojos de agua y los manantiales, ya que cuando los descuidamos estamos afectando nuestra propia vida.

Ahora, haremos un ejercicio para recuperar la información que escuchamos y vimos en los videos.

Recuerda que México es un país con una gran diversidad de lenguas y culturas y en cada uno de los videos vimos que cada pueblo originario tiene formas distintas de cuidar y venerar a la madre tierra.

¿Cómo representarías a la madre tierra?

Escribe en tu cuaderno cuáles fueron los aspectos que más te llamaron la atención de estos videos:

¿Los mitos o creencias para celebrar a la tierra?

¿Los rituales para tener buenas cosechas?

¿Las ofrendas, la música y las danzas?

¿Las personas sabias que guían o celebran los rituales?

Puedes responder tanto en lengua náhuatl o en la lengua indígena que domines, como en español.

A continuación, analizaremos el concepto de ritual agrícola.

Los ritos agrarios son la veneración a las deidades de la tierra y del agua y se realizan durante el proceso del cultivo, concentrándose principalmente en dos temporadas: la siembra y la cosecha.

Enseguida daremos lectura sobre el ritual que se hace acerca de la siembra del maíz.

In tlamanilistli in toaltepetl.

(El ritual de mi comunidad).

Según la tradición, cada 2 de febrero los habitantes de algunos pueblos, asisten a misa con una canasta con semillas como calabaza, haba, frijol y maíz, además de mazorcas y la figura del Niño Dios. Al final de la celebración litúrgica, el sacerdote hace la bendición de esas semillas, las cuales son las primeras que se llevan a sembrar a la milpa.

Axa tikixmatiske tlen kiijtosneki tlamanilistli in tokmeli.

In tlamanilistlii in tokmili kijtosneki titlasokamatiske in tlale uan atl uan tikchiuas nochti in tokilistli, uan kema titlapixkase.

Axa tipouaske keni mochiua ni tlamanilistli tlen toksintle.

Ni tlamanilistli mochiua in ome tonale tlen ome mestli, nochi maseualtsitsi tlen altepeme in yau teopa inmoteochiua in tlole ayojtle, yetl uan sentli. Kema otla intiochiuale in tlole kiuika in mili uan kitoka.

A continuación, realiza la siguiente entrevista con tus padres, abuelos o alguna persona mayor de tu comunidad.

¿Existe en la comunidad un ritual para llevar a cabo la siembra del maíz o alguna otra semilla?

¿Cómo lo realizan?

Titakakike ni tlatoli, axa xitlatlanili mo tata, mo nana, mo kolsi uan seyok maseualme tlen moaltepetl ni tlatoli.

¿Onka se tlamanilistli tlen motekiuia kema in tlatoka?

¿ Keni mochiua ni tlamanilistli?

Sintetiza y organiza en tu cuaderno la información recabada en forma de un relato breve.

Xitlakuilo ipa mo amatlakuiloli in tlatoli tlen mich iluike mo tataua.

Recuerda que antes de realizar cualquier actividad con la Tierra (desmontar y preparar la siembra, cortar un árbol, utilizar el agua de los manantiales o de los ríos) nuestros pueblos piden permiso a la madre tierra, luego realizan peticiones, cantos y ofrendas. Las prácticas tienen relación con su visión del mundo, su concepción de ofrendarse y ofrendar a la Tierra.

A lo largo de este tema hemos indagado sobre los recursos naturales de nuestra comunidad y la forma como le rinde culto y gratitud a la Tierra por los beneficios que nos otorga.

Si hablas y escribes en una lengua indígena es momento de ponerla en práctica sí podrás mejorar tus habilidades para el registro y redacción de textos en lengua náhuatl (o en la lengua indígena que domines).

Muchas gracias niñas y niños, por hoy hemos concluido el trabajo, les agradezco su atención y les deseo lo mejor.

¡Hasta pronto!

Miek tlasokamati ixpokame uan telpokame axa titlanke toteki, ne mech tlasokamatilia uan nimech iuia kuale xi istoka.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dandoo clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.