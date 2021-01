Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 15 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 15 de enero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del viernes 15 de enero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy viernes 15 de enero.

APRENDE EN CASA – INGLÉS: Review 1

A prendizaje esperado: Escucha y explora noticias vinculadas a contextos familiares y habituales. Interpreta expresiones usadas por interlocutores. Escucha y explora descripciones de la apariencia física de personas conocidas. Describe el entorno inmediato como punto de referencia para desplazarse.

Énfasis: Escucha noticias vinculadas a contextos familiares y habituales. Interpreta expresiones usadas por interlocutores para organizar reuniones. Explora descripciones de la apariencia física de personas conocidas. Explora descripciones del entorno inmediato para desplazarse.

APRENDE EN CASA: ¿Qué vamos a aprender?

Escucharás noticias vinculadas a contextos familiares y habituales. Interpreta expresiones usadas por interlocutores.

APRENDE EN CASA: ¿Qué hacemos?

Explorarás descripciones de la apariencia física de personas conocidas y descripciones del entorno inmediato para desplazarse.

Para seguir adelante en las siguientes clases, es necesario hacer un repaso de todo lo más importante que has aprendido.

Actividad 1

¿Quieres jugar un juego? pide ayuda a alguién de tu familia.

Do you want to play a game?

El juego se llama “adivina quién”, tu tienes que escribir preguntas y a partir de las respuestas puedes ir descartando otros personajes hasta que descubras cuál es el de la persona que te acompaña.

Realizarás la dinámica del juego, haciendo varias preguntas hasta adivinar el personaje.

Se describirán a los siguientes personajes:

FRIDA KAHLO

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

MIGUEL HIDALGO

EMILIANO ZAPATA

FRANCISCO I MADERO

MORELOS

También puedes hacerlo, con las personas que te rodean y asi practicar el idioma.

¿Te gustaría hacer unos recorridos virtuales?

Mira, aquí tengo un mapa, look, here I have a mapa.

Vamos a ver qué indicaciones debemos seguir para llegar de un lugar a otro. ¿Te parece si se van turnando en decidir el punto de origen y el punto de destino?

Interacciones:

1) I need some things from the supermarket, where is it?

Necesito algunas cosas del supermercado, ¿Dónde está?

The supermarket is next to the library, in front of the park.

El supermercado está al lado de la biblioteca enfrente del parque.

2) Well, I am in the supermarket and I need a cake. How can I go to the bakery?

Bueno, estoy en el supermercado y necesito un pastel. ¿Cómo llego a la panadería?

Cross the street and go to the south one block. The bakery is next to the store.

Cruza la calle y ve al sur una cuadra, la panadería está a un lado de la tienda.

3) Recordemos también los puntos cardinales.

North- norte

South- sur

East- este

West- oeste

4) How can I go to the school?

¿Como llego a la escuela?

Mmmm, you are on the bakery, right, well, walk one block to the south and turn to the west, walk straight one block and the school is in front of the hospital.

Mmmmm, estas en la panadería, ¿Cierto?

Camina una calle al sur, da vuelta al oeste y camina derecho una calle, la escuela está frente al hospital.

Anota en tu cuaderno lo más importante. Si no pudiste no te preocupes, puedes ver esta clase las veces que necesites.

See you the next class. Nos vemos la siguiente clase.

Bye! ¡Adios!

El Reto de Hoy:

Practica el idioma con tu familia.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA:

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: ¿Cuántas veces cabe? I

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales mediante procedimientos no formales.

Énfasis: Resolver problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales mediante procedimientos no formales.

¿Qué vamos a aprender?

Resolverás problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales mediante procedimientos no formales.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Matemáticas de 6º se explica el tema a partir de la página 19.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/19

APRENDE EN CASA: ¿Qué hacemos?

Desarrollarás problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales.

Revisarás una parte de la aproximación que tuvimos a la multiplicación de fracciones y de números decimales. La próxima semana dedicaremos otra sesión a la revisión de este tema.

Retoma el tema en las páginas 19, 20 y 21 de tu libro de texto.

Le daremos vueltas nuevamente a un circuito para correr en un bosque, para calcular la distancia recorrida a partir del número de vueltas, expresadas con distintas clases de números, aunque en este caso, trabajaremos con una distancia distinta a la del desafío que resolvimos antes, que será de 6 kilómetros.

La pista de atletismo que se encuentra en el interior de un estadio tiene una distancia fija, mide 400 metros y se usa para pruebas de velocidad, de 100, 200 y 400 metros, junto con otras distancias de carrera con vallas; además, se usa para pruebas de medio fondo, que incluyen los 800 y los 1500 metros; la de obstáculos de 3000 metros, y las de fondo, que incluyen las de 5000 y 10000 metros.

Existen otras cerreras de atletismo que se corren fuera de la pista como la de maratón, en la que se corren 42 kilómetros, y las de marcha, de 20 y 50 kilómetros. Estas carreras suelen realizarse en las calles o carreteras alrededor de los estadios de atletismo.

Hay pistas de diferentes distancias en parques, carreteras y calles, para que aficionados a la actividad física, atletas y deportistas de otras especialidades, puedan correr algunos kilómetros como parte de su actividad física habitual.

Revisarás la multiplicación de un número natural, dado por la distancia de la pista, por números expresados como fracciones y decimales, referentes al número de vueltas que dan al circuito los integrantes de un grupo de corredores. Harás tus cálculos sin efectuar los algoritmos formales de la multiplicación de fracciones y decimales, que los irán viendo más adelante, y para comenzar a reflexionar sobre su significado.

Cuando se aprende Matemáticas, es importante tener una idea del significado y de la justificación de lo que hacemos. Las actividades de multiplicación de fracciones y decimales que se plantean en los desafíos que nos tocó trabajar tienen principalmente esa finalidad y tendrás oportunidad de aprender mejor los mecanismos de la multiplicación y de aplicarlos en la resolución de problemas.

Aquí tenemos una tabla parecida a la del desafío 8, pero, además, una pequeña narración de lo que sucede.

Alicia es entrenadora de Taekwondo y lleva a sus alumnos a un circuito de 6 kilómetros en un bosque cercano para que corran. Sabe que los alumnos más chicos o los jóvenes principiantes no lo van a completar, y que sus alumnos más avanzados que se preparan para una competencia estatal le darán más de una vuelta. Le interesa registrar cuánto corre cada uno para planear sus futuros entrenamientos, por lo que le pide a dos de sus monitores, Pablo y Mariana, que registren su avance, sin embargo, Pablo se siente mejor contando las vueltas de los alumnos con fracciones y Mariana con números decimales, al final, deberán calcular la distancia en kilómetros recorrida por cada uno. Los datos que registraron son los siguientes:

Nombre Verónica Luis Teresa Rolando Margarita Rafael Mónica Vueltas 2 3/5 4/3 1 3/4 1.5 2.4 0.8 km 12 3.6 8 10.5 9 14.4 4.8

(Los números en rojo son las respuestas a las que se debe llegar)

Revisa la forma en que puedes calcular la distancia en kilómetros a partir del número de vueltas que registraron Pablo y Mariana, parece que el caso de Verónica es el más sencillo.

Anota en tu cuaderno el resultado.

Ahora, revisa qué hacemos cuando tenemos fracciones, como los 3/5 de vuelta que corre Luis. ¿A cuántos kilómetros equivale? ¿Cómo le hacemos? realiza la operación.

Ahora, sigamos con el recorrido de Teresa.

Como te darás cuenta, cuando en la división nos sale un número decimal, preferimos sumar las veces que se repite esa fracción, como en el caso de Luis, para no complicarnos por ahora con el algoritmo de la multiplicación. En cambio, como conoces bien la multiplicación de números naturales, si la división entre el denominador nos da como cociente un entero, directamente hacemos la multiplicación.

Ve qué sucede con Rolando. Rápidamente, te puedes dar cuenta de que el número tiene una parte entera, que equivale a los 6 kilómetros del recorrido completo. A eso le tienes que sumar la parte fraccionaria.

Realiza la operación en tu cuaderno. El resultado que obtengas, se lo sumas tres veces y te da 4.5 kilómetros, que es a lo que equivale 3/4 del recorrido.

Ahora, comencemos con las expresiones decimales.

Una estrategia posible es separar la parte entera y la parte decimal, como le hicimos con las fracciones mixtas, y convertir la parte decimal en fracción, para calcular su equivalencia en kilómetros.

Observa el recorrido de Margarita. De las 1,5 vueltas que da, podemos separar la parte entera, que equivale a 6 kilómetros que es lo que mide todo el circuito. Nos queda como parte decimal 0.5 vueltas. ¿No es así?

Entonces, ¿Te das cuenta que 0.5 vueltas equivale a 3 kilómetros? no es exactamente lo mismo.

Ahora, ve lo que corrió Rafael, que parece ser que es el que avanzó más que todos.

La parte decimal la podemos expresar como 4/10 si te das cuenta, esa fracción la podemos simplificar, dividiendo el numerador y el denominador entre dos, y obtenemos 2/5.

El resultado lo sumamos a la parte entera, lo que nos da que Rafael corrió 14.4 kilómetros. Ahora, ve lo que hace Mónica, que corre 0.8 vueltas al circuito.

El resultado lo puedes sumar cuatro veces, incluso, puedes tomar el resultado de 2/5 y lo duplicas. Lo cual te da un equivalente de 4.8 kilómetros.

Por último quiero comparar lo que sucede cuando repartimos un objeto porque lo podemos cortar en piezas, como una pieza circular de queso, con lo que acabamos de trabajar con la distancia recorrida en un circuito. El pedazo de queso generalmente lo asociamos con la unidad. Si lo cortamos en pedazos iguales, ya tenemos fracciones propias, y el denominador nos indica los pedazos en que lo hemos cortado.

Muchas veces, no nos preocupamos en relacionar el queso completo ni los pedacitos en que lo cortamos con otras cantidades que no sean las fracciones que nos indican en cuántos trozos los cortamos y con cuántos de esos trozos nos quedamos o cuántos de esos trozos repartimos.

La unidad, que es el recorrido total, lo relacionamos con una distancia específica, y cada pedazo que tomemos, representa una parte o una repetición de esa distancia.

APRENDE EN CASA: El Reto de Hoy:

Revisa y reflexiona las operaciones que realizaste este día.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – VALORES: ¿Cómo se manifiestan mis emociones?

Aprendizaje esperado: Reconoce las emociones básicas y cómo se manifiestan en su cuerpo.

Énfasis: Reconoce las emociones básicas y cómo se manifiestan en su cuerpo.

APRENDE EN CASA: ¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las emociones básicas y cómo se manifiestan en tu cuerpo.

¿Qué hacemos?

Identificarás las emociones básicas y cómo se manifiestan en tu cuerpo.

Conocerás las emociones básicas y sus manifestaciones en el cuerpo.

Para empezar, ¿Qué son las emociones?

Observa la siguiente cápsula.

Educación Emocional 2.

Recordemos un mundo controlado por las emociones.

AprendeEnCasa II. 6º Primaria. Educación Socioemocional. La balanza 12 de octubre 2020.

Veamos como el cuerpo reacciona ante las diferentes emociones.

AprendeEnCasa II. 1º Primaria. Educación Socioemocional. Estoy bien cuando… 12 de octubre 2020.

Todas las emociones son útiles, naturales y muy necesarias en la vida, son la manera en la que respondemos a las situaciones cotidianas y a las experiencias.

El miedo principalmente nos sirve para escapar eficazmente de cualquier peligro inminente, asegurando nuestra supervivencia.

El enojo nos prepara para defendernos.

La sorpresa es una emoción muy fugaz, y nos enlaza a otra emoción.

El asco es tu cuerpo rechazando algo tóxico para sí mismo.

La alegría regula el estrés y la ansiedad.

La tristeza ayuda recuperarnos de situaciones difíciles.

¿Ya tienes tu diario emocional?

Tenerlo, te ayudará a conocerte mejor y a que puedas tener un mejor balance y regulación de sus emociones.

El Reto de Hoy:

Apunta lo que pasa, lo que piensas y lo que sientes.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – ARTES: Recordar es volver a vivir: la ficción

Aprendizaje esperado: Reconoce que la combinación de cuerpo, espacio y tiempo puede utilizarse para trabajar los conceptos de realidad y ficción en el teatro.

Énfasis: Explora las capacidades expresivas del cuerpo para reconocerlo como una herramienta fundamental del actor y actriz.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás que la combinación de cuerpo, espacio y tiempo puede utilizarse para trabajar los conceptos de realidad y ficción en el teatro.

¿Qué hacemos?

Explorarás las capacidades expresivas del cuerpo para reconocerlo como una herramienta fundamental del actor y actriz.

Actividad 1

Observa el siguiente video.

¿Qué es la ficción?

La palabra ficción nace del latín fictus, el cual significa inventado, de una situación que no ocurre en la vida real. Ahora recuerda que las nociones de tiempo, espacio y cuerpo atraviesan cualquier representación ficticia, como lo es el teatro.

El espacio real, es el lugar donde los actores ejecutan la acción, puede ser un espacio abierto o cerrado, un edificio o bien un espacio alternativo, como un salón de clases, en tanto que el espacio ficticio es el lugar de ficción en donde ocurren las escenas, puede ser un castillo, una cueva rupestre o bien la superficie de la luna, pero qué te parece si para recordar mejor ves este video que lo sintetiza.

Espacio ficticio.

En una representación teatral transcurren dos tiempos: Real y ficticio, pero, ¿Qué te parece si mejor recordamos, mediante otro video? es un material que también sintetiza.

Tiempo ficticio.

Observa el siguiente video que sintetiza las nociones de cuerpo, tiempo, espacio y la creación de personajes.

Tiempo, espacio, cuerpo.

Alguien que trabajó mucho con el lenguaje corporal del actor fue el gran pedagogo y director teatral Konstantin Stanislavski.

Fue un actor y director ruso, que impuso nuevas formas de interpretación del arte en el teatro, buscaba que las actuaciones fueran más realistas y no tan artificiales.

Su método de actuación se convirtió en una técnica revolucionaria en el mundo entero, no solo en el teatro, sino en el cine.

Gracias a él, tenemos una frase para que el actor construya de manera creíble a su personaje, ya que, al decirla, el intérprete de inmediato modifica la actitud y postura en su cuerpo y en la voz: “El sí mágico”

Esta consigna es una de las grandes aportaciones de Stanislavski y es base para el descubrimiento e investigación dentro de la imaginación de cada actor con el trabajo de su cuerpo y voz en el momento de la construcción del personaje.

El “sí mágico” es una consiga ya empleada en nuestras clases, pero no lo habíamos conceptualizado con profundidad. El sí mágico, es una de las técnicas más importantes en el teatro, ya que permite a un actor ponerse en las circunstancias imaginarias del personaje.

En el teatro se juega con un sí condicional, ¿Qué pasaría si hiciera tal cosa?

Imagina que vas caminando en la calle y reaccionaras a la pregunta: ¿Qué pasaría si..?

Por ejemplo:

¿Qué pasaría si de repente comenzara a llover? ¿Qué pasaría si te estuviera persiguiendo un león enfurecido?¿Qué pasaría si llegaras empapado a tu casa y no tuvieras con que secarte?

También en las clases en los que usamos el sí mágico, fue cuando realizamos las clases de la sesión titulada “Estrenando ando” ahí jugamos a actuar “como si fuéramos niñas, ancianas o elegantes aztecas del mundo antiguo”.

Tenemos un video que nos ayudará a reafirmar con otros ejemplos este concepto.

Veamos como David Ortega va transformando su cuerpo a partir de que va trabajando un “Sí mágico”.

David Ortega.

El Reto de Hoy:

Escribe y realiza con tu familia 3 situaciones ficticias en las que la frase empieza con el sí mágico (“Como si”) (“Qué tal si”) comparte este ejercicio con tus compañeros y docentes.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.