Aprende en Casa II preguntas y respuestas 6° de primaria 17 de diciembre

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 17 de diciembre del programa Aprende en Casa 2 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del martes 17 de diciembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy martes 17 de diciembre.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: Protección de especies en peligro de extinción II

Aprendizaje esperado: Propone acciones para cuidar a los seres vivos al valorar las causas y consecuencias de su extinción en el pasado y en la actualidad.

Énfasis: Identificar las acciones a su alcance para cuidar a los seres vivos actuales.

¿Qué vamos a aprender?

Propondrás acciones para cuidar a los seres vivos valorando las causas y consecuencias de su extinción en el pasado y en la actualidad.

Identificarás las acciones a tu alcance para cuidar a los seres vivos.

Concluirás el recorrido por los procesos de extinción de los seres vivos en el pasado y en la actualidad.

En clases anteriores viste que los principales problemas que afectan a los seres vivos son: la destrucción del hábitat, la sobreexplotación, las especies invasoras, la contaminación y el cambio climático.

¿Qué hacemos?

Observa la siguiente imagen que muestra de manera muy concreta la situación en México.

Presta atención en lo que comunica la imagen: la primera columna enlista los tipos de ecosistemas y en las otras los efectos de las actividades humanas. El tamaño de los círculos representa la magnitud del cambio: alto, intermedio o bajo. El color rojo oscuro representa la situación actual y el azul la proyección a futuro. No todos los ecosistemas se ven afectados de la misma manera, pero la destrucción del hábitat y la sobreexplotación tienen un alto impacto. En la contaminación y el cambio climático, aparentemente no hay grandes efectos en la actualidad, pero si no se hace algo ahora, en el futuro sí representará un problema.

México tiene una gran variedad de plantas y animales endémicos, que solo encontramos aquí y que también debemos conservar. Los ajolotes son un ejemplo de ello.

Conoce algunos datos relacionados con las especies endémicas. En la siguiente imagen tenemos dos gráficas.

Se sabe que en el mundo se conocen alrededor de 1.8 millones de especies animales, vegetales y de microorganismos. Los grupos mejor conocidos son los vertebrados terrestres y las gráficas ilustran de manera comparativa la riqueza de especies de vertebrados en general, así como de los endémicos.

En lo que se refiere a mamíferos, representados por los segmentos de color cafe, en México habitan 535 especies, de las cuales 488 son terrestres y 47 marinas, nuestro país se encuentra detrás solamente de Indonesia y Brasil que cuentan con 667 y 578 especies, respectivamente. México posee el mayor número de especies de mamíferos marinos.

Con una superficie territorial 3.5 veces mayor que la de México, Australia posee 880 especies de reptiles, que están señaladas en segmentos en color verde claro, mientras que en nuestro territorio se han descrito 804 especies, por lo que México ocupa el segundo lugar en el número de especies de este grupo.

Ahora te mostramos una tabla que se refiere a las especies de mamíferos endémicos en México.

Observa que lo que más abunda son los peces, luego las aves y los reptiles. También hay muchas especies endémicas en cada grupo. Aplica tus conocimientos de matemáticas para analizar los datos, por ejemplo:

Si en México hay 1096 especies de aves y eso lo consideramos el 100%, entonces podemos saber qué porcentaje representan las 125 especies endémicas.

125 x 100 = 12500

12500 / 1906 = 6.5%

Calcula los otros porcentajes considerando los datos de México y del mundo para comparar nuestra riqueza de especies endémicas.

Observa el siguiente video con un breve ejemplo de conservación de una especie en riesgo: la guacamaya roja.

Animales Mexicanos en peligro

Algo nuevo que menciona el video es que algunas acciones de conservación se dirigen a alguna especie en particular, pero también están pensadas para beneficiar a otras, es decir, si se protege una especie, se protegen más. Aunque sea costoso, es conveniente llevarlo a cabo. Ese es el caso del lobo mexicano.

Todos los esfuerzos son importantes en el cuidado de las especies y sobre todo con las que son propias de nuestro país y están en peligro de extinción. Ya vimos el caso de un ave y un mamífero terrestre, ahora le toca el turno a un anfibio.

Observa el siguiente video.

Especies en peligro de extinción: ¿Estamos a tiempo? del minuto 7:28 a 10:30

Este caso es muy interesante porque la protección de una especie se puede hacer de manera integral mediante las chinampas de Xochimilco. Además se trabaja con la gente con una visión de sustentabilidad, para preservar el hábitat y sus especies.

El último ejemplo corresponde a un mamífero marino que recientemente ha recibido mucha atención porque está gravemente amenazado, se encuentra en peligro de extinción. Se trata de la vaquita marina.

Continúa viendo el video.

Especies en peligro de extinción: ¿Estamos a tiempo? del minuto 13:21 a 16:44

Para terminar, te compartimoss algunas recomendaciones para ayudar a cuidar nuestra biodiversidad.

El Reto de Hoy:

Integra lo que has aprendido no solo en Ciencias Naturales, sino en otras asignaturas. Éstas son algunas ideas, pero puedes hacer algo diferente.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más.

¡Buen trabajo!

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Las fiestas tradicionales de mi pueblo

Aprendizaje esperado: Registrar los textos narrativos recopilados de fuentes orales. Escribe un texto narrativo de la tradición oral de su pueblo de forma autónoma en formato predeterminado.

Énfasis: Desarrollar sus habilidades de escritura en su lengua originaria.

¿Qué vamos a aprender?

Registrarás los textos narrativos recopilados de fuentes orales y escribirás un texto narrativo de la tradición oral de tu pueblo de forma autónoma en formato predeterminado.

Desarrollarás tus habilidades de escritura en tu lengua originaria.

El día de hoy vamos a mejorar nuestras habilidades de expresión escrita, a través del registro de cuáles y cómo se realizan las fiestas tradicionales de nuestro pueblo.

Mediante la escritura conoceremos la importancia de llevar a cabo estas prácticas culturales que forman parte de nuestra identidad.

Xib ach io’m machia’ na ach chu u’ana’. Ua’na’ jich gu piestas na jai’ch mi jich pue’mblo am na j+’k jai’ch gio na jax ja’k xi chu jum buada’. Machia’ jich na jaxkuba’ jum a’ na ach tu piestatda’ na gu’ dhi’ bhaan jix maat+’ na ach jir pai´kam gio na ach chu dan.

¡Es muy importante llevar a cabo las fiestas tradicionales de nuestros pueblos! porque son parte de nuestra cultura que nos identifica y nos ayuda a que estemos bien espiritualmente y además nos recrea.

Jir am na ach jix matka’ na jax chu’m gio na jax ja’k jum bua gu piestas jich pue’mblos am. Na gu’ dhi’ bhaan jix maat+’ na ach jir pai’kam, na ach jax ja’k tu dan gio na ach k+’n jix bhai’ jich chaatka’.

¿Qué hacemos?

En las comunidades indígenas, las fiestas o celebraciones se organizan de manera colectiva con la participación de hombres y mujeres en diferentes actividades. Por ejemplo, se forman grupos de danza, se organizan grupos de mujeres para la elaboración de platillos y limpieza de toda la comunidad, los jóvenes, hombres y mujeres, adornan los espacios públicos, y las niñas y los niños se integran en grupos de danza o musicales.

¿Cuáles fiestas tradicionales se celebran en tu pueblo?

¿Por qué son importantes?

¿Cuáles son las principales actividades?

¿Cómo participan las niñas y los niños?

¿Qué pasaría si no existieran las fiestas tradicionales de los pueblos?

En las celebraciones tradicionales en donde se fortalece la convivencia comunitaria y familiar, y todas las actividades se realizan con respeto y solemnidad. Es en estas fiestas en donde se escuchan y transmiten las narraciones de la tradición oral.

La participación de los niños está presente en estas celebraciones. Aprenden por medio de la experiencia, a veces de manera más libre y otras veces observando y poniendo atención a las palabras de los mayores.

Actividad 1

Aprende en Casa

Para continuar vamos a hacer un listado de las fiestas tradicionales del pueblo.

Tu daasa’ jich, jich u’uan am na j+’k jaich gu piestas jich pue’mblo am.

Escoge una fiesta tradicional en la que hayas participado y luego has un texto de una cuartilla en donde se identifique el inicio, desarrollo y final.

Tu ua’na’ jich ma’n cuartilla, ji aagat ma’n gu piesta gui’ na ach jix bhai’ jix matka’ na jax ja’k tu jum buada’, na gu’ jum a’ na jix maat+’ka’ na jax ja’k bhai’ jim t+bgat, na jax ja’k xi chu jum buidha’ gio na jax ja’k jum t+tmo.

Al terminar vuelvan a leer su texto y has las correcciones de escritura pertinentes.

Na ach pai´ t++mo’ jiñkoidhai jich jix bhai’ na ach ba’ jix bhai’ ua’na’ no’ pai’ cham jir am.

Un ejemplo de las fiestas tradicionales es el Mitote o xiotalh.

Son ceremonias de tradición prehispánica que aglutinan un calendario relacionado con los cambios de las estaciones de lluvias y secas, el cultivo del maíz, la reproducción del sistema de autoridades y los procesos de iniciación, como el paso de la infancia a la edad adulta.

Los mitotes o xiotalh se organizan en el ámbito de organización comunitaria como en el familiar. Los xiotalh se realizan en plazas circulares al aire libre llamadas n+i’kartam, lugar para bailar o patios. El patio donde se realizan los xiotalh comunitarios se conoce como patio mayor, patio comunal, mui’kartam o jich’ontam, mientras que los patios familiares se conocen como patios chicos o hulich n+i’kar tam

En casi todas las comunidades se celebran tres xiotalh al año. La celebración de todos lleva implícita la obtención de buena salud y buena fortuna en las actividades agrícolas en general.

En enero se celebra el primer xiotalh, pocos días después del Año Nuevo, y corresponde al cambio de autoridades del gobierno tradicional y a la bendición de la semilla.

En Santa María de Ocotán se llama Oidha’tam Xiotalh —mitote de año nuevo— y en otras comunidades, como en Santiago Teneraca, recibe el nombre de Jaak Xiotalh o mitote del esquite (pues en él se tuesta maíz).

Actividad 2

Pídele a mamá, papá o a tus abuelitos que te ayuden a revisar el texto que elaboraste y así podrás enriquecer con sus conocimientos y experiencias tu trabajo. Pídeles que te cuenten algún relato (leyenda, cuento) relacionado con las celebraciones o fiestas de tu comunidad o que te cuenten si cuando ellos eran niños se celebraban de la misma manera o si algo ha cambiado.

Ilustra tu texto con los personajes representativos.

Abhaartuda’ jich dhi’ na achich tu ua’na, mi tu juupsa’ jich na tu’mi jum a’ga.

El Reto de Hoy:

Comparte tu texto con un compañero (a) de grupo para que puedan compartir sus formas de participación en las fiestas o celebraciones tradicionales.

Mu jooxidha’ jich dhi jich u’ana’, ma’n gu jich jupabkam alhii,na jiñkoidha ji jich palhbuidha na jix bhai’ ua’ñixka’ gio na xi jum kaimaka’.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – GEOGRAFÍA: Consecuencias de la migración en el mundo

Aprendizaje esperado: Reconoce las principales rutas de migración en el mundo y sus consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas.

Énfasis: Identifica las consecuencias económicas y políticas de la migración en el mundo.

¿Qué vamos a aprender?

Aprende en Casa

Reconocerás las principales rutas de migración en el mundo y sus consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas.

Identificarás las consecuencias económicas y políticas de la migración en el mundo.

Continuarás con el tema de los movimientos migratorios; las implicaciones que tienen para sus países de origen y para los países receptores.

¿Qué hacemos?

Ya conoces diferentes aspectos del tema como los principales flujos migratorios del mundo, los países receptores y expulsores de migrantes y distintos ejemplos de las causas y consecuencias de la migración.

Asimismo, sobre las dificultades por las que pasan algunos inmigrantes en su proceso de integración a los lugares donde llegan, pues sufren discriminación y xenofobia; en contraparte, identificaste que hay lugares donde la población tiene una actitud de respeto con los inmigrantes.

Los migrantes preservan sus costumbres, tradiciones, lenguaje, religión y otros elementos propios de su cultura y, al mezclarse con los propios de los lugares que los reciben, sucede el sincretismo.

Actividad 1

Observa el siguiente video para recordar algunos aspectos de la migración.

Jóvenes migrantes.

¿Identificaste alguna consecuencia económica o política de la migración?

En los países receptores, los inmigrantes contribuyen a mejorar la economía en la mayoría de los casos, toman los empleos que la población local no quiere desempeñar y consumen tanto productos como servicios que favorecen la economía.

Muchos migran por mejorar las condiciones de vida de sus familias en sus países de origen, el dinero que envían es conocido como “remesas” y, como en el caso de México, representa un ingreso muy importante para la economía del país.

Cuando la gente joven emigra, se pierde población económicamente activa y la productividad en esas localidades o municipios se ve afectada.

Sin embargo, una vez que se establecen en otro país y envían remesas activan la economía local, las familias que reciben el dinero tienen la posibilidad de gastar e invertir en su localidad, lo que también beneficia a la economía nacional.

Según informes oficiales, de enero a septiembre ingresaron al país treinta mil millones de dólares por este concepto, cifra que, por ejemplo, superalos ingresos porel intercambio comercial que tiene México a nivel mundial.

Actividad 2

Aprende en Casa

Lee la nota informativa de la página 38 del Cuaderno de Actividades. https://libros.conaliteg.gob.mx/20/Z7778.htm#page/38

¿Qué tipo de consecuencia identificas en el texto?

Entre las consecuencias políticas de la migración se encuentran los acuerdos migratorios, las políticas restrictivas para el flujo de migrantes y la violación de los derechos humanos, entre otras. Mientras se resuelve la situación de los migrantes y de quienes solicitan refugio o asilo político, es importante vigilar que no se violenten sus derechos humanos.

Migrar con fines de estudio es completamente legal, los países receptores entregan visa de estudiante a quienes se trasladan a su territorio con ese fin y han cumplido con los requisitos académicos y administrativos. La mayoría de las veces pueden estudiar en otros países gracias a la obtención de becas.

Tras concluir sus estudios, muchos no regresan pues encuentran mejores oportunidades y condiciones de vida en el país receptor.

Con ello, el país de origen pierde la oportunidad de contar con mano de obra calificada o profesionistas que se incorporen a la fuerza laboral.

Generalmente son trabajos de baja remuneración y calificación, mismos que suelen ser rechazados por la población de origen.

La mayoría se emplea en actividades relacionadas con la preparación de alimentos, mantenimiento y limpieza de edificios, de casas, mano de obra en la producción, construcción, reparación, transportistas y jornaleros agrícolas.

Muchos gobiernos de los países receptores argumentan que los migrantes representan un cargo extra para los programas públicos de asistencia social, pues deben brindar educación a los hijos, o servicios de salud.

En los últimos años, se observa que mujeres, niños y adolescentes se han incorporado en estos movimientos migratorios y no siempre en busca de trabajo, también buscan seguridad, ya que en algunos países el crimen organizado o los conflictos bélicos, entre otras problemáticas, complican la supervivencia, por eso familias completas emigran o solicitan refugio.

En ocasiones se conforman grupos de inmigrantes, para protegerse de alguna manera, estos no son tan grandes como las caravanas que hemos visto ingresar a nuestro país.

El Reto de Hoy:

Investiga cuáles son los derechos de los migrantes.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Por 10, por 100 y por 1000

Aprendizaje esperado: Construcción de reglas prácticas para multiplicar rápidamente por 10, 100, 1 000, etcétera.

Énfasis: Identificar reglas prácticas para multiplicar rápidamente por 10, 100 y 1 000.

¿Qué vamos a aprender?

Construirás reglas prácticas para multiplicar rápidamente por 10, 100, 1 000, etcétera.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Desafíos Matemáticos de 6º se explica el tema a partir de la página 50.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/50

¿Qué hacemos?

Descubrirás formas de multiplicar rápidamente números naturales por múltiplos de 10, de 100, de 1000 y otros más.

Lo importante de una regla en matemáticas es saber cuál es su justificación y qué otras implicaciones puede tener.

Comencemos a realizar la primera parte de las actividades del desafío 27, que se llama “Por 10, por 100 y por 1000”, que está en las páginas 51 y 52 de tu libro de Desafíos matemáticos.

Lee la consigna y las preguntas de la página 50 y realiza las operaciones por medio del cálculo mental, lo más rápido que puedas.

Revisa con tu calculadora que estén correctos tus resultados.

Ahora, ve la pregunta que sigue. ¿Qué relación encuentras entre los resultados y el primer factor de cada operación? piensa y anota la respuesta en tu cuaderno.

Lee la segunda pregunta y al final comenta con tu familia las posibles respuestas que hayas anotado. Escribe una conclusión relacionada con lo que observaste en tus resultados.

Ahora, comienza con el punto dos de esta consigna, en la página 51. Lee desde el planteamiento del punto 2, hasta los incisos a, b y c.

Observa tus respuestas y anota cuáles de los números mencionados, son resultado de una multiplicación de otro número por cien. Es importante resaltar que se debe tratar de un número natural por cien, sin recurrir a fracciones ni decimales.

Revisa tus números elegidos. Ahora, por cada respuesta que diste, anota en qué operación pensaste y la efectúas con la calculadora o a mano.

Comienza con la actividad 3 y revisa que no te hayas equivocado.

Redacta tu propia regla que te sirva para resolver rápidamente multiplicaciones por 10, 100 o 1 000.

Regresemos a las preguntas anteriores. Observa en el número 1, inciso b, ¿Qué relación encuentras entre los resultados y el primer factor de cada operación?

Ahora, fácilmente puedes escribir cuál puede ser la conclusión que te piden en el inciso c.

Pasemos al punto número 2 al inciso c, que también pide una conclusión sobre los resultados.

Escribe la regla general que usaste para el punto 4.

Observa el siguiente video.

Multiplicando 4 dígitos por 1 dígito con una cuadrícula.

Lo más importante al aprender las matemáticas consiste en buscar tus propios caminos, revisar tus resultados y reflexionar sobre ellos, para descubrir cuáles son las reglas secretas que las hacen funcionar. Realmente pueden ser tan divertidas e interesantes como cualquier rompecabezas, acertijo o juego de mesa que te guste.

El Reto de Hoy:

Reflexiona sobre la utilidad que te proporcionan las matemáticas, para que la veas como una materia fácil de resolver.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.