Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 20 de enero

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del miércoles 20 de enero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del miércoles 20 de enero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy miércoles 20 de enero.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: ¿Qué tan lejos queda?

Aprendizaje esperado: Calcula distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro en un mapa.

Énfasis: Interpretar la escala gráfica y la escala numérica de un mapa para calcular distancias reales.

¿Qué vamos a aprender?

Calcularás distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro en un mapa.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Desafíos Matemáticos de 6º, se explica el tema a partir de la página 34.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/34

¿Qué hacemos?

En semanas anteriores dedicamos varias sesiones al uso de escalas gráficas y de escalas numéricas en los mapas para calcular las distancias reales entre algunos lugares representados en ellos.

Aunque la distancia que calculamos siempre fue en línea recta, sin considerar las subidas y bajadas del terreno, las vueltas de la carretera, o si había que dar algún rodeo para evitar un obstáculo.

Por ejemplo, no es lo mismo hacer el recorrido entre la ciudad de Oaxaca y Bahías de Huatulco, en el que tienes que atravesar la sierra y bajar desde los 1557 metros de altitud hasta el nivel del mar, que viajar desde Mérida, Yucatán, hasta Cancún, Quintana Roo, en una carretera que va casi en línea recta y siempre cerca del nivel del mar. El tiempo de recorrido es muy parecido, aunque la distancia recta de Mérida a Cancún es casi el doble que la de Oaxaca a Huatulco.

¿Cuál es la utilidad de aprender a calcular estas distancias?

Calcular distancias, te da dos beneficios.

En la vida práctica, a través de la consulta de un mapa podemos tener una idea de la distancia entre dos lugares y los obstáculos entre ellos, aunque luego nos enteremos bien del camino a seguir.

Aprendes a interpretar y a utilizar mejor los mapas; de paso, comienzas a reflexionar sobre las relaciones de proporcionalidad en Matemáticas.

Para repasar el uso de las escalas de los mapas, estimarás la distancia entre algunas ciudades de nuestro país. Para esto, trabajarás sobre el mapa de México, el cual lo puedes tomar de la página del INEGI: http://cuentame.inegi.org.mx/

También puedes utilizar el mapa que se encuentra en la página 76 del Atlas de México. Cuarto grado.

Presta mucha atención al realizar tus cálculos, ya que en el mapa del INEGI, la escala está determinada para cada 125 kilómetros, mientras que en el mapa del Atlas de México, la escala está determinada para cada 120 kilómetros.

Conviene que localices las notas y cuentas que escribiste cuando trabajaste con los desafíos 17 y 18 de tu libro, porque también pueden ser de utilidad.

En la segunda parte de la sesión, repasarás el uso de la escala numérica, calculando distancias entre las localidades mostradas también en el Atlas de México. Cuarto grado. Puedes utilizar otros mapas, de tu libro de texto o su cuaderno de trabajo de Geografía o de otras fuentes, siempre que incluyan las escalas gráficas y numéricas.

En nuestro país existen muchas historias de personas que salen de sus comunidades para ir a trabajar o a estudiar a los Estados Unidos de América.

Algunos migrantes salen del estado de Michoacán y se dirigen a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde está uno de los puentes aduanales por el que mucha gente cruza la frontera todos los días. ¿Qué te parece si utilizamos el mapa del Atlas de México, para calcular la distancia entre Morelia, Michoacán y Ciudad Juárez, Chihuahua?

Usa la escala gráfica como patrón de comparación para estimar la distancia entre Morelia, Michoacán y Ciudad Juárez, Chihuahua: Traza una recta entre ambas ciudades y usa el compás con la medida de la escala gráfica para ver cuántas veces cabe y eso cuántos kilómetros suma. Llegaras a un resultado aproximado de 1440 kilómetros.

Es una distancia larga, y a ella se suman los kilómetros que atraviesan para llegar a su lugar de destino en Estados Unidos. ¡Imagínate todo lo que recorren los que van hasta Chicago, Ilinois, que está cerca de la frontera con Canadá! aunque allá la distancia la miden en millas.

Te propongo que calcules otra distancia. ¿A dónde te gustaría ir de vacaciones en un futuro próximo en el que haya pasado la pandemia?

Ve la distancia que separa tu Ciudad de origen a tu destino vacacional.

Por ejemplo quieres visitar a un familiar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Primero veras la distancia que separa la Ciudad de México de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Calcularas la distancia tomando la medida en centímetros de la escala gráfica del mapa de México que tomamos de la página del INEGI dedicada a difundir información para niños y jóvenes; después, mide también en centímetros la distancia entre la Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez; establece la equivalencia mediante una regla de tres; al final, haces la conversión de la medida encontrada en centímetros a kilómetros. Llegas a un resultado aproximado de 703 kilómetros.

Como recordarás, esta equivalencia entre centímetros del mapa y kilómetros representados nos debe ayudar a obtener resultados similares. Te propongo que calculemos la distancia entre Mérida, Yucatán, y Ciudad Victoria, Tamaulipas, a partir de lo que midamos en ambos mapas.

Mide las distancias en ambos mapas y realiza el cálculo de la distancia real con los factores de conversión definidos previamente. Evalúa el nivel de coincidencia o discrepancia entre ambas estimaciones.

Repasemos rápidamente el uso de la escala numérica. Para esto, utiliza los mapas del Atlas de México., La escala numérica sólo es de utilidad cuando se utiliza el mapa en su tamaño original, por lo que no podemos hacer ampliaciones ni reducciones del mismo. Cualquier cambio en el tamaño altera la escala numérica.

Calcula la distancia entre dos localidades o estados de tu interés.

Realiza la medición en centímetros entre ambas localidades y calcula la distancia aplicando directamente la escala numérica; llega al resultado en centímetros; finalmente, has la equivalencia entre la distancia expresada en centímetros y en kilómetros.

¿Qué te parece si ahora seguimos un método un poco distinto? comienza por calcular la equivalencia entre centímetros y kilómetros con base en la escala numérica, y luego tomas la medida para aplicar el factor de conversión.

Todos reconocemos un mapa de México, aunque venga en una representación distinta. Hay mapas grandes, pequeños, con colores distintos, en los que se resaltan diferentes contenidos informativos: producción económica, clima, vegetación, cultura y lengua de sus habitantes, etcétera. ¿Por qué crees que siempre podemos reconocer el mapa de México?

Porque todos los mapas de México tienen la misma forma: al noroeste está la península de Baja California; al sureste está la península de Yucatán; la costa entre Tamaulipas y Yucatán hace una curva que da forma al Golfo de México. En todos los mapas de México encontramos esas características que lo hacen identificable.

La relación entre las posiciones y las distancias entre los lugares es la misma de un mapa a otro. Esto tiene que ver con una relación numérica que es muy importante en Matemáticas, la proporcionalidad. Esta relación numérica es la que se expresa con la reglita de la escala gráfica y con las cifras de la escala numérica. Como hemos mencionado, sobre las relaciones de proporcionalidad y su importancia seguirás aprendiendo a lo largo de la educación básica y más adelante, además de que siempre será importante en la vida diaria.

Mide distancias entre lugares en los mapas que tengas a la mano y calcula las distancias reales usando la escala gráfica o la escala numérica.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

APRENDE EN CASA – CIVISMO: Respeto las libertades y rechazo la discriminación

Aprendizaje esperado: Valora el ejercicio de libertades de expresión, conciencia, asociación y respeta el ejercicio de las libertades de otras personas, en el marco del respeto a la dignidad y los derechos humanos.

– Actúa con autonomía y asume responsabilidades derivadas del ejercicio de su libertad en actividades familiares, escolares y comunitarias.

– Establece relaciones de respeto e igualdad entre personas de distintas culturas y rechaza participar en actos o manifestaciones de discriminación o que generen violencia.

Énfasis: Identifica y analiza situaciones en las que ejerce su libertad de expresión, asociación y conciencia, y la importancia de que otras personas la respeten.

– Analiza situaciones en las que no se respetan las libertades de niñas y niños, y la importancia de exigir que se respeten.

– Analiza el ejercicio de las libertades con autonomía y responsabilidad en el ámbito familiar y comunitario.

– Analiza las consecuencias de la discriminación en la dignidad y derechos humanos de personas o grupos de distintas culturas.

¿Qué vamos a aprender?

Valorarás el ejercicio de libertades de expresión, conciencia, asociación y respetarás el ejercicio de las libertades de otras personas, en el marco de la dignidad y los derechos humanos.

¿Recordarás el tema de las libertades?

¿Qué hacemos?

Identificarás y analizarás situaciones en las que ejerces tu libertad de expresión, asociación y conciencia, y la importancia de que otras personas la respeten.

¿Se acuerdan del tema que hablaba de las libertades?, si no es asi veremos el siguiente video.

Tenemos libertad.

Del minuto 6:03 al 7:38

¿Recordaste?, ese día formamos en grande la palabra LIBERTADES y platicamos acerca de ellas.

Así es, y para recordar algunas de ellas, vamos a ver unas imágenes, a ver si pueden deducir de qué libertad se trata cada una.

Libertad de expresión. Derecho a la privacidad. Libertad de acceso a la información. Libertad de asociación y reunión.

Recuerda que las libertades se pueden ejercer de manera individual o colectiva.

De manera individual ejercemos: Libertad de pensamiento, Libertad de opinión y de expresión, Libertad de circulación y Libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión.

Y de forma colectiva ejercemos: Libertad de asociación, Libertad sindical, Libertad de reunión pacífica y Libertad de manifestación.

Para continuar con nuestro repaso, ¿Te acuerdas de Frisco? ¿Te parece ver un resumen? Observa el siguiente video.

Frisco con F de Fuego.

¿Cuál es la Libertad que se está vulnerando?

La libertad de convicción ética, conciencia y religión, garantizada en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esta situación vimos el planteamiento, el problema y la solución.

¿Qué implica respetar la libertad de expresión de otras personas?

Que no tenemos por qué estar de acuerdo con la otra persona, pero que debemos entender que cada persona puede pensar distinto y debemos respetar sus ideas y creencias.

Siempre y cuando las expresiones no perjudiquen a nadie más, en su dignidad e integridad.

¿Por qué es importante respetar las creencias de otras personas?

Al igual que con la Libertad de expresión, cada persona es libre de tener creencias o no tenerlas, pero debe considerar que sus creencias o las de los demás no deben dañar la dignidad e integridad de las personas que le rodean, aunque no compartan la misma forma de pensar.

Exacto, se toca un tema importante. Nunca se debe aceptar o justificar el daño a la dignidad o integridad de una persona en nombre de alguna creencia o por no tener la misma forma de pensar.

Para ejercer tu libertad es necesario hacerlo con autonomía y responsabilidad, pensando en el bien común.

Por último, recuerda lo que viste en las últimas clases acerca de la discriminación, ¿Por qué motivos se puede discriminar a una persona? escribe en tu cuaderno.

Por su origen étnico o nacionalidad.

Por su sexo, su edad o alguna condición de discapacidad.

Por su condición social o económica o su condición de salud.

Por su embarazo, sus preferencias sexuales o su estado civil.

Por su lengua materna, su religión o simplemente por sus opiniones.

A manera de conclusión:

Es muy importante contar con información, ya sea de nuestros derechos y libertades, de nuestras responsabilidades o de los motivos por los cuáles podríamos llegar a ser discriminados. Y esta información tenerla muy presente.

Debemos siempre ser conscientes del momento en el que se puedan vulnerar nuestras libertades, violar algún derecho o ser víctimas de discriminación, y hacer lo posible por evitarlo, haciéndonos a un lado, platicándolo con un adulto al que confiemos o denunciando estos hechos con las autoridades o instancias correspondientes.

Debemos siempre mostrar empatía con los demás y recordar cuál es nuestra frase favorita.

El respeto al derecho ajeno es la paz.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

APRENDE EN CASA – ARTES: Recordar es volver a vivir: el movimiento

Aprendizaje esperado: Reconoce movimientos y sonidos de personas reales de personas, animales y cosas y los reinterpreta utilizando la ficción.

Énfasis: Explora las calidades del movimiento para la creación de personajes.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás movimientos y sonidos de personas reales de personas, animales y cosas y los reinterpretarás utilizando la ficción.

¿Qué hacemos?

Estas fotos nos hacen vivir nuevamente nuestros aprendizajes esperados.

Fotos. (Recordando el movimiento).

Al observar estas fotografías, podemos recordar lo importante qué es el movimiento y en todas las posibilidades que tiene nuestro cuerpo para ejecutarlo, justo cómo lo vimos aquella ocasión con nuestro aprendizaje esperado.

Podemos: “Reconocer movimientos y sonidos de personas reales, animales y cosas y los reinterpretamos utilizando la ficción”.

Exploraramos las calidades del movimiento para la creación de personajes.

Recuerda, que el movimiento es la capacidad que tienen todos los cuerpos para desplazarse a través del espacio y el tiempo. Todos los movimientos tienen cualidades.

Las cualidades de movimiento están siempre relacionadas con el espacio y el tiempo. Por ejemplo, de acuerdo con la cantidad de ESPACIO que recorre un cuerpo, tenemos movimientos directos e indirectos.

¿Te parece si jugamos con la ficción, y así recordamos con un breve ejemplo en qué consiste el movimiento directo y el indirecto?

¡Vamos a jugar!

JUEGOS

Juega a moverte como mosca. (Para explorar el movimiento indirecto).

Juega a moverte como soldados. (Para explorar movimientos directos).

Observa el siguiente video para recordar otra calidad de movimiento, que tiene que ver más con la cantidad de TIEMPO.

Movimientos rápidos y lentos.

Cuando nuestra atención está puesta en la cantidad de ENERGÍA O ESFUERZO a utilizar, entonces tenemos movimientos fuertes o suaves, pero, para tener más claro el concepto, veamos el siguiente video.

Movimientos suaves y fuertes.

Para que te quede más claro. ¿Te parece que hagamos un juego?

Ahora juega a ser un globo que se infla (Para representar el movimiento suave).

Y luego globos se desinflan (Para representar al movimiento fuerte).

Recuerda que el FLUJO, es decir, la cantidad de tiempo en que recorre el cuerpo un espacio en una misma dirección, manteniendo la misma cantidad de esfuerzo, nos da como resultado movimientos libres y controlados. Y para que lo comprendas mejor, mira el siguiente video.

Movimientos libres y controlados.

Te invito a que sigas jugando.

JUEGO

LOS ROBOTS Y MUÑECOS DE TRAPO

Juega a ser robots (Movimiento controlado).

Después juega a ser muñeco de trapo (Movimiento libre).

El juego es una gran herramienta para el aprendizaje, te invito a que veas el siguiente video, que habla del cuerpo y de su expresión en los actores.

Lo que expresa el cuerpo de los actores.

¿Has notado todo lo que expresa tu cuerpo sin necesidad de hablar?

Ahora hablaremos de un actor y director que se basaba en el movimiento para construir una forma de actuación muy sencilla.

Mijaíl Chéjov quien nació en Petersburgo un 29 de agosto de 1891, ofreció una forma de actuación muy sencilla, basada en el movimiento. Propuso una serie de formas para moverse que propiciaban que el alumno pudiera transformar su cuerpo de inmediato, brindando así una forma divertida e interesante en la construcción del personaje. ¿Sabes? es una forma accesible para cualquier edad.

Con pequeños ejercicio ejemplificamos esta técnica de actuación.

Retorcido (Un cocinero enojado).

Aleteado (Un oficinista nervioso).

Exprimido (Una doctora agotada).

Rebotado (Un niño alegre).

Flotado (Una mujer o un hombre enamorados).

Volado (Una profesionista ilusionada).

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Análisis de un texto

Aprendizaje esperado: Lee, relee y analiza un texto.

Énfasis: Reflexionar sobre algunas estrategias útiles para analizar un texto: Lectura, relectura, identificación de palabras desconocidas, redacción de preguntas para el análisis de un texto y elaboración de conclusiones.

¿Qué vamos a aprender?

Leerás y analizarás un texto.

¿Qué hacemos?

El propósito de esta sesión es que reflexiones en torno a algunas estrategias útiles para analizar un texto; en particular me refiero a la lectura, relectura, identificación de palabras desconocidas, redacción de preguntas para el análisis y elaboración de conclusiones.

Comencemos por comprender qué es un análisis.

“Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición”.

“Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito”.

Diccionario de Lengua Española de la Real Academia Española.

Tal como lo indican estas dos acepciones, el análisis de un texto implica, a muy grandes rasgos, el estudio detallado de un texto, esto con el objetivo de comprenderlo de forma más profunda y clara.

Como observas, una cosa es opinar libremente sobre un texto u otra clase de obra y otra cosa muy diferente es analizar un texto.

Cuando se expresa una opinión libre se puede decir lo que sea; sin embargo, cuando analizamos un texto, todo lo que digamos debe sustentarse en el texto.

Existen múltiples formas de analizar un texto y en esta sesión emplearemos algunas estrategias sencillas para hacerlo.

Lo más importante es que leas el texto varias veces, aunque quizá nunca te hayas dado cuenta, cada vez que relees un texto, tu lectura es diferente, lo que va enriqueciendo tu mirada.

A continuación, lee el cuento “Alta cocina”, pon mucha atención y piensa en lo siguiente:

¿Sobre qué trata el cuento?

¿Quién es el protagonista y quién el antagonista? ¿Cuáles son sus características?

1. Alta cocina de Amparo Dávila.

Alta cocina.

Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas vuelvo a escuchar sus gritos. Aquellos gritos que se me pegaban a la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos, unas pequeñas cuentas negras que se les sallan de las órbitas cuando se estaban cociendo.

Nacían en tiempo de lluvia, en las huertas. Escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos, o entre la hierba húmeda. De allí los arrancaban para venderlos, y los vendían bien caros. A tres por cinco centavos regularmente y, cuando había muchos, a quince centavos la docena.

En mi casa se compraban dos pesos cada semana, por ser el platillo obligado de los domingos y, con más frecuencia, si había invitados a comer. Con este guiso mi familia agasajaba a las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. “No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio”, solía decir mi madre, llena de orgullo, cuando elogiaban el platillo.

Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés; la cuchara de madera muy oscurecida por el uso y a la cocinera, gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían, seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza, pero aun así los oía. Cuando despertaba, a medianoche, volvía a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos, o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser.

A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas. Cientos de ojos redondos y negros. Ojos brillantes, húmedos de llanto, que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y, me siguen aún, a todas partes.

Algunas veces me mandaron a comprarlos; yo siempre regresaba sin ellos asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena, yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo, ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa.

Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaba en un cajón con pasto y les daban una hierba rara qua ellos comían, al parecer con mucho agrado, y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos, los secaban y los metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal.

Cuando el agua se iba calentando empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas.

Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado.

Anota en tu cuaderno las palabras que no conoces.

¿Te acordabas del cuento? ¿Qué te pareció?

¿Tienes claro sobre qué trató el texto?

El texto comienza cuando el narrador, oye la lluvia, lo cual le hace evocar los chillidos y las miradas de unos seres, que se solían comer en casa de su familia con gran gusto; de hecho, ese era el platillo que le ofrecían a sus visitantes distinguidos.

El cuento describe el sufrimiento del narrador causado por el hecho de que los integrantes de su familia se comían a estos seres y, además, los preparaban con crueldad, pues, entre otras cosas, los hervían vivos. El final puede parecer un poco extraño, ya que la información proporcionada por el narrador es insuficiente para saber con certeza qué ocurrió.

Responde las siguientes preguntas apoyándote del texto.

¿Quién y cómo es el protagonista?

Recuerda que sobre el protagonista se sabe muy poco. Entre las cosas que sabemos es que es el narrador, pues es quien describe la historia que vivió, y lo narra desde su propia perspectiva y subjetividad. Sabemos que es el único miembro de su familia que se opone a esa costumbre gastronómica, que no se siente bien, y que vive un poco a contracorriente, además de eso, se tiene poca información concreta sobre él. Unos de los pocos datos es que se trata de un personaje masculino.

¿Quién y cómo es el antagonista?

El antagonista es más claro: se trata de su familia y de las personas que acostumbran a cocinar y comerse a esos seres indeterminados que: “Nacían en tiempos de lluvia, en las huertas. Escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos, o entre la hierba húmeda”.

¿Cuál es el conflicto principal del cuento?

El principal es que, “no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían, y me siguen aún, a todas partes”. Este hecho le provoca gran sufrimiento al narrador y ese es el centro de su discurso.

¿Cuál es el desenlace?

El cuento concluye con una frase ambigua, muy sugerente, que permite múltiples interpretaciones y que le da mayor fuerza y efectividad a la narración: “Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado”.

Presta mucha atención a las siguientes frases:

“Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas vuelvo a escuchar sus gritos”.

“[…] el cuarto del desván los oía chillar”.

“Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo este tiempo encerrado”.

“Aquellos gritos desgarradores no la conmovían, seguían atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto los oía chillar”.

“Nacían en tiempos de lluvia, en las huertas. Escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos, o entre la hierba húmeda”.

“[…] no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían, y me siguen aún, a todas partes”.

“Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado”.

Resulta difícil pensar que el protagonista, después del sufrimiento que le provocaba la preparación y la ingestión del platillo, haga referencia a que él lo comió y lo disfrutó.

¿Entonces qué fue lo que paladeó largamente? ¿A su familia, a quienes considerada crueles? ¿Actuó como una especie de vengador de los indefensos seres?

Posibles conclusiones:

El problema del protagonista surge cuando reconoce su pertenencia a su medio social, a su familia, y, por consiguiente, a su cultura, y no puede o no quiere identificarse con ella.

La tensión y la ruptura entre el protagonista y su medio social, que es su familia, surge a partir de que el primero hace conciencia de que una práctica cultural de suma importancia en su entorno es, para él, una expresión de crueldad y de sufrimiento, lo cual fortalece las incógnitas del final y la posibilidad de que los haya vengado.

También puedes plantear tus propias preguntas.

La variedad de cuestionamientos que puedes realizar es muy diversa. El objetivo es que interrogues libremente al texto, y no que sólo lo cuestiones para entender lo que dicen las palabras, sino también lo que callan.

Las estrategias del día de hoy te servirán para ampliar tu comprensión de cualquier clase de texto.

No existen interpretaciones únicas, pero, todas deben basarse en el texto.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

