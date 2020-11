Aprende en Casa: preguntas y respuestas 6° de primaria 27 de noviembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 27 de noviembre del programa Aprende en Casa 2 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del viernes 27 de noviembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy viernes 27 de noviembre.

APRENDE EN CASA –: ARTES

Viaje teatral por Latinoamérica

Aprendizaje esperado: Selecciona una obra teatral infantil o juvenil (escritores latinoamericanos) para presentarla ante público, como resultado de una investigación y debate colectivo sobre las características artísticas y expresivas de, al menos, tres escritores latinoamericanos.

Énfasis: Investiga tres dramaturgos latinoamericanos especializados en teatro para niños y adolescentes para la elección posterior de algún texto que potencie un proceso de escenificación.

¿Qué vamos a aprender?

Seleccionarás una obra teatral infantil o juvenil para presentarla ante público, como resultado de una investigación y debate colectivo sobre las características artísticas y expresivas de, al menos, tres escritores latinoamericanos.

Te presentaremos información y algunas actividades que te ayudarán a investigar tres dramaturgos latinoamericanos especializados en teatro para niños y adolescentes para un proceso de escenificación.

Hoy tendrás un programa muy especial hablando de algo muy importante en el teatro y en cualquier tipo de arte: La investigación.

La clase se dividirá en tres momentos. El primer momento consistirá en recordar: ¿Dónde está Latinoamérica?

¿Qué hacemos?

América Latina o Latinoamérica es un concepto étnico–geográfico, aparecido en el siglo XIX para identificar una región del continente americano que cuentan, en su mayoría, con un habla de lenguas derivadas del latín

Agrupa a países cuya lengua oficial es el español o el portugués (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).

El español y el portugués son los idiomas predominantes, quedando el francés como idioma de solo 3% de la población de la región. Derivado de la expresión se ha extendido el gentilicio «latino o latina» para hacer referencia a personas de cultura latinoamericana.

¡ Ahora ! ¡ Ubícate en el espacio !

Actividad 1

Juguemos a…..

¡Los Docentes nos comentan… !

¡Llegó el momento de concursar! ¡Por un pase directo al mundo del conocimiento y la indagación, deberás contestar las preguntas que las y los docentes han enviado!

1.- La maestra Consuelo de la Escuela Francisco I. Madero nos pregunta, ¿De dónde es originaria la música que escucharás a continuación?

Ubica en el mapa la respuesta.

2.- La maestra Ana Aidé de la Escuela Andrés Iduarte, les manda la siguiente pregunta: Mis alumnos tienen una duda, ¿De dónde es la Dramaturga: Ma. Clara Machado?

Ubica la respuesta en el mapa.

3.- La maestra Bernardita de la Escuela Revolución nos hace los siguientes cuestionamientos, ¿Jorge Díaz es un Dramaturgo? ¿Y de qué nacionalidad es?

Ubica la respuesta en el mapa.

4.- La maestra Araceli de la Escuela Gabriela Mistral nos comenta que ella conoce a un amigo dramaturgo de Venezuela que se llama Armando Carias.

Ubica la respuesta en el mapa.

5.- La maestra Mayra Guadalupe de la Escuela Club de Leones No. 6 nos da el siguiente dato: Sara Joffre y Cesar Vega Herrera son dramaturgos originarios de Perú.

Ubica la respuesta en el mapa.

6.- La profesora Alma directora de la escuela: Jesús Carlos Romero Villa, nos pide información de dramaturgos Argentinos.

El drama es un género literario caracterizado por la representación de acciones y situaciones humanas. A diferencia de otras expresiones literarias como el cuento y la novela, el género dramático se hizo con la finalidad de representarse para un público, ha sido concebido para su escenificación teatral, televisiva o cinematográfica.

Drama proviene del idioma griego y significa “hacer” o “actuar” o sea Acción. El Teatro es el arte de la acción, por eso a quienes les dan vida se les llama actores y a los escritores especializados en escribir obras de teatro se les llama “Dramaturgos”.

Un dramaturgo cuenta las historias con diálogos y acotaciones a través de sus personajes.

Los diálogos son los que el personaje va a decir y en las acotaciones hay información que no se dice pero, que sí se hace.

Observa el siguiente video sobre el teatro como género dramático y la diferencia con otros géneros literarios.

Surgimiento de los géneros en diferentes momentos de la historia.

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/surgimiento-generos-historia-del-teatro-1123.html

La investigación es la base para conocer, para la exploración y para experimentar cosas nuevas.

En la investigación formal, existen:

Las fuentes primarias: Contienen información nueva y original.

Son documentos con la información de primera mano: Libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, etc.

Las fuentes secundarias: Contienen información organizada y seria, pero basada en documentos primarios originales: Enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones.

Es momento de investigar en lecturas, en revistas; ya sea de forma física o por medios digitales.

El Reto de Hoy:

Investiga en diversas fuentes algunos dramaturgos latinoamericanos y sus obras.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA –: INGLÉS

We are lost!

Aprendizaje esperado: Describe el entorno inmediato como punto de referencia para desplazarse.

Énfasis: Explora descripciones del entorno inmediato para desplazarse.

¿Qué vamos a aprender?

Describirás el entorno inmediato como punto de referencia para desplazarse.

Te presentaremos información y algunos ejercicios que te ayudarán a explorar descripciones del entorno inmediato para desplazarse.

Continuarás con lo que aprendiste las dos clases anteriores. El inglés puede servirte para poder encontrar las cosas y los lugares.

¿Qué hacemos?

Te propongo un juego, es una canción, pero debes de usar varios movimientos de tu cuerpo.

Canta a capella, la canción puede durar lo que sea necesario, pero debe terminar con la frase: “If your happy and you know it, say hello!”

If your happy and you know it, clap your hands

Clap, clap

If your happy and you know it clap your hands

Clap clap

If your happy and you know it, then your face will surely show it

If your happy and you know it, clap your hands

Clap clap

If your happy and you know it, stomp your feet

Stomp, stomp

If your happy and you know it stomp your feet

Stomp, stomp

If your happy and you know it, then your face will surely show it

If your happy and you know it, stomp your feet

Stomp, stomp

If your happy and you know it, pat your head

Pat, pat

If your happy and you know it pat your head

Pat, pat

If your happy and you know it, then your face will surely show it

If your happy and you know it, pat your head

Pat, pat

If your happy and you know it, turn around!

Turn around!

Si eres feliz y lo sabes, aplaude

If your happy and you know it, clap your hands

Aplaudir

Clap, clap

Si eres feliz y lo sabes aplaude

If your happy and you know it clap your hands

Aplaudir

Clap clap

Si eres feliz y lo sabes, entonces tu rostro seguramente lo mostrará

If your happy and you know it, then your face will surely show it

Si eres feliz y lo sabes, aplaude

If your happy and you know it, clap your hands

Aplaudir

Clap clap

Si eres feliz y lo sabes, pisa fuerte

If your happy and you know it, stomp your feet

Stomp, stomp

Stomp, stomp

Si eres feliz y lo sabes pisa fuerte

If your happy and you know it stomp your feet

Stomp, stomp

Stomp, stomp

Si eres feliz y lo sabes, entonces tu rostro seguramente lo mostrará

If your happy and you know it, then your face will surely show it

Si eres feliz y lo sabes, pisa fuerte

If your happy and you know it, stomp your feet

Stomp, stomp

Stomp, stomp

Si eres feliz y lo sabes, acaricia tu cabeza

If your happy and you know it, pat your head

Pat, pat

Pat, pat

Si eres feliz y lo sabes, tómate la cabeza

If your happy and you know it pat your head

Pat, pat

Pat, pat

Si eres feliz y lo sabes, entonces tu rostro seguramente lo mostrará

If your happy and you know it, then your face will surely show it

Si eres feliz y lo sabes, acaricia tu cabeza

If your happy and you know it, pat your head

Pat, pat

Pat, pat

Si estás feliz y lo sabes, ¡date la vuelta!

If your happy and you know it, turn around!

¡Giro de vuelta!

Turn around!

¡Si estás feliz y lo sabes, date la vuelta!

If your happy and you know it turn around!

¡Giro de vuelta!

Turn around!

Si eres feliz y lo sabes, entonces tu rostro seguramente lo mostrará

If your happy and you know it, then your face will surely show it

Si estás feliz y lo sabes, ¡date la vuelta!

If your happy and you know it, turn around!

¡Giro de vuelta!

Turn around!

Si estás feliz y lo sabes, ¡saluda!

If your happy and you know it, say hello!

¡Hola!

Hello!

Si estás feliz y lo sabes, ¡saluda!

If your happy and you know it say hello!

¡Hola!

Hello!

Si eres feliz y lo sabes, entonces tu rostro seguramente lo mostrará

If your happy and you know it, then your face will surely show it

Si estás feliz y lo sabes, ¡saluda!

If your happy and you know it, say hello!

Con las canciones en inglés, practicas pronunciación, aprendes vocabulario y te diviertes.

Para ubicar un lugar, ¿Qué necesitamos primero que nada?

what do we need to do first?

Hoy en día usamos un Mapa, con ese mapa puedes llegar a la escuela, si no tuvieras un mapa, ¿Qué podrías hacer?

Recuerdas las preguntas que hacías para llegar a algún lugar.

Do you remember them?

Where is the school?

¿Dónde está la escuela?

How can I get to the school?

¿Cómo puedo llegar a la escuela?

Is there a school near here?

¿Hay alguna escuela cerca de aquí?

How can I go from the school to the bus stop?

¿Cómo puedo ir de la escuela a la parada de autobús?

Actividad 1

Imagina que haces un recorrido con tu hermano. El punto de partida es ¡El Museo!

¿Recuerdas los lugares ?

First stop: The factory.

Primera parada: La fábrica.

Second stop: The library.

Segunda parada: La biblioteca.

Third stop: The bakery.

Tercera parada: La panadería.

The last stop: The school.

La ultima parada: La escuela.

Tú tienes un mapa para saber cómo llegar, pide a un adulto que te pregunte cómo llegar de un lugar a otro.

INDICACIONES:

Walk straight = camina derecho

Go up = siga hacia arriba

Go down = siga hacia abajo

Turn left = vuelta a la izquierda

Turn right = vuelta a la derecha

Across the street = cruzando la calle

Walk (three) blocks = camina (tres) cuadras (esto es dependiendo las cuadras que tengamos que caminar)

Next to = al lado

In front of = en frente de

PUNTOS CARDINALES:

North-norte

South- sur

East- este

West- oeste

Recuerda que en el mapa hay una rosa de los vientos.

Tu primera parada es The Factory. La fábrica, ¿Cómo preguntarías para llegar a la Factory?

Imagina que ya compraste los guantes. Ahora ve a la segunda parada.

¿Cómo preguntarías si quieres llegar a la Biblioteca?

Ya recogiste el libro. Te falta el pan.

¿Qué preguntamos ahora?

Ya compraste delicioso pan.

¿Cómo formularías la última pregunta?

Finalmente ¡Ya llegaste a la escuela!

Observa el video del profesor Jonny Él te mostrará un pueblito imaginario y algunos lugares.

Jonny Frank

¿Notaste Jonny tiene un acento especial?

Él es del Reino Unido un país muy bonito, te mostró lugares que ya conocías, pero les llamó de forma diferente como coach station.

Tú has estudiado esa palabra como bus station aunque en este caso no es exclusivo de autobuses. El inglés es un idioma que tiene muchas variantes y al igual que el español algunas palabras cambian dependiendo del país en el que se habla.

El Reto de Hoy:

Dibuja en tu cuaderno, un mapa de tu comunidad, y escribe las instrucciones de cómo llegar de un lado a otro.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Si quieres practicar más, visita esta página.

Si quieres practicar más, visita esta página.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA –: MATEMÁTICAS

Interpretación de una gráfica circular

Aprendizaje esperado: Lectura de datos contenidos en tablas y gráficas circulares, para responder diversos cuestionamientos.

Énfasis: Interpretar adecuadamente la información que muestra una gráfica circular para responder algunas preguntas.

¿Qué vamos a aprender?

Leerás datos contenidos en tablas y gráficas circulares, para responder diversos cuestionamientos.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Desafíos matemáticos de 6º se explica el tema a partir de la página 39.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/39

¿Qué hacemos?

Te presentaremos información y algunas actividades que te ayudarán a interpretar adecuadamente la información que muestra una gráfica circular para responder algunas preguntas.

Pondrás en práctica los contenidos sobre porcentajes que has aprendido y los aplicarás en unos nuevos.

Observa la siguiente fotografía, ¿Podrías identificar de qué tipo de flores son, o por lo menos de qué colores?

Cuando tienes muchos datos lo idóneo es organizarlos en una tabla y una vez que ya tengas los datos correctos es mucho más fácil exponerlos utilizando una gráfica.

Existen diferentes tipos de gráficas, pero hoy revisarás las llamadas gráficas circulares o de pastel.

Actividad 1

Lee la consigna y la gráfica de la página 39 del desafío 21, de tu libro de texto.

¿Qué información arroja la gráfica? ¿Qué es lo que más te llama la atención?

Ya sabes cómo obtener porcentajes y ahora te brindan información en una gráfica. Analízala y piensa en tu sabor favorito y en el que ellos comprarían.

Observa qué y cuántas paletas se vendieron.

Los sabores son limón, uva, tamarindo, mango y grosella.

¿Qué porcentaje le corresponde a cada sabor? Anota del que representa un mayor número de porcentaje al menor.

Contesta las preguntas de la página 39 del desafío 21 del libro de texto.

¿Cómo podrías saber la respuesta de cuántas paletas se vendieron? ¿Esa información te la brinda la gráfica?

Piensa de qué manera puedes saber cuántas se vendieron y realiza la operación en tu cuaderno.

¿Cómo podrías contestar la última pregunta?

Aquí es donde relacionarás lo que has visto en las clases pasadas. Ya sabes que 300 paletas son el 100 por ciento de las paletas que se vendieron esa semana, ¿Crees que con ese dato ya podrías darte una idea?

300 paletas son el 100 por ciento; ___ paletas son el 50 por ciento, y ___ paletas son el 25 por ciento. Con esto ya tienes el dato de las paletas de limón ahora, ¿Cómo obtienes el resto?

Si ya tienes el dato del 10 por ciento y necesitas obtener el 12 por ciento tenemos ____ entonces, ¿___ qué parte de 10 es?

Realiza las demás operaciones para saber cuántas paletas de cada sabor se vendieron.

Actividad 2

Observa la gráfica de la página 40 ¿Qué información te brinda?

Ahora tenemos preguntas extras sobre la misma situación planteada en el desafío. Ve qué dice la pregunta de la actividad 3

La empresa que elabora las paletas las vende a la escuela en $3.50 ¿De cuánto ha sido la ganancia de la escuela en las dos semanas?

¿Cómo podemos obtener la ganancia?

Suma el ingreso total de las paletas vendidas en las dos semanas:

$1500 + $1450 paletas = $2950

El Reto de Hoy:

Termina de resolver el desafío y busca diversas gráficas sobre una noticia de esta semana. Comparte la información con alguien de tu familia.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA –: VALORES

Si me lo propongo, lo puedo lograr

Aprendizaje esperado: Identifica que con base en el esfuerzo puede lograr algo que se propone.

Énfasis: Identifica que con base en el esfuerzo ahora puede lograr cosas que antes no podía, reconociendo así su capacidad de logro en el futuro.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás que con base en el esfuerzo puedes lograr algo que te propones.

Te presentaremos información y algunas actividades que te ayudarán a identificar que con base en el esfuerzo ahora puedes lograr cosas que antes no podías, reconociendo así tu capacidad de logro en el futuro.

Desarrollarás habilidades para esforzarte y conseguir lo que deseas. Debes conocerte e identificar cómo vas cambiando cada día. Tus cambios físicos y emocionales son producto de que estás creciendo, de que estás dejando atrás la infancia.

¿Qué hacemos?

¿Qué has hecho para controlar tus emociones aflictivas?

Además de relajarte, debes llevar a cabo otras cosas y ser positivo para autorregular tus emociones.

Comparte la situación a vencer con otros y busca apoyo para encontrar solución y lograr lo que quieres.

Actividad 1

Imagina que manejas unos títeres en forma de vasijas: Ruperta y Rigoberta.

Ahora presta atención a la siguiente historia sobre cómo con el esfuerzo puedes lograr algo que te propongas.

En el estado de Oaxaca, un cargador de agua tenía dos grandes vasijas que colgaban en los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa.

Ruperta (Vasija rota): ¡Llegamos! pero solo tengo la mitad de agua que tú, Rigoberta.

Rigoberta (Vasija perfecta): Sí, me he dado cuenta que durante años ha sucedido lo mismo, ¡Lo lamento! “Todo por servir se acaba” Ruperta.

Tengo que decirte que me siento orgullosa de lograr lo que me he propuesto desde que nací: Llevar el agua fresca a la mesa.

Ruperta: Yo en cambio, me siento un poco avergonzada porque derramé la mitad del agua en quién sabe qué lugares en el camino.

Ruperta se puso muy triste y preocupada por la situación que vivía. Sentía que ya no podría llevar a cabo aquello que tanto le gustaba.

Rigoberta: Ruperta, mañana cuando regresemos del arroyo a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino.

Ruperta: Así lo haré.

Así lo hizo Ruperta, la tinaja rota. Y en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, sin embargo, al llegar a casa.

Rigoberta: Te diste cuenta de las hermosas flores a lo largo del camino, ¿Cómo crees que florecieron?

Ruperta: Sí, son muy hermosas, pero, el hecho es que yo solo llego con la mitad de agua del total que me cargan al estar en el arroyo. No logro mi propósito.



Rigoberta: ¿Te has dado cuenta que las flores sólo crecen en tu lado del camino? siempre he sabido de tus grietas y de que llegas con la mitad del agua, sin embargo, también me he dado cuenta y he reconocido el lado positivo de tu situación.

Ruperta: Te agradezco que me quieras ayudar amiga, pero ya no logro hacer ahora lo que tú haces en forma perfecta.

Rigoberta: Ya hace tiempo me di cuenta que el aguador sembró semillas de flores a todo lo largo del camino por donde tú vas.

Ruperta (interrumpiendo): No me había percatado de ello, ¿No lo hace también de tu lado del camino? ¿Por qué lo hará donde voy derramando el agua?



Rigoberta: ¡Es claro como el bello sol! a través de tus grietas dejas escurrir el agua que ha dado vida a las flores, luego él recoge las flores y las lleva al mercado a vender.

Ruperta: ¡Es verdad! desde hace tiempo disfruto las bellas flores que el aguador pone sobre la mesa.

Rigoberta: Si no fueras exactamente cómo eres, con tus fortalezas y debilidades, no hubiera sido posible crear esta belleza.

Ruperta sonrió y al día siguiente, al pasar junto a las flores, las disfrutó mucho más que antes.

Cada persona tiene sus propias grietas y sus fortalezas, pero todos y todas pueden lograr lo que se proponen con esfuerzo y dedicación.

Observa los siguientes videos:

Hacer el bien. Un techo para México.

https://canalonce.mx/vod/video/hacer-el-bien-un-techo-para-mexico/

Hacer el bien. Colectivo Fundamental y Brigada Callejera.

https://canalonce.mx/vod/video/hacer-el-bien-colectivo-fundamental-y-brigada-callejera/

El esfuerzo y perseverancia pueden ayudarte a alcanzar tus metas. Recuerda no desistir y no dejar a un lado ni perder de vista eso que quieres lograr.

¿Tienes alguna historia o una experiencia en la que gracias a que te esforzaste lograste tu cometido?

El Reto de Hoy:

En tu diario de emociones anota algunas metas.

¿Qué tienes en mente? ¿Cómo vas a lograrlo? ¿Cuáles son los pasos que tienes que hacer?

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.