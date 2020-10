Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 1 de octubre

Compartir esta publicación













Iniciamos desde casa con Ciencias Naturales

Absorción y transporte de nutrimentos

Aprendizaje esperado: Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición.

Énfasis: Explicar el proceso general de absorción y transporte de nutrimentos.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás cómo se da el proceso de absorción de los nutrimentos, desde que los comes hasta que desechas lo que tu cuerpo no requiere.

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Ciencias Naturales, páginas 28, 29 “La alimentación como parte de la nutrición. El sistema digestivo ”.

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

Recuerda que todos los alimentos que consume son transformados en energía, para moverte, para pensar y hacer muchas otras cosas. ¿Recuerdas lo que ha visto sobre el proceso de nutrición y como todos los órganos del sistema digestivo intervienen para transformar los alimentos en nutrientes y energía?

Ya te queda más claro lo que pasa con lo que comes. Ya sabes que en el estómago la mayoría de los alimentos terminan de transformarse en sustancias muy pequeñas llamadas nutrimentos que tu cuerpo aprovecha. Lo que debes saber también es ¿Cómo los nutrimentos van por todo el cuerpo?

Una vez que los alimentos se transforman comienza un proceso muy interesante llamado “Absorción de nutrimentos”. ¿Recuerdas cuál es el órgano que lo realiza?

Recuerdas el ejemplo de la clase pasada de la manguera enrollada y guardada en la bolsa. ¡El intestino delgado! Pero ¿Cómo lo hace?

Otro ejemplo: Derrama un poco de agua en la mesa. Ahora trata de limpiar el agua con un pedazo de papel ¿Qué observas?

Pues absorbe un poco el agua y quedó mucha agua en la mesa, tratar de limpiar con este pedazo plástico ¿Qué sucedió? “El plástico no absorbió nada de agua”.

Tiene la última prueba. Tira más agua, pero ahora usa una toalla para limpiarla. ¿Que Paso? “La toalla absorbió toda el agua”.

Las características que tiene la toalla ayudan a que ocurra un proceso que tú mencionaste varias veces: ABSORBER. ¿Puedes ver la superficie de la tela? Tiene muchísimos hilitos en su superficie que forman pequeñas ondulaciones.

Por dentro, el intestino delgado no es liso, su superficie es como la de la toalla, y esta característica le permite absorber los nutrientes a través de sus paredes. Mira esta foto, en ella puedes observar lo que se llama vellosidades, que cubren el interior del intestino delgado.

Pero eso es solo el principio, ¿Y luego qué sigue?

Para entender más, sobre la función de tu cuerpo, en las próximas sesiones conocerás sobre el sistema circulatorio, por hoy solo verás cómo los nutrimentos viajan a través de este sistema a todos los órganos.

Para entender un poco más imagina una autopista. Mira como si hubiera muchos caminos en ella, así como varios camioncitos circulando por ella y, además, hay una bodega que dice «centro de distribución» y todos los camioncitos salen de ahí para ir a diferentes destinos.

Algo muy parecido pasa en tu cuerpo. Imagina que este es tu cuerpo y las carreteras son los vasos sanguíneos por donde circula la sangre. Piensa que el «centro de distribución» es el intestino donde se absorben los nutrimentos, y que se utilizan y el agua son la carga de los camioncitos que viajarían por la sangre recorriendo todo el cuerpo. Cada casita es un órgano que debe recibir una carga de nutrientes y energía para realizar sus funciones correctamente.

Este es un modelo que sirve de ejemplo. No creas que las cosas son tal cual, pero así puedes representar lo que pasa en tu cuerpo. En realidad, la sangre no espera a que las muevas como a los camiones, al contrario, siempre se está moviendo; y si haces ejercicio, mejora tu circulación y llegan más nutrientes y oxígeno a tu cuerpo.

En la digestión de los alimentos, los nutrimentos pasan al torrente sanguíneo, que los lleva a todo el cuerpo para ser aprovechados. Es por eso que es muy importante que te comas sanamente y consumas alimentos de los tres grupos, así tus venas estarán limpias y la sangre fluirá por ellas con toda libertad llevando los nutrientes sin ningún problema a todos tus órganos.

¿Y qué pasa si no comes bien?

Es como si las calles tuvieran hoyos, baches o topes y entonces ya no puede pasar la sangre.

Si tu consumo de grasas es elevado, tus venas se llenarán de grasa y el espacio para que pase la sangre será muy reducido y tus órganos difícilmente recibirán la cantidad de nutrientes que necesitan para funcionar, pero la sangre no tendrá fuerza para recorrer el largo camino para llegar a cada órgano.

Para complementar la explicación, observa el siguiente video que muestra cómo los vasos sanguíneos están en todo tu cuerpo.

• Operación Ouch en Español | Una carrera por los vasos sanguíneos.

Intenta con tu familia para este fin de semana, elaborar tu propia maqueta de absorción de nutrimentos, utilizando materiales reciclados como cajas de medicina para hacer las casitas, cartones de cajas de cereal, recortes de papel o tela para hacer la carretera, incluso pueden dibujar su propia silueta en el patio de la casa, utilicen gis o un pedazo de yeso para dibujarla. Si puedes tomen fotos y compártelas con tus compañeros de grupo, con tu maestro y otros familiares.

Ahora entiendes mejor todo el proceso: Después de pasar un rato sin consumir alimento, tu cuerpo comienza a perder energía y por eso te sientes agotado. Una vez que consume alimentos, estos son transformados en nutrimentos que son absorbidos en el intestino y luego viajan a todo el cuerpo por el sistema circulatorio para darte energía nuevamente.

Es por eso, que a lo largo del día debes procurar tres comidas completas y dos refrigerios ligeros para recuperar la energía que gastas en tus actividades.

Ve pensando qué vas a comer ya cenar el día de hoy, ¿Ya tienes una idea? No olvides que en tu casa hay frutas, verduras y carne que tú y tu familia pueden consumir.

Matemáticas, Aprende en Casa

Los animales de la selva

Aprendizaje esperado: Desarrollo de procedimientos mentales de resta de dígitos y múltiplos de 10 menos un dígito, etc., que faciliten los cálculos de operaciones más complejas.

Énfasis: Utilizar diversas estrategias de cálculo mental en restas de números de tres dígitos menos un dígito.

¿Qué vamos a aprender?

Aplicarás estrategias de cálculo mental para restar un dígito a un número de tres dígitos.

Para saber más, explora los libros que tengas en casa sobre el tema, o en Internet.

Estás cerca de terminar el Aprende en casa de hoy….

¿Qué hacemos?

¿Cómo estás el día de hoy? ¿Te has cuidado para no enfermarte? ¿Qué has hecho en casa para no aburrirte? Puedes ayudar en algunas actividades en casa.

También puedes hacer juegos con tus hermanos o algún familiar que este contigo. O como Pancho, coleccionar algo que te guste.

¿Has coleccionado alguna vez estampas? Pancho colecciona estampas de animales que viven en diferentes lugares del mundo.

¿Qué animales te gustan o te impresionan por su tamaño o por alguna otra característica?

El día de hoy restarás estampas.

1. Pancho tiene 249 estampas y tiene que quitar 7 porque están rotas y maltratadas. Entonces ¿Cuántas tienes en buen estado?

2.A 249 le quitas 7, tiene 242 en buen estado.249-7 = 242

Para obtener el resultado:

• Primero a 249 le quitas 9 y me dio 240 y luego le aumentas las 2 que le quité de más y me dio 242.

3. Si Pancho tuviera 353 y 9 rotaciones o maltratadas, ¿Cuántas tendrías en buen estado?A 353 le quito 9 y me dan 344.353-9 = 344

El procedimiento fue:

Aquí subes el nueve a 10, porque 9 sólo le falta 1 para ser 10, entonces le quitas 10 a 353 y te da 343 y después le aumentas 1 que le habías quitado de más y te da los 344.

Como ves puede haber varias formas de resolver restas de tres cifras menos una cifra.

Ahora jugarás al trenecito “restón”. ¡Prepárate con tu libro y colores!

Abre por favor, tu libro de Desafíos Matemáticos en la página 221 . ¿Ya lo viste ?, hay seis maquinitas con 6 vagones cada una. Vas a jugar en la maquinita roja.

Observa que cada vagón tiene números de tres cifras y el juego consiste en tirar el decaedro y el número que salga, restárselo a los números de los vagones.

Tienes que armar el decaedro, de la pág. 219 . El decaedro es algo semejante a un dado, pero éste tiene diez caras y en cada una está anotada una cifra del 0 al 9.

Cuando tu resta está bien, colorea el vagón y pasa al siguiente. ¿Listo?

1. A ver, son 699 menos 5, ¿Cuánto te queda?

Hijo 694.

¿Estás de acuerdo ?, colorea el primer vagón.

2. A 671 menos 9.

Hijo 662.

Después colorea el segundo vagón.

3. A 658 menos 8.

Son 650 maestra, colorea el siguiente vagón.

4. 644 menos 0.

Hijo 644.

5. 632 menos 4.

Hijo 628.

¡Ya te falta uno en tu último vagón!

6. 607 menos 4.

Hijo 603.

¿Lograste colorear todos tus vagones? Si no fue así, no se preocupen, pueden seguir practicando.Si puedes, juega con tu familia en casa con las demás maquinitas que están en tu libro. Utilizarás el decaedro, que viene en la página 219, como se te menciono al principio.

Otra de las estrategias que puedes ocupar para restar es la siguiente:

Puedes contar hacia atrás y ayudándote con los dedos de tus manos.

Por ejemplo:

1. Si tienes que hacer 23 menos 5, cuentas 22, 21, 20, 19, 18.

2. 340 menos 7 Nuevamente apóyate con tus dedos: 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333.

Recuerda que hay varias formas de hacer una operación mentalmente.

Comenta con tu familia para ver si usan alguna otra estrategia o cómo hacen restas mentalmente.

Cualquiera que usen, es buena siempre y cuando lleguen al resultado correcto.

Artes, aprende en Casa

El arte bidimensional en su máxima expresión

Aprendizaje esperado: Observa distintas manifestaciones artísticas plásticas y visuales en formato bidimensional, para reconocer sus semejanzas y diferencias.

Énfasis: Reconoce los tipos de figuras en distintas obras bidimensionales: pinturas, bocetos, litografías, dibujos, entre otros; así como algunos elementos de las artes que los conforman: color y forma.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás los tipos de figuras en distintas obras bidimensionales, así como explorar algunos elementos de las artes que los conforman: color y forma.

¿Qué hacemos?

Conoce la experiencia en el dibujo, de alumnos como tú, y de algunas preguntas y respuestas que les han surgido:

• El alumno Erick Gerardo del estado Tlaxcala, mencionó que a él le gusta mucho dibujar paisajes porque le gusta mucho la naturaleza. Dice que las montañas parecen triángulos, ¿Cómo se le llaman a ese tipo de representación?

Respuesta: Dentro de las obras bidimensionales, podemos crear la apariencia de la naturaleza a través de puntos, líneas, texturas, color, que dan forma, para representar un objeto o una montaña, un árbol, un sol, como lo vimos en la clase anterior.

• La alumna Michelle de Toluca del Estado de México, menciona que cuando utiliza sus acuarelas para hacer un dibujo, en ocasiones mezcla los colores con el pincel y aparecen otros colores.

¿Todos los colores se pueden combinar para formar un nuevo color?

Respuesta: Existen colores que se llaman primarios, que son el rojo, azul y amarillo, y la combinación de estos pueden formar los colores secundarios, el morado, naranja y verde.

Realiza las siguientes actividades.

1. ”Obras bidimensionales”

Analiza y observa las siguientes obras bidimensionales, del artista plástico, Gunter Gerzso, en la que en ella, representa figuras geométricas; identifica los tipos de figuras que se encuentran en cada una de ellas.

• ¿Qué figuras geométricas puedes distinguir?

Respuesta: Se observan cuadrados, rectángulos y triángulos.

• ¿Son del mismo tamaño las figuras geométricas que encontraste?

Respuesta: No, son de distintos tamaños, unas son más grandes y otras más pequeñas, además de que tienen distintas medidas.

• ¿Con qué material están hechas?

Respuesta: Es tinta sobre papel.

• ¿Qué significado representa para ti esta pintura?

Respuesta: Para mí representar material de estudio, como si fueron libros apilados sobre un escritorio.

Analiza bien las respuestas.

Observa la siguiente obra de arte figurativa del pintor y escultor Brian Nissen.

• ¿Qué animal está representado en la pintura del Pintor?

Respuesta: En la pintura se pueden ver y representar gatos.

• ¿Qué diferencias encuentras entre un gato real y el gato de la pintura?

Respuesta: Los gatos de la vida real tienen bigotes, las patas más delgadas, la cola más pequeña, tienen uñas grandes y se observan en colores como gris, amarillo, café, entre otros. Los gatos de la pintura tienen muchos colores en su cuerpo, muy diferentes a los de la vida real, no se les ve los dedos de las patas, no tienen bigotes y sus ojos únicamente son el contorno de un ojo real.

• ¿Observaste la forma en que el artista empleó los colores en su pintura?

Respuesta: En algunas partes del cuerpo se observa el color con más intensidad, en otras con menor intensidad y en algunas partes del gato se nota una ausencia de color. En el fondo de color azul, se puede observar que se pintó en distintas direcciones, sin pintar en su totalidad los bordes.

Puedes comentar lo que observaste con algún familiar o quien te acompañe.

En siguiente observa con todo detalle, la obra Abstracta del pintor y escultor Manuel Felguérez.

• ¿Las figuras muestran algún parecido con la realidad?

Se observan varias figuras que, en conjunto, no se asemejan con algún objeto que conozca en la realidad.

A continuación observa la obra con elementos de la naturaleza de la pintora Olga Costa.

• ¿Qué objetos observas en la figura?

Respuesta: Se observa una sandía, una piña, una penca de plátanos y uvas. Todas las frutas están sobre un recipiente. A la derecha se observan unas flores sobre un jarrón.

• ¿Los objetos son parecidos a la realidad?

Respuesta: Sí, los objetos son muy similares a la realidad.

• ¿Qué características tienen los objetos de la pintura que lo hacen parecido con la realidad?

Respuesta: Las frutas muestran la forma, color y detalles que vemos normalmente. Las flores también, muestran la forma y color de una verdadera flor que podemos encontrar en un jardín; incluso las hojas verdes, hacen verlas más reales.

En esta obra bidimensional del pintor gráfico Alberto Beltrán, puedes encontrar también figuras geométricas y figurativas. Observa con detenimiento esta obra.

• ¿Cuántos tipos de figuras observas en la imagen?

Respuesta: Observo figuras geométricas y figurativas.

• ¿Qué representan para ti esas figuras?

Respuesta: Observo diferentes miradas, además de que reflejan distintos estados de ánimo, por ejemplo: cuando tenemos sueño, estamos aburridos, sorprendidos, enojados, incrédulos, etc.

• ¿Qué diferencias y similitudes encuentras en tu ojo y en los ojos de la pintura?

Respuesta: Físicamente son muy parecidos a la forma de un ojo real, ya que se observan características como párpado, pestaña, pupila, iris y la esclerótica. La diferencia está en los diferentes colores de las partes del ojo y algunos detalles más exagerados que un ojo real, como las pestañas demasiado largas.

Platica con algún miembro de tu familia lo que observaste y analiza las preguntas y respuestas.

2. “El artista de hoy”

Elaborar una obra bidimensional con figuras geométricas en cartulina blanca, con pinturas acrílicas y acuarela creada.

Materiales: (una cartulina blanca, acuarelas, cinco pinturas acrílicas y dos pinceles).

• Pega con cinta adhesiva un papel rotafolio en una pared que tengas libre y prepara el material.

• Elabora una obra bidimensional con las siguientes características:

Utiliza las figuras geométricas de la obra “Espacios opuestos”.

Plasma las figuras en distinto orden y crear su propia obra bidimensional.

Contesta las siguientes preguntas:

¿Cómo se llama tu obra?

¿Qué significado tiene ahora, tu obra?

3. “Creando y transformando. De lo maravilloso a lo espléndido ”

Materiales: (cinco hojas blancas y una hoja de rotafolio, un lápiz y un plumón negro).

• En cinco hojas blancas, pinta en cada una de ellas, una figura abstracta.

• Acomoda las figuras en el orden que desees, en un papel rotafolio. (Cambiar tres veces el orden de las figuras para decidir cuál quedará plasmada).

• Detalla los espacios en blanco con su creatividad.

¿Cómo se llama tu obra?

¿Qué idea o ideas refleja tu obra?

4. “Del gusto a la vista”

• Elige una fruta o verdura que tengas en casa. Esta actividad la puedes realizar con algún miembro de tu familia.

• Analiza el tamaño, forma y color de la fruta.

• Dibujarla en una hoja, tratando de que sea lo más parecido a la realidad.

• Píntala con acuarelas o pintura acrílica (si no cuentas con el material puedes realizarlo con material que tengan disponible, como gises de colores, crayones, plumones o acuarelas).

• Observa la obra realizada.

• De acuerdo a los tipos de figuras que existen en una obra bidimensional.

¿Qué tipo de figura ocupaste en esta obra?

• El color que utilizaste en tu obra, ¿Es idéntico a la fruta real? Sí, no y por qué.

5.. “Mezcladora”

Sabías que los colores primarios: azul, rojo y amarillo.

• Puedes combinar estos colores para cambiarlos de color, puedes utilizar pinturas acrílicas, para observar el resultado. ¿Cuál fue el resultado de tus combinaciones?

• La combinación de los colores primarios produce colores secundarios (morado, naranja y verde).

• Puedes buscar en internet esta melodía y reproducir “la melodía Storm”, de Antonio Vivaldi, mientras creas una obra bidimensional con las figuras que desees, utilizando los colores primarios y secundarios. Plasma lo que la música te vaya transmitiendo.

¿Qué sensación te produjo la melodía?

¿Qué plasmaste en tu obra bidimensional?

¿Qué figuras ocupaste en tu obra bidimensional?

El Reto de Hoy:

Observa los objetos que tienes en casa y elige el que te gustaría dibujar para pintar y crear tu obra bidimensional.

Analiza qué figura seleccionaste.

Utiliza los colores primarios, secundarios o crea tus propias combinaciones.

¡Es momento de usar tu imaginación!

El día de hoy analizaste algunas obras bidimensionales. Aprendiste a identificar los tipos de figuras que se encuentran en ellas. Identificaste los colores primarios y al combinarlos, formamos nuevos colores.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

