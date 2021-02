Aprovechan servicios notariales gratuitos

El programa de servicios notariales gratuitos en la oficina del Tesorero del Condado ha sido de gran apoyo para casi 200 ciudadanos que se ahorraron una buena suma de dinero al aprovechar este beneficio.

“El programa lo comenzamos en el 2019 y un total de 127 personas lo aprovecharon y recibieron servicios gratuitos para notarizar documentos en trámites con el gobierno del condado”, dijo el tesorero Raúl Reyes.

En el 2020, la cifra de servicios creció a 178 y el programa es cada vez es más popular entre la comunidad.

“Es un apoyo que cae muy bien en los bolsillos de la gente, especialmente en estos tiempos de pandemia y de crisis económica”, mencionó.

Resaltó que el programa es únicamente para trámites que se realicen ante oficinas del gobierno de Webb como registro de vehículos, cambio de nombre en títulos, transferencias de vehículos, registro de negocios y otros asuntos legales.

“Se trata de servicios notariales que tienen un costo mínimo de 25 a 50 dólares y aquí lo hacemos gratis”, resaltó.

El servicio se proporciona de lunes a viernes de las 8:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde en la oficina del Tesorero del Condado ubicada en 1110 Washington Suite 202 y el teléfono para pedir información es el (956) 523-4150.

Reyes mencionó que la oficina tiene a tres personas certificadas como notarios públicos para dar el servicio, entre ellas él. “Decidimos implementar este programa para agilizar los trámites que se realicen ante oficinas del condado, ahorrarles un poco de dinero y que puedan hacer todo sin tener que regresar más tarde para buscar un notario”, declaró.

