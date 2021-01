COVID-19: Aprueban expandir centro de infusiones en Laredo

Tras obtener éxito en el tratamiento de pacientes de Covid-19 en el Centro de Infusiones, ya se prepara una expansión para recibir más todos los días.

Guillermo Heard, coordinador de emergencias y jefe de bomberos en Laredo, dijo que desde la apertura de este centro se han atendido 109 pacientes, aplicándoles vía intravenosa el medicamento llamado Bamlanivimab y el Regeneron.

El sitio fue instalado en el Centro de Recreación Haynes, a través de una sociedad con el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas y el gobierno de Laredo.

Los médicos locales pueden enviar a pacientes con síntomas moderados del virus para que sean atendidos con los medicamentos para tratar que no se agraven y se requiera hospitalización.

TE PUEDE INTERESAR: Suma Laredo 191 casos más de Covid-19 y NLD 26

Mencionó que el objetivo del centro es evitar que los pacientes tengan que hospitalizarse, ya que no hay capacidad para recibir más enfermos.

El centro comenzó con pocos pacientes y poco a poco aumentó su capacidad, tratando hasta 30 personas diarias y ahora se busca aumentar a 40 por día.

“El proceso de expansión ya comenzó, se van a agregar más camas y equipo para tratar a más pacientes”, afirmó.

El Centro de Infusiones opera de lunes a sábado, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y solamente se atiende a pacientes referidos por los médicos.

📣Reminder: the appointment system will have available slots tomorrow for COVID-19 vaccine appointments.

Making an appointment for a COVID-19 vaccine? Here are some easy to follow steps on how to complete your registration! #ForMyLaredo pic.twitter.com/tSMVx8q40K

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 19, 2021