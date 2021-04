Aprueban ley de autismo, pero sin darle presupuesto

Compartir esta publicación













Los maestros de Tamaulipas han solicitado capacitación especializada para atender a menores con autismo, sin embargo, no les ha apoyado, reconocieron diputados en la comisión de Grupos Vulnerables del Congreso estatal.

Una iniciativa fue aprobada en comisiones, que pide capacitación a maestros que atiende a niños y niñas con autismo, pero la propuesta carece de presupuesto, por lo que hay riesgo de que quede en buenas intenciones, pero sin efecto real, cuestionó la diputada Copitzi Yesenia Hernández García.

“La implementación requiere presupuesto y a veces de eso es de lo que se carece, hay muchas muy buenas intenciones pero no hay el presupuesto para llevarlo a cabo”, añadió.

“En educación especial un tema que ha sido el talón de Aquiles de los maestros que trabajan en este sector educativo, en este nivel educativo, es que reciben capacitaciones muy genéricas, capacitaciones de lectoescritura, capacitaciones de matemáticas, pero se quejan enormemente de que no reciben capacitaciones específicas para actualización de terapias de lenguaje, por la infinidad de problemas que ellos atienden porque no nada más es el autista, son los niños con síndrome de Down, con los niños que tienen problemas léxicos, son los niños con problemas de terapia de lenguaje, son niños con otro tipo “n” número de trastornos”, afirmó Hernández García.