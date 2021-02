Aprueba Webb recursos para afectados por tormenta invernal

El Condado de Webb fue aprobado por el gobierno de Texas para que los residentes afectados por la tormenta invernal la semana pasada, puedan calificar para apoyo económico.

El juez del condado, Tano Tijerina, dijo que los fondos federales de apoyo provienen de la agencia de manejo de emergencias FEMA y se usarán para apoyar a entidades públicas, así como a personas afectadas.

Aclaró que el Condado de Webb no ha sido declarado como zona de desastre por el gobierno federal, y para lograrlo se debe alcanzar una cifra de 973 mil 682 dólares en daños registrados en viviendas y negocios.

TE PUEDE INTERESAR: Aplicarán mañana vacunas contra Covid en Laredo, Texas

Pidió a los residentes locales que documenten y registren los daños que presentan sus viviendas debido a la tormenta invernal, ya sea de plomería o de electricidad, para tratar de alcanzar la meta de casi 974 mil dólares y lograr que Webb se declare zona de desastre federal.

Aclaró que registrar los daños no garantiza que una persona reciba fondos de asistencia federal, pero aclaró que los programas federales de apoyo dan prioridad a quienes no cuentan con seguro.

Resaltó que la ciudad, el condado, los distritos escolares, las escuelas privadas, instituciones religiosas, organizaciones no lucrativas, pueden solicitar apoyo, pero antes deben registrar sus daños en el portal FEMA.gov y usar el código DR-4586-TX**.

Las personas privadas y los negocios pueden reportar sus daños a través del portal Warming Centers – TDEM (texas.gov).

Las personas que registren daños deben tener comprobantes de las reparaciones que hicieron en sus casas y negocios; es muy importante que tengan fotografías, recibos, facturas e inclusive presupuestos de daños.

The Laredo City Council approved financial relief to families on their utility bill due to the recent winter storm damage. City Council allocated $500,000 from the Utilities COVID-19 Relief Fund to this program.

English release – https://t.co/OlJMPwYKiz pic.twitter.com/t5APGSFTYi

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 25, 2021