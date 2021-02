Estas son las apuestas más extrañas para el Super Bowl

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados en Estados Unidos y el mundo, y no sólo por los aficionados del futbol americano, ya que propios y extraños esperan el espectáculo del medio tiempo.

El Super Bowl LV, que se llevará a cabo el domingo 7 de febrero, enfrentará a los Buccaneers de Tampa Bay y los Chiefs de Kansas City, y como es de esperarse en una justa deportiva, las apuestas no se hacen esperar; sin embargo, no sólo se apuesta por el equipo ganador, pues alrededor del Super Bowl se ponen al juego del azar las cosas más extrañas en diversos sitios de apuestas en internet.

El volado inicial

Una de las extrañas apuestas hechas en torno al encuentro entre los equipos que se disputan la victoria, es si la moneda del volado inicial caerá en cara o cruz.

Ganador del volado

Otra de las apuestas raras del Super Bowl, además de si la moneda dará cara o cruz, es quién se verá favorecido por el volado inicial.

Duración del Himno estadounidense

Este 7 de febrero sonará el Himno de Estados Unidos previo al juego entre Buccaneers de Tampa Bay y los Chiefs de Kansas City, y la duración de la interpretación también ha generado que se hagan apuestas.

Canciones del medio tiempo

Uno de los espectáculos más esperados es el medio tiempo del Super Bowl, que ha congregado a artistas de talla internacional que enloquecen a fanáticos. Otra de las apuestas poco convencionales es el número de melodías que entonarán los cantantes.

