‘Aquí, Santa Claus no vendrá esta Navidad’

El espíritu navideño no ha desaparecido a pesar de las adversidades

Compartir esta publicación













La economía no nos ayuda, nuestros planes es lo que venga… no hay para celebrar. Dios permita que lleguemos con vida y salud para mis hijas. Las pequeñas preguntan por Santa Clos y uno se queda callada, con nosotros no viene, se lamentó Manuela Mendoza Gallegos, de la colonia Los Artistas 1.

“En este año prácticamente no tenemos para regalos como en otras ocasiones que uno hace el esfuerzo de comprarles una muñeca, un juguete y no hay dinero para eso y aún así, los niños preguntan” ¿Ya va a venir Santa Claus mami?, y les digo: ‘Si hija, ya va a avenir’, manifestó la señora Manuela que vive en Calle Eveo Sánchez en manzana 1 lote y Eulalio González.

En plena pandemia, aplicando las medidas sanitarias que recomienda la Secretaría de Salud de no salir de casa, agradeció tener alimentos diarios y no sufrir de Covid-19, como muchas personas que han enfermado o muerto.

Pero el espíritu navideño sí está en la modesta casa hecha con pedazos de madera, techo laminado con múltiples perforaciones. En un rincón de la casa al entrar, un pino blanco sin esferas adorna el lugar con extensión de luces y de una tranca de la cocina cuelga una piñata, regalo de cumpleaños de la madre.

“Colocamos el pino, pero solo no nos alcanzó para las esferas, de hecho las extensiones que tengo es porque me las regalaron… hay que comprar mandado y no lucecitas o”, dijo.

Explicó que su esposo Ángel Arturo Guel Covarrubias trabaja de albañil por su cuenta y debido a la pandemia disminuyó el trabajo y sus ingresos bajaron de forma drástica porque hay semanas que si trabaja y otras no.

“De por si gana poco y ahora con esto, pero gracias a Dios no nos ha faltado comida porque él es bien luchón, va y lava un carro, en ocasiones no tiene a veces uno; soy feliz porque no se me han enfermado; es lo que importa”, reiteró.

Madre de cuatro hijos, Ángel Aarón, de 16; Josué 13; Ashley de 6; y Mélani, la menor, de 4 años, forman la familia.

Lamentó que las niñas pequeñas preguntan ilusionadas y esperan por juguetes. La inocencia no sabe de crisis.

El jefe de la familia informó que en algunas ocasiones se ha quedado sin trabajo y apenas le alcanza para alimentarse con tortillas y frijoles.

“Me he quedado sin nada para traer a mis hijos, ni 50 pesos me ha caído, es difícil, pero hemos luchado para salir adelante, quiero hacer el esfuerzo y comprarles un juguete, una muñeca a mis hijas de regalo, los grandes ya saben y las niñas desconocen que no tenemos”, comentó Ángel Arturo.

Reconocieron los padres que Ángel Aarón, que estudia Preparatoria en la escuela “Manuel Gómez Morín”, y Josué en Secundaria, no piden nada y apoyan al padre acompañándolo a recolectar fierro y aluminio por las calles y venderlo ahora que no hay clases presenciales.

“Ese trabajo lo realizamos juntos algunos días para sacar algo ahora que están por línea, yo quiero que estudien y terminen la escuela y no batallen como uno”, dijo.

Ambos padres manifestaron que no pueden hacer planes sin dinero, solo si un familiar llegara con algún alimento lo compartirían.

“De repente mi hermana me trae pollo, algo y no como antes que hacíamos una carnita o comíamos un marranito, ahorita nada, no hay”, reiteró Manuela.

Por unos momentos ambos padres se miraron al cuestionar si el fin de año sería igual por la crisis económica que viven en la actualidad no permite planear una cena para nochebuena, mucho menos para Año Nuevo.

“Lo que nos mande Diosito es lo que vamos a hacer, principalmente estar con salud y estar bien para estar con familia que es lo principal”, concluyó Guel Covarrubias.