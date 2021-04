Prohíben tratamientos médicos de cambio de sexo en menores transgénero

El estado de Arkansas se convirtió en el primero de todo Estados Unidos en prohibir tratamientos médicos de cambio de sexo en menores de edad transgénero.

Después de que la Asamblea General estatal invalidara el veto del gobernador quien se oponía a esta nueva ley.

La nueva legislación impide que los menores trans reciban terapias hormonales y otros tratamientos médicos, así como cirugías, para su cambio de sexo.

TE PUEDE INTERESAR: “Familias se separan a sí mismas”: Padres envían solos a niños, acusa patrulla fronteriza

La propuesta fue aprobada el mes pasado por el Legislativo de Arkansas, controlado por los republicanos, y fue vetada el lunes por el gobernador del estado, el conservador Asa Hutchinson, que consideró el texto “fuera de lugar” y “producto de la guerra cultural” en el país.

Este martes la Asamblea General anuló el veto de Hutchinson, en votaciones que quedaron 71 a 24 en la Cámara Baja; y 25 a 8 en el Senado.

Los republicanos en 17 estados han presentado una serie de propuestas para restringir el acceso a terapias médicas a niños y adolescentes transgénero.

TRANS YOUTH ARE LOVED. We must take action to show it.

Demand Arkansas Governor Hutchinson veto HB 1570:

☎️ 501-682-2345

📧 [email protected] pic.twitter.com/iHjes3Zcxf

— ACLU (@ACLU) March 29, 2021