Armie Hammer: el actor de Hollywood es acusado de canibalismo (FOTOS)

El actor Armie Hammer se ha convertido en tendencia en las redes sociales, pues han filtrado mensajes presuntamente escritos por el actor donde se le involucra con prácticas de canibalismo.

Hammer, conocido por sus papeles en películas como “El Llanero Solitario” y “Operación U.N.C.L.E“, fue acusado en redes sociales luego de que se filtraran unas imágenes en las que supuestamente sostenía una conversación con una mujer y le “proponía practicar canibalismo”.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em “kitties” and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t

— tevin 💀🔪 (@tevinauguste) January 10, 2021