Ex esposa de Armie Hammer está ‘devastada’ tras polémica sexual

Luego del escándalo que protagonizó el actor Armie Hammer sobre los mensajes explícitos a través de redes sociales, su ex esposa, Elizabeth Chambers rompió el silencio.

En su cuenta de Instagram, Chambers compartió un comunicado en el que aseguró que estaba conmocionada con la historia y que nunca se dio cuenta de las actitudes de la estrella de Llámame por tu Nombre.

“Durante semanas, he intentado procesar todo lo que ha ocurrido”, escribió. “Estoy conmocionada, desconsolada y devastada. Dejando a un lado la angustia, estoy escuchando y continuaré escuchando y educándome sobre estos delicados asuntos. No me di cuenta de cuánto no sabía”.

La personalidad de la televisión mostró su apoyo a las supuestas víctimas de Hammer, a quien tacharon de caníbal.

“Apoyo a cualquier víctima de agresión o abuso e insto a cualquier persona que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanar”.

Por ahora, la prioridad de Elizabeth son los dos hijos que comparte con su ex pareja, Harper Grace (6 años) y Ford Douglas Armand (4). Además de dedicarse al trabajo y curación de este momento difícil.

“Gracias por todo el amor y apoyo, y gracias de antemano por su continua amabilidad, respeto y consideración por nuestros hijos y por mí mientras encontramos formas de seguir adelante”, concluyó.

En enero, el actor fue acusado de enviar mensajes a través de Instagram que incluían relatos de actos sexuales y otras fantasías.

Tras el escándalo, Armie dejó los papeles en una próxima comedia romántica protagonizada por Jennifer Lopez, titulada Shotgun Wedding, así como en la serie The Offer de Paramount +.

“No estoy respondiendo a estas afirmaciones de mierda, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo, en conciencia ahora, dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana”, aseguró sobre su partida de la filmación de Shotgun Wedding.

Elizabeth Chambers y Armie Hammer anunciaron su separación después de 10 años de matrimonio en julio de 2020.