¡A lo Terminator! Arnold Schwarzenegger recibe la vacuna covid

ESTADOS UNIDOS.- Arnold Schwarzenegger es uno más de los famosos que ha recibido la vacuna contra el COVID-19. El actor asistió al estadio de los Dodgers para recibir la dosis, así lo dio a conocer en sus redes sociales.

El también exgobernador de California publicó un video en donde se ve llegar al centro de vacunación en su camioneta. De inmediato una enfermera se acerca y le aplica la dosis.

“Hoy fue un buen día. Nunca he sido más feliz de esperar en una fila. Si es elegible, únase a mí y regístrese para recibir su vacuna. ¡Ven conmigo si quieres vivir!”, escribió en un tuit.

Schwarzenegger también invitó a la población a vacunarse para detener el virus y agradeció a los Dodgers por recibirlo.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021