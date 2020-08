Arrancan las inscripciones en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













El periodo de inscripciones escolares que inició ayer, es exclusivamente para los alumnos que cursarán el nivel de preescolar en sus tres años y para los primeros grados de primaria y secundaria.

En el calendario anunciado por la SEP, será del 6 al 21 de agosto a través de la página ht-tp://sce.tamaulipas.gob.mx en una primera etapa y se podrá acceder en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en su periodo ordinario.

Del 24 de agosto al 11 de septiembre se abrirá una segunda etapa, de inscripciones y reinscripciones extraordinarias.

“Cambié a mi hija de escuela, ella va a cursar el segundo grado de preescolar, la verdad creí que estaría complicado, pero no fue así, incluso me llamó la directora del jardín de niños, uno de los tres que elegí en la liga de internet y muy contenta me dijo que mi niña era la primera alumna inscrita bajo este esquema”, expresó Lourdes Flores.

Una de las recomendaciones para evitar la saturación del sistema virtual de inscripciones es que sólo se indique una opción de la escuela a ingresar, además de realizar el procedimiento en los horarios señalados.

La entrega de documentos se calendarizará a través de cada institución educativa, al igual que la recepción de libros de texto a los estudiantes.

Cada docente tendrá el contacto con los padres de familia a los que corresponda el grupo, previo al inicio del ciclo escolar 2020-2021 que está programado para el 24 de agosto.