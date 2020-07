Arremete contra CFE la ciudadanía

Compartir esta publicación













Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están inconformes con las tardanzas de la empresa para instalar y hacer cambios de energía eléctrica en algunas viviendas y negocios.

Pese a que la contingencia ha afectado la economía de la ciudadanía, algunos neolaredenses no han podido iniciar sus negocios, ya que la única respuesta por parte de CFE es que están saturados y no saben cuánto tiempo más van a tardar.

“Solicité un aumento de carga el día 24 de junio, por vía telefónica evitando ir a las oficinas por lo de la contingencia, a los tres días pasan y dicen que no pueden realizar el cambio porque unas ramas le llegaban a la mufa, (ante) lo cual solicité a un jardinero para que me cortara las ramas y ese mismo día volví a hablar para volver a solicitar el servicio porque me urgía”, narró Ulises Ruiz.

Comenta que desde el 27 de junio llamó más de cinco veces y sólo le comunicaban que entendiera la situación debido al Covid-19, sin embargo le afirmaban que iban a pasar a realizar el procedimiento.

“Me esperé prudentemente tres, cuatro días y nada, el 7 de julio me dijeron que la orden apenas la habían pasado a la cuadrilla y que ya tenían un tiempo de respuesta que iba a ser del 8 al 17 de julio”, agregó.

Menciona que el 18 llamó nuevamente porque no llegaron como habían quedado en hacerlo, y le dijeron que sin falta pasarían el lunes 20, argumentando que el sábado y domingo no hacían ese tipo de trabajo.

“El lunes hable a las 2 de la tarde, y me dijeron que me esperara hasta las 8 de la noche, lo cual nunca hicieron; ayer martes me presente en la oficina a ver qué había pasado y la excusa es que tienen muchos contratos, porque en esta temporada de calor muchas personas solicitan el aumento de carga, solo dicen que pasaran el reporte y ahí acaba el asunto”, dijo el ciudadano.

INCONSISTENCIAS

Añadido que existen irregularidades, en el que aparentemente se aprovechan de la pandemia para cobrar por la agilidad de los servicios.

“Un amigo con un caso similar, me mencionó que haciendo el reporte y teniendo el número de orden, los contactas en la calle y te cobran alrededor de Mil 500 pesos por realizarte el servicio inmediatamente”, afirmó Ruiz.

OTROS CASOS

Arturo Robles padece de un problema similar, pues al realizar un contrato nuevo para la apertura de su negocio, lleva dos semanas sin solución.

“Ya han pasado dos semanas desde que realicé el contrato y no han podido instalar la luz, lo cual me ha impedido abrir el local. El Covid nos ha debilitado a los que trabajamos de manera independiente, y sin embargo CFE sigue con sus ineficiencias”, indicó.

Por otra parte Raúl Díaz, a través de redes sociales ha venido denunciando de igual manera su inconformidad ante la empresa.

“Tengo más de 100 horas con problemas de alto y bajo voltaje, la semana pasada me quede sin luz dos días debido a que trono el transformador, en la colonia Militar, incluso se reportaron equipos electrodomésticos dañados; el año pasado sucedió la misma situación, tal parece que CFE no arregla el problema”.