Arresta la Policía a detective por abusar de cargo

El detective de la Policía de Laredo Robert Richard Ramírez fue arrestado por sugerir a un detenido cuál compañía de fianzas debía contratar para salir libre bajo caución, de lo contrario, no dejaría la cárcel o le resultaría más costoso si solicitaba los servicios de otra empresa.

Fue este viernes 12 de marzo cuando los Rangers de Texas, notificados por la Fiscalía de Distrito del Condado de Webb que encabeza Isidro Alanís, arrestaron al investigador Ramírez, con cargos de presión oficial, abusar de su cargo oficial y recomendación prohibida.

Son tres ilícitos menores (‘misdemeanor’), dos primeros clase A y uno del grado B, por lo que salió de inmediato bajo fianza.

Según comunicado de la propia fiscalía de Webb, la investigación de un delito por parte de Ramírez llevó al arresto del ahora quejoso, quien denunció ante el propio fiscal la presión del policía a llamar a cierta firma de fianzas.

Dice el texto del agente del ministerio público, que el denunciante -del que no específica nombre ni sexo, pero se trata de la persona arrestada por Ramírez-, le dijo a la fiscalía que el investigador le dijo que si no contrataba a cierto negocio de “bail bonds” no saldría de la cárcel y que él, o sea el detective Ramírez, le haría cargos que ameritasen ser turnado a la justicia federal, lo cual le saldría al arrestado peor y/o más caro obtener su libertad bajo caución.

Inusualmente la oficina de Isidro Alanís, en un viernes a las 10:28 de la noche, hizo llegar este arresto a los medios, cuando que sin duda ocurrió más temprano o lo pudo haber enviado a la prensa hasta este sábado día 13, por la mañana, pues ya habían cerrado los noticieros televisivos y a punto o ya también lo habrían hecho las prensas de los periódicos.