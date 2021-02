Arrestan a 3 mil 136 indocumentados en 4 meses

En cuatro meses del presente ejercicio fiscal 2021, del 1 de octubre al 31 de enero, van 3 mil 136 indocumentados detenidos, sólo en los puntos de revisión carretero del área de Laredo.

Únicamente en las garitas de las carreteras 35, 59, 359 y 83 Norte y Sur, esta última es esporádica, pues es móvil, nada fijo, se instala muy poco, casi nunca.

“Ya la mayoría de estos casos se los debemos a nuestros agentes de cuarto patas, o sea, los K9, canes adiestrados para olfatear personas, drogas, explosivos, municiones y dinero”, dijo Matthew Hudak, jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo.

El año fiscal para las cuatro áreas de gobierno (federal, estado, condado y ciudad) inicia del 1 de octubre de un año y concluye el 30 de septiembre del siguiente.

Por eso este ejercicio administrativo 2021, lleva cuatro meses, sin contar los tres días que con el de hoy, que van de febrero.

Solo los cuatro primeros meses, fueron esos poco más de 3 mil extranjeros indocumentados ocultos en cajas tráiler, cajuelas de automóviles convencionales, camionetas pick-up, furgonetas, SUV, box truck o camión-caja de una sola pieza, pequeños remolques, incluso de caballos u otro tipo de ganado.

Pero no se cuenta a los que fueron detenidos dentro de la ciudad, ni en casas, ni en la orilla del río Grande, ni caminando entre el monte, sólo los detenidos en las garitas de las carreteras a unas millas de la mancha urbana de Laredo, viajando en automotores.

