Arrestan a madre por haber encerrado a su hijo en su habitación durante 28 años

Autoridades de Suecia anunciaron la detención de una mujer de aproximadamente 70 años de edad, sospechosa de haber encerrado a su hijo durante casi 30 años. El hijo fue encontrado en un departamento ubicado a las afueras de Estocolmo, con heridas infectadas, desnutrición y pocos dientes.

Hijo encerrado estaba en malas condiciones de salud

Ola Österling, vocera de la policía de Suecia, dijo a la agencia AFP que: .“La madre es sospechosa de privación ilegal de libertad y de causar lesiones físicas”Policía de Suecia

Puerta sellada con precintosJonathan Nackstrand / AFP

De acuerdo con medios de comunicación, la mujer mantuvo encerrado a su hijo durante 28 años, luego de sacarlo de la escuela, cuando sólo tenía 12 años de edad.

El hijo, que ahora tiene 40 años, permaneció encerrado por mucho tiempo en el departamento familiar de Haninge, según las declaraciones del portavoz de la policía.

Los hechos ocurrieron en un edificio de ladrillos amarillos, del barrio de Handen, a unos 20 kilómetros de la capital de Suecia.

Policías entrando al edificioJonathan Nackstrand / AFP

Al departamento en el barrio sueco de Handen acudieron criminólogos y se colocaron precintos en la puerta.

En un comunicado, la fiscalía confirmó que la alerta se recibió por parte de un familiar, luego de ver al hijo, que, según los medios suecos, tenía heridas infectadas en las piernas, prácticamente no tenía dientes y apenas si podía caminar o hablar. Sin embargo, esos detalles no han sido confirmado por la policía, entidad que solamente aclaró que el hombre tuvo que ser hospitalizado.

Según el diario Expressen, la mujer, de quien no se tienen datos y que fue el miembro de la familia que halló al hijo, afirmó que en el lugar había orina y suciedad, y que probablemente, nadie había limpiado ahí desde hace años.”Estoy sorprendida, disgustada, pero al mismo tiempo aliviada. He estado esperando este día durante 20 años porque me di cuenta de que ella controlaba completamente su vida, pero nunca hubiera imaginado esta magnitud”Familiar anónimo

Policías entrando al apartamentoJonathan Nackstrand / AFP

También, la mujer agregó que la madre le robó la vida a su hijo, además de manipular a la gente de su alrededor para guardar el secreto.

Hasta el momento, no hay declaraciones sobre las condiciones exactas en las que el hombre estuvo encerrado.

No obstante, una vecina contó al diario Aftonbladet, que se encontró con el hijo en el supermercado hace unos meses y que él le habría dicho “sé quién eres, eres mi vecina”, pero la mayoría de los vecinos afirman no haberlo visto durante mucho tiempo, por lo que están sorprendidos de que la mujer y el hombre pudieran haber escapado de los servicios sociales.

Por ahora, la madre niega haber encerrado a su hijo y los cargos que se le han imputado, de acuerdo con la fiscalía.