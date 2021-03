Arrestan a empleada de Banco que provoco el suicidio de un hombre al robarle sus ahorros

El pasado 20 de febrero, hallaron el cuerpo de un hombre mayor que había cometido suicidio al colgarse. Se trataba de Gerardo “N” de 63 años, a quien trabajadores del Banco Azteca de Huehuetoca, Estado de México, le hicieron un fraude para vaciarle su cuenta de ahorro cuyo monto era de un millón diez mil pesos.

Tras la impotencia de perder todos sus ahorros sin ni para comer, comprar medicinas o poder pagar un médico, decidió ahorcándose en la sala de su casa, junto al cuerpo había una cartulina fluorescente en la que el adulto mayor detalló su caso con Banco Azteca e hizo responsables a los empleados, a quienes acusó de haberle robado el dinero.

“Para las autoridades, con todo respeto doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida, ya que el personal de Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro. No tengo ni para comer, ni para doctor, ni para medicina, ni para las necesidades más básicas y en 8 meses no he podido llegar a un juez.