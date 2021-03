Arrestan en NY a hombre que pateó en la cabeza a abuelita (VIDEO)

La policía de Nueva York logró detener este miércoles a un hombre que presuntamente atacó a una abuelita de origen asiático en Manhattan, en vísperas de una serie de agresiones contra de personas asiáticas en Estados Unidos.

El departamento de Policía anunció en su cuenta oficial de Twitter el arresto del sospechoso, acusado de un delito de agresión como crimen de odio.

En el tuit no se indica su nombre, pero medios de comunicación estadunidenses identificaron al hombre como Brandon Elliot, de 38 años.

El asalto a la abuelita fue captado por cámaras de seguridad, el pasado lunes cerca de Times Square.

La víctima fue hospitalizada debido a que sufrió una fractura de pelvis y múltiples heridas, dijo la policía. Hasta el momento se desconoce su identidad. Su estado de salud era estable el pasado martes.

De acuerdo con información de la policía, el agresor profirió insultos racistas contra la abuelita,y la unidad especializada en este tipo de delitos está a cargo de la investigación.

⚠️ ARRESTED

Brandon Elliot, a parolee out on supervised release, has been arrested & charged w/ this brutal assault.

Great work by your @NYPDDetectives, identifying & apprehending the assailant, all within 48 hrs — always seeking justice for victims. https://t.co/NVdIO8WVhD

— Commissioner Shea (@NYPDShea) March 31, 2021