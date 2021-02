Laredo, Texas: Arrestan a mujer por maltratar a sus perros; los deja afuera

Compartir esta publicación













Una mujer de 67 años de edad, fue arrestada este jueves tenía afuera de su casa a dos perros amarrados, extremadamente malnutridos y temblando de frío.

Irma Sánchez, fue detenida en la cuadra 45 de la calle Christine, colonia Los Angeles, junto al camino La Pita Mangana, al sureste de Laredo.

Un perro raza Pitbull, color gris, al frente del domicilio y un Doberman negro con café en el patio, ambos atados sin manera de poder soltarse, bajo la lluvia, en el exterior, con temperatura congelante.

Fue a las 03:00 de la tarde de este 18 d febrero.

La Policía de Laredo y los Servicios de Cuidado Animal de Laredo, acudieron a la denuncia anónima, encontraron a los dos perros, sin alimentos, ni agua para beber, ni tampoco donde protegerse del mal clima.

Después de consultar con la Fiscalía de Distrito del Condado de Webb, se giró la orden de aprehensión, son dos cargos de Crueldad Animal.

Los inspectores municipales de animales, se hicieron cargo del par de canes.

