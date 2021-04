Arresta Patrulla Fronteriza a sospechosos de terrorismo en frontera con México

En medio de una oleada de migrantes que buscan ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza informaron que en recientes detenciones lograron arrestar a dos individuos que se encontraban en la lista de vigilancia por terrorismo.

Se trata de dos ciudadanos originarios de Yemen, quienes figuran en lista de vigilancia por terrorismo del FBI; además que están ingresados en la No Fly List, una lista de personas que tienen prohibido embarcar en cualquier avión comercial con dirección a Estados Unidos.

Gregory K. Bovino, agente de la Patrulla Fronteriza, dio a conocer los detalles de ambos arrestos que se llevaron a cabo en diferentes fechas.

“Parte de la misión de la Patrulla Fronteriza establece que protegeremos al país de los terroristas. Estas detenciones en nuestra frontera ilustran cómo nunca podemos dejar de estar atentos a nuestro deber”, comentó Bovino.

El primer arresto ocurrió durante la madrugada del 29 de enero, cuando agentes asignados a la Estación de Patrulla Fronteriza El Centro detuvieron a un ciudadano de Yemen por ingresar ilegalmente a Estados Unidos; aproximadamente 5 kilómetros al oeste del cruce fronterizo de la ciudad de Calexico, que conecta California con México.

El segundo hombre, de 26 años, fue arrestado varias semanas después, el 30 de marzo, también no lejos del cruce fronterizo de Calexico, y ahora se encuentra bajo custodia federal, a la espera de ser deportado.

