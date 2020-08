Arrestan a alguacil por vender placas provisionales

Compartir esta publicación













Un alguacil del Departamento del Sheriff del Condado de Webb, fue arrestado porque vendía placas provisionales de su lote de venta de autos usados. Abraham Benavides, ofrecía las llamadas placas de cartón o de papel que sólo pueden ser acompañadas con la venta de un auto y no se puede comerciar solo el puro documento.

Benavides, de 39 años, fue arrestado ayer y enfrenta fianza de 40 mil dólares dictada por el juez de Paz, Héctor Liendo.

El 3 de enero inició la Policía de Laredo una investigación sobre la ventade estos documentos, de estas placas de papel, algo que ya ha arrojado varios arrestos en Laredo en los últimos años.

Se comercian estos permisos de circulación temporal, se sabe que se ofrecen de 20 a 40 dólares por mes, los adquiere gente que no tiene licencia de conducir, que les fue suspendida o prohibida, personas que enfrentan problemas con la ley, quienes no tiene aseguranza o póliza de cobertura de daños a terceros en sus vehículos y no podrían hacerse de las placas convencionales, nunca tendrían accesos a las de lámina, a los números de serie metálicos.

Abraham Benavides, tiene un lote de autos usados, se supone que valiéndose de tal negocio fue que vendió estas placas de cartón que la autoridad facilita a los loteros o comerciantes de carros y camionetas de segunda mano.

Los cargos son alterar o falsificar documentos de gobierno, así como el de persona no autorizada para distribuir placas provisionales.

Claudio Treviño, jefe de la Policía de Laredo, agradeció el que Martín Cuéllar, sheriff del Condado de Webb, participase decididamente y actuase en esta investigación criminal, aún en contra de uno de los elementos de su departamento.