Asaltan a un médico de Monterrey y le clavan un desarmador en el pecho

“Me quitan mi estetoscopio, y con el forcejeo tiraron mis cosas al suelo, yo comencé a gritar: ¡Auxilio, ayuda, soldados, ayúdenme! Me gritaron que me callara y comenzaron a insultarme. Me dijeron que les diera mi celular, que lo soltara, yo lo tenía en mi mano dentro de la bolsa de mi pantalón”

Juan Carlos Soria Maturino, médico residente