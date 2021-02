Policía de Laredo desmiente rumores de asaltos a domicilios

Compartir esta publicación













La Policía de Laredo desmiente los rumores de asaltos a domicilio, en el que supuestamente, delincuentes aprovechándose de la oscuridad por falta de luz, tocan a la puerta y cuando les abren amagan con armas de fuego a los moradores para despojarles de dinero y artículos de valor.

Con motivo de la falta de energía eléctrica, incluso de telefonía convencional o celulares, se ha difundido el rumor de este tipo asaltos, algo que la policía local desde la tarde del martes ha desmentido a través de los medios de comunicación y de sus sitios en rede sociales.

“Los mensajes e incluso imágenes circulando en rede sociales y demás, son falsos, no comprobados, estamos patrullando e investigando tales comunicados informales, no oficiales y créanos que no hemos encontrado ningún caso que se le semeje, nada desde el domingo a la fecha””, dijo Joe Baeza, Detective y Vocero de la Policía de Laredo.

Con motivo de la falta de electricidad en casi toda la ciudad, que tiene a extensos y bastantes sectores a oscuras, es que se ha redoblado el patrullaje, especialmente para cuidar a los laredenses y sus patrimonios, como corresponde.

“Y estamos al pendiente de este rumor diseminado, pero no hay tal, es mera comunicación informal, nada cierto o no comprobado”, agregó Baeza.

Y pidió a la gente de Laredo que les llame al (956) 795-2800 y les reporte cualquier sospecha l respecto.