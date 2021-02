Asegura Patrulla Fronteriza a 10 indocumentados

Solo en el punto de revisión de la carretera interestatal 35, en menos de 72 horas, fueron 10 indocumentados asegurados intentado viajar al norte en autobús ilegalmente.

Sea falseando su información expresada verbalmente acerca de su nacionalidad haciéndose pasar por ciudadanos estadounidenses; o utilizando documentos de otra persona, la Patrulla Fronteriza los interceptó entre sábado, domingo y lunes.

Casos separados, todos los indocumentados a bordo de camiones con viajes entre México y Estados Unidos. únicamente en esa garita la más transitada, ubicada 29 millas al norte el río Grande, por la carretera también llamada Panamericana.

TE PUEDE INTERESAR: Choca y lo arrestan en hospital de Laredo, Texas

Matthew Hudak, Jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo, dijo que muchos poseían documentos norteamericanos ajenos a ellos, suelen utilizar tarjetas Seguro Social; o de Residente Legal Permanente conocidas como Green Card; igual pasaporte norteamericano; fe de bautismo o acta de nacimiento; lo mismo que licencia de manejar o identificación personal con fotografía.

Cabe citar que en dicho “checkpoint”, también hay agentes federales de Migración, uniformados en color azul, es decir elementos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), para toda situación que sea migratoria documentada.

The Laredo City Council approved financial relief to families on their utility bill due to the recent winter storm damage. City Council allocated $500,000 from the Utilities COVID-19 Relief Fund to this program.

English release – https://t.co/OlJMPwYKiz pic.twitter.com/t5APGSFTYi

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 25, 2021