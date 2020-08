Asegura Policía a 20 inmigrantes

Policía de Laredo asegura 20 inmigrantes el jueves.

La Policía de Laredo aseguró a 20 indocumentados en una casa del barrio Los Amores, ocurrió el jueves en la cuadra 29 de avenida Juárez, entre las calles Frankfurt y Alamo.

Se trató de 17 hombres y tres mujeres. Los agentes antinar-cóticos, de la Policía de Laredo solicitaron apoyo de la división patrullas, así como también llamaron a los investigadores de Seguridad Interna (HSI) y a la Patrulla Fronteriza, por un caso de sospecha de movimiento criminal en la región central de Laredo.

TE PODRIA INTERESAR: Aseguran a 9 indocumentados

Al ponerse de acuerdo todos los elementos de la ley y acudir organizadamente a la vivienda que les fue señalada, en el exterior de la misma había un hombre, quien sin más, dijo que adentro había varios indocumentados, que no sabía cuántos ni en qué condiciones de salud.

Nadie huyó, todos corroboraron que eran extranjeros sin documentos migratorios, los aseguraron los agentes y se los llevaron a la estación de la corporación. Se asegura que no hubo traficantes detenidos, ni se dijo la nacionalidad de los extranjeros.

🚨 Friendly reminder residents District 6 🚨

FREE Brush and Bulky Items Collection Service this Wednesday, 9/2. Place bulky items outside for pickup before 7am.

Check District 6 map: https://t.co/AoFWctEZxZ

For details call 3-1-1 or 956-796-1098 or here https://t.co/w1ZdwQwi9m pic.twitter.com/2Wdx5X4gaC

— City of Laredo (@cityoflaredo) August 30, 2020