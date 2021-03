Aseguran 216 libras de mariguana

Un menor mexicano fue detenido en la orilla norteamericana del río Grande con 216 libras de mariguana, sus cómplices huyeron, la Patrulla Fronteriza lo entregó al Instituto Nacional de Migración del vecino país, para lo conducente allá.

Cruzaron la tarde del viernes 26, en Laredo Texas ya iban hacia ellos los federales, los tipos depositaron los fardos en tierra norteamericana y retornaron al agua, pero no todos lograron huir de regreso a lado azteca.

No se dijo la edad del menor, pero en Estados Unidos, no puede ser juzgado federalmente si está en esa condición de edad, mientras que en México son 18 años como mínimo para juzgarle como adulto.

TE PUEDE INTERESAR: Abren en Laredo albercas y canchas deportivas

Fueron tres bultos los asegurados al noroeste de Laredo, la mariguana arrojó un peso de 216. 3 libras, equivalente a 98.200 kilogramos, estimados por la Patrulla Fronteriza en 173 mil 40 dólares, según el valor actual de la mariguana en el mercado negro.

El cáñamo indio fue turnado a la DEA o Agencia Federal Antinarcóticos.

📣 COVID-19 UPDATE (03/29):

➡️ Hospitalization rate is at 1.97%

➡️ 6 patients in ICU

➡️ First Doses Administered: 44.34%

➡️ Fully Vaccinated: 23.54%

➡️ 65+ population who have received a vaccine: 68.70%

More information: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/9RncLbVNJl

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 29, 2021