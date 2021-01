Aseguran a 172 indocumentados

Fin de semana de 172 indocumentados asegurados en tan solo tres tracto-remolques, en los puntos de revisión de la Patrulla Fronteriza al norte de Laredo.

En las garitas de las carreteras 35 y 83 Norte, se dieron estos casos entre el sábado 23 y lunes 25 de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Lo arrestan en puente internacional por delito sexual contra niño

En un muy atareado periodo de 72 horas para los agentes federales, se dieron estos tres casos, no se cuentan indocumentados asegurados a campo traviesa, a la orilla del río Grandes, hacinados en casas, conducidos en autos ligeros o familiares, ni cualquier otro tipo, solo en cajas traileres de camiones de carga, de los llamados “18 Ruedas”.

Y son del triángulo del norte en Centroamérica, o sea, Honduras, El Salvador y Guatemala, además de algunos de México, según dijo Matthew Hudak, Jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo.

Todos arrestados y también los tres traileros norteamericanos.

Agentes caninos (K9), es a lo que atribuye el jefe de los federales sobre tales aseguramientos en esos pntos de revisión en las carreteras.

El olfateo de tanta gente que viaja en un mismo contenedor, facilita al muy desarrollado sentido perceptos de los perros.

Nadie de los 172 requirió atención paramédica, no presentaban algún contagio de COVID-19, al menos se les tomó la temperatura corporal, se les cuestionó sobre síntomas y se les monitoreo, por posibles casos sospechosos.

Tomorrow, January 27, the City of Laredo and Council Member for District 3, Mercurio Martinez, will be hosting a free brush and bulky item collection service! For more details, visit https://t.co/IQbZtLhS5O or call (956) 796-1098.

📣 NEWS RELEASE

The City of Laredo’s Emergency Operation Center is excited to announce the launch of the Home-based Vaccination Program, which plans to use a home setting to provide the COVID-19 vaccine.

To read the full release, visit https://t.co/mRjJfbFWrP pic.twitter.com/yNvupnTAAl

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 26, 2021