Aseguran a 44 indocumentados

En 12 horas las policías de Cotulla, Encinal y Dilley, coparon 7 autos y aseguraron a 44 indocumentados, la mayoría de los vehículos tienen reporte de robo.

Fueron 5, 3, 7, 8, 4, 6 y 11 los extranjeros sin documentos migratorios que viajaban en lo vehículos, nada más en las poblaciones de la carretera interestatal 35.

Este lunes de marzo, una SUV blanca, fue alcanzada por la policía de Encinal en el costado este de la vía 35, los seis indocumentados son de Honduras y México.

Mas tarde en la milla 41 de la carretera 35, tres extranjeros fueron asegurados; menos de una hora después una camioneta negra “pick up” se le perdió a la Patrulla Fronteriza en el cruce de la 44 y la 83 Norte, pero fueron asegurados siete guatemaltecos y mexicanos, adentro de un rancho en el camino rural 3406 por el DPS y alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de La Salle.

En esa misma hora, la Policía Municipal de Dilley, en la milla 84 de la interestatal 35, detuvo a 8 indocumentados, al marcarle el alto a un vehículo.

Y dos horas después en la milla 88 antes de amanecer, seis mexicanos más.

Finalmente, el caso más grande, fueron 11 en Cotulla, en una SUV Ford, color negro.

Hubo traficantes detenidos, turnados al ICE-HSI, los vehículos se los quedaron las autoridades locales en cada ciudad.

