Aseguran a 111 indocumentados

En tres tráileres fueron asegurados 111 indocumentados, dos casos el lunes y uno el martes en la garita de la carretera interestatal 35 y en el camino lateral oeste cerca de la misma.

El primer caso del lunes por la tarde, fueron 44 personas dentro de una caja remolque, alertados los agentes de la Patrulla Froteriza por un K9, que es como se conoce a los canes adiestrados para olfatear personas.

Minutos después, fuera del citado checkpoint, pero a la altura del mismo, en el camino lateral, lado oeste, se repitió la acción, ahora se trató de un camión “pipa” o tanque de la industria del petróleo, con 43 individuos dentro del contenedor.

Y el tercer caso ya fue en la mañana del martes, en el mismo punto de revisión de la vía que lleva a San Antonio. Texas, esta vez fueron 24 extranjeros sin documentos migratorios, otra vez un perro K9, alertó sobre anomalías en la caja seca estirada por el tracto camión de carga.

Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, los países de origen de todos estos indocumentados, que de inmediato fueron deportados a México, por donde ingresaron a Estados Unidos.

