Aseguran a seis indocumentados

Desde el camino a Colombia, en su entronque con la carretera 83 Norte, ubicado a la altura de la milla 18 de la interestatal 35, hasta el interior de Laredo y tras chocar contra tres vehículos civiles, un grupo de seis indocumentados fue asegurado sobre el bulevar Bob Bullock.

El miércoles hubo una persecución de los agentes federales, seguimiento a gran velocidad, con helicóptero incluido, participó gente de Patrulla Fronteriza, de Investigaciones de Seguridad Doméstica, así como de Aduanas y Protección Fronteriza y Policía de Laredo, fue por la tarde.

Todo comenzó cuando en el área de la vía 255, mejor conocida como Camino a Colombia, la Patrulla Fronteriza detectó una vagoneta Chevrolet, línea Suburban, color negro, esto fue casi en el cruce con la 93 Norte que comunica con Catarina, Asherton y Carrizo Springs.

Le marcaron el alto y no se detuvo, entonces huyeron hacia Laredo, por la 83, hacia el este, tomaron la 35 al sur, luego en la milla 9 huyeron por el bulevar Bob Bullock. Siempre seguido desde el aire por el helicóptero federal, chocaron la última de las tres ocasiones que impactaron vehículos civiles y huyeron a pie, pero seis fueron alcanzados.

El Salvador y México, los países de estos seis extranjeros indocumentados, ninguno de ellos heridos, ni tampoco los tripulantes de los vehículos contra los que colisionaron en la huida y persecución.

